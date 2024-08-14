Brief van Thierry Breton aan Elon Musk kwam voor EU-Commissie als verrassing

De brief die Eurocommissaris Thierry Breton aan Elon Musk stuurde, kwam voor veel mensen als een verrassing en was niet vooraf overlegd met Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Dat zeggen bronnen tegen Politico.

Politico schrijft op basis van anonieme bronnen dat 'meerdere personen binnen de Europese Commissie verrast waren' door een recente brief die Breton schreef aan X-eigenaar Elon Musk. Breton publiceerde die brief vorige week op X. In de brief waarschuwt de Eurocommissaris voor Digitale Zaken dat X zich aan onder andere de DSA moet houden. De brief stond los van het officiële onderzoek dat de Europese Commissie naar X heeft ingesteld, maar draait wel om ongeveer dezelfde feiten: Breton wil dat X geen desinformatie verspreidt. Daar was angst voor toen Elon Musk eerder deze week een interview met Donald Trump zou houden op het platform.

Bronnen zeggen nu tegen Politico dat die brief op Bretons eigen initiatief was verstuurd en dat de Commissie daar geen weet van had. Onder andere EC-voorzitter Ursula von der Leyen zou daar bijvoorbeeld niets van hebben geweten. Het is niet verplicht dat Eurocommissarissen hun uitingen vooraf aan de voorzitter laten lezen, maar dat is wel gebruikelijk.

De brief van Breton viel bij veel mensen in slechte aarde. X-ceo Linda Yaccarino zei onder andere dat de brief 'een poging was een Europese wet toe te passen op Amerikaanse politieke activiteiten'. Een van Politico's bronnen noemt de brief 'verkiezingsbeïnvloeding'. Breton is door de Franse president Macron opnieuw voorgedragen voor de post van Eurocommissaris voor Digitale Zaken.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 14-08-2024 10:07
407 • submitter: jdh009

14-08-2024 • 10:07

407

Submitter: jdh009

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Reacties (407)

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Rutje! 14 augustus 2024 10:21
Mensen moeten gewoon hun mening kunnen geven, ook als dat onjuiste informatie betreft. Iets als wetenschap wordt onmogelijk als je niet meer een hypothese kan testen omdat je vooraf niet weet of het wel of niet klopt.

De asymmetrische "handhaving" door de EU maakt ook prima duidelijk dat het ze niet gaat om onjuiste informatie an sich. Het gaat om specifieke informatie die zij zelf als schadelijk beschouwen.

Er zijn genoeg Amerikaanse politici die onjuiste informatie verspreiden waar de EU niet op een dergelijke manier op reageert.

Het beste zou wat mij betreft zijn dat de EU zich focust op zichzelf en bijvoorbeeld Europese overheden/politici aanspreekt op het verspreiden van onjuiste informatie. De wereld is niet gebaat bij een "Team EU world police".
Wolfos @Rutje!14 augustus 2024 14:56
Maar het gaat niet altijd om een mening. Denk bijvoorbeeld aan het recente verhaal dat president Zelensky een Bugatti zou hebben gekocht met het geld dat wij naar Oekraïne sturen.
Dit was gewoon een compleet verzinsel, dat doelbewust verspreid werd met een politiek oogpunt.
We hebben het hier niet over uiteenlopende meningen, maar een soort informatie oorlogsvoering.

En even los van hoe dit aangepakt moet worden - het is wel problematisch.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 14 augustus 2024 14:59]

tvdw83 @Wolfos14 augustus 2024 16:46
Waarom zou dit niet geplaatst mogen worden?
Ascension @tvdw8314 augustus 2024 17:07
Omdat het niet waar is en wordt geroepen door Russische trolls met als doel de steun voor Oekraine in het westen te ondermijnen.
rvroijen @Ascension14 augustus 2024 17:17
De brief is een poging de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen. Dan gaat de EU of elk ander orgaan bepalen of iets door de beugel kan. Kijk naar GB waar mensen zonder pardon de gevangenis in gesmeten worden als ze een mening op fakebook (ook een mening) of X geplaatst wordt. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling.
tvdw83 @Ascension14 augustus 2024 20:28
Trollen zijn er overal en op allerlei onderwerpen, is geen reden om plaatsing te verbieden.
Mijiru @tvdw8314 augustus 2024 17:24
In dat specifieke geval zou de bewering smaad of laster zijn. Naar mijn mening is het oude strafrecht meer dan voldoende om de boel te handhaven. Maar ik vind dan ook dat rechtbanken moeten oordelen over individuele uitspraken, en niet eender welke uitvoerende macht.
Niet Henk @Mijiru15 augustus 2024 14:24
In het "oude" strafrecht heeft X geheel geen schuld aan laster, maar is het de gebruiker die het plaatst.

Het pad volgens het oude strafrecht is:

- Iemand plaatst op X dat Zelensky een Bugatti gekocht heeft.
- Zelensky zelf, of een wettelijk vertegenwoordiger van Zelensky, vraagt X dit bericht offline te halen
- X doet dit voor dit enkele bericht, maar intussen zijn er duizenden meer met vergelijkbare boodschap

Of:

- Iemand plaatst op X dat Zelensky een Bugatti gekocht heeft.
- Zelensky zelf, of een wettelijk vertegenwoordiger van Zelensky, vraagt X dit bericht offline te halen, en de contactgegevens uit te leveren vanuit belang vervolging smaad
- X haalt het bericht offline maar weigert contactgegevens uit te leveren om de privacy van hun gebruikers te beschermen
- Zelensky of wettelijk vertegenwoordiger begint een civiele procedure tegen X om deze contactgegevens te achterhalen
- Misschien krijgen ze een jaar later en tienduizenden euro's verder contactgegevens van iemand in Rusland
- Veel succes met die vervolgen
- Intussen zijn er duizenden meer met vergelijkbare boodschap

De 2 problemen zijn dat X zelf geen verantwoordelijkheid heeft voor een bericht, omdat ze niet zelf auteur zijn van het bericht, ze zijn enkel het medium waar het op geplaatst is, en dat laster en het verspreiden van onjuiste informatie civielrechtelijk te vervolgen zijn, niet strafrechtelijk. Met bedreigingen gaat het makkelijker, omdat dit wel onder het strafrecht valt.

Binnen de EU willen we dat grote media enige verantwoordelijkheid hebben om de juistheid van berichten te waarborgen. Dat is nu niet voldoende het geval. Daardoor kan er praktisch niet op gehandhaafd worden, ookal zijn berichten misschien illegaal.
rickboy333 @Rutje!14 augustus 2024 22:37
Volgensmij ben je er zelf ook heel goed in om nieuw voor politieke doeleinde te gebruiken. Want als je daadwerkelijk iets gaf om de waarheid ipv een anti-oekraïense bias te verkopen had je geweten dat Russische rakketten op die dag door het Poolse luchtruim vlogen, en Zelensky aangeeft zelf ook niet te weten welk luchtafweer rakettje naar welk gebied vloog, gezien Rusland die dag meer dan 100 raketten afvuurde.

https://www.bbc.com/news/world-europe-67839340

https://www.kyivpost.com/post/156

Buiten je hele rant om ga je totaal voorbij aan het feit dat Rusland 100 raketten afvuurde op Oekraine, die langs de grens van Polen en zelfs in Polen zaten, waarschijnlijk onderweg naar een of andere kinderziekenhuis of energiecentrale. En om die reden Oekraine een S-300 heeft moeten afvuren waarmee iets verkeerd ging en daardoor in Polen terecht kwamen. Met andere woorden, als Rusland geen raketten had afgevuurd hoefde Oekraine ook geen S-300 te lanceren. Het is dus de schuld van Rusland.

En dit is dus precies het probleem met de hele wappie/MAGA cultuur, telkens als er een nieuwverhaal naar buiten komt die passen binnen de wappie/MAGA kerk gaan wappies/MAGA als een stel bavianen te keer en roepen ze in volle borst ''ZIE JE NU WEL'' terwijl elke nuance of belangrijk feitje word weggewuifd. Terwijl het juist ''de msm'' die naar buiten kwam met het feit dat het om een Oekrainse raket ging. Als het nu echt ging om een of ander 4000IQ-360no-scope-mega complot hadden ze het bij de NAVO wel stilgehouden dat het om een Oekrainse raket ging.

[Reactie gewijzigd door rickboy333 op 14 augustus 2024 22:38]

hamsteg @Rutje!15 augustus 2024 12:45
Ik vind het bijzonder dat jij aan de ene kant vindt dat alles geplaatst mag worden en fact-checking opzij schuift maar vervolgens uitvalt over dat je niet "anti-Oekraine" of MAGA of een wappie bent. In jouw opinie mag toch alles geplaatst worden dus ook dit of is er nu een dubbele moraal?
Rutje! @hamsteg16 augustus 2024 12:13
Nee daar is geen sprake van. Ik zeg toch nergens dat het niet geplaatst mag worden? Ik geef simpelweg aan dat het niet klopt en er is geen enkele reden om te denken dat het wel klopt.

Ik geef een voorbeeld van een wat mij betreft gevaarlijk voorbeeld van desinformatie, en zeg daarbij niks wat niet klopt. Controleer het gerust zelf, de Wikipedia bevat een hoop referenties voor wat betreft de reacties erop:
Wikipedia: 2022 missile explosion in Poland
rickboy333 @Rutje!15 augustus 2024 12:46
Mwa ik weet genoeg gezien je niet kan nuanceren en jij je bang laat maken door Russische propeganda.

De initiele reactie van Zelensky is niks meer dan normaal gezien er Russische raketten door/langs het Poolse luchtruim vlogen. Ookal was het uiteindelijk een Oekrainse raket die ingeslagen was, de reden waarom de S-300 raket is afgevuurd is Rusland, hoe je het narratief ook probeerd te kneden. Of moest Oekraine de raket maar laten vliegen, en afwachten welk kinderziekenhuis deze keer getroffen zou worden?

Verder is er ook niks gevaarlijks aan, een Artikel 5 trigger betekend niet automatisch dat de NAVO overgaat op een totale oorlog tegen Rusland, een artikel 5 artikel kan ook betekenen dat Polen Russische raketten uit de lucht gaat halen. Als je daadwerkelijk iets gaf om de waarheid ipv je eigen narratief over het verhaal te trekken had onderzoek gedaan hoe de NAVO nou precies werkt.
Rutje! @rickboy33316 augustus 2024 12:23
Wat mij betreft is het dus niet normaal om een ander land onterecht te beschuldigen voor een raket inslag. De reactie van Zelensky en andere hooggeplaatsten is geen Russiche propaganda, dat is daadwerkelijk gebeurd. En ik beschouw dat als extreem gevaarlijk. En een stuk gevaarlijker dan een gesprek van Musk rn Trump over CO2 en zeespiegelstijging dat onjuistheden bevat.

Ik doe geen enkele uitspraak over wat Rusland en Oekraïne allemaal wel en niet mogen doen, dat is wat mij volstrekt irrelevant voor wat betreft de geuite beschuldiging. Je suggereert alsof ik vind dat Oekraïne zich niet mag verdedigen. Uiteraard mogen ze dat en ik zeg nergens dat dit niet zo zou zijn.

