CBS: 83 procent van de Nederlanders gebruikt slimme apparaten

Ruim acht op de tien Nederlanders van tenminste twaalf jaar oud gebruiken slimme apparaten in huis, zo meldt het CBS. Het gebruik van 'slimme verlichtingssystemen, beveiligingssystemen en huishoudelijke apparaten' zou in de afgelopen twee jaar verdubbeld zijn.

Vooral smart-tv’s en slimme meters voor water, gas of elektriciteit zijn dit jaar het populairst onder Nederlanders, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vergeleken met 2020 nam het gebruik van met het internet verbonden gadgets die iets met nutsvoorzieningen te maken hebben wel iets af. Zo had 55 procent van de ondervraagden dit jaar een slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter in gebruik, terwijl dat twee jaar eerder nog 59 procent was. Het percentage gebruikers van slimme thermostaten nam in diezelfde periode met 2 procent af naar zo'n kwart van de Nederlanders.

Het aantal slimme huishoudelijke apparaten steeg percentueel het hardste, van 6 procent in 2020 naar 15 procent in 2022. Hieronder vallen alle huishoudelijke apparaten die met het internet verbonden zijn, waaronder robotstofzuigers, koelkasten, koffiezetapparaten en robotgrasmaaiers.

Ook slimme accessoires en gezondheidsapparaten zijn in trek. In de onderzochte periode verdrievoudigde het aantal Nederlanders met slimme accessoires; ondertussen gebruikt iets meer dan de helft bijvoorbeeld een smartwatch, fitnesstracker of draadloze koptelefoon.

Van de kleine groep ondervraagde Nederlanders die geen slimme apparaten of systemen gebruikt, heeft het merendeel hier simpelweg 'geen behoefte' aan. Ook vindt grofweg een kwart van deze groep dergelijke apparaten te duur of zijn er zorgen over de privacy- en beveiligingsaspecten van slimme apparaten.

Afbeeldingen via CBS