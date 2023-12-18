EC start formele procedure tegen X wegens verspreiding desinformatie

De Europese Commissie is een formele procedure gestart om te beoordelen of het socialemediaplatform X de Digital Services Act heeft overtreden. Het gaat onder meer om vermeende overtredingen met betrekking tot het tegengaan van desinformatieverspreiding.

Op basis van het voorlopige onderzoek van de Europese Commissie heeft Eurocommissaris Thierry Breton aangekondigd dat de Commissie een formele procedure start tegen socialemediaplatform X, dat voorheen bekendstond als Twitter.

X zou zich niet voldoende inzetten om illegale inhoud en desinformatie tegen te gaan op het platform, is op te maken uit een persbericht van de Europese Commissie. Ook zou het sociale medium niet transparant genoeg zijn over zijn werkwijze voor het bestrijden van desinformatie en haatberichten. Daarnaast zou er mogelijk sprake zijn van een misleidend ontwerp in de userinterface voor blauwe vinkjes.

De Europese Commissie zet het onderzoek naar X voort om bewijsmateriaal te verzamelen en komt mogelijk met aanvullende informatieverzoeken. Het openen van een formele procedure geeft de Commissie de bevoegdheid om te handhaven waar nodig, bijvoorbeeld door voorlopige maatregelen te nemen in het geval van overtredingen.

De DSA is in april 2022 aangenomen. Volgens de Europese wet, die sinds augustus 2023 van kracht is, moeten grote platforms aan een reeks nieuwe verplichtingen voldoen. Techbedrijven die niet aan de DSA voldoen, kunnen een boete opgelegd krijgen ter hoogte van maximaal zes procent van de wereldwijde jaaromzet. Eerder schreef Tweakers een achtergrondverhaal over de Digital Services Act.