Het is kinderachtig om mij op basis van zoiets weg te zetten als anti-Oekraïne of wappie/MAGA. Dat is onjuist en het tegendeel is het geval.

Je reactie staat bol van onterechte aannames over mij, je hebt daar werkelijk geen idee van.
supe @Wolfos14 augustus 2024 22:53
Is het niet een groter probleem, dat mensen zelf niet meer de capaciteiten hebben om te beoordelen dat dit pure fictie is?
Is het nog problematisch wanneer mensen kritisch na kunnen denken en kunnen concluderen dat een bepaalde post 'misinformatie' betreft?

Enige vorm van censuur of beperking van uitingen gaat wat mij betreft een stap te ver.
En als het argument politiek is, dan is mijn antwoord dat de politiek niks te zoeken heeft op X.
Het is immers helemaal geen geschikt platform voor politiek debat. Het heeft zich helaas wel die kant op ontwikkeld, maar wellicht is het dan ook tijd om alle politici van social media te verbannen.
wouter1971 @supe15 augustus 2024 01:28
Onder posts die veel gelezen worden kun je community notes achterlaten. Ik vind dat een prima middel om context toe te voegen.
supe @wouter197115 augustus 2024 12:34
Klopt, dat is in ieder geval een oplossing die effect heeft.
De manier waarop het nu lijkt te verlopen in de community notes is naar horen zeggen ook vrij behoorlijk! (ik gebruik zelf geenX of andere social media)

Nog steeds ben ik van mening dat Social Media platforms niet de plek zijn om politiek te bedrijven, maar dat is enigszins off topic :)
daanb14 @Rutje!14 augustus 2024 11:16
Een heel groot probleem is alleen dat veel kijkers niet zelf kunnen bepalen wat hier nou wel of niet waar van is. Dat komt, doordat er bewust tactieken gebruikt worden om anderen met naamsverbasteringen in een kwaad daglicht te zetten, zodat het daarna niet meer over de inhoud hoeft te gaan. Denk aan bijnamen als “Sleepy Joe”, “Crooked Hillary”, “Crooked Kamalla” of criminaliteit door migranten “Bigrant Crime” noemen. Dit is een bewuste tactiek om een persoon in een karikatuur te veranderen en daardoor de kijker te conditioneren om niet meer inhoudelijk naar de beleidspunten van die bewuste persoon te laten kijken, maar puur de persoon af te serveren op basis van zo’n bijnaam. Als je er goed op let, gebeurt dit in Nederland ook.

Dan heb je nog de tactiek om journalisten die kritisch over je schrijven verspreiders van fake news te noemen, waardoor je je doelgroep conditioneert om alles wat kritisch is over in dit geval Trump te diskwalificeren en de kijker te laten negeren.

Deze tactieken maken het enorm moeilijk voor iemand die ze niet kent om er doorheen te prikken en daarom kan het ook heel schadelijk zijn.

Leestips hierbij zijn wat mij betreft “Thinking, Fast and Slow” van Daniel Kahneman en “On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century” van Timothy Snyder.
sam1987 @daanb1414 augustus 2024 13:41
Inderdaad daar is iets van waar. Trump gebruikt zeker naamverbastering als tactiek. Maar kijk uiteindelijk is heel veel politiek vaak "toneel" of het nu netjes wordt besproken of op Trumps unieke wijze.

Ik heb nog niet veel politiekers een "echte" oplossing horen geven wanneer het gaat over verkiezingspunten. Het is altijd dezelfde retoriek, vaak dezelfde thema's en vaak een hoop loze beloften. Aangezien wanneer ze verkozen worden ze nog genoeg steun moeten vinden. Dan moet er een effectief operationeel plan komen waar vaak een of ander studie, bedrijf, analyses, wetgeving en ander werk begint te doen.

En als je dit als uitgangspunt neemt "Een heel groot probleem is alleen dat veel kijkers niet zelf kunnen bepalen wat hier nu wel of niet waar van is." dan kan in principe alles daar onder vallen hoe weet jij wat waar is wie gaat dat bepalen? Het gaat hier ook over verkiezingen in de VS waar die info (politieke retoriek) er voor ons niet toe doet.

Ik vind ook dat in een steeds ingewikkeldere maatschappij de kijker of wie dan ook zijn kritische denken moet leren gebruiken. En dit ga je niet bevorderen met al die tegen technieken. Of er vanuit gaan dat ze het niet eens meer kunnen en je ze het leerproces zelf niet toelaat.

En ik heb dezelfde vraag voor u die ik ook had bij de brief die gestuurd is wat is "schadelijk" of "heel schadelijk"? Je zit toch vrijwillig naar iets te kijken op een privétoestel in een veilige omgeving?

Ik heb het al vaak gezegd de echte "schadelijke" content van crypto scams tot malware, link spambots, en andere oplichtings-methodes zouden de prioriteit moeten zijn van die platforms en van de EU. Niet wat de mensen er zeggen, lullen, beweren etc. Want als dat teveel voor je wordt, of je bent het oneens, je vindt het niet kunnen dat .... etc. Zet het toestel of sluit de App af en doe iets anders productief of ontspannend.

Dit is echt veel beter en gezonder en een vorm van basis zelf ontwikkeling. Waar je geen derde partij voor nodig hebt. Technieken die je in de echte wereld gebruikt wanneer je bijvoorbeeld: het ergens niet prettig vindt, wanneer iemand je lastig valt, Wanneer een of andere dronken mafkees lawaai staat te maken etc. kan je toepassen op de digitale wereld ook. Zonder de kans op fysieke schade.
rvroijen @daanb1414 augustus 2024 17:43
U bedoelt dat de EU, want daar gaat het in dit onderwerp over, dan maar dergelijke berichten laat verwijderen of laat redigeren? Een ministerie van waarheid? die bepaalt wat de burgers wel of niet te horen krijgt. Zodra de politiek zich hierin gaat mengen dat kan je er donder op zeggen dat dit gebruikt gaat worden om welgevallige meningen te pushen en onwelgevallige te laten verwijderen.
wouter1971 @daanb1415 augustus 2024 01:30
Dat is waar, Orange Man is natuurlijk nooit gebruikt |:( Heel TikTok staat vol met linkse propaganda
morphje @daanb1415 augustus 2024 10:10
  • A threat to democracy
  • It will be war if he is elected
  • Economy will fail
Sorry hoor, maar dat is simpelweg hoe de amerikaanse politiek functioneert. Geen enkele kant is heilig. Het verspreiden van halve waarheden of focussen op out of context uitspraken is de defacto handelswijze.

Maar in dit geval was Breton volledig out of line. Vooraf dreigen met een brief naar een amerikaans medium over amerikaanse zaken bedoeld voor een amerikaans publiek in een amerikaanse verkiezing. Met deze logica mogen Rusland en China net zoveel wettelijke "invloed" uitoefenen. Dit sloeg simpelweg nergens op.

En op geen enkele wijze is deze man op enige democratische wijze op deze plek terechtgekomen. Het feit dat Macron hem WEER voordraagt voor de positie maakt alleen maar meer duidelijk dat de EU ten dode is opgeschreven. En dat is jammer, want ik sta bijvoorbeeld heel erg achter wetgeving als de NIS2, maar machtsbeluste figuren als Breton verpesten het dan weer door op deze wijze te handelen en de EU in een slecht daglicht te zetten. Wat dacht hij nou werkelijk, dat zijn brief niet in het openbaar kwam?
Rutje! @daanb1414 augustus 2024 11:33
Maar wat maakt Thierry Breton daar wel geschikt voor? Reageert hij ook met een boze brief als een politicus van de Democraten iets onjuist zegt, of een Europese politicus? Ik denk eerlijk gezegd dat ik het beter kan dan Thierry Breton, zijn staat van dienst is niet best op dit gebied.

Een website als Tweakers heeft overduidelijk een aversie tegen wat Musk/Trump doen, getuige de eindeloze stroom van dit soort berichten. Als een ander team zich schuldig maakt aan een vergelijkbare mate van onjuiste berichten dan blijft het stil vanuit de redactie.

Dat maakt het wat mij betreft duidelijk dat je beter af bent zonder dergelijke bureaucratische filters, dan kan je zelf controleren of iets wel of niet klopt.
DJ Henk @Rutje!15 augustus 2024 08:05
Dat maakt het wat mij betreft duidelijk dat je beter af bent zonder dergelijke bureaucratische filters, dan kan je zelf controleren of iets wel of niet klopt.
Dat is natuurlijk een volslagen onhaalbaar idee. Probeer voor een dag eens bij te houden hoeveel nieuws je ziet of leest en vervolgens hoeveel moeite je zou moeten doen om dat allemaal te gaan controleren. Zelfs als je hoofd dat aan zou kunnen, en je toch niks anders te doen hebt, dan kon het nog niet omdat je niet dagelijks naar Oekraïne, Gaza of Amerika kunt vliegen om zelf even aan die mensen te vragen wat ze precies gezegd hebben en waarom.

Hoe je het ook wendt of keert, je zult op anderen moeten vertrouwen. En als je dan toch mensen gaat vertrouwen kun je beter mensen volgen die dat vertrouwen waard zijn. Als ze onjuiste informatie verspreiden zijn ze dat simpelweg niet.
trapper @DJ Henk15 augustus 2024 13:38
[...]
Hoe je het ook wendt of keert, je zult op anderen moeten vertrouwen.
Dit is de essentie van het probleem, je kunt niet alles zelf checken en moet daarom bepaalde bronnen vertrouwen. Discussies stranden in welles/nietes, maar dat komt gewoon omdat mensen andere bronnen vertrouwen, en sommige daarvan zijn nu eenmaal (onbewust danwel doelbewust) onbetrouwbaar.
Het is echter niet zo gemakkelijk om het koren van het kaf te scheiden, en dat is natuurlijk ook meteen de bedoeling van heel de desinformatie strategie, mensen vertrouwen informatie niet meer, ook niet als die wel juist is. En als je geen juiste informatie hebt, hoe moet je dan een goede keus maken als je gaat stemmen?
Kevinp @Rutje!14 augustus 2024 12:05
Tweakers heeft een Aversie tegen kritiek op tweakers.

Mooi voorbeeld hiervan is de tweakers awards. Dat kan prima door gaan, maar moet je het wel anders doen.

Nu is de vraag bij bv beste provider wat is de beste provider. Dat is dus je eigen provider als je tevreden bent (dus de grote wint).

Als je vraagt wat is je provider: Geeft een score. Dan heb je al een heel wat beter beeld.

Dit gezegd hebbende is dat vaak genoeg gedeeld met tweakers. Maar lijken ze daar niks mee te doen.

JIj hebt kritiek op tweakers, en dat is structureel -1 beoordeling. Op zich misschien niet zo erg. Maar ook op het forum waar het dan voor bedoeld wordt lijkt kritiek een zelfde soort dood te sterven.

Overigens geld dat niet alleen voor tweakers, maar voor de hele samenleving. Die is zo zwart wit geworden dat alle 50 tinten grijs weg zijn. (bv je bent voor of tegen isreal of voor of tegen rusland). Maar alles wat daar tussen in zit kan niet.
voxl_ @Kevinp14 augustus 2024 17:24
Een mooi voorbeeld was de hele zwartepiet onzin: ik had geen mening voor of tegen, omdat het mij niet meer raakte. Geen kind meer, en ik heb geen kinderen. Enkel neefjes en nichtjes.

