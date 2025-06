CBS: zzp'ers zijn het vaakst doelwit van ransomware, maar betalen vrijwel nooit

In 2021 zijn ruim 6000 Nederlandse bedrijven slachtoffer geworden van ransomware, meldt het CBS. Absoluut gezien was ongeveer twee derde van de slachtoffers zzp'er, maar eenmanszaken betalen vrijwel nooit het losgeld.

In de Cybersecuritymonitor 2022 concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek dat zo'n 4 procent van alle grote bedrijven met meer dan 250 werknemers in 2021 te maken heeft gehad met een ransomwareaanval. Daarvan zou dan weer grofweg 4 procent daadwerkelijk de cybercriminelen hebben betaald.

Bedrijven met 2 tot 10 werknemers betalen relatief het vaakst; in 14 procent van de gevallen zou een door ransomware getroffen bedrijf in deze categorie betalen. In meer dan de helft van deze gevallen betaalt zo'n bedrijf dan ook nog eens meer dan de helft van zijn jaaromzet. Het CBS benadrukt dat het betalen van cybercriminelen overigens lang niet altijd het gewenste resultaat heeft; in meer dan de helft van de gevallen werden de versleutelde gegevens na betaling niet of slechts gedeeltelijk vrijgegeven door de criminelen.

Hoewel zzp'ers absoluut gezien verreweg het vaakst getroffen worden door ransomware, lijkt deze doelgroep juist niet relevant te zijn voor criminelen. Zzp'ers blijken volgens het CBS namelijk nagenoeg nooit losgeld te betalen.

Het statistiekenbureau benadrukt dat bedrijven naast directe kosten vaak nog extra kosten maken na een ransomwareaanval, bijvoorbeeld omdat ict-systemen vervangen moeten worden of omdat specialisten ingehuurd moeten worden.

Het goede nieuws is dat het aantal ict-veiligheidsincidenten absoluut gezien steevast afneemt, blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2022. Vergeleken met de afgelopen jaren nam het aantal incidenten af voor bedrijven van vrijwel alle grootten. Dat geldt zowel voor het aantal incidenten met een interne oorzaak als voor aanvallen van buitenaf. Alleen het aantal incidenten met een interne oorzaak bij bedrijven met meer dan 250 werknemers steeg een klein beetje vergeleken met vorig jaar. Ook was het aantal aanvallen van buitenaf iets hoger of gelijk aan de statistieken van 2019 voor bedrijven vanaf 10 werknemers en groter, maar in alle gevallen lager dan in 2020.