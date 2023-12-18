EC start formele procedure tegen X wegens verspreiding desinformatie

De Europese Commissie is een formele procedure gestart om te beoordelen of het socialemediaplatform X de Digital Services Act heeft overtreden. Het gaat onder meer om vermeende overtredingen met betrekking tot het tegengaan van desinformatieverspreiding.

Op basis van het voorlopige onderzoek van de Europese Commissie heeft Eurocommissaris Thierry Breton aangekondigd dat de Commissie een formele procedure start tegen socialemediaplatform X, dat voorheen bekendstond als Twitter.

X zou zich niet voldoende inzetten om illegale inhoud en desinformatie tegen te gaan op het platform, is op te maken uit een persbericht van de Europese Commissie. Ook zou het sociale medium niet transparant genoeg zijn over zijn werkwijze voor het bestrijden van desinformatie en haatberichten. Daarnaast zou er mogelijk sprake zijn van een misleidend ontwerp in de userinterface voor blauwe vinkjes.

De Europese Commissie zet het onderzoek naar X voort om bewijsmateriaal te verzamelen en komt mogelijk met aanvullende informatieverzoeken. Het openen van een formele procedure geeft de Commissie de bevoegdheid om te handhaven waar nodig, bijvoorbeeld door voorlopige maatregelen te nemen in het geval van overtredingen.

De DSA is in april 2022 aangenomen. Volgens de Europese wet, die sinds augustus 2023 van kracht is, moeten grote platforms aan een reeks nieuwe verplichtingen voldoen. Techbedrijven die niet aan de DSA voldoen, kunnen een boete opgelegd krijgen ter hoogte van maximaal zes procent van de wereldwijde jaaromzet. Eerder schreef Tweakers een achtergrondverhaal over de Digital Services Act.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-12-2023 13:50 197

18-12-2023 • 13:50

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Reacties (191)

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RoestVrijStaal 18 december 2023 16:32
Ergens is het ook verbazend dat de EU geen verordening tot blokkade forceert zoals bij Russia Today en Sputnik.

Uit Twitter/X komt zoveel (al dan niet met opzet verspreide) misleidende informatie dat vijfde colonnes in Europa vormt, dat direct voorkomen beter dan genezen is.

Zeker onder het huidige regiem van Musk zijn er tekenen van urgentie.
Maurits van Baerle
@RoestVrijStaal18 december 2023 17:44
Ik denk dat het nog te vroeg is voor een blokkade. Ten eerste heeft Xitter nog, min of meer, een kantoor in Dublin dat het officiële aanspreekpunt in de EU is. Dan zegt het ook nog eens dat het zich graag aan de wet wil houden en doet het af en toe een halfzachte poging om het absolute minimum te doen.

Dat betekent dat de Europese Commissie een juridische weg zal moeten afleggen met aantijgingen, mogelijkheden voor Xitter om te laten zien wat ze op dit moment aan het probleem doen, om hun beleid aan te passen zodat het effectiever wordt, bewijslast, boetes etc. etc.

Als de EC dat niet doet dan kan Xitter ze voor de rechter slepen en maken ze een goede kans om zo'n zaak te winnen.
TheBlackbird 18 december 2023 15:08
Alex Jones opnieuw toelaten is een stevige indicatie dat X zich net actief inzet vóór desinformatie. Die man is er letterlijk voor veroordeeld (dat de Sandy Hook school shooting in scene zou zijn gezet).

[Reactie gewijzigd door TheBlackbird op 26 juli 2024 00:33]

procyon @TheBlackbird18 december 2023 15:17
Snap dat je er zo naar kijkt. Maar iemand bannen voor het leven is ook niet gewenst.

Net zoals in het echte leven, die je iets verkeerd, moet je de consequenties dragen.
Ja mag daarna weer deelnemen aan de maatschappij.

Maar iemand levenslang geven of voor altijd bannen is niet de oplossing.
L2GX @procyon18 december 2023 16:01
Als Jones er, ondanks de veroordeling niet mee ophoudt, maakt temp ban of levenslang geen verschil. Dan worden het gewoon seriële temp bans, de ene na de andere..
Nu, enkel zeggen dat Jones volhardt doet niet genoeg eer aan hoe krankzinnig s'mans gedrag eigenlijk is.
Wat hij vertelde tijdens en naast het proces over de Sandy Hoek laster situeert zich lichtjaren voorbij 'van de pot gerukt'. Je zal maar advokaat zijn van de man... Nu ja, die advokaat was eigenlijk ook bijna veroordeeld wegens zware procedurefouten. En dan hebben we het nog niet over de pogingen om geld weg te sluizen van de onvermijdelijke inbeslagname.
Dat Alex Jones terug op X mag betekent dat er ook bij X geen advokaten gehoord worden, dat ze net als Musk in een bubble leven waar hun politieke mening voorrang krijgt op hun professionele expertise, of dat het legal department gewoon vervangen is door een script dat emojis verstuurt.

[Reactie gewijzigd door L2GX op 26 juli 2024 00:33]

Sp3ci3s8472 @L2GX18 december 2023 19:18
Helemaal mee eens, Alex Jones had beter gewoon iemand kunnen neerschieten en 2 jaar in de cel gezeten om daarna van een tweede kans te genieten. Dat moeten we natuurlijk niet hebben op een online platform; een keer iets fouts doen moet genoeg zijn voor een levenslange ban.

Dit is natuurlijk sarcastisch. Alleen vraag ik mij af hoe diep we zakken als samenleving als we het normaal vinden dat bijvoorbeeld een moordenaar na x aantal jaar vrij komt en een tweede kans krijgt maar iemand die een verkeerde mening heeft nooit meer op het internet mag.
Ik ga er in dit geval van uit dat hij een verkeerde mening heeft want ik ken hem niet.
procyon @L2GX18 december 2023 16:19
Ik vind ook dat deze man krankzinnige dingen gedaan en gezegd heeft. Hij was gebruikt als een tool door Trump om mensen op te jutten.

Maar dat staat los van het feit dat het permanent uitsluiten en isoleren van mensen zal leiden tot nog extremer en gevaarlijker gedrag.

Hij is uitgekotst, financieel geruïneerd en is geloofwaardigheid verloren. Nu verdient hij een nieuwe kans.

Hopelijk zal hij het nu anders doen en zo niet, volgen er weer consequenties.
L2GX @procyon18 december 2023 17:19
Hij had tijdens het proces ook elke kans om gewoon ook verstandig te zwijgen en is dus in plaats daarvan gewoon verder gegaan zoals hij bezig was.
Ik geloof ook in tweede, derde,.. kansen maar daar moet een criteria van verbetering aan vast zitten dat Jones dus echt niet haalt.
En dit in een context waar commerciële, politieke en lobby-belangen blijven aansturen op meer van hetzelfde, net als het bestaande publiek.
Ik vrees dat Jones echt lang en vooral voorspelbaar dezelfde illegale content zal verspreiden (of variaties daarop) en dat X dan ook aansprakelijk zal zijn als zij hem daarbij een platform geven.
L2GX @procyon18 december 2023 17:56
Als je het zuiver ziet als een eerlijke uitwisseling van ideeën mischien wel.
Maar dit is hier natuurlijk niet het geval, er zijn andere belangen.
Het gaat dus vooral over exposure, tegen alle prijs.
Als je enkel al schade door dwaze ideeën wil vermijden is er onderzoek genoeg dat aantoont dat je beter Deplatformed. Op voorhand gebruikers waarschuwen met de debunk argumenten zou hen enigszins behoeden, maar dat is recent onderzoek en denk ik ook nog niet gedupliceerd. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe kan je dan zeggen dat alle blootstelling negatief is voor gebruikers.
En wil je slachtoffers van laster (en oproepen tot stalking en geweld) beschermen dan moet je permabannen. En dat is ook niet optioneel, dat soort uitspraken zijn gewoon misdrijven an sich.
Sniels @procyon19 december 2023 15:02
Ik kan me vinden in je argument over tweede en misschien derde kansen (hoewel daar van mij ook een limiet aan mag zitten).

Wat ik niet begrijp is waarom Musk dan besluit om z'n post history, inclusief alle troep, gewoon weer terug te zetten. Hij neemt hier niet eens de moeite om iets beter te maken. Dus consequenties? Mwah.
Afwezig 18 december 2023 14:10
Het was er op wachten. Ik hoop dat ze die kliek van Musk hard aanpakken. Het zou een goed precedent zijn. Musk laat overal waar hij komt zien compleet maling te hebben aan wet en regelgeving en laat zien zich niets aan te trekken van de belangen van samenlevingen of zijn werknemers. Niet voor niets dat hij zo gewillig vriendjes maakt met anderen die zo weinig op hebben met rechtsstaat en democratie; alles draait om zijn belangen. Als de EU nu een keer z’n meerwaarde kan laten zien is het nu.
Kalief 18 december 2023 14:48
Reactie van Xitter op hun @Safety-account:
X remains committed to complying with the Digital Services Act and is cooperating with the regulatory process. It is important that this process remains free of political influence and follows the law. X is focused on creating a safe and inclusive environment for all users on our platform, while protecting freedom of expression, and we will continue to work tirelessly towards this goal.
https://twitter.com/Safety/status/1736736724342972516
Stijnvi 18 december 2023 18:31
X heeft maar één moderator die Nederlands spreekt.
Hetzelfde geldt voor Pools, Lets, en Kroatisch.
Zelfs voor talen die wereldwijd enorm veel gesproken worden, zoals Spaans en Arabisch, heeft X respectievelijk maar 20 en 12 moderators.
Het lijkt me dus niet zo heel erg moeilijk voor de EC om aan te tonen dat X niet genoeg inspanningen levert om desinformatie, maar ook andere overtredingen, tegen te gaan.