Maar als ik dan in een "discussie" belandde en ik werd gevraagd wat ik ervan vond, en ik zei dat ik het in het midden laat, dan vertelde groep TEGEN zwarte piet mij dat ik zeker VOOR ben, en moet me schamen. De groep VOOR zwarte piet zag het alsof ik TEGEN zwarte piet was, en moet me schamen. 8)7
enver63 @Rutje!14 augustus 2024 12:47
Dat maakt het wat mij betreft duidelijk dat je beter af bent zonder dergelijke bureaucratische filters, dan kan je zelf controleren of iets wel of niet klopt.
Dat moet je dan wel echt doen, en er is vrijwel niemand die daar de tijd en moeite voor neemt. Ik zal je een eindje op weg helpen: https://edition.cnn.com/2...0-false-claims/index.html
Grayvas @Sp3ci3s847214 augustus 2024 19:14
Misschien niet zo handig om een conservatieve denktank als bron te gaan gebruiken. Stelen onder de 950 dollar is helemaal niet legaal in Californië. Er staat gewoon een mogelijke gevangenisstraf op van maximaal zes maanden (en/of een boete van maximaal 1000 dollar) en de mogelijkheid voor de winkeliers om een schadevergoeding te vereisen.
Grayvas @Sp3ci3s847214 augustus 2024 19:33
Hoe kom je in hemelsnaam bij CNN? De bron die ik linkte is van een advocatenkantoor die dit soort zaken in Californië doet.

Anekdotisch bewijs is verder over het algemeen geen goede basis om stellingen te onderbouwen. Voor zover als ik (met beperkte tijd en middelen) kan zien is er geen definitief bewijs dat die wetswijziging (Proposition 47) een stijging in de hoeveelheid diefstallen heeft veroorzaakt (of dat er sprake is van een gedoogbeleid). Als je wil overtuigen van het tegendeel, kom dan met een goed onderzoek die je stelling onderbouwd.
Sp3ci3s8472 @Grayvas14 augustus 2024 21:57
Excuses, ik bedoelde de link van enver63. Mijn vorige bericht heb ik op mijn telefoon getikt.

Anekdotisch bewijs...
CNN witnesses 3 alleged thefts in 30 minutes while reporting on shopliftingl.

Er is een reden waarom ik de frontpage mijdt. Als je niet de populaire mening hebt dan krijg je met de mildste reactie al gelijk een -1.
Gunneh @Rutje!14 augustus 2024 12:21
Mensen moeten gewoon hun mening kunnen geven, ook als dat onjuiste informatie betreft.
'Mensen' ja, 'experts en voorbeelden' nee.
Niet iedere mening heeft dezelfde waarde. Als mijn slager zegt "De koning is een alien" dan is die mening bijzonder weinig waard. Als hij echter zegt "Bacterien? Geloof ik niet in, daarom hoef ik ook nooit mn handen te wassen" dan is die mening ineens een stuk gevaarlijker.

Het probleem zit hem niet in meningen, het zit hem in een mening als feit naar voren brengen.
Mijiru @Gunneh14 augustus 2024 17:36
Overdrijven is ook een kunst. Mengingen zijn fantasie. Het gevaar zit in enkel het handelen. Mensen zijn geen rationele machines. Wereldbeelden, feiten en beweegredenen zijn nog altijd aparte zaken.

Dat een slager niet in bacteriën geloofd wil niet per se zeggen dat hij zijn handen niet wast, want je slager kan bijvoorbeeld agnostisch handelen, of uit schroom voor de bedenkingen van zijn omgeving netjes zijn handen blijven wassen ook al denkt hij dat het niet hoeft.

[Reactie gewijzigd door Mijiru op 14 augustus 2024 17:37]

Gunneh @Mijiru14 augustus 2024 17:50
Kan absoluut, en toch ga ik daar nooit meer heen en zal ik 100% zeker een klacht indienen bij de juiste instantie voor een onderzoek van de slagerij.

Sommige mensen hebben een voorbeeldfunctie. Mensen met macht, bepaalde beroepen, beroemdheden, etc. Wil je dat niet? Dan moet je simpelweg je bek niet opentrekken. Ik als manager heb ook een bepaalde macht over een groep mensen, ik moet ook oppassen met wat ik zeg want ik heb macht over hun en ik heb een voorbeeldfunctie voor mijn team.

De mening die mensen geven, juist of onjuist, heeft een reactie. Kijk naar bv FOX News, hun hele netwerk is op meningen gebaseerd. Het is zo erg dat de rechtbank heeft gezegd dat enkel een idioot het als nieuws verneemt. En hier zijn we in 2024, mensen geloven de 'meningen' van FOX News. Duidelijke uitspraken maar vermomd in een 'mening' zodat ze technisch kunnen zeggen "Vrijheid van meningsuiting!" maar tenzij je een idioot bent weet je dondersgoed wat het echt is.
HollowGamer @Rutje!14 augustus 2024 10:24
Mag ik een mening over jou geven en die op Facebook zetten? :)
Moraelyn @HollowGamer14 augustus 2024 10:46
Ja dat mag, wel uitkijken dat het geen laster is.

[Reactie gewijzigd door Moraelyn op 14 augustus 2024 10:47]

Cilph @Moraelyn14 augustus 2024 10:53
Maar: "mensen moeten gewoon hun mening kunnen geven, ook als dat onjuiste informatie betreft"? :+

Bewuste leugens (laster/desinformatie) moet je gewoon geen meningsuiting noemen. Dat is een misdaad waarbij spraak/schrift enkel het wapen is.

[Reactie gewijzigd door Cilph op 14 augustus 2024 10:55]

Moraelyn @Cilph14 augustus 2024 11:04
Bewuste leugens zijn vaak een meningsuiting en vaak ook nog een grijs gebied. Wat jij een leugen noemt, vind ik misschien de waarheid. Voorbeeld: bestaat god? is er werkelijk klimaatverandering veroorzaakt door de mens? etc.

Je mag niet alles zeggen en schrijven. Sommige uitingen zijn zo schadelijk voor individuen en de samenleving, dat mensen daarvoor gestraft kunnen worden. Vrijheid van meningsuiting houdt op daar waar in het strafrecht een grens is getrokken. Daarin zijn verschillende dingen verboden:
  • Discriminatie: mensen anders behandelden, achterstellen of uitsluiten op basis van hun persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld hun geslacht, het hebben van een beperking of hun geloof;
  • Opruiing: mensen aansporen om iets te doen wat niet mag;
  • Smaad: iemand zwartmaken door informatie over iemand te verspreiden, met als doel om de reputatie van diegene kapot te maken;
  • Laster: iemand beschuldigen van iets terwijl je weet dat het eigenlijk niet waar is;
  • Belediging van een individu: iemand opzettelijk in een kwaad, ongunstig daglicht stellen, mondeling, schriftelijk of in een video of foto.
Dus wanneer het persoonlijk wordt en negatief is, mag het vaak niet.
Rutje! @Cilph14 augustus 2024 11:53
Als je mensen gaat veroordelen voor het zeggen van iets dat niet klopt is het einde zoek. Iedereen doet dat continu. Wat je moet willen is een effectief correctie mechanisme dat komt met betere informatie. Iets als de Instagram Notes of Community Notes is al een stuk beter dan een "preventieve" brief van Thierry Breton.

Wanneer iemand de wet overtreedt heb je geen boze brief van Thierry Breton nodig. En merk op dat hij de brief voor het gesprek verstuurde, als het aan mij ligt blijft Minority Report gewoon fictie.

Als het probleem daadwerkelijk het "bewust verspreiden van leugens" is dan moet de EU consequent optreden, niet selectief.

Iemand als Thierry Breton heeft zich ook negatief uitgesproken tegen de keuze om SpaceX, ipv ESA/Ariane, te gebruiken voor oa lanceringen van Galileo. Dit soort selectieve reacties van hem lijken mij meer persoonlijk dan principieel.

[Reactie gewijzigd door Rutje! op 14 augustus 2024 12:38]

HollowGamer @Moraelyn14 augustus 2024 11:01
Wat geroepen wordt bij de verkiezingen in US, is dus geen laster onder Nederlandse normen?

Bij Obama is er gevraagd om zijn geboorteakte, zou ik dat dus ook aan jou mogen vragen en die op internet mogen zetten? :)

Als ik je normen volg, dan is dit niet asymmetrisch.
Moraelyn @HollowGamer14 augustus 2024 11:22
Kun je wat voorbeelden geven wat er geroepen wordt?

De vraag is inderdaad gerechtvaardigd wanneer er twijfels zijn of Obama wel in de US geboren is of niet. Dat is namelijk een eis om president van de US te worden.

Als ik genomineerd zou worden voor president van de Verenigde Staten, dan zou je er om mogen vragen en ook op het internet zetten, want dan dient het een groter doel.

Voor NL is er geen eis, dus hier heeft het geen doel en gaat het je niks aan.
HollowGamer @Moraelyn14 augustus 2024 11:32
Ik heb niet zo heel veel energie en zin om alles op te noemen, maar de toon in Amerikaanse verkiezen is/was anders dan hier. Dat zie je wel hier aan reacties die vinden dat je alles mag zeggen, maar in de US liggen die normen nog veel lager. Het gaat daar echt persoonlijk aan toe, en iedereen (de achterneef) wordt er bijgehaald, en dat je graag bepaalde vrouwen of een geslacht leuker vindt, dat wordt er ook bijgehaald.

Mij maakt het nog niets een uit of iets nu wel of niet waar is, er wordt onderling modder gegooid (zoals hier - maar mensen draaien dat dan om), maar de daadwerkelijke oplossingen komen niet naar voren in de verkiezingen. Ik heb er niets op tegen als een president een bepaalde vrouw leuk vond en daarvoor heeft betaald, als hij het land maar goed bestuurd.

Er wordt veel te veel aandacht besteed aan randzaken en vrijheid van meningsuiting, terwijl ik veel liever zie dat we optreden tegen de harde toon en geweld in de samenleving (die steeds verder groeit). Als ik naar zowel links als rechts bij ons, dan zijn ze vooral bezig met PR, dan het land daadwerkelijk besturen.

Zoals gezegd is vrijheid en vrijheid van meningsuiting gebonden aan een set normen en waarden. In de US is dit schijn en in vele landen eromheen ook (zoals gelijke rechten voor iedereen), en dat gaan wij nu hier ook overnemen. Zo te zien willen velen mensen dit, en vinden ze het heerlijk/normaal ook.

Mocht je een iets afwijkende mening hebben, zoals over Musk, dan springen ze massaal op je om aan te tonen dat je een linkse persoon bent, of dat je voor een tweede Rusland bent. Het is diep triest wat de samenleving is geworden.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 14 augustus 2024 11:35]

Moraelyn @HollowGamer14 augustus 2024 11:40
Dat ben ik met je eens
geishin @HollowGamer14 augustus 2024 11:55
Onder verdere gelijke omstandigheden zou ik dat in principe geen probleem vinden.

