Ontwikkelteam verwijdert 'ongepaste referenties' uit World of Warcraft

Blizzards ontwikkelteam is bezig met een proces om 'ongepaste referenties' uit World of Warcraft te halen. Dit besluit volgt een week nadat de Amerikaanse staat Californië een rechtszaak begon tegen Activision Blizzard wegens discriminerend en seksueel overschrijdend gedrag.

Volgens het World of Warcraft-team wordt er momenteel gewerkt aan de aanpassingen. In komende dagen zullen spelers meerdere wijzigingen zien verschijnen in Shadowlands en World of Warcraft Classic. De ontwikkelaars treden niet verder in detail, maar zegt dat het gaat om referenties die 'niet gepast zijn voor onze wereld'. Het team geeft aan dat het door daden het vertrouwen zal terugwinnen en zegt dat het dezelfde visie van de community deelt over het 'creëren van een plek waar mensen van alle rassen, etniciteiten, seksuele oriëntaties en achtergronden gedijen en het met trots als hun thuis kunnen noemen'.

In de verklaring zegt Blizzard ook dat de afgelopen dagen een tijd van reflectie was voor het World of Warcraft-team. Het bedrijf zegt te luisteren naar de 'dappere vrouwen die naar voren zijn getreden en hun ervaringen hebben gedeeld'. Dat is waarschijnlijk een verwijzing naar onder meer de brief van meer dan 2600 Activision Blizzard-medewerkers die daarin hun ongenoegen laten blijken over de afwijzende reactie van het bedrijf op de aantijgingen. Het bedrijf stelde dat de aantijgingen vaak verdraaid of geheel onjuist zijn en verwijt klagers dat ze niet eerst met het bedrijf hebben gesproken voordat ze zich tot de autoriteiten hebben gewend. Het huidige statement over de wijzigingen in World of Warcraft gaat niet direct in op deze officiële reactie. Met de huidige verklaring zal Blizzard waarschijnlijk ook indirect doelen op de medewerkers die woensdag op de Blizzard-campus in Irvine, Californië het werk neerleggen uit protest tegen de officiële reactie van de leidinggevenden.

De Californische aanklacht is aangespannen door het Department of Fair Employment and Housing, dat twee jaar onderzoek zou hebben gedaan naar de situatie op de werkvloer. Daaruit kwam naar voren dat Activision Blizzard vrouwen op verschillende manieren discrimineert als het gaat om gelijke kansen rondom salaris, promoties en andere werkaspecten. Ook zou er een cultuur zijn waarin vrouwen seksueel worden geïntimideerd en sprake zijn van een 'frat-boycultuur'. In de rechtszaak wordt onder meer specifiek verwezen naar een vrouwelijke medewerker die zelfmoord heeft gepleegd, waarbij wordt aangestipt dat ze te maken had met 'intense seksuele intimidatie'. Op Reddit is een thread waarin nogal wat reacties en ervaringen van met name vrouwelijke ex-medewerkers zijn te vinden.

Vier dagen geleden lieten oud-topmensen van het bedrijf zoals Chris Metzen en Mike Morhaime van zich horen in deze kwestie. Beiden bieden hun excuses aan. Morhaime zegt heel veel spijt te hebben, zich te schamen en stelt te hebben gefaald. Ook erkent hij dat intimidatie en discriminatie bestaat binnen de industrie.

Update, 13.13: Volgens Wowhead gaat het vooralsnog om referenties naar voormalig senior creative director Alex Afrasiabi.