Tussen 19 september en 27 oktober van dit jaar waren er in Nederland in totaal bijna 9 miljoen X gebruikers actief (op basis van AMARs = average monthly active recipients).
In Polen was dat zelfs bijna 14 miljoen.

Tweakers artikel:
nieuws: Europees moderatieteam X bevat één persoon met professionele kennis N...

Originele bron:
https://transparency.twit...ransparency-report.html#/
TWyk 18 december 2023 13:56
Het is een makkelijke keuze maar ik denk dat facebook/instagram en Youtube ook wel wat liefde van de EU mogen hebben.
Loller1 @TWyk18 december 2023 14:08
In tegenstelling tot Twitter doen Meta en YouTube wel moeite. Dat is wat hier het probleem geeft. De EU weet ook best dat er altijd dingen zijn die door het net geraken, maar Meta en YouTube doen er wat aan als het gerapporteerd worden, Twitter doet exact het tegenover gestelde.

Zoals aangehaald in het artikel al is een deel van het probleem het ronduit bedrieglijke gebruik van vinkjes als "verified users".

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 26 juli 2024 00:33]

amigob2 @Loller118 december 2023 16:50
een voorbeeld :
X heeft 1 Nederlandse moderator, TikTok 167
Tweakers
En TikTok maakt bakken met windst
Auredium 18 december 2023 14:08
Terecht. Als ik de feeds bekijk op X dan staat het vol met gal wat ik herken uit echokamers. Het is heel duidelijk dat er partijen zijn die X actief aan het omvormen zijn tot echo kamers uit verschillende belangen met misinformatie. Video's die mensen bang maken over de herkomst van hun voedsel met verkeerde informatie. Suggestieve politieke informatie gericht op Amerikanen maar ook gewoon aan Nederlanders.
Het voeden van haat e.d.

Musk heeft het platform open gegooid en ik kan maar tot 1 van 2 conclusies komen; Of hij was naïef over de gevolgen van het open gooien en wist niet dat het een broeiplek van haat en manipulatie zou worden. Of Musk wist precies wat hij deed en had alternatieve doeleindes om het te doen. Bijvoorbeeld X dicht gooien om legale redenen en zeggen 'Kijk, de politiek wilt niet dat ik jullie vrijheid van meningsuiting geef.'

Maar zeker is dit - X zoals het nu is, is een gezwel van misinformatie en haat.

/edit; Ik lees een hoop denkwijzen en reden die juist reden zijn dat het belangrijk is dat de EU dit onderzoekt. Niet alles op X is onwaar of manipulatie maar een aanzienlijk deel wel. Een aanzienlijk deel wat procentwijze groter is dan op andere platforms en waar X niet genoeg aan doet om het in te perken.

[Reactie gewijzigd door Auredium op 26 juli 2024 00:33]

Jetser @Auredium18 december 2023 14:32
Tsja, is dat laatste nou echt zo? De antipathie en haat tegen Musk c.s. is net zo goed een echo-kamer, en deze haat is dan weer voornamelijk gebaseerd op artikelen in de media ipv op basis van het zelf bekijken van zijn uitlatingen en interviews. Mijn X timeline staat niet vol met haat, wel soms met de nodige onzin, maar dat is bij andere media niet anders.
Op het moment dat je gaat modereren dan is de moderator in charge wat je mag vinden. (Kijk bijv bij nujij, ook een bak met gal, die zelfs gemodereerd wordt, waardoor zij sturen wat je mag vinden).
Onderdrukken van denkbeelden - hoe stom ze soms ook zijn - is in mijn ogen niet het antwoord. De community notes zijn hier wel een goede tool voor die ik niet op grote schaal bij een ander medium heb gezien. Ik hoop dat deze steeds meer gebruikt gaan worden.
Tintel
@Jetser18 december 2023 14:45
Juist - men sprint hier toch wel heel snel op de "alles is misinformatie" trein (die ik niet eens kan of wil tegenspreken). Het is meer dat alle platforms hier last van hebben en zullen hebben. Want laten we niet vergeten dat het nu juist overheden zijn (al dan niet de specifieke groeperingen daarbinnen) die dit middel van volksmanupilatie al heel lang benutten (namelijk publiekelijk toegankelijke informatie 'besturen').

En dan mag je iets tegen Musk hebben of niet - eigenlijk is dat niet zo relevant. Het grote probleem blijft nu eenmaal "wanneer is informatie ongewenst?" (welke soort van informatie dan ook). Als je niet weet wat een ander denkt (ook denkt deze verkeerd / te simpel / is deze gemanupileerd) dan kun je niet in discussie komen....

Zelfs zojuist als haatzaaien is welliswaar ongewenst maar dat moet je dan niet blokkeren - je moet de haatzaaiers aanpakken. Anders zoeken deze alleen maar een andere route en blijft het probleem bestaan. En vermoedelijk geeft het alleen maar meer onvrede vanwege de toepaste censuur.

Ik denk dat er op dit moment geen platform kan bestaan waar letterlijk de hele wereld het met elkaar eens is.....en is het dus niet aan het platform om te veranderen....
Jetser @Tintel18 december 2023 15:01
"En vermoedelijk geeft het alleen maar meer onvrede vanwege de toepaste censuur." --> Precies dat. Ik hoop/verwacht een beetje dat deze groep die onder het oude twitter het zwijgen opgelegd kreeg nu even aan het inhalen is, en dit ook weer afneemt op termijn.

Kijk naar de PVV overwinning, onvrede stemmers. Ze gaan nu alleen water bij de wijn doen, en hun hele programma in de ijskast zetten. Wat is dan nog over van de reden dat mensen op ze gestemd hebben? Als ze gaan regeren, dan worden ze de volgende keer weer afgestraft. Als ze niet gaan regeren omdat de oude kliek ze bypassed, dan wordt deze onvrede weer groter. Dus we moeten door de pijn heen. Een pijn die denk ik wel meevalt, omdat ze toch alles weer in de ijskast zetten...
reinouts @Jetser18 december 2023 20:30
Geert Wilders is zo'n beetje het langstzittende Kamerlid momenteel. Wie is dan de 'oude kliek'?
Tintel
@Jetser18 december 2023 18:00
Kijk naar de PVV overwinning, onvrede stemmers
Oei...nogal een stelling. Ook de PVV heeft een partijprogramma. Dus waarom stemmen mensen daar dan niet voor?
Als ze gaan regeren, dan worden ze de volgende keer weer afgestraft.
Tja, net zoals elke partij die niet zou doen wat ze beloven en niet alles waarmaken wat ze beloven cq. hopen te bereiken - waar dus een verschil tussen zit.
SED @Tintel19 december 2023 12:49
Wie ken jij die en pvv gestemd heeft en het partijprogramma gelezen heeft?
Pvv stemmen is stemmen op onderbuikgevoel voor velen
Eigenlijk is er niet eens een ,"partij" aangezien er geen leden bestaan. Het is Partij WILDERS. Vandaar ook die dubbele V die een W vormt waarschijnlijk
GoodGuy @Tintel19 december 2023 13:56
Probleem van het PVV programma is dat het meeste niet uitvoerbaar is omdat het of, tegen bestaande grondwet en/of verdragen ingaat. Of, onduidelijk is hoe het gefinancierd moet gaan worden. Indien dat geld ergens vandaan 'getoverd' wordt het daar waarschijnlijk veel grotere problemen veroorzaakt dan die opgelost worden.