Mja ik ben geen presidentskandidaat in de VS dus ik ga ook m'n belastingaangifte niet openbaren (dat was totverkort ook een gebruik bij de Presidentsverkiezingen in de VS)

En wat betreft je eerste vraag: Dat is heel lastig te beantwoorden. Sowieso geldt voor politici een ruimere vrijheid van meningsuiting (gek eigenlijk maar dat terzijde) en ten tweede wil je je eigenlijk niet bemoeien met vrije democratische verkiezingen in een ander land.

Of in VS nou inderdaad vrije democratische verkiezingen zijn, kan ook anders gedacht worden. Maar vooralsnog wordt er vanuit de (geo)politiek wel zo naar gekeken.

[Reactie gewijzigd door geishin op 14 augustus 2024 11:57]

HollowGamer @geishin14 augustus 2024 12:01
Ik ben het met je eens over wat je zegt. :)

We moeten inderdaad niet onze normen (wat die ook nog mogen zijn) opleggen aan andere landen om ons heen. Het gevaar is erger dat dankzij het internet, die afstand niet meer zo groot is.

Een interview (sorry, bedoel gewoon gesprekje) van Musk wordt hier ook gewoon bekeken, en er zijn mensen hier die hem geweldig vinden.
Persoonlijk heb ik een hele andere mening over hem, maar daarom kan je niet meer zo spreken als 'het is in een ander land'.

Als er een geo-block op had gezeten (die was er volgensmij niet?), dan was het echt iets meer land eigen gemaakt, maar mensen vergeten de invloed van Musk/Trump op ons eigen Europa. Dat de NOS bijvoorbeeld zoveel nieuws heeft over de verkiezingen daar, laat zien dat het toch meer globaal is t.o.v. vroeger.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 14 augustus 2024 12:01]

WillySis @Rutje!14 augustus 2024 21:04
Het geven van een eigen mening moet mogelijk zijn, maar het bewust verspreiden van desinformatie is wat anders. Het laatste is absoluut ongewenst.
Het is niet heel gemakkelijk om desinformatie te onderscheiden, maar bewust verspreidde desinformatie wordt veelal via meerdere kanalen en herhaaldelijk verspreid. Vaak wordt dat soort informatie door een beperkt aantal accounts (meestal bots) verspreid die veel meer desinformatie verspreiden.
Dat is wel te detecteren en dus ook te blokkeren.
Coolstart @Rutje!17 augustus 2024 11:14
Mensen moeten gewoon hun mening kunnen geven, ook als dat onjuiste informatie betreft. Iets als wetenschap wordt onmogelijk als je niet meer een hypothese kan testen omdat je vooraf niet weet of het wel of niet klopt.
Sorry, het bedrijven van wetenschap en vrijemeningsuiting is socialmedia en misinformatie zijn totaal verschillende zaken. Voor het beoefenen van wetenschap heb je doorgaans gespecialiseerde kennis, een masterdiploma en veel tijd nodig. Om een samenzwering te delen op social media of bewust valse informatie te verspreiden heb je 10 minuten nodig en een kortzichtige of creatieve geest.

Uiteindelijk mag iedereen zeggen wat hij of zij wil (binnen het wettelijke kader) maar moet sociale media wel context bieden als foute of ongeverifieerde informatie de ronde doet. Je kan niet zomaar verwachten dat het allemaal zomaar goedkomt.

Waar het echt om gaat is het in goede banen leiden van vrije meningsuiting. En daar is extreem veel regelgeving en controle voor nodig.

Kan Trump zomaar claimen dat de democraten voor babymoord zijn terwijl dat niet zo is? Of is dat verkiezingsbeinvloeding door bewust valse informatie te geven? Kan een christelijke huismoeder diezelfde claim op haar profiel zetten? Dat mag zeker maar hopelijk snel met extra context dat haar claims niet kloppen.

Ik heb met meerdere Nederlanders gesproken die het hadden over het grote complot: Agenda 2030, chem trails, omvolking en 5G masten, op 5 minuten kwam alles als een trein voorbij en ze waren echt overtuigd van dat mega complot. Ze zeiden --> "het bewijs is overal, het internet staat er vol van, open je ogen. " Daarna zag ik het interview van Thierry Baudet over de wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen. Daar is weinig wetenschap met gemoeid ;-)

We hebben er allemaal baat bij dat online platformen heel open en transparant omgaan met het boosten en dempen van meningen. Grote influceners met een groot bereik zouden altijd van context moeten worden voorzien.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 17 augustus 2024 11:14]

Bergen @Rutje!14 augustus 2024 12:03
Mensen moeten gewoon hun mening kunnen geven, ook als dat onjuiste informatie betreft.
Op platforms als Facebook en X is het niet toegestaan om desinformatie te verspreiden. Trump beweerde in het gesprek met Elon Musk bijvoorbeeld dat de zeespiegel maar 3 mm zou stijgen in de komende 400 jaar. Dat is aantoonbaar onjuist, en dat mag hij dus niet zeggen.

Maar iedereen mag wel zijn mening over die uitspraak geven. Dat is dan ook het grote verschil tussen een bewering en een mening. Een bewering bevat informatie, al dan niet onjuist. Een mening zegt iets over wat jij van de bewering (of stelling) vindt.
Rutje! @Bergen14 augustus 2024 12:32
Je kan niet nu al stellen dat een geclaimde toekomstige staat van de aarde aantoonbaar onjuist is, dat hangt af van allerlei factoren inclusief menselijk gedrag zelf. Je kan scenarios maken, daar proberen een bepaalde waarschijnlijkheid aan vast te hangen, en op basis daarvan iets concluderen in de trant van "wat als". Je kan claimen dat het onwaarschijnlijk is.

Als politici uit Europa, ook op X, na de raket inslag in Polen beweren dat Rusland daar achter zit blijft het stil vanuit de EU. Waarom mag het dan wel en verstuurd Thierry Breton geen brief? Is dat niet gevaarlijke desinformatie? Wat mij betreft is dat vele malen gevaarlijker en had dat tot een enorme escalatie van de oorlog kunnen leiden. Dat zijn op z'n zachtst gezegd nogal vreemde prioriteiten.

Een overheidsorganisatie als het KNMI publiceert ook regelmatig onjuiste informatie op dergelijke platforms, worden die op een vergelijkbare manier vervolgt?
Bergen @Rutje!14 augustus 2024 13:13
Je kan niet nu al stellen dat een geclaimde toekomstige staat van de aarde aantoonbaar onjuist is
Jawel, want de zeespiegel stijgt nu al meer dan 4 mm per jaar, en de grafiek in dat artikel laat de trend over de afgelopen 30 jaar zien, gemeten door 5 verschillende satellieten. De 3 mm waar Trump het over heeft wordt dus niet in 400 jaar, maar binnen 9 maanden gehaald.

[Reactie gewijzigd door Bergen op 14 augustus 2024 13:20]

Rutje! @Bergen14 augustus 2024 13:21
Waarschijnlijk wel ja, maar dat is wat anders dan het aantonen. Wat mij betreft is de normale interpretatie van een dergelijke uitspraak dat het gaat om een netto stijging over de genoemde periode, niet dat er geen enkele variatie optreedt.

Als klimatologen spreken van een opwarming in 2050 of 2100 dan hoort daar ook een behoorlijke interne variatie bij. Zie een ander recent voorbeeld van iets dat Trump deelde:
https://www.theclimatebri...ate-models-predicting-too

De interpretatie dat het enkel in een strikt lineaire stappen gebeurt is uiterst ongebruikelijk. Doen alsof de verandering in een enkel jaar representatief is voor een periode van honderden jaren is een aanname, geen aantoonbaar feit.
Bergen @Rutje!14 augustus 2024 13:28
Dat is ook zo, daar heb je ook wel gelijk in, maar als je de trend van observaties van de afgelopen 30 jaar doortrekt moet er op magische wijze wel een hele grote omslag komen als we over 400 jaar op maar 3 mm uitkomen, terwijl we die 3 mm stijging nu al elke 9 maanden zien.

Anyway, interessante link, ga ik zeker even doorlezen, tnx. :)
Rutje! @Bergen14 augustus 2024 14:00
Als ik de kans had om al m'n spaargeld er op in te zetten had ik het al lang gedaan.

Voor de achtergrond van zeespiegelstijging, inclusief toekomstige verwachtingen op basis van scenarios, is hoofdstuk 9 van IPCC AR6 een mooi beginpunt.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-9/
enver63 @Rutje!14 augustus 2024 12:50
Je kan niet nu al stellen dat een geclaimde toekomstige staat van de aarde aantoonbaar onjuist is,
In dit geval kan dat prima, want de zeespiegelstijging in 2023 was al meer dan 3 millimeter. (Zie alweer hier.)
Wat Trump zei is dus aantoonbaar onjuist, en de bedoeling ervan lijkt me duidelijk.
Rutje! @enver6314 augustus 2024 13:04
Herman Finkers komt op een stijging van anderhalve meter in zes uur. Wat het over 400 jaar zal zijn is dan pas aan te tonen. De claim ging niet over wat de stijging in het verleden was, zoals over een enkel jaar (bv 2023). Je kan dat gebruiken ter illustratie, bijvoorbeeld om aan te geven hoe onwaarschijnlijk het is, maar dat is wat anders dan iets aantonen.

Het is prima om te zeggen dat Trump onzin uitkraamt, zeker op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
tvdw83 @Rutje!14 augustus 2024 16:48
Eens
oltk @Rutje!14 augustus 2024 16:33
Maar. We zijn juist "met onszelf bezig" door erop te wijzen dat wij in de EU niet gediend zijn van leugens en verzinsels om groepen mensen te beïnvloeden. Nu lijkt het op het eerste gezicht te gaan om interne politeke zaken van de USA. Maar dat is schijn: om het minste en geringste maken Trump of Musk er een potje van om EU landen te destabiliseren. Een mooi voorbeeld zijn de rellen in Engeland, mede door Musk opgeklopt om Trumps uitspraak "de wereld gaat ten onder als ik niet wordt gekozen" zoveel mogelijk waarheid te laten worden. En zolang wij te maken hebben met een situatie dat bij elk brandje zoveel mogelijk wordt gepord in de hoop dat het een uitslaande brand wordt, hebben wij in de EU de verplichting de brandweer standby te laten staan. En dus moeten we brieven sturen dat dit echt zo niet kan. Niets "team EU" : dit is welbegrepen eigenbelang.

Nee: we kunnen ze niet in hun sop laten gaarkoken. Wij krijgen helaas ook problemen als ze daar van alles wat er in de wereld gebeurd opblazen.
oltk @Rutje!14 augustus 2024 17:05
waar haal je uit dat dit niet gebeurt? Orban moet nog steeds zijn gelden krijgen die zijn bevroren vanwege al te extreem-rechtse hobby-acties
Rutje! @oltk14 augustus 2024 17:22
Omdat het altijd eenrichtingsverkeer is met dit soort zaken. Het is toch duidelijk dat de EU en Orban elkaar niet liggen? Waarom spreekt iemand als Thierry Breton (of de EU) politici of andere prominenten die zij goed gezind zijn niet aan wanneer er sprake is van desinformatie?

