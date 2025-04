CBS: meer Nederlanders twijfelen aan waarheid van informatie op internet

Steeds meer Nederlanders twijfelen aan de juistheid van informatie die ze op internet lezen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. 67,1 procent van de bevolking gaf vorig jaar aan informatie gezien of gelezen te hebben die volgens hen niet waar was.

Dit is een stijging ten opzichte van de vorige peiling in 2021, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toen gaf 62,8 procent van de Nederlanders aan informatie op internet te hebben gezien die onwaar was. Het CBS heeft het onderzoek afgelopen jaar uitgevoerd onder ongeveer 6500 personen van twaalf jaar of ouder.

Procentueel gezien komen 18- tot 35-jarigen het vaakst mogelijke desinformatie tegen. Van hen zei ruim 80 procent vorig jaar online informatie gezien te hebben die volgens hen onjuist is, of informatie waarover ze twijfelen. Dat was onder 75-plussers slechts 32 procent. Verder zegt 76 procent van de mensen met een hbo- of universitaire opleiding zulke berichten gezien te hebben, waar dat 57 procent was bij mensen met 'hooguit een vmbo-diploma'.

Ruim de helft van de ondervraagden zei vorig jaar onjuiste informatie te hebben gezien op sociale media. Ongeveer een kwart zegt misleidende berichten op nieuwswebsites te hebben gezien. Van de deelgroep met mensen die aangeven getwijfeld te hebben over de waarheid van online informatie, zei ongeveer twee derde dat extern gecontroleerd te hebben. Ruim 80 procent daarvan geeft aan naar meer informatie te zoeken op andere nieuwssites of Wikipedia. De helft zegt de originele bron van de informatie gecontroleerd te hebben, terwijl 30 procent de informatie offline heeft besproken met anderen. Ongeveer 22 procent heeft de informatie juist niet gecontroleerd omdat men vermoedde dat het niet waar was.

Van alle ondervraagden, heeft 46 procent van alle Nederlanders aangegeven mogelijk onjuiste informatie elders gecontroleerd te hebben. Dat is het hoogste percentage in de Europese Unie. Ierland staat op plek twee met 39 procent. In Cyprus deden mensen dat het minst, met 9 procent. Het onderzoek is in alle EU-lidstaten op dezelfde manier uitgevoerd.