Dat andere partijen niet waarmaken wat ze beloven komt door het Nederlandse politieke bestel waar het noodzakelijk is compromissen te sluiten. In sommige gevallen kun je je inderdaad afvragen of het verkiezingsprogramma wel echt de inzet van onderhandelingen is, maar in de basis is het gewoon niet mogelijk om het verzkiezingsprogramma in een coalitie volledig overeind te houden
Massive Mark @Jetser19 december 2023 11:00
Pvv haalde jaren lang ongeveer 17 zetels terwijl mensen wisten dat ze toch niet gingen regeren. Nu deze kans er wel kwam zag je hoeveel aantrekking deze partij heeft. Het valt mij vooral op hoeveel mensen in hun eigen bubbel leven en deze monsterzege niet aan zagen komen.
mr_evil08 @Massive Mark19 december 2023 12:42
Omdat de VVD het heeft verknald?
Massive Mark @mr_evil0819 december 2023 16:28
Er is altijd iemand die het verknalt daarom zweven vele kiezers. Maar zoals ik aangaf de basis van de pvv zit tussen de 15-20 zetels. Dat is wat ze vaak scoren zonder kans op regeren.
blorf @Massive Mark19 december 2023 21:26
Het betekent allemaal weinig. Of denk je dat er een volledige immigratiestop, het sluiten van alle moskeeen en zelfs het "deporteren" van etnische groepen gaat komen? Het is allemaal populistisch geschreeuw, en de aanhang weet dat zelf eigenlijk ook wel. Ze hebben het niet zo slecht.
Ik verwacht dat het vooral domme beslissingen gaat opleveren die heel veel geld kosten voor degenen die er gewoon voor moeten werken. Soort van liberaal, zeg maar. Wacht...

[Reactie gewijzigd door blorf op 26 juli 2024 00:33]

mr_evil08 @Jetser19 december 2023 12:41
Bron?
Auredium @Tintel18 december 2023 14:57
Misinformatie en manipulerende informatie kan gewoon feitelijk en wetenschappelijk bewezen worden. Het is overigens wel zo dat anti staat ingestelde mensen beweren dat dit niet kan en enkel gebruikt wordt door overheden om ondermijnende meningen het zwijgen op te leggen. Die reactie zien er dan vaak uit zoals...nou ja zoals de jouwe.
Maar ja, misinformatie en manipulerende berichten zijn gewoon feitelijk te bewijzen als misinformatie en manipulatie. Alleen...dat bewijs wordt dan vaak niet geaccepteerd en gezien als 'manipulatie van de staat. In en wereld waarin alles als manipulatie wordt weg gezet is niets meer aan te nemen en heerst anarchie.
Tintel
@Auredium18 december 2023 15:26
Misinformatie en manipulerende informatie kan gewoon feitelijk en wetenschappelijk bewezen worden.
Dat je dat al zo durft te stellen is een grap op zich..... de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars weet je nog?
En in de wetenschap zijn er natuurlijk nooit economische motieven in eht spel?

Hoe kun je eigenlijk (in deze tijd) zo naief zijn? Het hele probleem is nu juist dat ook de wetenschap zich kan vergissen, onderzoeken kunnen worden gemanupileerd, onderzoeken zijn soms gewoon 'fake'. En omdat te bewijzen zijn weer nieuwe onderzoeken nodig. Maar ergens tijdens deze eeuwig durende 'zoektocht naar de waarheid' bestaan er dus fouten/onwaarheden. Maar dat is dus pas later bekend.

Dus er is geen
kan gewoon feitelijk en wetenschappelijk bewezen worden.
Auredium @Tintel18 december 2023 15:42
Tuurlijk wel. We hebben het hier vaak over zaken die gewoon op te zoeken zijn en feitelijk vast gelegd.
Bijvoorbeeld uit zijn verband getrokken nieuwsberichten of feitelijk onjuiste artikelen over wetenschap.

Maar je mag mij best naïef vinden hoor. Ik vermoed dat jij mij beoordeeld op jouw meningen dat wat ik vind of zeg niet super belangrijk is. Het zijn juist dat soort mensen die op X momenteel succesvol worden gemanipuleerd.

Maar maak je geen zorgen; ik weet zeker dat de EU de zaak goed zal onderzoeken. ;)
Tintel
@Auredium18 december 2023 15:52
gewoon op te zoeken zijn en feitelijk vast gelegd.
Waar dan? In Wiki? In boeken (die ook gewoon door mensen worden geschreven)? Van vrienden/kennissen?
En feitelijke waarheden in religie zijn al helemaal een debacle.

Pas zodra het de echte betrokkenen zijn wordt de informatie betrouwbaarder en dan nog is het anekdotisch bewijs. En andersom: zelfs als het statitisch juist is zijn er nog steeds uitzonderingen.

De ellende is gewoon - dat als het relatief nieuwe onderwerpen zijn dan lopen de onderzoeken nog. En is de waarheid gewoon nog niet bekend.
Maar maak je geen zorgen; ik weet zeker dat de EU de zaak goed zal onderzoeken.
Wat bedoel je? Vertrouw je de EU op alle vlakken? Of was het sarcastisch?
Auredium @Tintel18 december 2023 16:04
Jij zegt feitelijk; Niets is een waarheid. Alles is een interpretatie van de waarheid en alles is verdraait. We accepteren iets als de waarheid op ons gevoel of wat wij accepteren als feiten.
Dat mag, dan is mijn objectieve waarheid dat er een waarheid is gebaseerd op feiten en onderzoek.
Spatienazi @Auredium18 december 2023 17:27
Sterker, ik zeg: er is maar één waarheid, en het maakt geen donder uit welke visie op de waarheid we hebben of zelfs of we wel van die waarheid af weten.

Ik zeg dat er alleen de allesoverstijgende waarheid is, en dat als we iets als de waarheid accepteren op basis van gevoel, we het gewoon fout kunnen hebben. En dat is dat onze schuld, niet "onze waarheid".
ikbenroy1 @Spatienazi19 december 2023 09:35
Dit klinkt logisch maar dat is het niet. De waarheid is niet zomaar enkelvoudig te definiëren. Natuurlijk is een vierkant een vierkant maar wanneer situaties zich voordoen waarbij er een opeenstapeling plaatsvind van gebeurtenissen dan is een 'mening' of houding' ten aanzien van het onderwerp per definitie subjectief. Voorbeeld: Israel/Palastina, Rusland/Ukraine, vaccinatieplicht/vrijheid van keuze. Het alleenrecht hebben op een manier van naar een situatie kijken is ontzettend gevaarlijk en hoort niet thuis bij de EU; it is that simple.
Karmic Bob @Auredium18 december 2023 18:22
Tintel wijst je er volgens mij op dat, in zijn optiek, alles te bediscussieren valt en dat valse informatie beter wordt aangepakt door weerlegging (oa vanuit wetenschap) ipv censuur vanuit een overheid. Hij probeert je te wijzen op gevaren rond een 'ministerie van waarheid' opzet,, overheids-gestuurde- onderzoeken, de vaak evidente subjectiviteit van 'wetenschap' en onderzoek..

Situaties waarbij er maar 1 'juiste mening' bestaat, terwijl zaken politiek/wetenschappelijk/maatschappelijk omstreden kunnen zijn, zijn onwenselijk. Zeker wanneer een andere lezing mond-dood wordt gemaakt door opgelegde censuur, bijvoorbeeld vanuit de EU. (of andere 'stakeholders')

De 'community notes' oplossing op X is zo duidelijk een doorn in het oog voor hen die liever censureren en tegelijkertijd ook liefst de reactie-mogelijkheid uitzet bij hetgeen ze wel willen propageren. (propaganderen?)
Tintel
@Auredium18 december 2023 17:36
Ja - dat klopt wel en juist daarom is elke andere instantie of persoon die voor jou bepaalt wat waarheid is, discutabel. En dat is hoe mensen altijd werken: je vertrouwt een bepaalde bron (en die informatie die daar vandaan komt) wel of niet. En die keuze is van jouzelf.
dan is mijn objectieve waarheid dat er een waarheid is gebaseerd op feiten en onderzoek.
Juist - en ook jij zal niet elk onderzoek vertrouwen en feiten is ook niets meer dan informatie die jij voior waarheid aanneemt.
Het probleem met jouw stelling dat feiten voor jou ook meteen feiten voor anderen zijn en dat is niet altijd waar. Want die ander heeft zijn eigen feitenset. Pas als deze set voldoende met elkaar in overeenstemming is vertrouwen jullie elkaar als je informatie daarvan ontvangt en neem je deze informatie voor waarheid aan.
Alleen al religie geeft een grote kans op feiten die niet met elkaar overeenstemmen.
Spatienazi @Tintel19 december 2023 13:24
Een mening is per definitie subjectief. Als de feitelijke waarheid is dat er een virus rondwaart dat longen aantast, en er zijn mensen die dat ontkennen, dan spreken ze niet de waarheid. Of en wat je er aan gaat doen, is een tweede.

Een uitspraak als "Het probleem met jouw stelling dat feiten voor jou ook meteen feiten voor anderen zijn en dat is niet altijd waar. Want die ander heeft zijn eigen feitenset." voorbij gaat aan dit verschil. Alleen maar omdat jij een andere feitenset hebt dan hem, maakt de feiten in die sets niet minder de feiten.

Een organisatie bepaalt dan ook niet voor jou wat waarheid is; dat is immers volledig objectief. Als ze een andere agenda hebben dan de waarheid, dan gaan ze onwaarheden spreken of meningen uiten.

