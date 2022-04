ProtonMail blokkeert en verwijdert voortaan standaard e-mailtrackers

ProtonMail gaat voortaan standaard e-mailtrackers blokkeren en verwijderen, alsook het IP-adres en de geolocatie van een gebruiker verhullen met een generieke IP en geolocatie. Ook gaat ProtonMail gebruikers waarschuwen als bedrijven e-mailtrackers in marketingsmails verstoppen.

Dat is te lezen op de blog van ProtonMail. De feature maakt het onmogelijk voor adverteerders die je bereiken via mail om een advertentieprofiel op te bouwen, schrijft Proton. E-mailtrackers worden gebruikt in bijvoorbeeld nieuwsbrieven of advertentiemails van bedrijven en geven informatie door over wanneer een mail geopend is, hoe vaak deze geopend is, op welk apparaat de mail geopend is en in sommige gevallen worden ook het IP-adres en de geolocatie van de ontvanger meegestuurd. Deze informatie wordt zonder toestemming gedeeld met de zender, stelt ProtonMail. Daarom gaat het deze e-mailtrackers actief blokkeren. De e-mailtrackers zijn vrijwel onzichtbaar, omdat ze vaak maar zo groot zijn als een enkele pixel. Vandaar dat ze ook wel trackingpixels genoemd worden.

Als een mail geopend wordt, worden dergelijke pixels standaard geblokkeerd. Gebruikers krijgen hiervan een melding boven in de mailclient. Hier is te zien hoeveel e-mailtrackers er geblokkeerd zijn en van wie deze trackers afkomstig zijn. De trackers worden standaard verwijderd door ProtonMail.

Tegelijk downloadt ProtonMail afbeeldingen in e-mails op afstand, en zal de verzender een generiek IP-adres en geolocatie meesturen, in plaats van die van de ontvanger. Op die manier wordt de persoonlijke informatie van de ontvanger verhuld. Proton geeft daarbij aan dat het zelf geen mails kan inzien, maar dat de hyperlinks van afbeeldingen aan de kant van de gebruiker worden gecheckt, zodat alle de afbeeldingen via een proxy van Proton worden ingeladen. Daarmee is ProtonMail alsnog end-to-end versleuteld, zegt het bedrijf op de supportpagina.

Gebruikers kunnen als ze willen de twee opties zelf uitzetten via het instellingenmenu, onder het tabje Privacy. De features staan standaard aan, maar de gebruiker kan instellen dat e-mailtracking niet geblokkeerd wordt, of dat remote content geladen wordt zonder vragen. De twee kunnen onafhankelijk van elkaar uitgezet worden, als de gebruiker dit wil.