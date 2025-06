Als je een versleutelde e-mail wilt versturen, heb je ruwweg twee opties. Je kunt je client starten en aan de gang gaan met onbekende thirdpartyplug-ins, private PGP-sleutels die een halfjaar geleden zijn verlopen, openbare sleutels en o ja, aan wie moest je nou welke van die twee ook weer sturen en hoe moest je die andere opslaan? Je kunt ook ProtonMail gebruiken, dat het hele proces grotendeels overneemt.

ProtonMail is het belangrijkste product van Proton, een Zwitsers bedrijf dat zichzelf ziet als een privacyvriendelijke tegenhanger van grote techbedrijven als Google. Naast Mail heeft Proton inmiddels ook een agenda- en een cloudopslagdienst en inmiddels ook een vpn, maar sommige daarvan bevinden zich nog in bèta. Het grote verschil met Google-diensten is niet alleen de versleuteling, maar ook het verdienmodel. In het freemiummodel betalen enkele tienduizenden gebruikers een paar euro per maand voor extra functies. Heeft zo'n model wel bestaansrecht in het verzadigde mail- én privacylandschap? Tweakers sprak met Andy Yen, de oprichter en ceo van de dienst, over de ambities en uitdagingen.

De visie van Proton

Kun je in je eigen woorden uitleggen wat Proton is?

Andy Yen heeft Proton in 2014 opgericht en is nog steeds de ceo.

"We hebben een visie voor de toekomst van internet. Die is heel anders dan die van techbedrijven als Google, Facebook en Apple. Wij geloven in een internet waarop privacy geen optionele functie is. Het is niet iets wat je toevoegt omdat mensen klagen en niet iets waarvan je doet alsof je het hebt; het moet de standaard zijn. Dat is in een notendop waar Proton voor staat."

"Als we kijken naar de concurrentie tussen ons en bijvoorbeeld Google en andere grote techbedrijven, dan denk ik dat het eigenlijk een wedstrijd van twee verschillende waarden is. Het gaat erom wiens visie voor internet op de lange termijn wint. Ik ben natuurlijk geneigd die van ons te pakken; een internet waarop iedereen privacy en vrijheid kan hebben en eigenaar is van zijn eigen gegevens. Ik denk dat dat meer aansluit bij wat mensen echt willen. Op die basis denk ik dat we op de lange termijn succesvol kunnen zijn, mits we goede technologie ontwikkelen en die waarden blijven uitdragen. Natuurlijk is dat een uitdaging; 'big tech' zal er alles aan doen om je te bestrijden en te voorkomen dat je slaagt, omdat ze willen dat hun visie wint."

Proton ontstond in 2014. Hoe begon dat, vanuit welke gedachte?

"Proton is ontstaan toen ik nog bij onderzoeksinstituut CERN werkte. Daar is het web ontstaan; dat heeft daar een lange geschiedenis. Hetzelfde geldt voor veel andere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Technologie was daar een constant gesprek tussen mensen, omdat wetenschap er zo nauw mee verbonden is. We innoveerden ook met dingen als internetprotocollen om uit te zoeken hoe we petabytes aan data konden overbrengen van Europa naar Noord-Amerika. Ik was fysicus, maar veel van mijn PhD-werk bestond uit programmeren en softwareontwikkeling, omdat je enorme hoeveelheden data moest analyseren."

"Als wetenschapper ben je geïnteresseerd in een paar dingen, zoals het oplossen van lastige en maatschappelijke vraagstukken. Het hele probleem van het moderne internet en hoe we dat kunnen verbeteren, is een van die moeilijke vraagstukken. Daar is Proton een antwoord op."

Waarom is een e-maildienst dan de eerste stap die je zet?

"E-mail is allang niet meer enkel een communicatiemiddel. E-mail is je digitale paspoort, je digitale identiteit. Gmail geeft Google controle over die identiteit; het is de hoeksteen van hun surveillancemodel. Ze kunnen er al je online activiteiten mee koppelen aan jou als persoon. Het idee om Proton Mail te bouwen, was eigenlijk om een alternatief paspoort te creëren. Dit was in veel opzichten de effectiefste manier om dat probleem rondom online identiteit te benaderen. Onze visie met Proton Mail was om een alternatief te bouwen, zodat gebruikers online onafhankelijker konden worden. Dan kun je na verloop van tijd de rest van het ecosysteem daaromheen bouwen."

