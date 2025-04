EC publiceert database met miljoenen contentverwijderingen door techbedrijven

De Europese Commissie heeft een database online gezet waarin de beslissingen staan opgenomen van techbedrijven die content verwijderen. Dat valt onder de verplichtingen van de Digital Services Act, die onlangs in werking trad.

De Europese Commissie heeft de DSA Transparantie Database woensdag openbaar gemaakt. In die database staan alle beslissingen van techbedrijven om content te verwijderen. In de inviduele entry's staat opgenomen op welke grond content is verwijderd, op welk initiatief dat gebeurde, wat ruwweg de inhoud van de schadelijke content was en in welke landen de content is verwijderd of onzichtbaar is gemaakt. Ook staat in de database of de verwijdering handmatig of geautomatiseerd gebeurde.

De database toont op ieder moment 200 pagina's met 10.000 records. Wie meer beslissingen in wil zien, kan daarvoor een CSV-bestand downloaden. De database is sinds woensdagochtend openbaar en bevat op moment van schrijven al 5.450.409 beslissingen, maar dat aantal loopt per minuut op.

Het overzicht is een onderdeel van de DSA, de Digital Services Act. Dat is een Europese wet die techbedrijven verplicht harder op te treden tegen grensoverschrijdende berichten, zoals haatdragende content of nepnieuws. De bedrijven moeten transparant zijn over die beslissingen; daarvoor is de nieuwe database bedoeld. Die zal in de praktijk vooral interessant zijn voor onderzoekers. Die kunnen de database gebruiken om de effecten van de DSA te meten. De DSA werd vorige maand van kracht. Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen van de wet.