Wat mij betreft is dit één van, voor Europa, gevaarlijkste voorbeelden van desinformatie geweest sinds de WMD's:
Rutje! in 'Brief van Thierry Breton aan Elon Musk kwam voor EU-Commissie als verrassing'

Thierry Breton zelf bekritiseerd bijvoorbeeld SpaceX (Musk) vanwege Starlink, omdat SpaceX niet op verzoek van Oekraïne het geactiveerde gebied wou uitbreiden tot boven Sevastopol. Echter heeft SpaceX zich uiteraard aan de Amerikaanse sancties te houden en kunnen ze dat niet zomaar zonder toestemming doen.
https://www.politico.eu/a...unter-elon-musk-starlink/

Als je kijkt hoe verzuurd Breton elke keer reageert het gaat over bijvoorbeeld SpaceX (vs Ariane etc) gaat lijkt het meer op een persoonlijke vete van hem. Anders zou hij dergelijke brieven ook wel naar anderen sturen, zoals bijvoorbeeld Zelensky.
oltk @Rutje!14 augustus 2024 17:48
Wat bedoel je precies met dat eenrichtingsverkeer? Ben je het wel met me eens dat Orban een voorbeeld is dat de EU niet alles pikt binnen de EU zelf? of betoog je dat dit NIET een goed voorbeeld is omdat ze elkaar "gewoon niet mogen". Wat natuurlijk, als je even nadenkt, dan een hele mooie drogreden zou zijn die zo in het handboek kan worden opgenomen (nr 7: Het vertekenen van het standpunt.)

Maar goed. Wat betreft jouw andere punten lijk je te betogen dat het een persoonlijke vete is. Wie weet. Je zou gelijk kunnen hebben. Ik weet van diverse commisarissen dat die in het verleden persoonlijke vetes wilden uitvechten, je komt tenslotte met een hele boel narcistische bagage hoog in de boom. Neelie Kroes was een mooi voorbeeld. In dit geval vind ik het vooral een gevalletje speculeren.
Rutje! @oltk14 augustus 2024 18:12
Het is prima om een voorbeeld te gebruiken wanneer de EU iemand aanspreekt op desinformatie waarbij het, op basis van het verleden, duidelijk is dat EU en die persoon elkaar al niet liggen. Mensen als Trump, Orban, Musk etc zijn daar voorbeelden van, en dat lijstje is nog wel langer uiteraard.

Mijn punt is, als het daadwerkelijk zou gaan om het probleem van desinformatie op zich, dan zouden ze een principieel standpunt innemen en dat consequent toepassen ongeacht de persoon die het verspreidt. Dat gebeurt nu niet, mensen als Zelensky worden nog niet eens aangesproken als ze openlijk op basis van onjuiste informatie de NAVO een oorlog in willen rommelen. Wat mij betreft is dat het ultieme voorbeeld van desinformatie. Uiteraard wist Zelensky op dat moment al direct dat er geen enkel bewijs was dat Rusland daar achter zat (want dat was immers niet). Wat kan de reden zijn dat Thierry Breton dan geen open brief stuurt, maar als Trump iets zegt over de zeespiegelstijging wel? (Hij deed het uiteraard al voordat er ook maar iets gezegd was, á la Minority Report).

Het feit dat dit niet gebeurt, en dat bedoel ik met eenrichtingsverkeer, is wat mij betreft een indicatie dat het niet gaat om desinformatie. Dat wordt nu selectief gebruikt als het de EU uitkomt.

Ik had in mijn eerdere reactie moet zeggen "EU gezinde" ipv Europese, dat was verwarrend.
Rutje! @oltk14 augustus 2024 18:57
Misschien een relevanter voorbeeld, en wat mij betreft meer Tweakers-waardig dan een gesprek op X (wat heeft dat met IT te maken?).

https://www.axios.com/202...tical-ads-news-publishers

Daar zal je bij de NOS of Tweakers vermoedelijk niks over lezen, en ik verwacht geen open brief van Breton. En van mij mag het, maar net zo goed mag iemand als Trump van mij iets zeggen dat niet klopt.

Er is geen betere manier om iemand "te ontmaskeren" dan diegene een paar uur lang vrij in een microfoon te laten praten. Werkte ook prima bij het Biden v Trump debat, de kleren-van-de-keizer was daarna onhoudbaar.
oltk @Rutje!14 augustus 2024 19:02
Tja, eens. Daar zijn ook veel voorbeelden van incl onze nationale cybercharlatan die werd geïnterviewd over een cyberaanval en vervolgens haar eigen val, en die van Sanderink, veroorzaakte.

Maar ontmaskerd worden (mijn grote angst :+ ) is toch wel heel wat anders dan zeer weloverwogen massa's op het verkeerde been zetten met goed, vooraf doordachte, kul. Het eerste is sneu. het tweede crimineel. Letterlijk.

[Reactie gewijzigd door oltk op 14 augustus 2024 19:03]

Montaner 14 augustus 2024 10:25
Laat ook meteen de cultuur binnen de EU-commissie zien. Je bent verantwoordelijk voor een bepaald domein, maar er wordt wel vanuit gegaan dat je uitingen eerst door leidinggevende e.a. wordt voorgelegd. Hoe verantwoordelijk ben je dan werkelijk?

De EU-commissie had ook kunnen zeggen volledig achter de uiting te staan en de communicatie lijnen intern eens onder de loep te nemen.
ApexAlpha @Montaner14 augustus 2024 10:43
Er staat toch duidelijk dat dit niet hoeft?

"Het is niet verplicht dat Eurocommissarissen hun uitingen vooraf aan de voorzitter laten lezen, maar dat is wel gebruikelijk."

Ik snap best dat de EC zich genoodzaakt voelt dit naar buiten te brengen want het gaat hier om een interview met een presidentskandidaat in de VS. Ik denk niet dat mensen in Europa het zouden waarderen als de minister van Digitale Zaken van de VS zich gaat bemoeien met campagne-interviews van Europese politici, dat is gewoon not-done in internationale betrekkingen.
loewie1984 @ApexAlpha14 augustus 2024 11:45
Eens met je stelling, echter is de nuance wel dat dit over het platform X gaat (het interview). Een minister digitale zaken zou er helemaal niets mee te maken hebben als het bijv. op een commerciële tv zender uitgezonden zou worden. Juist dat dit op X gebeurde was de aanleiding om er dus iets van te vinden.

En dit statement: "Het is niet verplicht dat Eurocommissarissen hun uitingen vooraf aan de voorzitter laten lezen, maar dat is wel gebruikelijk." staat voor mij gelijk aan schijnmandaat, met name als je zegt dat het wel gebruikelijk is leg je imho een claim op iemands eigen verantwoordelijkheden, dus ik ben het wel eens met @Montaner
mphilipp @loewie198414 augustus 2024 12:51
Juist dat dit op X gebeurde was de aanleiding om er dus iets van te vinden
Je mag overal van vinden, maar om als 'overheid' op voorhand iemand te gaan waarschuwen dat ie bepaalde dingen niet zou moeten zeggen gaat mij ook te ver. Je kunt achteraf misschien bepaalde zaken die besproken zijn bestrijden of proberen te weerleggen, maar iemand op voorhand al proberen de mond te snoeren is eerder iets dat we in Rusland, Iran of Noord-Korea zien.
En ook al is Trump niet mijn grootste vriend, ook (zelfs) hij mag zeggen wat ie wil. En als ie iets zegt dat ik of de EU als organisatie niet ok vindt, kunnen ze dat in een apart statement naar buiten brengen. Dát is een democratisch debat.
NoTechSupport @mphilipp14 augustus 2024 14:17
Niet is absoluut en al zeker vrijheid van meningsuiting niet. Beelden van (seksueel) misbruik, mishandeling, mag je niet delen, ook voor deepfakes en wraakporno zijn er regels. Ook oproepen tot geweld is vaak niet legaal.

Daarnaast is nog de vraag of je alles wat niet onder voorgaande valt gedeeld moet kunnen worden op een online platform. Vooral voor flagrante haatspraak en desinformatie moet je, omwille van de destabiliserende effecten die ze op een democratie hebben, geen platform krijgen. Het is duidelijk geworden dat het voortdurend proberen counteren van deze onzin niet effectief is.
mphilipp @NoTechSupport14 augustus 2024 14:54
Snap ik. Maar ja...op die manier mag je de republikeinde partij in de VS wel verbienden... :+ Wat Trump & Co. uitkramen is een en al hatespeech, desinformatie en fakenews. Het is best lastig, en helemaal niet zwart/wit.

Nou is Elon Musk tegenwoordig niet de juiste persoon om dit te modereren, maar hij vroeg een keer in een interview wie bepaalt wat desinformatie of fakenews is. Uiteraard zei hij dat op de beschuldiging dat Twitter een soort van cesspool is daarvan, iets dat hij (natuurlijk) bestrijdt. Maar in zekere zin heeft hij wel gelijk. Ik weet dat de aarde rond is (dat wisten we 2000 jaar geleden ook al) en dat is ook bewezen. Maar er zijn nog steeds types die er een ander idee op na houden en die wijzen de gevestigde orde en wetenschap af. Moeten we die lui ook maar de mond snoeren, omdat flat earth vaak een entry drug is naar mee conspiracy theorieën?
Worden we dan zelf niet een dictatuur? Ik ben het met je eens hoor, die mafklappers moet je te vuur en te zwaard bestrijden, maar hoe? En valt dat te rijmen met een open democratische samenleving?
harrytasker @mphilipp14 augustus 2024 15:06
Wat Trump & Co. uitkramen is een en al hatespeech, desinformatie en fakenews.
Wat dat betreft is het niet veel beter gesteld met andere partijen in de VS. Ze kunnen er allemaal wat van.
slijkie @loewie198414 augustus 2024 15:45
X is net als YouTube, dit maakt dus helemaal niks uit. Vorige verkiezingen waren er ook meerdere interviews/gesprekken met presidentskanditaten op YouTube, die hebben ook geen brief ontvangen. Meneer Breton heeft naar mijn mening gewoon extreem de pis op Elon/X en misbruikt zijn positie hiervoor. Dit compleet terzijde wat de DSA dient te doen. Naar mijn mening kan dit gehele niet meer ‘objectief’ gedaan worden tenzij ze Meneer Breton van de positie trappen en iemand neerzetten die daadwerkelijk ‘normaal’ naar de regels kijkt en eventueel actie onderneemt (of niet).
tweakuwe @loewie198414 augustus 2024 13:50
Jij denkt dat een commerciële tv zender enkel analoog verstuurd wordt? Dat valt tegenwoordig allemaal onder digitale zaken ;)
tweakuwe @TWeaKLeGeND14 augustus 2024 14:22
Ik ben simpel genoeg om de betreffende regulaties te kunnen lezen ja. In de DMA worden diensten die op de TV worden aangeboden expliciet als voorbeeld gegeven.
For the purposes of this Regulation, the definition of core platform services should be technology neutral and should be understood to encompass those provided on or through various means or devices, such as connected TV or embedded digital services in vehicles.
Helaas ben ik niet zo complex als jou om in een wereld van zelfverzonnen definities te kunnen leven.
TWeaKLeGeND @tweakuwe14 augustus 2024 14:25
Je komt ermee dat commerciële tv zenders onder deze eurocommissaris vallen OMDAT ze digitaal zijn, maar dat is simpelweg niet het geval. Een quote over dat X op je TV onder de DMA/DSA valt heeft geen hol te maken met commerciële tv maar meer met changing goalposts. Net ging het om commerciële tv maar nu verdedig je jezelf met het feit dat elke DSA poortwachter ook apps op TV's heeft en dat de regels daar ook gelden.

