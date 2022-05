Medewerkers en aandeelhouders vragen om ontslag ceo Activision Blizzard

Medewerkers en aandeelhouders dringen aan op het ontslag van directeur Bobby Kotick van Activision Blizzard. Dat volgt op een artikel eerder deze week over dat Kotick al jaren wist en meedeed aan een cultuur van discriminatie en intimidatie binnen het bedrijf.

De medewerkers, verenigd in ABK Workers Alliance, hielden een walk-out bij het bedrijf. Mensen die thuiswerken, legden eveneens het werk neer om het protest kracht bij te zetten. Bij de vestiging in de stad Irvine in de Amerikaanse staat Californië ging het om 150 medewerkers die naar buiten waren gegaan in protest tegen de directeur.

Daarnaast roepen nu aandeelhouders ook op om de directeur te vervangen. Dat gebeurt onder leiding van SOC Investment Group. Zij willen dat het hele bestuur, inclusief Kotick, eind dit jaar vertrekt. Het bestuur zei nog altijd achter de ceo te staan. Het is onduidelijk of de oproep de steun heeft van genoeg aandeelhouders. Deze week kwam naar buiten dat Kotick al jarenlang wist van discriminatie en seksuele intimidatie binnen zijn bedrijf en er zelf actief aan meedeed.

Bij dochteronderneming Blizzard is inmiddels duidelijk geworden dat codirecteuren Mike Ybarra en Jen Oneal ongelijk betaald kregen. Oneal heeft gezegd dat zij pas een aanbod kregen om evenveel betaald te krijgen nadat zij haar ontslag had ingediend, meldt IGN. Ybarra en Oneal hadden eerder verzoeken ingediend om gelijk betaald te krijgen, maar die werden afgewezen. Waarom is onbekend. Zij kregen ongelijk betaald, omdat zij nog oudere contracten hadden en daarin verschillende functies hadden. Oneal kondigde eerder deze maand aan na slechts drie maanden te stoppen als codirecteur.