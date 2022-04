ProtonMail doorstaat securityaudit en maakt onderzoeksresultaten openbaar

ProtonMail heeft een onafhankelijke securityaudit doorstaan. Net als de broncode van zijn applicaties maakt het Zwitserse bedrijf ook de onderzoeksresultaten van de audit openbaar. Het onderzoeksteam vond een significante kwetsbaarheid.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Securitum. Het securitybedrijf heeft zowel black box- als white box-tests uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de webapps voor de mail- en agendadienst van Proton getest. De white box-tests werden uitgevoerd op basis van de code die openbaar beschikbaar is op de GitHub van Proton.

Daarmee is meteen de nieuwe versie van ProtonMail getest op kwetsbaarheden door een onafhankelijke partij. Begin juni bracht het bedrijf namelijk ProtonMail versie 4.0 uit, waarmee de mailapp nieuwe functies en een opgefrist uiterlijk kreeg.

In totaal werden er vijf beveiligingsissues gevonden. Vier van deze problemen werden door de onderzoekers geclassificeerd als kwetsbaarheden met een laag risico. Een van de kwetsbaarheden werd geclassificeerd als 'medium'. Het ging hierbij om 'reflected cross-site scripting' waarmee via JavaScript code kon worden geïnjecteerd via een afbeelding in de bijlage van een mail.

Het is niet de eerste keer dat Proton zijn securityaudit openbaar maakt. Eerder deed het bedrijf dit ook al voor eerdere versies van ProtonMail en voor ProtonVPN.