Wie heeft het over definities? Of heb jij zojuist de definitie van commerciële TV veranderd? Ik praat niet over definities maar over het werkgebied van deze eurocommissaris;)

Desinformatie op RTL4 gaat hij echt niet aanpakken hoor hoe digitaal ze daar bij RTL ook werken.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 14 augustus 2024 14:37]

memphis @ApexAlpha14 augustus 2024 11:07
Prima dat het niet hoeft maar wel gebruikelijk is maar dan hoeft men bij de EU toch niet verbaasd te zijn? Ik snap de ophef niet.
D-Day @memphis14 augustus 2024 11:49
Gebruikelijk = wet in politiek land. Vinden ze zelf althans, en ik denk dat dhr Breton dat ook wel vind maar hier niet heeft gedaan, en dus waarschijnlijk heel bewust.
mocean @ApexAlpha14 augustus 2024 12:10
Als er 1 land is dat zich echt overal met (democratische) machtswisselingen bemoeit is het wel de USA. Behoorlijk hypocriet dus, maar niet onverwacht.
THETCR @ApexAlpha14 augustus 2024 13:07
De Amerikanen bemoeien zich regelmatig met zaken zoals de verkiezingen in andere landen, ook binnen de EU.
Dat wordt doorgaans ook totaal niet gewaardeerd door het volk.

Misschien is het wel is goed dat de Amerikanen nu met hetzelfde gedrag geconfronteerd worden.
morphje @THETCR15 augustus 2024 10:43
En misschien leert europa dan ook eens ovor de verandering hoe ze moeten reageren op dergelijke bemoeienis. Want de reactie is vrij duidelijk.
kodak @ApexAlpha14 augustus 2024 14:15
Andersom staat er staat bij die brief duidelijk dat het doel is om rekening te laten houden met de DSA. As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter
Dan kunnen anderen het wel perse gaan lezen alsof het een ander doel heeft, maar dan lijkt men meer bezig met het afleiden van het probleem en de verantwoordelijkheid die Twitter / x heeft richting de EU.
mad_max234 @ApexAlpha14 augustus 2024 14:37
Als ze het in de EU willen publiceren, moeten ze zich aan de EU-wetten houden.
Han_Solo @ApexAlpha14 augustus 2024 10:55
Er was wel degelijk een goed reden voor een brief. Misschien moeten facebook en shitter wel op zwart een week voor nationale en Europese verkiezingen. Ik denk dat we als Europa een voorbeeld moeten nemen aan de Franse politieke campagne regels.
Het was geen interview, want geen enkele kritische vraag en het "interview" is niet volgens Amerikaanse campagne regels, want directe financiële sponsering van een bedrijf aan een presidentskandidaat. De aanklachten liggen al bij de FEC. Vooral dankzij de republikeinen is het in de VS nog steeds mogelijk om als bedrijf geld te doneren, want na 2 stappen is het geld opeens anoniem en van een stichting. In dit geval wordt het gesprek tussen musk en trump gezien als een directe financiële bijdrage.
Caelestis @Han_Solo14 augustus 2024 12:46
Elon heeft een PAC opgezet.
Wikipedia: Political action committee

Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen politieke voorkeur.
Zowel Republikeinen, Democraten en Independents kunnen gebruik maken van de PAC.

Heeft hij gedoneerd aan Trump? Ja en ook aan Kamala als zij er gebruik van wil maken.
Twieeker @Caelestis14 augustus 2024 13:09
Elon Musk heeft openlijk Trump aangegeven dat zijn kandidaat van voorkeur Trump is.
Ik zou niet weten met welk belang men hier twijfel over wil zaaien.

Het was al jarenlang duidelijk waar hij ongeveer stond en toen werd het ook stelselmatig ontkend door de fans van Musk met wat losse vage feitjes maar nu hij het inmiddels ook zelf aangeeft en hoe hij over democraten spreekt.

Volhouden dat hij een beetje in het midden of erboven staat grenst natuurlijk inmiddels aan Orwelliaans taalgebruik.
demolition_man @Twieeker14 augustus 2024 14:36
Je moet toch is lezen wat een PAC is. Dat is geen geld waar trump mee kan bepalen wat hij doet. De PAC bepaald waar ze hun geld aan besteden om bv Trump te helpen. Daarmee hou je invloed voor wat je belangrijk vind en is het geld niet meteen weg.
Twieeker @demolition_man14 augustus 2024 15:14
Dank voor de toelichting over PAC. Ik ben bekend met het fenomeen. Echter het ging mij om de voorstelling van zaken waardoor er wordt gedaan alsof Elon Musk alleen maar gewoon invloed wil uitoefenen onafhankelijk van de partijen.

Dat is natuurlijk niet zo, hij heeft zelf luid en duidelijk zijn voorkeur en endorsement uitgesproken. Naast allerlei tweets over hoe in zijn ogen verschrikkelijk de democraten zijn. Dat mag natuurlijk allemaal, maar laten we wel de feiten benoemen dan.
Caelestis @Twieeker14 augustus 2024 16:23
Je politieke voorkeur uitspreken is volkomen normaal.
Dat jij de link wil leggen tussen een bij wet geregeld fonds voor algemeen gebruik en iemands voorkeur is waar je volledig de mist in gaat.
tvdw83 @Twieeker14 augustus 2024 16:51
Is het Musk toegestaan om zich openlijk achter Trump te scharen?
Twieeker @tvdw8314 augustus 2024 17:10
Als de vraag gericht is naar mij en mijn opinie:

Het is zeker toegestaan en ik vind het ook beter als het openbaar is dan heimelijk.

Dat iets tegen mijn mening ingaat betekent het niet dat het niet is toegestaan. Maar ik wil wel de optie hebben om er ook iets van te vinden als dat mag.

Dan kun je ook bijvoorbeeld debatteren over de zogenaamd absolute vrijheid van meningsuiting op Twitter/X die vooral een kant op werkt en het feit dat zo een groot platform als megafoon wordt gebruikt om één bepaalde politieke mening te verspreiden.

Wat ik zelf storend vind is dat juist in de hoek van Musk heel erg wordt gedaan alsof men slachtoffer is en allerlei zaken niet zouden mogen zeggen terwijl ze juist ruim baan krijgen en o.a. Musk natuurlijk heel machtig en invloedrijk.

[Reactie gewijzigd door Twieeker op 14 augustus 2024 17:11]

ochhanz @Twieeker14 augustus 2024 21:49
Dan kun je ook bijvoorbeeld debatteren over de zogenaamd absolute vrijheid van meningsuiting op Twitter/X die vooral een kant op werkt en het feit dat zo een groot platform als megafoon wordt gebruikt om één bepaalde politieke mening te verspreiden.
, X is nu een platform voor meer Republikeinse geluiden terwijl bijvoorbeeld platforms als Reddit (gemiddeld genomen) meer een platform is voor meer Democratische geluiden, beide zijn/hebben bubbels. Kritiek (van journalisten etc.) op de megafoons van Republikeinen (FOX news etc.) is prima maar geef dan ook kritiek op de megafoons van de Democraten (MSNBC etc., Wikipedia: MSNBC ).
Wat ik zelf storend vind is dat juist in de hoek van Musk heel erg wordt gedaan alsof men slachtoffer is en allerlei zaken niet zouden mogen zeggen terwijl ze juist ruim baan krijgen en o.a. Musk natuurlijk heel machtig en invloedrijk.
, op X nu nog wel ja maar er wordt veel gecensureerd op andere platforms (even los van of dit goed of slecht is), en dat is vermoed ik iets wat Musk wil voorkomen voor X. Neem bijvoorbeeld het volgende bericht (gevoelig onderwerp weet ik maar geeft goed weer wat wel of niet misinformatie is te labelen soms ingewikkelder is dan het lijkt), als ik het volgende bericht afgelopen jaren platforms / social media geplaatst zou hebben zou het gecensureerd zijn maar nu plaatst Hart van Nederland het in een artikel: https://www.hartvannederl...ren-opgezet-na-coronaprik .
croc @Han_Solo14 augustus 2024 11:46
Dus omdat een medium een (klein) deel politiek getinte content bevat moet het maar volledig op zwart gedurende een periode? Wat met de 99% andere content? Glijdende schaal naar totale en ondemocratische censuur.
killercow @iRobbery14 augustus 2024 12:09
Ook in de rest van Europa kun je (terecht) worden aangesproken en veroordeeld voor opruiende uitlatingen, dat hoeft niet op social media te zijn.
De door jou genoemde personen waren overigens niet gewoon hun mennig aan het verkondingen maar aan het oproepen tot geweld tegen immigranten en moslims, Dit los van de feitelijkheden rond de moordaanslag op 3 kinderen in de UK begin deze maand.

Als je dat 'oke' vindt kan ik wel raden met welk volk jij je inlaat.
"gideonvanmeijeren" is er ook zo een. Altijd het slachtoffer, nooit enige zelf-reflectie of polarisatie wel de juiste aanpak is.

[Reactie gewijzigd door killercow op 14 augustus 2024 12:09]

iRobbery @killercow14 augustus 2024 12:45
Een mening blijft een mening, of je het er mee eens bent of niet. En niemand heeft het recht niet beledigd te worden, maar dat lijkt er wel aan te komen. En wat een belediging is vind ik nogal subjectief. En sommige mensen zien belediging als haat, en dan?

Zoals hans Teeuwen al zei, de grens ligt bij geweld. Het plegen van geweld.

Maar welke genoemde personen? Ik heb geen persoon genoemd, geen specifieke zaak gerefereerd? En jij kunt wel raden met welk volk in mij inlaat? Fijne aannames maakt u hier.

Ik zou jouw reply als beledigend en bedreigend kunnen ervaren of niet?

Als je btw wel een persoon wilt genoemd zien, Lee Joseph Dunn google dat maar. Je kan niet eens zijn met wat hij zegt, je kan het beledigend vinden, je kan het slechte humor vinden, etc, maar er staat niets over aanzetten tot geweld...

[Reactie gewijzigd door iRobbery op 14 augustus 2024 12:58]

Twieeker @iRobbery14 augustus 2024 13:06
Met alle respect voor Hans Teeuwen en zijn werk en het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting tegen extremisten, hij is natuurlijk geen autoriteit of expert op het gebied waar de grens ligt.
Overigens ziet voor zover ik weet Hans Teeuwen ook de grens bij oproepen tot geweld, en gaat zijn punt meer over het stuk m.b.t.groepsbelediging in Nederland (een mening die ik deels met hem deel).

De algemene consensus van rechtsgeleerden, criminologen, mensenrechtendeskundigen en wetgevers wereldwijd is dat de grens op zijn minst ligt bij oproepen tot geweld en in veel landen zelfs ruimer.

Deze consensus is ook niet zomaar ontstaan maar ook doordat alle etnische zuiveringen, pogroms en genocides uiteindelijk zijn begonnen met een oproep tot geweld (zoals in Engeland het geval ook was).

Zo werd in Rwanda op de radio opgeroepen om de Tutsi's als kakkerlakken te vernietigen en wordt deze oproep ook gezien als de lont in het kruitvat.
https://humanityhouse.org...%20om%20in%20te%20grijpen.