Hoe is Proton in de afgelopen jaren gegroeid?

"Proton begon als interne tool voor zo'n 1000 CERN-wetenschappers. In 2014 hebben we het project online gezet en hebben direct 10.000 gebruikers zich ingeschreven. Daarna volgde een crowdfundingcampagne; we zijn een van de weinige techbedrijven die uit crowdfunding voorkomen. De vroegste financiering kwam uit de gemeenschap, die een half miljoen euro doneerde. Zo is dit alles begonnen. Daarom zijn we ook altijd erg gemeenschapsgericht gebleven."

Betalen voor privacy

Veel mensen zullen jullie standpunten op het gebied van privacy ongetwijfeld onderschrijven, maar dan moet je gebruikers ook nog overhalen om daarvoor te betalen. Lukt dat?

"De overgrote meerderheid van Proton-gebruikers betaalt ons inderdaad niet. Met de gebruikers die wel betalen, zijn we een duurzaam bedrijf geworden. We hebben 400 werknemers en 70 miljoen geregistreerde gebruikers. Ik denk dat veel internetgebruikers zich nog niet realiseren dat Google-diensten niet gratis zijn, omdat je betaalt met je data. Wij vragen vier euro per maand voor onze diensten, Google verdient zeker meer dan dat aan je gegevens."

Maar is dit dan wel een houdbaar verdienmodel? Hoeveel kan het groeien?

"Aan het begin van de jaren 90 was e-mail nog betaald. In zekere zin is dit dus het oorspronkelijke verdienmodel van internet. Ook hedendaagse diensten als Amazon Prime, Netflix en Spotify draaien om abonnementen. De vraag of dit een duurzaam model is of niet, is eigenlijk 25 jaar geleden al beantwoord; dat is het. Het is vooral een kwestie van voorlichting en mentaliteit: begrijpen de mensen het? Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Een daarvan is bewustwording. Als je de gemiddelde persoon vandaag de dag vraagt hoe Google en Facebook geld verdienen, dan kunnen de meesten dat waarschijnlijk niet goed uitleggen. In onze techbubbel weet iedereen het, maar daarbuiten is het niet algemeen bekend. Op dat gebied moet er nog het een en ander gebeuren."

Denk je dat echt? Je zou toch denken dat mensen dat nu wel zouden weten, na schandalen als Cambridge Analytica, die uitgebreid in de media zijn behandeld?

Na schandalen rondom Cambridge Analytica is privacy

voor veel gebruikers belangrijker geworden.

"De wereld is nogal groot en we moeten verder kijken. Een voorbeeld: ik heb vrijwilligerswerk gedaan met Oekraïense vluchtelingen. De meesten van hen zijn in de 40 en 50. Ik vroeg het aan een aantal van hen, uit nieuwsgierigheid. Bijna niemand wist wat ik bedoelde. In veel delen van de wereld is het bewustzijn hierover nog vrij laag. We zijn er nog niet helemaal."

Gevoelsmatig is dat bewustzijn in de afgelopen jaren wel gegroeid. Zie je wel een verschuiving in denken op dat gebied?

"Toen we begonnen, wist maar een klein deel van de mensen hoe online verdienmodellen werken. Vandaag, acht jaar later, beginnen we wel te zien dat een meerderheid bewuster wordt. Ik denk ook dat dat de reden is dat we in de afgelopen jaren flink zijn gegroeid. Jarenlang hadden we een paar honderdduizend gebruikers, maar nu hebben we 70 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie het grootste deel er in de afgelopen vier à vijf jaar bij is gekomen."

"Maar we hebben ook een andere uitdaging, los van bewustzijn. Als je iemand vraagt of ze meer privacy en veiligheid willen, dan zegt iedereen ja. De vraag is wat het ze kost aan gebruiksgemak. Je wilt gebruikers een goede gebruikerservaring geven. Dat betekent de overstap naar een ecosysteembenadering. Als ik mensen vertel dat ze meer privacy en veiligheid kunnen krijgen, maar wel hun agendafunctie en cloudopslag moeten opgeven, dan wil niemand dat. Maar hoe meer diensten zoals Proton Drive en Calendar we in ons ecosysteem hebben, hoe makkelijker het wordt om de sprong te maken."

