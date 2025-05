Eurocommissaris wil dat Meta verantwoording aflegt over desinformatiebeleid

Eurocommissaris Thierry Breton wil dat Meta verantwoording gaat afleggen over zijn desinformatiebeleid. In sommige gevallen zou 'illegale content' en desinformatie, onder meer met betrekking tot het conflict tussen Israël en Hamas, niet tijdig verwijderd zijn van zijn platformen. De EU verplicht in zijn Digitale Services Act dat zulke content wordt gemodereerd.

In een open brief aan Meta-ceo Mark Zuckerberg stelt Breton dat er een 'significante hoeveelheid' deepfakes en 'gemanipuleerde content' op de socialmediaplatformen van het bedrijf rondcirculeert. Daarom wil de Eurocommissaris dat Zuckerberg binnen 24 uur aan de EU laat weten welke maatregelen er worden genomen om dergelijke illegale content te verwijderen.

Tegen Reuters verduidelijkt een woordvoerder van de Europese Commissie dat 'online content die in verband kan worden gebracht met Hamas wordt gezien als terroristische en daarmee illegale content'. "Die moet onder zowel de DSA als de Terrorist Content Online-wetgeving verwijderd worden." Naast nepnieuws met betrekking tot het Israëlische conflict, waarschuwt Breton ook alvast voor desinformatie met betrekking tot aankomende verkiezingen in Europa, waaronder de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.

Tegenover The Verge laat een Meta-woordvoerder weten dat het bedrijf 'dag en nacht' werkt 'om onze platformen veilig te houden, actie te ondernemen bij content die onze richtlijnen of lokale wetten overtreedt, en te coördineren met externe, regionale factcheckers om de verspreiding van desinformatie te beperken'. "Dit blijven we ook na het conflict doen", stelt de woordvoerder.

Eerder stuurde Breton een soortgelijke brief naar X. Daarin werd eveneens gesteld dat het platform gebruikt wordt om illegale content en nepnieuws te verspreiden, zonder dat dat offline wordt gehaald. De Eurocommissaris zegt donderdag reactie te hebben ontvangen van X. Het team dat zich bezighoudt met de handhaving van de DSA gaat de reactie beoordelen en op basis daarvan bepalen of er vervolgstappen worden genomen.

Als de platformen zich niet aan de DSA houden, kan de EU ze een boete opleggen van tot zes procent van hun mondiale jaaromzet of dwangsommen van maximaal vijf procent van hun gemiddelde, dagelijkse inkomen. Het is nog onduidelijk of de EU van plan is om de bedrijven een boete op te leggen als ze de als illegaal bestempelde content niet tijdig verwijderen.