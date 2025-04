Chris Metzen keert terug bij World of Warcraft-maker als creatief adviseur

Chris Metzen is teruggekeerd bij Blizzard Entertainment en gaat als creatief adviseur helpen bij het maken van World of Warcraft 'en andere projecten'. Metzen was sinds het begin van Warcraft betrokken bij het spel en vooral verantwoordelijk voor het verhaal ervan.

Blizzard-manager John Hight zegt dat Chris Metzen Creative Advisor wordt binnen het Warcraft Leadership Team. Hij gaat zich in het begin vooral focussen op World of Warcraft, maar later gaat hij ook kijken naar 'andere projecten binnen deze groeiende franchise'. "Chris was een van de oorspronkelijke teamleden toen het Warcraft-universum in 1994 begon en we zijn blij dat we hem kunnen herenigen met de wereld die hij heeft helpen maken."

Metzen vertrok in 2016 bij Blizzard Entertainment om tijd te kunnen besteden aan zijn vrouw en kinderen. Hij heeft gewerkt aan verschillende Blizzard-games, waaronder World of Warcraft en de uitbreidingen daarvan, maar ook de Warcraft-film en Overwatch. Hij kondigde ook vaak nieuwe games aan op fanbeurs Blizzcon. Sinds zijn vertrek bij Blizzard heeft hij een table-topgamingclub opgericht in Californië: Warchief Gaming.