Ecosystemen en walled gardens

Is dat daadwerkelijk jullie einddoel, om een volwaardig ecosysteem te maken dat concurreert met dat van bedrijven als Google en Apple?

"Ik denk dat we geen keuze hebben. Technologie bestaat tegenwoordig uit ecosystemen. Je zit in het ecosysteem van Microsoft, Google of Apple, of Facebook voor sociale media. Consumenten zijn gewend aan dat begrip; ze leven op ecosystemen. Als je ze uit dat ecosysteem haalt, is het alsof je een vis uit het water haalt. Ik denk dat onze enige optie is om een alternatief ecosysteem te maken dat daarmee kan concurreren. Ik geloof dat privacy ook een ecosysteem nodig heeft om te kunnen slagen en groeien."

Veel mensen die werken aan privacyvriendelijke diensten, zouden zeggen dat ecosystemen en walled gardens in het algemeen slecht zijn en dat decentralisatie en opensourcesoftware juist belangrijk zijn. Hoe kijk je daarnaar?

"Die visie onderschrijven we. Proton Mail, en eigenlijk al onze diensten, zijn open source en we volgen open standaarden. Onze encryptie voor Proton Mail is bijvoorbeeld gebaseerd op OpenPGP. We zijn zelf opensourcefanaten in hart en nieren. Iedereen hier gebruikt Linux en open software. Het is een geweldige visie waarin ik geloof en waarvan ik vind dat we die in leven moeten houden. Tegelijk weet ik niet of de gemiddelde consument in 2022 dat ook zo ziet. Hij ziet zo'n ecosysteem niet als een walled garden, maar als gemak. Ondertussen kan je ecosysteem ook open en interoperabel zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in hoe we OpenPGP gebruiken in plaats van een eigen encryptiestandaard te maken. Daardoor kan iedere PGP-gebruiker met Proton Mail communiceren. Zo houd je het systeem toch open."

Proton werkt actief aan opensourceprojecten zoals OpenPGPjs.

Dus je zou zeggen dat de gemiddelde gebruiker gemak kiest boven privacy?

“Ja. Wat Proton Mail doet, namelijk versleutelde e-mail, is geen nieuw concept. Het idee van PGP bestaat al sinds het begin van de jaren '90. Phil Zimmermann is hier al sinds '91 mee bezig. Ik denk dat 20 jaar PGP ons heeft geleerd dat één muisklik te veel is. Wat Proton Mail kon doen dat PGP niet kon, was die klik elimineren. Het komt neer op de UX-innovatie die we doen.”

Jullie zijn natuurlijk aan het uitbreiden met diensten als Drive en Calendar. In dat opzicht beginnen jullie te lijken op bedrijven als Google en Microsoft, uiteraard wel met de privacy- en veiligheidscomponent. Hoe verzoen je die twee dingen?

"Het is niet helemaal hetzelfde, omdat ons bedrijfsmodel anders is. Het feit dat we open source zijn en open standaarden volgen, is bijvoorbeeld anders. We werken veel aan PGP; we moderniseren en verbeteren het. We hebben jaarlijks bijeenkomsten met de OpenPGP-werkgroep om zaken te bespreken. Het is anders dan big tech, die standaardeninstanties negeert of ze laat conformeren aan wat zij wil. Ik zou zeggen dat de wetenschappelijke filosofie van hoe we dingen bouwen, anders is."

"Ook de manier waarop we beslissingen nemen, is anders. We zijn meer community-driven. Drive en Calendar kwamen als verwachte features naar voren in onze jaarlijkse enquêtes, en we kijken naar wat onze gebruikers willen. Daarmee is ook de manier waarop we producten maken, fundamenteel anders dan die van big tech. Zij bepalen welke producten ze willen maken op basis van wat het effectiefst is om gebruikersgegevens te verzamelen, die ze dan kunnen gebruiken om geld te verdienen voor adverteerders. Wij nemen beslissingen voor de community. Dat is een heel ander en beter model."