Daarnaast heeft men ook ten tijde van de opkomst van NSDAP en later opgroepen tot het vernietigen van groepen mensen.
Dit heeft ook vrij weinig met de vrijheid van meningsuiting te maken lijkt mij ook.

Overigens is oproep tot geweld meestal de ondergrens, veel landen hebben echter daarnaast ook opruiing strafbaar gesteld en in Nederland heb je het nogal vage "groepsbelediging" wat overigens doorgaans gelukkig niet zo breed wordt geinterpreteerd door rechtets in strafzaken. Vaak moet er wel een element van haat en opruiing in zitten voor strafbaarstelling.

[Reactie gewijzigd door Twieeker op 14 augustus 2024 14:17]

djwice @iRobbery14 augustus 2024 15:03
... En niemand heeft het recht niet beledigd te worden ...
Echt wel, zie o.a.
Voor eenvoudige belediging bedraagt de maximale gevangenisstraf 3 maanden, voor smaad 6 maanden en voor laster zelfs maximaal 2 jaar. Deze maximum straffen worden vrijwel nooit opgelegd, maar wat voor straf kunt u dan verwachten? Uit de richtlijnen van het OM volgen de volgende straffen:
  • Mondelinge smaad – geldboete van €275
  • Smaadschrift – geldboete van €350
  • Lasterlijke aanklacht €700
  • Belediging niet in het openbaar – geldboete €150
  • Belediging in het openbaar – geldboete €200
  • Belediging van een ambtenaar in functie - geldboete €600
https://www.strafrecht-ad...anzienlijk%20hoger%20zijn.

[Reactie gewijzigd door djwice op 14 augustus 2024 15:07]

Rob_Dielemans @djwice14 augustus 2024 15:14
Het woord belediging moet zsm verwijderd worden uit het WvS voordat het te pas en te onpas wordt gehandhaafd als men het niet eens is met een groepje.
djwice @Rob_Dielemans14 augustus 2024 15:26
We hebben rechters die goed en onafhankelijk kunnen oordelen of iets beledigd was of niet.

Een aanpassing van de wet is dus niet nodig om het 'te onpas' toepassen tegen te gaan.

Mensen bewust beledigen is slecht gedrag dat een ander onnodig schaadt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 14 augustus 2024 15:29]

drdelta @iRobbery14 augustus 2024 14:40
De grens ligt, gelukkig, bij oproepen tot geweld.
Han_Solo @Karmic Bob14 augustus 2024 12:07
Ik wil geen censuur, maar wel campagne regels, waarbij media op "zwart" gaat een week voor de verkiezingen, zoals in Frankrijk. En laten we er geen wedstrijd van maken, waarbij we over propagande en opportunisme gaan hebben. De waarheid ligt niet in he midden, dat is gewoon raar.

Russia gate, pussy gate en andere serieuzere zaken zijn gewoon bewezen, alleen al door uitspraken van trump zelf. Manafort, Stone en anderen zijn niet voor niets de gevangenis in gegaan. Er is helemaal geen laptop weggemoffeld, maar als je beschouwt door welke handen die is gegaan, kan dat nooit als bewijsmateriaal dienen. En itt de trump clan was er zeker geen sprake van nepotisme of deelname van familieleden aan een regering. Conservatisme is over het algemeen slecht, zeker voor vrouwenrechten en werknemersrechten. Het is slecht voor NL als dit deze kant op komt.
Karmic Bob @Han_Solo26 augustus 2024 18:53
Die laptop is resoluut aangeboden aan de FBI. De foto's die er vanaf kwamen zijn sprekend en spraakmakend genoeg. Eea. is succesvol gefilterd destijds. Oa. Hunter met crackpipe, hoertjes, bewusteloos,, "You're not getting the billion dollars!"..
Zet dat tegenover de overzijde met hun 'unnamed sources' en de betaalde 'intel' doc, aka. 'the steele dossier'.. de politieke vervolgingn zijn een ernstig feit opzich.

maargoed, ik zie hoe Tweakers rolt; inhoudelijk reageren maar met tegengas = moderate to hell.
Veel plezier met jullie ideologissche strijd.
Twieeker @Karmic Bob14 augustus 2024 13:20
Antwoord op je vraag:

In een gemiddeld interview met een democraat in de mainstream media, in de VS zou dat dan bijvoorbeeld zijn:
FOX(Rechts)
CNN(Centrumlinks*)
MSNBC (Links*)
Bloomberg(Midden)
NYT(Centrumlinks)
WSJ(Rechts)
WaPo(Links)
ABC (Centrum)

Zie ik een factor 1000 meer kritische vragen richting democratische kandidaten dan in het 'interview' van Elon Musk met Trump.

*Met links bedoel ik overigens de democraten die je in Nederland meer met liberale partijen als vooral de VVD en in mindere mate D66 kunt vergelijken.

[Reactie gewijzigd door Twieeker op 14 augustus 2024 13:32]

Blokker_1999
@Montaner14 augustus 2024 10:48
Je moet geen toestemming vragen, er wordt wel gevraagd om het vooraf even te communiceren. Niets zo vervelend als tijdens een persconferentie een vraag te krijgen waarover je niets weet.
D-Day @Blokker_199914 augustus 2024 11:51
Inderdaad, ik denk ook dat de ophef erover precies het effect is wat men probeert te vermijden.
kodak @Blokker_199914 augustus 2024 14:57
Dat is vooral vervelend als je geen benul hebt hoe je kan antwoorden.

De bestuurders kunnen daarbij al sinds hun plannen voor de DSA prima verwachten dat anderen kritisch zijn over welke communicatie dan ook. Alleen als je geen vertrouwen in de personen hebt die er over horen te communiceren dan is dat communiceren een verrassing of probleem. En kennelijk heeft men dat niet, anders had men er zelf rekening mee gehouden en de verantwoordelijke verdedigd dat het de taak is op belangrijke momenten publiek te waarschuwen de DSA serieus te nemen.
Gr4mpyC3t @Montaner14 augustus 2024 10:47
Alhoewel ik het met je eens ben ligt het iets genuanceerder. Als eurocommissaris ben je wel het boegbeeld van de Europese Unie.

Iedere brief, interview of uitspraak ligt direct onder de loep en wordt door de media opgepakt alsof het de mening van alle lidstaten uit de Unie is.

Dit artikel is het perfecte voorbeeld daarvan. Het zou op zijn minst verstandig zijn consensus te zoeken alvorens dit soort communicatie de deur uit te doen.
lastlong @Montaner14 augustus 2024 11:59
Toch niet zo vreemd? In Nederland is een uitspraak van een minister ook altijd namens het hele kabinet.
tw_gotcha @Montaner14 augustus 2024 12:02
dat is bij letterlijk iedere organisatie of bedrijf zo.Je kunt beslissingen nemen en je wordt verondersteld het beleid van de baas te volgen. Als je dat niet wil moet je kijken of je niet beter ergens anders past.
Gunneh @Montaner14 augustus 2024 12:16
Logisch toch?

Als jij een manager bent en je wilt een grote verandering doen, of een discipliniere actie uitvoeren, dan laat je dat toch ook aan jouw manager weten? Ik iig wel
oltk @Montaner14 augustus 2024 16:36
Hoe dacht je dat dit in het bedrijfsleven zou gaan? dat een directeur financiën eigenstandig zaken uitvoert zonder de CEO even op de hoogte te stellen?

Jij bent duidelijk niet erg gewend aan verantwoordingslijnen
Montaner @oltk14 augustus 2024 17:20
Jij bent duidelijk niet gewend, zoals wel meer Tweakers zo te zien, om verantwoordelijkheid te nemen en krijgen.

Lezen op zichzelf is en blijft ook een kunst. Er wordt heel duidelijk (althans, dat vind ik.. zo te lezen hebben er behoorlijk wat mensen meer moeite mee) gesteld dat het niet gaat over iemand op de hoogte brengen, maar dat er verwacht wordt (niet verplicht, maar dat is schijn) dat er eerst een goedkeuring moet plaatsvinden door de voorzitter voordat iemand verantwoordelijk voor een domein iets mag communiceren. Sja, zo kan iedereen zich als een brave volger opstellen en ben je ook niet werkelijk verantwoordelijk. Sterker nog, je moet gewoon doen wat je wordt opgedragen.
oltk @Montaner14 augustus 2024 17:39
Ach. Voel je je aangesproken? Een beetje flauw om te stellen "Er wordt heel duidelijk (althans, dat vind ik.." en dan vervolgens vol op het orgel te gaan dat ik fout zit en dat de EUcommissaris 'moet gewoon doen wat je wordt opgedragen'.

Zo simpel is het niet. En dat weet jij ook, alleen je wilde even het gevecht met mij winnen. Kijk: Thierry Breton mag zelf NOOIT zomaar een beslissing nemen, behalve als hij specifiek is gemandateerd. Tot zover heb jij gelijk. Maar niet Ursula vd Leijen geeft hem toestemming, dat doet de voltallige raad (dus incl Breton).

"Gezamenlijke besluitvorming
Het gehele team draagt verantwoordelijkheid voor genomen besluiten. De stemmen van alle commissarissen wegen even zwaar in de besluitvorming. Zij zijn dus ook allemaal even aansprakelijk voor wat zij samen besluiten. De commissarissen hebben geen eigen beslissingsbevoegdheid, behalve in speciale gevallen."
https://european-union.eu...es/european-commission_nl

[Reactie gewijzigd door oltk op 14 augustus 2024 17:41]

AppieNL 14 augustus 2024 10:13
X-ceo Linda Yaccarino zei onder andere dat de brief 'een poging was een Europese wet toe te passen op Amerikaanse politieke activiteiten'.
Misschien moet je dan de content in kwestie (Trump interview) geoblocken zodat het buiten de USA niet zichtbaar is (edit voor de duidelijkheid: ik bedoel Twitter/X moet die geoblocking uitvoeren, niet de EU). Ik ben van mening, als je uitzendt in Europa, via wat voor Amerikaanse platform dan ook, heb je te houden aan Europese wetten.

[Reactie gewijzigd door AppieNL op 14 augustus 2024 13:43]

azortje @AppieNL14 augustus 2024 10:30
Hoewel ik het in beginsel met je eens ben (je dient je aan de Europese wetten te houden) is het toch een gevaarlijke route.

Verwachten we ook dat CNN uit voorzorg een verkiezingsdebat geo-blocked? Trump verkondigt daar immers ook zijn desinformatie (net als Biden overigens, zie factcheckers).