[Reactie gewijzigd door Spatienazi op 26 juli 2024 00:33]

Tintel
@Spatienazi19 december 2023 13:37
Als de feitelijke waarheid is dat er een virus rondwaart dat longen aantast, en er zijn mensen die dat ontkennen, dan spreken ze niet de waarheid
Juist - maar nu het probleem met bijna dergelijke 'feiten' - (ik ben niet tegen vaccinatie overigens):
  • dergelijke vriussen bestonden er al eerder.
  • hoeveel aantasting?
  • hoe hoog is de besmettingskans?
  • wat is het effect (of te wel: kun je weer genezen van de ziekte)?
  • Helpt de vaccinatie dan ook echt?
Nuances maken het een moeilijk verhaal - het gaat dan niet meer om de zwart/wit situatie dat het virus bestaat.

Dus prima plan: blokkeer uitlatingen die stellen dat een dergelijke virus niet bestaat. Maar wat dan met al die andere opmerkingen? Want het ging bij deze discussie eigenlijk niet over het bestaan ervan - wel over hoe men ermee moest omgaan.
Spatienazi @Tintel19 december 2023 13:52
Dat een verhaal moeilijk is, maakt iets niet minder de waarheid. Hoe men ermee om moet gaan is dan weer een mening, en past niet in de categorie (on)waarheid.

Mensen verwarren hun mening of visie graag met waarheid, en dat ervoor dat ze niet meer skeptisch zijn. ("Dit is mijn waarheid", hoor je dan vaak.) Dan gaan ze luisteren naar populistische leugenaars, en tja, dan moet er toch ergens de waarheid gevonden kunnen worden?
Tintel
@Spatienazi19 december 2023 13:56
tja, dan moet er toch ergens de waarheid gevonden kunnen worden?
Ja - maar helaas zit daar nu net de kneep....

en naast populistische leugenaars bestaan er ook populistische deskundigen en ook gewoon genoeg domme mensen of mensen die denken dat god hen wel zal beschermen - oh wacht - hebben we nu zojuist religie als een stel populistische leugenaars aangewezen? }>
Spatienazi @Tintel20 december 2023 10:47
Ik was tot mijn 23e Jehovah's Getuige, dus ik heb geen moeite met die conclusie. :)
Verwijderd @Tintel18 december 2023 19:51
Is het geen heel vervelend leven als je alles wat er is moet wantrouwen en kennelijk iedereen eropuit is je te misleiden?

Ik kies dan graag vrijwillig voor naiviteit.

"Zoals de waard is, vertrouwt ie zijn gasten."
Tintel
@Verwijderd19 december 2023 09:00
Tja, ik vertrouw dus wel vrienden maar niet de overheid....
Ik kies dan graag vrijwillig voor naiviteit.
Wat jammer is...
"Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken."
"Zoals de waard is, vertrouwt ie zijn gasten."
Dat is een beetje de omgekeerde wereld - ik heb de overheid nooit bedrogen....
Frame164 @Tintel19 december 2023 09:41
Dus als jouw vrienden zeggen dat je eigenlijk helemaal geen belasting hoeft te betalen dan geloof je dat? Of dat je best 120 km/uur door de stad mag rijden? Of geloof je dan wel de overheid?
Tintel
@Frame16419 december 2023 11:29
Nee, want dat zeggen mijn vrienden dus niet zomaar.....daarom vertrouw ik ze dan ook....
Als jij vrienden jou dus wel onzin (desinformatie) geven - dan zijn ze dus niet te vertrouwen....

En natuurlijk kunnen vrienden zich ook vergissen - maar het punt is dat er vertrouwen is dat ze de beste bedoelingen hebben t.o.v. jouzelf. En dat vertrouwen heb ik bij de overheid niet altijd, daarom geloof ik deze dus ook lang niet altijd (meestal niet misschien wel...).
DJ Henk @Tintel19 december 2023 18:32
Het probleem is volgens mij niet zozeer of je je vrienden of de overheid vertrouwt. Je pikt ook zaken op die je slechts zijdelings tot je neemt, als het maar vaak genoeg voorbij komt. Dat is het hele principe waarop reclame gebaseerd is.

Het probleem met platforms als Twitter is dat ze op een ondoorzichtige manier meningen en beweringen gigantisch kunnen versterken. Daardoor gaat het werken als reclame en beinvloedt dat je toch en neem je het onbewust een beetje over, ondanks dat je vrienden er helemaal niks over gezegd hebben. Sterker nog, die vrienden ondergaan hetzelfde en de volgende keer dat het ter spraken komt zijn jullie het zowaar eens en wordt het een waarheid.

Iets of iemand moet daarom die grote platformen tegen het licht kunnen houden. Zo sceptisch als ik over de overheid kan zijn, ik zou niet weten welke andere instantie dat voor elkaar kan krijgen.
Tintel
@DJ Henk20 december 2023 08:58
Dat is het hele principe waarop reclame gebaseerd is.
Nee toch - vrienden hebben geen commercieel belang om onzin te vertellen (maar kunnen het wel natuurlijk). En naast je vrienden zijn er toch nog steeds andere bronnen - die dan minder betrouwbaar zijn - maar nog steeds niet altijd 'fout'.
Zo sceptisch als ik over de overheid kan zijn, ik zou niet weten welke andere instantie dat voor elkaar kan krijgen.
Nou, hoe klinkt "links laten liggen" - dergelijke platformen zijn net als de roddelpers en sensatie-kranten. De meeste mensen wisten dat ook prima naar waarde in te schatten...
Waarom denk je dat een overheid - die altijd een eigen agenda lijkt te hebben - wel te vertrouwen is? Omdat ze geen commercieel belang heeft?
Het is niet voor niets dat de meeste mensen tegen meer overheid bemoeienis zijn. Waarom verwachten we toch dat een overheid alles voor op gaat lossen terwijl deze deel is van het probleem?
DJ Henk @Tintel20 december 2023 09:51
Nee toch - vrienden hebben geen commercieel belang om onzin te vertellen
Nee, dat hebben ze niet. Ik zeg dan ook niet dat ze het expres of bewust doen.

Mijn punt is dat jouw "informatienetwerk" (je vrienden + alle bronnen die je vertrouwt) niet per se opgewassen is tegen de huidige combinatie van algoritmisch gestuurde massamedia. Als er maar genoeg propaganda is, gaan de mensen er vanzelf in geloven. Niet meteen iedereen, maar langzaam kunnen ideeen die je normaal niet serieus zou nemen toch stap voor stap je wereld binnenkomen en worden ze normaal. De ellende van algoritmegestuurde massamedia zoals Twitter is dat het relatief makkelijk is om die propaganda te bedrijven zonder dat jij of je vrienden het direct door hebben.

De werkelijke oplossing daarvoor is dus simpelweg dat Twitter (en andere sociale media) volledig transparant worden in waarom wie wat te zien krijgt, plus een manier om je eigen algoritme te kiezen als je dat beter bevalt. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Dus:
Waarom verwachten we toch dat een overheid alles voor op gaat lossen terwijl deze deel is van het probleem?
Een overheid hoeft niet alles op te lossen. Een overheid moet de problemen oplossen die te groot en te structureel zijn om door een individu of een organisatie te worden opgelost. Dit kun je niet oplossen door Twitter links te laten liggen. Sterker nog, ik ben al jaren niet meer op die site geweest en het heeft duidelijk niet geholpen. Uiteindelijk hebben ze meer dan genoeg mensen aan die feed verslaafd weten te krijgen.
Tintel
@DJ Henk20 december 2023 10:13
Ja, propganda is heel gevaarlijk inderdaad. Maar niet nieuw en daarom is kritisch denken de enige oplossing - elke vorm van regulatie maakt namelijk propaganda makkelijker.

Vervolgens denk je dat de overheid kan helpen propaganda de beperken.......dat is absoluut de verkeerde gedachte - juist een overheid heeft altijd al de middelen gehad om aan propaganda te doen en heeft dat ook altijd gedaan (soms met de beste bedoelingen maar het blijft propaganda).

En ja, links laten liggen is iets wat velen niet doen maar dat betekent niet dat wij (degene die dat dus doen) kunnen bepalen wat wel/niet desinformatie is. Ik besef ook wel dat mijn beeld vervormd is / niet volledig is. Maar waarom zou je dan wel denken dat anderen niet dat zelfde probleem hebben? En als iedereen een vervormd / onvolledig beeld heeft, dan kun je toch niet verwachten dat er ook maar 1 persoon/bedrijf/overheid is, die dan wel de absolute waarheid kent?
DJ Henk @Tintel20 december 2023 10:30
Vervolgens denk je dat de overheid kan helpen propaganda de beperken.
Dat is niet wat ik bedoelde. Inderdaad heeft het weinig zin om de overheid dan maar blind te vertrouwen. Dan heb je inderdaad niks gewonnen.

Wat ik bedoelde is dat de overheid als een van de weinigen een bedrijf als Twitter kan dwingen tot transparantie. Dat is volgens mij de enige oplossing, want dan kan in principe iedereen de controle uitvoeren.