Ondertussen is er wel een enorme overlap in wat gebruikers willen van beide bedrijven; dingen als een werkende agenda, een cloudopslagdienst…

'80 procent van onze klanten komt waarschijnlijk uit het ecosysteem van Google' "Ja, dat is onvermijdelijk. Meer dan 80 procent van onze klanten komt waarschijnlijk uit het ecosysteem van Google, juist omdat Google zo dominant is. Ze zijn tien jaar lang gewend geraakt aan dit ecosysteem. Die gewoonten zijn moeilijk te doorbreken. De trieste realiteit is dat we vandaag de dag te maken hebben met een markt die zo totaal en volledig wordt gedomineerd door een klein aantal techbedrijven, dat hun aanpak de facto de aanpak van het internet is geworden."

Is het makkelijker of juist moeilijker om vooral door de gemeenschap betaald te worden dan om je bedrijf te financieren via bijvoorbeeld venture capital?

"Er bestaat niet zoiets als vrijheid. Je kunt durfkapitaal aannemen. Dan ben je verantwoording verschuldigd aan je investeerders, maar heb je de vrijheid om niet toe te geven aan popular demand. Als je niet wordt gefinancierd met durfkapitaal, ben je vrij van de verantwoording aan die investeerders, maar dan ben je wel op een directere manier verantwoording aan je gebruikers verschuldigd."

"Uiteindelijk moeten we allemaal aan iemand verantwoording aflegen. Ik doe dat liever aan mijn gebruikers dan aan iemand anders. Het houdt ons eerlijk en op één lijn met de community. De reden dat we geen durfkapitaal aannemen, is dat we zo altijd de gebruiker voorop kunnen stellen bij het nemen van moeilijke beslissingen. We hebben, door zeer efficiënt met ons geld te zijn, onze vrijheid gekocht om altijd in het belang van de community te werken."

Privacywetgeving en encryptieachterdeurtjes

Proton doet aan als een versleutelde David die tegen de datahongerige Goliath moet vechten; met 70 miljoen gebruikers valt het nog steeds in het niet. Europa probeert, net als Yen, een vuist te maken tegen bigtechbedrijven, bijvoorbeeld via wetgeving als de Digital Markets Act. Yen staat daar niet meteen vierkant achter, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken.

De Digital Markets Act is deze week in werking getreden. Hoe kijk je naar zulke wetten?

"De DMA is de meest uitgebreide en ambitieuze antitrustwetgeving ter wereld. Er is nog nooit iets vergelijkbaars gedaan. Europa is dus veruit koploper op dit gebied en het is een grote prestatie dat de Europese Commissie dit er in korte tijd door heeft gekregen. Ik vind dat Europa geprezen moet worden voor deze prestatie."

De Digital Markets Act trad deze week in werking, maar het duurt nog een tijd voordat hij gehandhaafd wordt.

"Tegelijkertijd vecht je tegen gevestigde techbedrijven die een enorme macht en geld hebben. Heeft Europa de politieke wil en de middelen om een strijd aan te gaan met zo'n groep bedrijven en kan de EU daarbij als winnaar uit de bus komen? Zullen ze in staat zijn om de DMA te handhaven? Dat is de open vraag waarop we het antwoord moeten zien. Ik zie positieve signalen. De Europese Commissie luistert naar bedrijven als het onze. Eerder dit jaar sprak ik met Eurocommissaris Margrethe Vestager. Uit dat gesprek kon ik opmaken dat ze absoluut de politieke wil en het verlangen heeft om de DMA te handhaven. Dat is een positief teken."

"Concurrentie is ook een kip-en-eiverhaal. Momenteel kan Europa namelijk niet zonder big tech. Als de grote techbedrijven morgen verdwijnen, zou Europa niet meer functioneren. Er zijn geen alternatieven van eigen bodem ter vervanging. Je hebt kleinere bedrijven als Proton daarbij nodig. Dit is het probleem dat de Commissie op een delicate manier zal moeten oplossen. Het antwoord is, vind ik dan, concurrentie. We moeten een level playing field bouwen, zodat bedrijven als Proton ook kunnen groeien en slagen, maar dit was vijftien jaar geleden al nodig. Het is in dat opzicht een beetje laat om het nu te doen. Beter laat dan nooit, maar ik hoop dat het nu niet té laat is."

Je was ook kritisch over de DMA in een interview met TechRadar. Denk je dat de wet too little, too late is?

