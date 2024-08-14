Brief van Thierry Breton aan Elon Musk kwam voor EU-Commissie als verrassing

De brief die Eurocommissaris Thierry Breton aan Elon Musk stuurde, kwam voor veel mensen als een verrassing en was niet vooraf overlegd met Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Dat zeggen bronnen tegen Politico.

Politico schrijft op basis van anonieme bronnen dat 'meerdere personen binnen de Europese Commissie verrast waren' door een recente brief die Breton schreef aan X-eigenaar Elon Musk. Breton publiceerde die brief vorige week op X. In de brief waarschuwt de Eurocommissaris voor Digitale Zaken dat X zich aan onder andere de DSA moet houden. De brief stond los van het officiële onderzoek dat de Europese Commissie naar X heeft ingesteld, maar draait wel om ongeveer dezelfde feiten: Breton wil dat X geen desinformatie verspreidt. Daar was angst voor toen Elon Musk eerder deze week een interview met Donald Trump zou houden op het platform.

Bronnen zeggen nu tegen Politico dat die brief op Bretons eigen initiatief was verstuurd en dat de Commissie daar geen weet van had. Onder andere EC-voorzitter Ursula von der Leyen zou daar bijvoorbeeld niets van hebben geweten. Het is niet verplicht dat Eurocommissarissen hun uitingen vooraf aan de voorzitter laten lezen, maar dat is wel gebruikelijk.

De brief van Breton viel bij veel mensen in slechte aarde. X-ceo Linda Yaccarino zei onder andere dat de brief 'een poging was een Europese wet toe te passen op Amerikaanse politieke activiteiten'. Een van Politico's bronnen noemt de brief 'verkiezingsbeïnvloeding'. Breton is door de Franse president Macron opnieuw voorgedragen voor de post van Eurocommissaris voor Digitale Zaken.