Dus als je zegt: het is verkeerd dat de overheid gaat bepalen wat wel en niet toegestane berichten zijn dan ben ik het helemaal met je eens.

Maar als je daarachteraan zegt: en dus moet Twitter gewoon lekker kunnen doen wat ze zelf willen, dan ben ik het daar niet mee eens. Iets of iemand moet boven water krijgen of ze de boel niet zitten te manipuleren, want die macht hebben ze nu. De enige die dat af kan dwingen is volgens mij de overheid.

Het resultaat zou dan ook niet moeten zijn dat de overheid een achterdeurtje krijgt waarme ze zelf ook vrolijk kunnen manipuleren, maar dat de overheid Twitter dwingt om verantwoording af te leggen aan het publiek.
Tintel
@DJ Henk20 december 2023 10:57
De enige die dat af kan dwingen is volgens mij de overheid.
Afdwingen dat een bedrijf de waarheid vertelt.....tja....ik denk dat dit niet lukt. Zeker gezien de vele pogingen die al gedaan zijn. Het is net zoiets als van een ander land verlangen dat ze waarheid vertellen.... de belangen zijn zo strijdig dat het altijd loont om te liegen.

En dan maar dwingen dat er moderators bestaan.....ook niet de beste route.

Ikzelf denk dat de 'toegangsdrempel' omhoog moet; dus dergelijke bedrijven moet de mogelijkheid ontnomen worden om al hun inkomsten via reclame te krijgen. Dus netjes een abonnement noodzakelijk.
Precies zoals dit was/is bij kranten. Het is niet voor niets dat we gratis kranten nog meer wantrouwen - omdat daar de informatie wordt 'gestuurd' door de betalende reclame aanbieders.

En het is een win-win situatie; minder reclame, minder invloed vanuit 1 enkel platform.
Precies dus wat met 'oude' media het geval was. Hierbij hebben kranten ook invloed maar is het veel beter gemodereerd.

Publieke omroepen zouden ook volledig onafhankelijk van de overheid moeten zijn en zowel commerciele als publieke omroepen zouden ook met een abonnement moeten werken.
DJ Henk @Tintel20 december 2023 11:41
Ikzelf denk dat de 'toegangsdrempel' omhoog moet; dus dergelijke bedrijven moet de mogelijkheid ontnomen worden om al hun inkomsten via reclame te krijgen.
Oh, dat zou ik ook een prima verbetering vinden. Maar wie gaat dat afdwingen? Volgens mij kom je dan weer bij de overheid uit.
Tintel
@DJ Henk20 december 2023 12:19
Ja dat is waar - dus als de overheid kan afdwingen dat hun reclame beleid kan meer mag zijn we er toch? En dan hoeft de overheid niets te beoordelen. Precies het doel van een overheid: zaken verbieden (of juist toelaten) die door de grote meerderheid worden gedragen.
Dus wie wil overvloedige reclame en privacy doorbrekende reclame? Ik vermoed toch vrij weinig mensen.
DJ Henk @Tintel20 december 2023 13:50
:) Als iemand nog even Brussel kan bellen zijn we klaar.
Tintel
@DJ Henk20 december 2023 14:05
Wordt dit forum niet door hen gemonitered dan? :P
Xander2 @Auredium18 december 2023 17:04
Maar je mag mij best naïef vinden hoor.
We hebben het hier over dat de EU zich als hoeder van de waarheid heeft opgeworpen in een wereld vol tegenstrijdigheden en tegengestelde belangen en dit actief gaat handhaven. Dat heeft niets met wetenschap of feiten te maken, die echo-kamers bestonden al lang voor de digitale revolutie (nl. elke religie of ideologie).

Welke Westerse waarde wordt hier precies verdedigd? Want na dat akkefietje met Orban, de oorlog en de migratiecrises is mij niet meer duidelijk waar het belang van de bevolking, lidstaten, vrede, mensenrechten of ethiek is gebleven.

Het gaat juist om de discussie en niet om het gelijk, want ook de wetenschap laat zich vervuilen zoals de parlementaire enquetes rond de universiteiten in de VS laten zien.

Zie de wappies van corona, erg vervelend, maar juist belangrijk om lichamelijke integriteit en vrijheid ter sprake te brengen en niet te laten leiden door tunnelvisie als je het feitelijk met elkaar eens bent op 1 onderdeel en snel reageren nodig is.

We hebben geen hoeder nodig, maar juist dat instituties en wetenschap zich als voorbeeld opstellen; integer, verantwoord, transparant en ver weg blijven van politiek activisme.

Dit riekt naar totalitarisme en het is naief om te denken dat zoiets wel los gaat lopen.
Infor40 @Xander218 december 2023 18:16
Het is naïef om haatberichten te tolereren onder het mom van vrijheid. En dat geldt ook voor het intentioneel verspreiden van desinformatie.

Er zit een verschil tussen streven naar een aantoonbare waarheid en het verwerpen van een aantoonbare onwaarheid.
Xander2 @Infor4018 december 2023 18:55
Het is naïef om haatberichten te tolereren onder het mom van vrijheid. En dat geldt ook voor het intentioneel verspreiden van desinformatie.

Er zit een verschil tussen streven naar een aantoonbare waarheid en het verwerpen van een aantoonbare onwaarheid.
Dat is nou precies het probleem, dat verschil is de basis en kern van filosofie en hoort daar te liggen, niet bij een reglementair instituut.

Haatberichten en desinformatie worden al getolereerd, nl. vrijheid van godsdienst in de grondwet. Dat selectief handhaven werkt averechts en duidt op ideologisch handelen.
Massive Mark @Infor4019 december 2023 11:02
Wie bepaald wanneer iets haat is? Ik zie social media volstaan met mensen die elkaar voor racist, nazi, facist etc uitmaken.
Timmiejj @Massive Mark19 december 2023 11:45
Ik denk dat het verschil het volgende is:

1: Ik heb een discussie met jou op facebook en op een zeker moment noem ik jou een nazi

2: Ik maak een facebook pagina met de naam 'Alternative real news' en en schrijf artikelen waarin ik een hele hoop verzin om het te doen laten lijken dat Massive Mark een nazi is.

Het eerste is een gebrek aan manieren en omgangsnormen, het tweede is wat meer sinister.

Haatzaaien gaat niet over het uidragen van jou eigen haat jegens iets of iemand maar om het proberen andere mensen diezelfde haat aan te praten door middel van manipulatie.
Massive Mark @Timmiejj19 december 2023 11:50
Zoals je zelf al merkt is het erg moeilijk een grens aan te geven. Daarom ben ik er persoonlijk niet voor om iemand de macht te hebben om te bepalen wat wel en niet is. Als jij mij een nazi noemt weet ik direct hoe gehersenspoeld jij bent en de discussie niet waard bent. Roep je op tot geweld dan ben je gewoon strafbaar.
mr_evil08 @Massive Mark19 december 2023 12:48
Als mensen hun zin niet krijgen zijn dit inderdaad de standaard woorden, ondanks ze een hele andere betekenis hebben.
Infor40 @Massive Mark19 december 2023 13:41
Daar is gewoon al wetgeving voor. En wat offline niet kan kan online ook niet. Het is niet zo ingewikkeld allemaal.

Handhaving en de massaliteit door gebrek aan pakkans en anonimiteit zijn de kern van het probleem.
Massive Mark @Infor4019 december 2023 16:23
In dat geval zou ik zeggen doe aangiften als het volgens jou toch allemaal al afgedekt is in de wetgeving.
Infor40 @bewerkers18 december 2023 20:29
Het moet daar ook niet bij blijven. Als het strafrechtelijk een grens overgaat dient vervolgd te worden. Net als in het offline leven. En ja handhaving is altijd nodig in een maatschappij om veiligheid te bewerkstelligen.
ronny @Tintel18 december 2023 17:23
Dat is dan weer heel erg kort door de bocht.
Natuurlijk zijn er zaken die (nog niet) 100% bewezen zijn.
Toch zijn er ook heel veel zaken die wel 100% of zo goed als 100% bewezen zijn, maar door sommigen nog steeds worden ontkend.

Dat je niet altijd blind op geschiedenis boeken kan af gaan moge duidelijk zijn. Maar ontkennen dat er wreedheden hebben plaats gevonden tijdens oorlogen is het andere uiterste.

