Gerucht: Activision Blizzard-ceo overwoog Kotaku of PC Gamer over te nemen

Bobby Kotick, ceo van Activision Blizzard, suggereerde de afgelopen weken om gamingnieuwssites als Kotaku en PC Gamer over te nemen. Zo zou hij de publieke perceptie van Activision Blizzard willen verbeteren, stellen anonieme bronnen.

Hoe de overname van Kotaku en PC Gamer volgens Kotick zouden bijdragen aan een betere perceptie van Activision Blizzard, wordt uit het Wall Street Journal-artikel niet duidelijk. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of Kotick de artikelen rondom Activision Blizzard had willen beïnvloeden na overname van de media.

De krant baseert zich op anonieme bronnen 'bekend met Kotick'. Een Activision Blizzard-woordvoerder ontkent dat Kotick media wilde overnemen. Kotaku en PC Gamer wilden niet reageren.

In hetzelfde artikel zeggen bronnen dat Microsoft al langer geïnteresseerd was in een overname van het gamebedrijf, maar dat Kotick hier niet per se enthousiast over was. Toen het gamebedrijf afgelopen jaar meermaals negatief in de publiciteit kwam vanwege de behandeling van vrouwen, wilde Kotick Activision Blizzard alsnog aan Microsoft verkopen.

Ook Bloomberg-bronnen zeggen dat Kotick en andere Activision Blizzard-topmensen eerder negatief waren over een overname door Microsoft. Deze bronnen zeggen echter dat ook na de negatieve berichtgeving, Activision Blizzard niet meteen akkoord ging met de overname. Zo zou het bedrijf hebben gezocht naar andere geïnteresseerde kandidaten, waarbij Facebooks moederbedrijf Meta wordt genoemd. Dit ging volgens de bronnen echter niet door. Meta en Activision Blizzard wilden niet op dit gerucht reageren.

Microsoft zou deze 'aarzeling' van Activision Blizzard hebben gemerkt en besloot daarom de overnamegesprekken af te koelen. Uiteindelijk begon Activision Blizzard deze gesprekken weer, waarna de overname tijdens de feestdagen werd besproken. Dinsdag maakten de twee bedrijven de overname bekend. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor de overname, die naar verwachting uiterlijk juli 2023 afgerond is.

Volgens Bloomberg bezit Kotick bijna vier miljoen van Activision Blizzards aandelen. Microsoft betaalt bij de overname 95 dollar per aandeel; Kotick verdient daardoor 375,3 miljoen dollar met de overname. Bronnen zeggen dat Kotick zodra de overname rond is zal vertrekken als ceo, beide bedrijven hebben dit nog niet bevestigd of ontkend.