"Nee, dat denk ik niet. De reden dat ik een beetje kritisch was, is dat ik het gevoel heb dat de DMA op sommige gebieden niet de kern van het probleem raakt. Dat gaat bijvoorbeeld over Googles kracht rondom standaardsoftware. Als je Proton Mail op Android wilt hebben, moet je het downloaden via de Play Store. Daar zijn de meeste gebruikers van afhankelijk. En als je de Play Store wilt gebruiken, heb je Gmail nodig. Dat betekent dat je Proton Mail op Android niet zonder Gmail kunt gebruiken, hoe absurd dat ook klinkt. Hetzelfde gebeurt bij Chrome. Als je daarin op een e-mail-URL klikt, ga je automatisch naar Gmail, ook al heb je Proton Mail geïnstalleerd. Natuurlijk kun je dat veranderen, maar dan moet je door een heleboel menu's in de instellingen. De gemiddelde gebruiker zal dat niet direct doen."

'Als je Proton wilt gebruiken, heb je een Gmail-account nodig, hoe absurd dat ook klinkt' "Als je Maps opent, is het hetzelfde verhaal. Idem voor de sms-app. Er bestaat geen universum waarin dit eerlijke concurrentie is. En dit is de situatie voor mensen die Proton Mail al kennen en het weten te downloaden. De meesten kennen Proton Mail in de eerste plaats niet. Ze krijgen gewoon een Android-toestel en gebruiken de standaard geïnstalleerde e-mailapp, Gmail. Er is geen keuzescherm, geen optie om de gebruiker te laten weten dat deze alternatieve e-maildienst kan worden gebruikt."

"De Commissie heeft een groot gat in de wet laten zitten dat Google eindeloos zal uitbuiten om Chrome, Maps, je contacten en het hele platform te beheren. Dat is een gemiste kans, vind ik. Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat DMA zeker een stap in de goede richting is, maar de handhaving wordt een uitdaging. En dit is slechts één voorbeeld van hoe we een aantal potentiële mazen in de wet hebben gecreëerd omdat de wettekst niet expliciet genoeg is."

De EU heeft in het verleden standpunten ingenomen tegen encryptie. Veel autoriteiten worstelen met encryptie en op de achtergrond speelt er altijd een discussie over het gebruik daarvan. Proton kan natuurlijk gebruikt worden voor slechte dingen. Wat zie je als jullie verantwoordelijkheid met betrekking tot het handhaven tegen illegale content?

"Proton is anders dan een socialemediaplatform; e-mail is geen openbaar dorpsplein. Het is fundamenteel anders, specifiek voor privécommunicatie. Als je kijkt naar de juridische precedenten en wat is vastgelegd in de meeste westerse grondwetten, dan is het niet illegaal om privégesprekken te voeren. Dus met wat je privé kunt zeggen heb je veel meer vrijheid dan met wat je in een overvol theater zou kunnen zeggen. Er is een fundamenteel verschil tussen e-mail en een openbare gelegenheid."

"Natuurlijk kan een privécommunicatiesysteem als e-mail gebruikt worden voor illegale doeleinden. Er is altijd de vraag: wat als terroristen Proton Mail gebruiken om te communiceren? Dat is nog niet gebeurd; alle terroristische aanslagen die zijn gepleegd, zijn via gewone telefoongesprekken gepland. Ze worden vaak uitgevoerd door mensen die al bekend zijn bij de autoriteiten. Dus de theorie dat we door encryptie geen terroristen meer kunnen pakken, is nog niet bewezen."

'Een wereld zonder privacy, dat doen ze in China en Rusland' "Laten we, voor een hypothetische situatie, aannemen dat terroristen Proton Mail gebruiken. We moeten dit probleem bekijken vanuit de algemene sociale balans. Ik bedoel, terroristen gebruiken ook vrachtwagens, treinen en vliegtuigen. Die verbieden we ook niet, want we moeten kijken naar het maatschappelijke evenwicht en welzijn. Als je naar een wereld zonder privacy zou gaan, zou dat wellicht een 'veiligere' wereld zijn. Maar een wereld zonder privacy, dat doen ze in China en Rusland. Ik denk niet dat de mensen daar zich per se erg veilig voelen."

"Als we enige democratie en vrijheid willen in onze sociale structuren, moeten we ook de behoefte aan privacy accepteren. Privacy kan natuurlijk ook negatieve gevolgen hebben. Als je mensen privacy geeft, kunnen ze dingen doen die je niet leuk vindt, maar kun je ze niet betrappen omdat ze het privé doen. Het alternatief zonder privacy is alleen slechter. Daarom moeten we sommige negatieve functies tolereren die graag privacy willen. Dat is hoe de samenleving dit probleem moet tackelen. Kijk naar het totale maatschappelijke voordeel versus de mogelijke nadelen."