Maar als er mensen zijn die een "onderzoek" aanhalen van 1 plaatje, dat laat zien dat het op zonnige dagen warmer is als op minder zonnige dagen en het daarmee bewezen achten dat de klimaat verandering onzin is, terwijl er duizenden rapporten zijn met inhoud die het tegengestelde aantonen. Dan kan er toch echt van misinformatie gesproken worden.
Tintel
@ronny18 december 2023 17:48
Toch zijn er ook heel veel zaken die wel 100% of zo goed als 100% bewezen zijn, maar door sommigen nog steeds worden ontkend.
Ja en helaas zal dat ook wel zo blijven. Maar andersom: 'kritisch' denken mag dan soms leiden tot vreemde beweringen, het leidt ook vaak genoeg dat nieuwe inzichten.
Maar ontkennen dat er wreedheden hebben plaats gevonden tijdens oorlogen is het andere uiterste.
Juist - maar dat is een klein deel van de betwistbare onwaarheden (desinformatie). Er is altijd wel iets te benoemen waar relatief veel mensen het met elkaar over eens zijn. Maar zelfs dan kunnen die zich vergissen. Neem religie maar als voorbeeld - de aantallen zijn best hoog en toch....
Maar goed: simpele 'feiten' worden ook niet betwist. Het gaat juist om de ingewikkelde verhalen die niet zo simpel voor jezelf zijn vast te stellen omdat het aantal bronnen beperkt is en/of omdat de bronnen totaal tegenstrijdig zijn.

En zodra een instantie zich gaat beroepen dat deze alleen de waarheid nastreeft moeten we meteen wantrouwig zijn. En zelfs dat is weer discutabel vermoed ik omdat sommige mensen (ondanks het verleden) toch een blind vertrouwen hebben in overheden. Terwijl ze niet iedereen vertrouwen - en de overheid staat gelijk aan precies dezelfde groep, namelijk "iedereen".

Er is geen logische onderbouwing te bedenken om letterlijk iedereen te vertrouwen. Ieder mens heeft ooit in zijn leven iemand ontmoet die niet ter vertrouwen bleek te zijn.
Zelfs ouders vertellen soms onwaarheden aan hun kinderen - terwijl daartussen vaak een blind vertrouwen bestaat. Puur alleen om ze emotioneel te beschermen. Maar het blijft een onwaarheid en het blijft manupilatie....
Hukkel80 @Tintel19 december 2023 16:12
Ik denk dat er op dit moment geen platform kan bestaan waar letterlijk de hele wereld het met elkaar eens is.....en is het dus niet aan het platform om te veranderen....
Exact. Het enige dat mogelijk is, is om 1 "gewenst" beeld als waarheid te benoemen en op basis daarvan te modereren. Bijvoorbeeld die van de EU. En met zijn allen betichten we daar landen als Rusland en China al decennia van. Want dat heet censuur.

Iedereen in deze thread die vindt dat er gemodereerd moet worden om "desinformatie " aan te pakken bedoelt "ik wil dat alle mensen die een andere mening hebben dan ik aangepakt worden". "D informatie waar ik het niet mee eens ben is desinformatie en moet weg."
Auredium @Jetser18 december 2023 14:37
Ik volg Musk al best lang en zijn X-feed spreekt eigenlijk wel voor zich. Er is geen echokamer voor nodig om in te zien dat Musk beslissingen aan het nemen is die niet slim zijn. Dit onderzoek komt voort uit de gevolgen daarvan en niet uit een echokamer.
Jetser @Auredium18 december 2023 14:53
Slim is een lastig begrip in deze. Zakelijk slim met als doel om X snel winstgevend te krijgen en te verkopen is het zeker niet. Alleen denk ik dat dat niet het doel is, met alles wat hem drijft. Hij heeft een zeer sterk beeld over de mensheid en wat de gevolgen kunnen zijn bij ongewijzigde koers. Of het zo'n vaart loopt betwijfel ik zelf, maar het is duidelijk dat de woke-cultuur en lage geboortecijfers bij hem existentialistische problematiek teweegbrengt. Ik interpreteer zijn Twitter aankoop dus meer als een soort speeltuin voor hem om een medium te kunnen hebben waar hij ongefilterd deze problematiek aan kan kaarten. Want die 44 miljard is best slordig om af te schrijven, maar als je nog 140 miljard overhoud maakt het weinig uit - als dat iets is waar je heilig van overtuigd bent dat dat het juiste is...

Ik hoop maar dat er naast de verdeeldheid die er is over alle onderwerpen - ook buiten X - ook nog iets goeds uit voortkomt. Bijv de invloed die adverteerders hebben over de content die je wel/niet aan mag bieden, en welke politieke voorkeur een medium toch wel geacht wordt om te hebben.
kiang @Jetser20 december 2023 07:49
Ik interpreteer zijn Twitter aankoop dus meer als een soort speeltuin voor hem om een medium te kunnen hebben waar hij ongefilterd deze problematiek aan kan kaarten.
Ik vind het grappig dat Musk-fans net zoals Trump-fans hem een soort bovenmenselijk vernuft toeschrijven, en ervan overtuigd zijn dat dit alles deel is van zijn voor ons simpele zielen onbekende masterplan. In plaats van de gebeurtenissen die je met je eigen ogen ziet gewoon voor waar aan te nemen gaan de fans "interpreteren", en dat gebeurt steevast op zoek manier dat hun idool er veel beter uit komt dan wanneer je je simpelweg aan de feiten houdt.

Trump verliest een rechtszaak? Volgens zijn sekte is dat allemaal tegelijk het bewijs van een kwaadaardig cabal dat hem het zwijgen wil opleggen en daarmee bewijs van "the swamp", maar het is zeker ook deel van Trump zijn plan om op lange termijn te winnen! Trump zegt iets ongelofelijk idioot? Volgens zijn volgelingen is het gewoon een troll om te bewijzen hoe stom linkse mensen zijn, maar tegelijk is het ook iets met een diepere boodschap, en als je dat niet ziet bewijst het dat jij dom bent. Ga zo maar door.

Net zo hier:
De reden dat hij Twitter kocht hebben we toch allemaal gezien: gedurende de pandemie is hij zichtbaar geradicaliseerd, net zoals andere figuren als Baudet, en hij is steeds verder weggezakt in een extreem rechtse fuik. Toen hij zag dat zijn meest gortige vrienden online af en toe werden teruggefloten omdat hum bagger niet meer door de beugel kon heeft hij impulsief besloten Twitter te kopen.
Musk heeft Twitter gekocht voor een achterlijk hoog bedrag, een aankoop die hij zelf in gang zette, maar waar hij voor naar de rechter stapte om er toch van te kunnen afzien, maar toen was het te laat.

Met die feiten op een rijtje is het absurd om te beweren dat musk een soort groots en weldoordacht plan heeft voor Twitter/X. Hij heeft zeker plannen: het kopiëren van WeChat, want hij moet nu eenmaal iets doen met zijn dure miskoop. Maar weldoordacht is het overduidelijk niet: van de "ik wil het kopen, oh nee toch niet" soap bij de aankoop, en de "ik leg me neer bij deze poll want leve democratie! ...oh wacht de resultaten bevallen niet dus ik verander de regels" klucht, tot het ontslaan van werknemers om ze vervolgens te smeken terug te komen omdat anders de infra omvalt en het zwalpende beleid rond vinkjes: er is niets weldoordacht aan hoe musk omgaat met Twitter.

Een hoger doel is dus allerminst deel van Musk zijn plannen met X. Ik vraag me oprecht af hoeveel bewijs er nog nodig is voor musk fans om te zien dat het gewoon een kinderachtige impulsieve kleuter is.
Zer0 @Jetser18 december 2023 15:29
De antipathie en haat tegen Musk
Haat tegen Musk? Lekker polariseren :)
Dat mensen kritiek hebben op Musk, het niet met hem eens zijn, of het zelfs gewoonweg niet mogen betekent niet direct dat ze Musk haten....
Skiddie @Jetser18 december 2023 19:10
Daar heb je het mis. Je tolerantie voor alle denkbeelden is verkeerd. En hypocriet. Gezien je zelf vind dat er bepaald denkbeelden niet mogen en onderdrukt mogen worden. Jullie durven gewoon geen duidelijk standpunt in te nemen, aangezien jullie dan erover moeten nadenken en het moet afwegen. En dat is te veel gevraagd. Dus laat al die denkbeelden maar toe.
copi @Jetser19 december 2023 07:59
Het probleem is natuurlijk dat mensen 'geprogrammeerd' zijn om mee te gaan met de dominante mening. Hoe vaker je iets ziet, hoe vaker je positieve feedback krijgt en hoe eerder je geneigd bent om het te geloven. Als het gaat om uitspraken die aantoonbaar fout zijn, dan is dit een kwalijke zaak.
Mijn persoonlijke mening is dat er zulke grote maatschappelijke bezwaren aan de algoritmes van al deze platformen zitten dat je ze heel erg aan banden moet liggen of helemaal uit moet bannen eerlijk gezegd.
- Ze zijn in het leven geroepen om mensen langer op het platform te houden --> ze werken verslavend (misschien is dit voor X minder, maar voor een TikTok zeker wel het geval)
- Ze zorgen voor een informatie bubbel (geldt voor al deze platformen, maar ook hier in het bijzonder TikTok vanwege de jonge doelgroep)
- Ze stimuleren de aanmaak van verfijnde profielen om steeds beter je voorkeur te vangen en je dus overal op het internet te volgen
MornixRS @Jetser19 december 2023 11:40
Mijn X tijdlijn wel. Plus ik krijg steeds meer onzin en zaken die duidelijk niet tot mijn interesses horen. Je kunt ook helemaal niet hard maken waar anderen hun mening over Musk op baseren. De community notes zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden.
Aldy @Jetser19 december 2023 15:54
op basis van het zelf bekijken van zijn uitlatingen en interviews.
Maar zelfs dat is niet altijd juist. Ik heb het niet eens over fake, maar gewoon over iets dat uit z'n verband is gerukt. Zelfs in het interview zelf kun je desinformatie tegenkomen, omdat er altijd in geknipt wordt. En wat dacht je van de bubbel? Alleen een live-interview van een betrouwbare nieuwszender....
kiang @Jetser20 december 2023 07:30
Musk retweet zelf antisemitische complottheorieën en beschuldigt oud-werknemers van pedofilie zonder enig bewijs, met doodsbedreigingen tot gevolg.

