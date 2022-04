Bol.com komt behalve met app ook met Franstalige website voor Belgische klanten

Bol.com heeft een Franstalige versie van zijn webwinkel online gezet. Deze site is bedoeld voor Franstalige Brusselaars en Walen. Bol.com had al een Franstalige app, maar veel Franstalige klanten gingen alsnog naar de Nederlandstalige website. De website is nu ook in het Frans.

Met de website wil bol.com beter het Franstalige publiek bedienen. De webwinkel is al sinds 2010 actief in Vlaanderen en in 2020 bracht het een Franstalige versie van de bol.com-app uit, en werden afhaalpunten voor bol.com neergezet in Delhaize-supermarkten in het Franstalige deel van België, alsook 800 Bpost-afhaalpunten in Wallonië en 200 in Brussel.

Bol.com werkt samen met verschillende Waalse ondernemers, waaronder KMO Doomoo, dat babyproducten verkoopt. De webwinkel is nog op zoek naar meer lokale verkooppartners in Wallonië en Brussel. De Franstalige app wordt inmiddels veel gebruikt in Wallonië en Brussel, legt het bedrijf uit aan Knack.be. De app is inmiddels 200.000 keer gedownload. Daarbij valt op dat de helft van de Franstalige klanten alsnog naar de Nederlandstalige website gaat als ze een bestelling doen. Dat hoeft nu niet meer. Op de website kunnen gebruikers nu naast het land- ook de taalvoorkeur aanpassen door op het vlaggetje te klikken rechtsbovenin de menubalk van de site.