Je noemt nu alleen het algemene, maatschappelijke debat. De vraag was: wat is de verantwoordelijkheid van Proton daarin?

"Onze rol hierin is vrij eenvoudig. De manier waarop bedrijven gereguleerd worden, inclusief Proton, wordt bepaald door de wet. Ik geloof niet dat we als techbedrijf te veel arbitrair beleid moeten opstellen over wie ons platform wel of niet mag gebruiken. Dat is fundamenteel ondemocratisch. Kijk naar Twitter, dat zelf beslist wie wel of niet op het platform mag. Dat zou je ook ondemocratisch kunnen noemen."

Proton zit in Zwitserland en volgt de Zwitserse wetgeving.

"Mijn mening is dat we ons als bedrijf, als Zwitsers bedrijf in het bijzonder, moeten houden aan de Zwitserse wet. De Zwitserse wet komt tot stand via een democratisch proces, net als de wetten in veel andere landen. Dat vertegenwoordigt de wens van de bevolking. Als een account gedrag vertoont dat in strijd is met de Zwitserse wet, dan is dat tegen onze gebruiksvoorwaarden en dat staan we niet toe. Daar trekken we de grens, maar we trekken niet onze eigen grenzen. We proberen ons te houden aan de grenzen die de maatschappij waarin we leven, heeft bepaald via de democratisch gekozen vertegenwoordigers."

Je hoort in de politiek soms ook geluiden over 'achterdeurtjes' in encryptie, om zo criminaliteit te bestrijden. Hoe kijk je daarnaar?

"Ik geloof niet dat dat er komt. Als ik kijk naar de recente taal uit Brussel, dan hoor je vooral dat ze die achterdeur niet echt willen. Ze willen end-to-endencryptie niet blokkeren, maar de fundamentele tegenstrijdigheid is dat ze tegelijk ook een manier zoeken om te kunnen scannen op kwaadaardige inhoud. De kern van het probleem is dat er momenteel geen technologie bestaat om te leveren wat de EU wil: het gelijktijdige behoud van encryptie en privacy en daarnaast controle op online content."

"Dat wordt een fundamentele uitdaging. Het is niet mogelijk om de technologie te maken om die wens te ondersteunen. De politiek zit daarin vast. Dergelijke voorstellen blijven maar komen en gaan. Dat is eindeloos, omdat er nog geen oplossing is. Ooit bereiken we misschien een punt waarop de technologie zo goed is dat we dit kunnen aanpakken, maar momenteel is dat niet het geval. Ik geloof niet dat Europa een wet kan aannemen die probeert te doen wat het wil bereiken, omdat dat simpelweg niet kan. En ja, de EU probeert encryptie hier en daar aan te vallen, maar het is ook dezelfde EU die de AVG heeft aangenomen."

'Terrorismebestrijding is geen probleem van marktfalen' "De laatste opmerking die ik hierover wil maken, betreft het doel van wetgeving en regels. Wetgevers proberen sociale en economische problemen op te lossen die de markt zelf niet kan oplossen. We hebben zeker concurrentieregels nodig, want de markt zal niet gestimuleerd worden om dat probleem zelfstandig op te lossen. Sterker: de markt creëert dat probleem. Dit is een gebied waar we regulering nodig hebben."

"Kijkend naar terroristen die een technologieplatform gebruiken of kindermisbruikafbeeldingen op technologieplatforms: wat is dan het eigenlijke marktprobleem dat we proberen aan te pakken? Er is geen enkel technologiebedrijf ter wereld, Proton incluis, dat erbij gebaat is om zulk materiaal toe te laten. Het is een pr-probleem, een juridisch probleem, het is duur en het is slecht voor de reputatie. Niemand wil dit. Welk marktfalen probeert deze hypothethische wetgeving op te lossen? Elk techbedrijf, Google, Facebook, Apple en ook Proton, investeert al zwaar in het tegengaan van dit soort misbruik. Wij hebben momenteel al meer dan 30 ingenieurs die zich richten op het tegengaan van misbruik en we investeren veel op dit gebied. Er is hier geen sprake van marktfalen, want iedereen doet het al."