Om deze mankleuter af te doen als een idioot heb ik absoluut geen echokamer nodig, daar geeft hij me uit eerste hand genoeg redenen toe.

[Reactie gewijzigd door kiang op 26 juli 2024 00:33]

lighting_ @Auredium18 december 2023 14:21
X is gewoon een echo kamer van Musk zelf.
Rept oeverloos over free speech. Maar stelt zelf geen grenzen daaraan. Dus iedereen roept wat, strooit met onjuiste feiten, verdraait feiten etc.
Free speech zie ik als discussie op basis van feiten. Musk en zijn irritante aanhangers plaatsen elk scheet onder free speech. En dan ook zolang het in hun voordeel is.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 26 juli 2024 00:33]

Afwezig @lighting_18 december 2023 14:25
Onze free speech absolutist die pro Rusland propaganda verspreid. Want in Rusland hebben ze free speech zo hoog in het vaandel staan. De ironie.
Honytawk @lighting_18 december 2023 20:09
X is gewoon een echo kamer van Musk zelf.
Dit kan je zien aan de tweets van Musk, als er community notes op gezet worden om zijn foutieve informatie te corrigeren, dan worden die gewoon verwijdert.

Hier is hem/zijn tweet: https://twitter.com/elonmusk/status/1683852156749729793

Hier is de wayback machine waar de community notes nog op staan: https://web.archive.org/w...tatus/1683852156749729793
procyon @Honytawk19 december 2023 05:25
Soms worden community notes herroepen of verwijderd als blijkt dat de toevoeging niet altijd of niet volledig klopt. Dat is niet door Musk zelf gedaan al is het verleidelijk dit wel direct aan te nemen.
Afwezig @Auredium18 december 2023 14:23
Of een derde optie; Musk zijn wens was dat het een plek voor haat en desinformatie werd. Hij deinst er zelf ook niet voor terug om complottheorieën aan te wakkeren, antisemitisme te promoten en mensen die juist van het platform verwijderd waren vanwege het verspreiden van haat weer toegang te geven.
Auredium @Afwezig18 december 2023 14:28
Wellicht maar de EU is niet mild wat betreft IT (op een goede manier over het algemeen).
Ik verwacht dat X een boete krijgt die iedere dag dat het actief is in de EU verhoogd wordt met een bepaald bedrag (dit is min of meer de EU zijn modus operandi in deze zaken).
Musk heeft dan drie keuzes:
- Mensen huren die actief modereren van content tot de EU tevreden is met de kwaliteit van deze moderatie.
Ik zie Musk dit niet doen, het kost aardig wat geld en gaat tegen zijn stellingen in.
- Uit de EU vertrekken.
Ook deze optie zie ik Musk niet doen. Dit zou enorm veel advertentiegeld kosten en zelfs Musk is niet bereid dit platform met enorme verliezen non-stop actief te houden.
- X de verkoop in gooien of failliet verklaren.
Deze optie zal Musk waarschijnlijk gebruiken. Hij gooit het dan op politieke beperking van persvrijheid die hem daartoe dwongen.
VittunWasted @Afwezig18 december 2023 14:28
Om eerlijk te zijn was Twitter evengoed een plek vol haat en desinformatie voordat Musk het overnam.
servies @VittunWasted18 december 2023 15:38
Een stuk minder... Ik heb het sinds de overname door Musk hard achteruit zien gaan. De berichten die door X nu als interessant worden gezien voor mij zijn compleet anders dan vorig jaar...
fevenhuis @VittunWasted18 december 2023 16:07
Ik denk dat de haatpraat tegen meneer Musk niet zo makkelijk valt te vertalen in bewijzen voor verspreiding van misinformatie. Dus ik zou deze missie niet zomaar als 'accomplished' verklaren voor het eind.

Ook denk ik dat waar het hier werkelijk om gaat is dat Musk zich aan het verzetten is tegen de invloed die overheden in het verleden genoten hebben.

En dan vooral om deze diensten te gebruiken om mensen publiekelijk te straffen door ze overal te blokkeren en zwart te maken met misplaatste beschuldigingen. Een beetje zoals dat nu met Musk zelf gebeurt, alleen heeft hij een heel eigen sociaal media platform en kan zich redelijk verweren tegen dit soort praktijken.

Deze strijd van Musk is duidelijk uit de belofte die hij gedaan heeft om de kosten te vergoeden voor mensen die ten onrechte ontslagen zijn door beschuldigingen op zijn platform.

Zie: https://www.theguardian.c...n-musk-twitter-x-platform

Onlangs heeft Musk ook aangegeven dat dit soort funding nu van start gaat.

Het gaat hier over een gevecht over hoeveel macht overheden kunnen uitoefenen op het interne beleid van sociale media bedrijven.

Overheden willen gewoon een censuur loket voor alles wat de soep van de dag is, maar Musk werkt niet mee.
Skiddie @fevenhuis18 december 2023 19:20
Een beetje zoals Musk zelf doet? Iemand nog iets gehoord over die thaise pedofiel dat een duikboot weigerde?

Maar hij wilt zelf wel de touwtjes in handen hebben van wie gecanceld wordt. Journalisten met de fleet bijvoorbeeld?

Musk is geen held. Hij is in alle opzichten een tiener met veel te veel geld.
Skiddie @fevenhuis18 december 2023 20:56
Hoe ver sommigen willen gaan om hun helden te vrijwaren...... zielig.
fevenhuis @Skiddie18 december 2023 22:17
Ik volg meneer Musk verder niet en het zou voor een heleboel mensen beter zijn als zij dat ook niet zouden doen.

Al is het alleen om de reden dat Musk veel meer ervaring heeft met sociale invloed dan de meeste amateurs die denken dat zij er net iets beter in zijn.
Skiddie @fevenhuis19 december 2023 20:28
Hahahahahahahaha

"Ik volg hem helemaal niet."

"Ik ken hem beter dan jullie."

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
fevenhuis @Skiddie20 december 2023 16:43
Dit hele verzieken van communicatie door kinderachtige personen en hun vindictieve gedrag is een probleem voor zogenaamde sociale netwerken zoals X of gewoon elke website nu.

Ik heb geen account op X en volgens mij is dat de enigste manier om meneer Musk te volgen.
kodak @Auredium18 december 2023 16:20
Of Musk wist precies wat hij deed en had alternatieve doeleindes om het te doen.
Musk is niet de enige investeerder. Als je als investeerders miljarden van eigen en andermans geld in een bedrijf stopt is het doel meestal financiële winst voor de investeerders maken. Niet om opzettelijk verlies te hebben met een enorm risico een 'belangrijker' doel ook niet te halen. Dan had men het geld waarschijnlijk anders kunnen besteden om minder risico te hebben.

Het risico wat ze nemen lijkt de grenzen van de wet opzoeken te zijn op zoek naar een meer lucratief verdienmodel. Dat het veranderen verlies geeft is te verwachten, maar niet dat ze er dus maar fors verlies op willen overhouden.
Er zal dus eerder een grens zijn wat ze financieel willen verliezen en tot wanneer dan vooral een alternatief doel. Bijvoorbeeld om van doelgroep te veranderen of te testen hoe ze wetgeving en gebrek aan handhaving lucrarief kunnen laten zijn. Werkt dat niet dan valt te verwachten dat ze al maatregelen hebben genomen het financiële verlies voor zichzelf te beperken.
-NRG- @Auredium18 december 2023 16:50
Ik zou ook eens kijken naar ASSAULT on the 1st Amendment van Forgotten History https://www.youtube.com/watch?v=6ar_1U3Ctko . Het is zeker niet zo zwart wit. Zeker nu Musk niet zo gevoelig is voor voor andere autoriteiten. Ik kan niet ontkennen dat het team van Twitter te klein is geworden om zaken snel te behandelen. Echter vind ik het wel opvallend dat nu specifiek X word behandeld, terwijl op facebook, Tik Tok ook misinformatie te vinden is en haat verspreid word. Waarom gaat er dan voornamelijk aandacht uit naar X?

