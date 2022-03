Rechter geeft goedkeuring aan Activision-schikking over behandeling medewerkers

Een Amerikaanse rechter heeft een vorig jaar opgestelde schikking met de US Equal Employment Opportunity Commission goedgekeurd. Dat was de laatste stap voordat de schikking officieel is. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen dollar.

Deze goedkeuring betekent dat Activision Blizzard 18 miljoen dollar zal stoppen in een speciaal fonds. Dat fonds wordt ingezet voor medewerkers van het gamebedrijf die eerder claims hebben ingediend omdat ze slachtoffer waren van de cultuur van seksuele intimidatie binnen het bedrijf. De US Equal Employment Opportunity Commission was een van de partijen die de gamemaker hiervoor hadden aangeklaagd. De schikking was vorig jaar al aangekondigd, maar is met de rechterlijke goedkeuring nu officieel.

Medewerkers die tussen 1 september 2016 en maart 29 jongstleden werkzaam waren bij het bedrijf, kunnen een claim indienen wegens 'seksuele intimidatie, zwangerschapsdiscriminatie of gerelateerde handelingen'. Ook moeten alle leidinggevende medewerkers trainingen volgen over intimidatie en discriminatie, en zal er meer geld beschikbaar komen voor de mentale gezondheid van medewerkers. De schikking en de voorwaarden blijven drie jaar geldig.

Activision Blizzard heeft de schikking bevestigd. Bobby Kotick, de ceo van het gamebedrijf, zegt dat zijn bedrijf zich zal blijven inspannen. "Ons doel is om van Activision Blizzard een model voor de sector te maken, en we zullen ons blijven richten op het uitbannen van intimidatie en discriminatie op onze werkplek. De goedkeuring van deze schikking door de rechtbank is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat onze werknemers verhaalsmogelijkheden hebben als ze enige vorm van intimidatie of vergelding hebben ervaren."

Hiermee is de kous nog niet af voor Activision Blizzard. Zo kwam er in juli vorig jaar ook een aanklacht van de staat Californië. Binnen het bedrijf bestaat volgens die aanklacht een brede cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Nadat die aanklacht naar buiten kwam, vertrok een toenmalige directeur van Blizzard Entertainment al. De staat Californië, specifiek het Department of Fair Employment and Housing, heeft geprobeerd de huidige goedkeuring van de rechter tegen te houden, omdat die de eigen zaak kan schaden. Een poging daartoe is door de rechter echter afgewezen. De staat is nu van plan om beroep aan te tekenen tegen deze rechterlijke goedkeuring. Deze eigen zaak van Californië loopt nog.