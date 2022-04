Proton gaat zijn Tor-mailwebapp vernieuwen nadat het IP-adres user moest afgeven

Proton, de op privacy gerichte e-mail- en vpn-dienst uit Zwitserland, gaat zijn Tor-e-mail-client een update geven. Deze moet 'op hetzelfde niveau als de webapp komen' en moet voor het eind van het jaar beschikbaar zijn. Ook komt het bedrijf met voorlichting over online privacy.

Proton verwijst in relatief algemene bewoordingen naar het voorval waarin het verplicht was om het IP-adres van een klimaatactivist af te geven aan de Zwitserse autoriteiten. De Fransen hadden dat verzoek via Europol bij de Zwitsers neergelegd, de Zwitsers gingen ermee aan de gang en Proton kon dat niet aanvechten. Het incident is de aanleiding voor de updates en wijzigingen die Proton nu aankondigt.

De prominentste daarvan is dat Proton zijn Tor-variant van de e-mail-client een grote update gaat geven. Die 'ervaring' moet op hetzelfde niveau komen als de gewone webclient. Nu nog zit 'een compatibiliteitsprobleem' dat in de weg, maar om dat op te lossen werkt Proton met Mozilla en het Tor-project. Mozilla is betrokken omdat de Tor-browser op Firefox is gebaseerd. Voor het einde van het jaar moet de Tor-variant van Protonmail de update gehad hebben. IP-adressen van gebruikers zijn niet zomaar te achterhalen als ze deze variant gebruiken, of een vpn.

Proton gaat verder een serie voorlichtingsmateriaal publiceren, genaamd Privacy Decrypted. Deze zal 'helpen mythes rond privacy te ontkrachten en mensen helpen om [...] te bepalen hoe en met wie hun data gedeeld wordt'. De materialen zullen in de komende week online komen.

Tot slot geeft het bedrijf toe dat zijn 'communicaties waarin het stelde dat het standaard geen IP-adressen logt, onvolledig en onbedoeld verwarrend waren'. Daar zeggen ze spijt van te hebben en 'communicatieprocessen zullen worden bijgespijkerd om dit in de toekomst te voorkomen'. Proton onderstreept dat zijn vpn-dienst geen logs bijhoudt en daartoe ook niet verplicht kan worden, maar dat het die verplichting wel opgelegd kan krijgen als het gaat om zijn e-maildienst. Eerder deze maand werd de productpagina van ProtonMail daartoe al aangepast.