De EU moet niet gaan bepalen van misinformatie is en ik denk dat er ruimte moet zijn voor iedereen zijn eigen mening te vormen. Mensen die specifiek bevestiging zoeken van bepaalde zaken zullen elkaar toch wel vinden op het internet en zal ze alleen maar meer bevestigen in complottheorieën.
Veel tegenwoordig is zwart of wit, goed of fout. Ik denk dat algoritmes aangepakt moeten worden, want die zorgen er mogelijk voor dat mensen in een bubbel terecht komen.
MrDirect @Auredium18 december 2023 17:09
Totale onzin ! Nu, of tweakers forum, is alleen 1 denkwijze toegestaan, Russia is bad ! Dat is pas gevaarlijk.
magician2000 @Auredium18 december 2023 21:47
Maar dit is niet alleen Twitter (klopt, ik ga echt de andere naam niet gebruiken...).

Kijk eens op YouTube naar die zogenaamde nieuws kanalen. Heel erg veel AI gegenereerde troep die geen tijdspad aangeeft c.q. veel fouten in de informatie heeft. Gesproken door AI en soms zelfs een AI nieuwslezer. Los van die AI rommel is er dan nog erg veel desinformatie te vinden. En dan bedoel ik niet een stem die het oneens is met de mening van A, B of C, maar zaken verkondigd met verkeerde feiten.

Zolang je zelf slim genoeg bent om dit te zien, of om op zijn minst tegenstrijdige bronnen te raadplegen, dan loopt het wel los. Maar veel mensen kunnen dat niet, zeker gezien de reacties onder dergelijke videos.
grasmanek94 @Auredium19 december 2023 07:35
Tja voor dat alles heb je geen Twitter / X voor nodig.. kan al zo simpel zijn als gewoon altijd bij bepaalde buren op bezoek, voor een simpele echo chamber.

Niet dat ik het goed praat, maar het probleem ligt veel dieper.

Om nou X 100% van de schuld te geven vind ik overdreven.
Bouddieehh @Auredium18 december 2023 16:50
Ik vind dit best enge praktijken. We hebben vaak genoeg gezien dat de communicatie van de overheid niet op orde is.

Wie zijn zij om te bepalen wat wel of geen juiste informatie is. Hiervoor hebben we de pers. Terugkijkend naar corona;
Mondkapjes werken niet!!!!
Mondkapjes hebben geen zin!!

Twee weken later;
IEDEREEN MONDKAPJES! Mondkapjes verplicht!

Dus als je twee weken daarvoor had geroepen dat mondkapjes bijdragen aan beperking van de verspreiding kreeg je al een “desinfo” sticker op je gedrukt.

En zo gaat dat straks met 100’en zaken… laat ze bij de EU alsjeblieft hun mond houden…
prutser001 18 december 2023 14:31
Gewoon X afsluiten voor de EU en Musk is klaar. Kan met eerlijk gezegd niet druk om maken, maak geen enkel gebruik van die zooi.
wildhagen
@prutser00118 december 2023 14:38
Denk niet dat hij daar op zit te wachten. De EU is, met meer dan 450 miljoen mensen, het grootste economische marktblok ter wereld, waar ze een heleboel inkomsten (adverteerders!) vandaan halen.

Hij heeft 44 miljard dollar betaald, dat zal terugverdiend moeten worden, en dan is het niet slim om het grootste machtsblok ter wereld tegen je in het harnas te jagen.

Hopelijk draait hij bij, en gaat hij aan de regels voldoen door fatsoenlijke moderatie-teams in te gaan zetten, zoals Meta en andere partijen dat ook doen. Zo niet, kan dit een hele dure grap voor hem gaan worden qua boetes, inkomstenverlies etc.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 26 juli 2024 00:33]

ShadLink @wildhagen18 december 2023 15:09
Denk niet dat hij daar op zit te wachten. De EU is, met meer dan 450 miljoen mensen, het grootste marktblok ter wereld, waar ze een heleboel inkomsten (adverteerders!) vandaan halen.
De EU staat nog niet eens op nummer 3. Na China, India en de VS. En als de EU op deze manier door blijft gaan komen we ook nog onder Afrika uit.

Je ziet al dat een groot aantal bedrijven uit de EU verdwijnen, en geheel terecht. Ik vermoed dat X dit uiteindelijk ook zal doen.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 26 juli 2024 00:33]

amigob2 @ShadLink18 december 2023 16:44
De US heeft maar 330 miljoen inwoners, en het zijn de inwoners die advertentie inkomsten genereren.
Maurits van Baerle
@ShadLink18 december 2023 17:28
China en India zijn voor Europese begrippen arme landen. De enige reden dat ze het aardig doen in een GDP tabel is omdat ze zo gigantisch veel inwoners hebben en dus met lage inkomens (rond de 100 miljoen Chinezen moeten van $2 per dag leven) bij elkaar opgeteld het een beetje compenseren. Zelfs het allerarmste land in Europa (Bulgarije) heeft een gemiddeld gezien fors rijkere bevolking dan China.

Als je als bedrijf rijke mensen wil vinden om voor je producten of diensten te betalen dan is er geen enkele plek waar je er zoveel bij elkaar vind in een enkele markt als in de EU. Ook meer dan de VS omdat die ten eerste 120 miljoen minder inwoners hebben dan de EU en onder die 330 miljoen inwoners er ook nog zo'n 80 miljoen zijn voor wie voedsel betalen regelmatig een probleem is (44,2 miljoen leven zelfs in 'food insecurity' zodat ze regelmatig niet zeker zijn of ze überhaupt die dag wel kunnen eten). Dat neemt een flinke hap uit je 'Total Addressable Market'.

Kortom, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het vrij logisch om de EU als de grootste rijke markt ter wereld te zien. Nou moet ik wel zeggen dat tegenwoordig voor Xitter het allergrootste deel van de omzet uit advertenties en abonnementen uit de VS komt. Als ze uit de EU vertrekken dan kost dat ze dat waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen gebruikers maar relatief veel minder omzet. Het zou mij dan ook niets verbazen als Musk het platform op een gegeven moment uit de EU weg haalt om daar de Europese Commissie de schuld van te kunnen geven.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 26 juli 2024 00:33]

kodak @prutser00118 december 2023 18:10
Je negeert met die mening dat een bedrijf niet zomaar tegengewerkt, laat staan uitgesloten, kan worden. Natuurlijk zal het uiteindelijk een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan hoort nog altijd eerst bewezen te worden dat men in overtreding is en lichtere bestraffing niet effectief genoeg zijn gebleken bij de rechten en voordelen die miljoenen gebruikers er bij hebben.
Stellen dat een bedrijf niet belangrijk genoeg is, is daarbij eerder juist een reden om de zwaarste middelen niet in te zetten.
Natuurlijk kan je bijvoorbeeld van mening zijn dat het jou niet interesseert of dat de strengste straffen hoe dan ook maar prima zijn, maar dat is momenteel niet relevant.
jip_86 18 december 2023 13:58
Daarnaast zou er mogelijk sprake zijn van een misleidend ontwerp in de userinterface voor blauwe vinkjes.
Hier hebben we de kern van de zaak te pakken waarschijnlijk. Er zijn nog steeds een hoop mensen gepikeerd dat ze niet meer het alleenrecht hebben op dat blauwe vinkje. Je bent nu geverifieerd door je bankrekening en niet meer omdat je toevallig iemand bij Twitter kende. In de oude situatie had een scammer soms eerder dat vinkje te pakken dan het originele account.
Stetsed @jip_8618 december 2023 14:25
Ik weet niet waar je over praat, maar het kunnen kopen van een blauw vinkje heeft juist meer problemen veroorzaakt. Zeker toen het net over was gezet omdat mensen dachten dat het blauwe vinkje legetemie gaf, maar dat was helemaal niet waar en veroorzaakte heel veel problemen.

En je hebt ook de situtatie waar Twitter(X) het blauwe vinkje aan gebruikers gaf die er helemaal niet voor hadden betaald, terwijl er in de informatie stond dat mensen die betalen het vinkje krijgen dus het leek alsof mensen die helemaal niet hadden betaald het toch hadden gedaan wat gewoon plat gezegd fraude is. Het is een manier van adverteren dat "Hey, deze persoon heeft voor ons platform betaald dus we moeten well goed zijn", terwijl die persoon dat helemaal niet heeft gedaan en soms zelf publiekelijk heeft gezegd dat ze het niet zullen doen(E.G Stephen King)

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 26 juli 2024 00:33]

jip_86 @Stetsed18 december 2023 15:03
Wat ik bedoel is met name nieuwsorganisaties die zichzelf heel belangrijk vinden en graag een statusicoontje willen om aan te geven dat ze betrouwbaarder zijn dan gewone mensen.
CzMichiel 18 december 2023 14:06
Op de lokale feestboek staat ook een hoop onzin.

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