De tendens om alles wat een groep mensen in de samenleving niet aanstaat maar te cancellen, strafbaar te stellen of te blokkeren is best eng.
gdaniel @azortje14 augustus 2024 10:48
azortje, volgens mij is dit al langer aangegeven, dat er misbruik gemaakt gaat worden om onwelgevallige informatie als desinformatie te bestempelen.
3dmaster @gdaniel14 augustus 2024 11:38
Het probleem zit hem niet in "onwelgevallige informatie", iets dat vaak gezegd wordt door net name Trump aanhangers, en in Nederland vooral FvD mensen. Het probleem zit hem in leugens die verspreid worden. en inmiddels gelooft al ruim een kwart van de amerikanen in meer of mindere mate in complotten als gevolg hiervan. (Dat Trump heeft verloren door fraude bijvoorbeeld).
Zie ook: https://edition.cnn.com/2...rump-musk-20-false-claims

Dat is het probleem, niet het hebben van een andere mening.
3dmaster @gdaniel14 augustus 2024 19:06
Ik ben er zeker bekend mee, maar ik heb het idee dat jij ergens een andere interpretatie er van hebt dan ik. Wat mij weer doet vermoeden dat je een behoorlijk gekleurde samenvatting hebt gelezen.
Volture @azortje14 augustus 2024 11:03
Helemaal mee eens. Gaat er ook een brief naar NBC News voor het interview dat ze hielden met kandidaat vice-president J.D. Vance?
The_Woesh @Volture14 augustus 2024 11:12
Is NBC dan relevant voor europa? NBC valt naar mijn weten niet onder de regels omdat ze minder dan 50 miljoen actieve gebruikers hebben in de EU.
Uhuruburu @The_Woesh14 augustus 2024 11:28
NBC's business dochter CNBC heeft wel een redelijke marktaandeel in Europa. Goed er spelen veel clowns in (Jim Cramer entering the chat), maar er kijken wel een behoorlijk aantal mensen naar.
MSalters
@Uhuruburu14 augustus 2024 16:33
Haalt dat überhaupt 1% marktaandeel? Ik zou niemand in mijn omgeving kunnen noemen die die Jim Cramer kent.

In elk geval halen ze de 50 miljoen niet.
Uhuruburu @MSalters14 augustus 2024 16:39
Vooral de zakelijke markt. En vergeet ook niet de Piet Particulier daghandelaar op de beurs. Verder de miljoen mensen die op regelmatige basis op de beurs actief is. Ik denk dat er best veel mensen CNBC kijken.
Blokker_1999
@azortje14 augustus 2024 10:49
Er is nog een verschil tussen een debat, dat ook nog eens gemodereerd wordt uit te zenden vanuit journalistiek perspectief en een gesprek tussen 2 mensen met ideeen die redelijk wat desinformatie kunnen bevatten.
IStealYourGun @Blokker_199914 augustus 2024 11:03
Er zat zelfs veel desinformatie in dacht ik. Maar dat is oké want het ging hier over een interview van een presidents kandidaat en ik denk dat je dit zeker moet toelaten. Zolang het niet is aangesmukt met valse of uit de context gerukte data, en dan nog, zeker politieke context moet dat kunnen omdat je dat kan verwachten.
morphje @Blokker_199915 augustus 2024 13:33
Op het moment dat je een van twee personen niet aardig vind, dan is het al snel eenvoudig om te mening van te voren te vormen. En dat mag, maar dat maakt jouw mening ook geen waarheid. En een debat aangaan met jou over dergelijke standpunten zal ook nog eens vreselijk onzinnig en tijdverspillend zijn.

In de VS is er verregaande vrijheid van meningsuiting. Hoewel deze ver gaat, durf ik ook te stellen dat het een beter klimaat geeft voor een meer open publiek debat. Hate speech versus speech they hate. En vooral die laatste is waar jij je (al dan niet indirect) aan hangt.

Verdeel en heers is een krachtig middel en dat middel wordt praktisch elke politieke grootmacht op elk continent inzet. Geen partij is daar heilig in. Specifiek hier ook Breton, want een preventieve brief van een EU autocraat in deze vorm is op ELKE wijze onwenselijk en doet enorme afbreuk aan wat de EU zou moeten zijn. Het laat wel de ware kleuren zien van Breton en in het verlengde de kleuren van de EU als geheel en dit is precies waarom ik de EU in de huidige vorm volledig afkeur omdat het niet ten goede komt aan de burgers van de EU.
The_Woesh @azortje14 augustus 2024 11:10
Het is toch niet gek dat je als groot platform je geen feiten mag verspreiden die niet waar zijn. Er bestaat niet zoiets als alternatieve feiten, iets is waar of niet waar. Het platform hoeft natuurlijk niet een heel leger aan factcheckers te hebben. Als je leugens gaat verspreiden waarvan je weet dat het leugens zijn of het redelijkerwijs had moeten weten dan mag je dat niet verspreiden en een rechter kan dat toetsen.

In de US gelden andere regels, dus daar kan je het wel verspreiden als het mag. Gewoon EU op zwart zetten is toch geen slechte oplossing om aan de wet te houden?

[Reactie gewijzigd door The_Woesh op 14 augustus 2024 12:20]

Bumpy_NL @azortje14 augustus 2024 11:20
In principe is het "aan de wetten houden" geen gevaarlijke route (tenzij de wetten een fout doel dienen en dat kun je ellenlang over discussiëren).

Een waarschuwing is in principe helemaal niet verkeerd. De waarschuwing had in dit geval naar mijn mening niet publiekelijk moeten worden verstuurd.
MornixRS @azortje14 augustus 2024 11:29
Waarom dit gelijk weer cancellen noemen? Er worden zoveel media kranten/films/muziek via geo blocking beperkt aangeboden en dat vinden we hooguit ongemakkelijk maar gezien allerlei regels en copyright ook begrijpelijk. Als je vooraf weet dat er een een interview is met een man die liegt in elke zin die hij uit en dat een van de rijkste/machtigste ondernemers deze man een platform wil geven om dat te doen dan kun je je toch afvragen of dat heel erg is. Dat heeft niks te maken met "cancellen van wat je niet aanstaat".
MornixRS @tvdw8315 augustus 2024 13:51
Het is meerdere keren door diverse factcheckers tijdens debatten aangetoond.
Naafkap @AppieNL14 augustus 2024 10:16
Ja, laten we vooral dingen gaan blokkeren. En dan wel een grote mond richting landen die het niet nauw nemen met mensenrechten. Kan niet.
HollowGamer @Naafkap14 augustus 2024 10:22
Mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, .. mensen weten tegenwoordig niet meer wat het is.

Wij hebben inderdaad vrijheden, maar dat betekent niet dat je zomaar alles mag en kan doen. Musk houdt een PR gesprek op zijn eigen platform, terwijl hij dit doet voordoen als een interview. In Europa/Nederland mag dat niet zomaar, want dan kun je inderdaad desinformatie verspreiden.

Hier mag je bijvoorbeeld niet zomaar roepen dat wasmiddel X beter is dan wasmiddel Y. In Amerika gelden die wetten weer niet.

Dus ja, lijkt me vrij logisch dat we op z'n minst iets van afspraken maken hoe je omgaat met dit soort zaken.
Hatseflats @HollowGamer14 augustus 2024 11:12
Mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, .. mensen weten tegenwoordig niet meer wat het is.
Nog nooit zoiets onzinnigs gelezen. Mensen weten dat wel, het is namelijk vrij eenvoudig. Je mag alles zeggen.

Waarom?

Omdat we in een rechtstaat leven en niet in de UK.
Pannekoek17 @Hatseflats14 augustus 2024 11:51
Ik dacht dat vrijheid van meningsuiting zoiets betekent als 'je mag vrijelijk kritiek hebben op de overheid zonder hiervoor vervolgd te worden'. Dit is geregeld in artikel 7 van onze grondwet en ik quote: "In artikel 7 van de Grondwet staat dat niemand voorafgaand toestemming nodig heeft van de overheid om iets te zeggen of te schrijven in het openbaar." Ik mag ook niet zomaar dingen gaan verkondigen die via het strafrecht zijn verboden, zoals discriminatie, smaad, opruiing, etc. (vrij naar mensenrechten.nl).

Dus nee, als ik het zo lees betekent het zeker niet 'je mag alles zeggen'.

Ik ben ook blij dat dat zo is. De meeste mensen die hard roepen 'VRIJHEID VAN MENINGSUITING!!!!11" roepen dit m.i. vaak om weg te komen met dingen waarvan ze weten dat ze niet door de beugel kunnen.
Hatseflats @Pannekoek1714 augustus 2024 18:14
"Ach, je bent toch niet van suiker." zoals mijn Opa zou zeggen.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 augustus 2024 18:26]

svane @Hatseflats14 augustus 2024 11:41
Je mag alles zeggen.
Precies wat @HollowGamer bedoelt, je begrijpt het niet. Ook in Nederland mogen we niet alles zeggen.
De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo is een mening die sterk beledigend of discriminerend is, of neerkomt op smaad, onder bepaalde omstandigheden strafbaar of een onrechtmatige daad (privaatrecht).
Heb je echt nooit eerder gehoord van smaad etc.?
HollowGamer @svane14 augustus 2024 12:14
Zoek ook maar eens op 'smaad politiek'.

Er zijn tegenwoordig in mijn ogen te veel rechtszaken of gedoe om dit soort dingen.
Dat je soms dingen roept en achteraf spijt hebt ervan, maar geloof niet dat sommige in de politiek dat zo zien (wederom op elk spectrum van de schaal).

Ik heb liever niet dat mensen in voorbeeld functies op de man spelen. Daarbij mag je echt wel dingen zeggen over bepaalde groepen in mijn ogen, als je het maar kan onderbouwen en dat het relevant is voor wat je wilt zeggen. Die schaal is dun, maar zoals gezegd is die nog veel dunner in de US.
Memetal @HollowGamer14 augustus 2024 11:05
Hij doet dit niet voor als interview. Deze broadcast op zijn eigen platform begint hij met te zeggen dat dit een gesprek is en geen interview.
HollowGamer @Memetal14 augustus 2024 11:12
En je kan de link niet leggen met de verkiezingen? Het is gewoon 'een gesprek'?

Ah, was echt bang dat het daarover ging. Wat een fijne mensen! :)
Memetal @HollowGamer14 augustus 2024 11:18
Ik begrijp zelf ook wel waarom beide heren dit 'gesprek' aangaan. Maar als jij zo begaan bent met het niet verspreiden van desinformatie dan moet je dat zelf ook niet doen.
Musk ziet het niet als een interview, wie ben jij om te zeggen dat hij dat zo voordoet. Zeg dan IK vind het een interview. Verder ben je niet geïnteresseerd en wil je niet in discussie, toch reageer je onder dit topic meerdere keren. Je spreekt jezelf continu tegen en verspreid desinformatie, raar naar mijn mening
HollowGamer @Memetal14 augustus 2024 11:22
Je spreekt jezelf continu tegen en verspreid desinformatie, raar naar mijn mening
Wij denken gewoon anders, dat komt heel erg naar voren uit deze zin. :)
BlaDeKke @HollowGamer14 augustus 2024 11:43
Denk jij dan alternatief?

Je maakt reeds 3 tweakers monddood met deze zin.
HollowGamer @BlaDeKke14 augustus 2024 11:47
Het heeft vrij weinig zin als iemand mij beschuldigd om het verspreiden van desinformatie, en daar dan op te reageren toch?

In de politiek doen ze dit wel, hier heb ik een keuze om het niet te doen. :)
Robinvv78 @HollowGamer14 augustus 2024 11:07
De vrijheden maken juist dat mensen zich breed kunnen informeren en beter feit en mening kunnen scheiden. Ga je censuur toepassen maak je daarmee juist mensen gevoeliger voor desinformatie. Dus deze franse commissaris is anti-democratisch en heeft gevaarlijke ideeën die we in NL niet zouden moeten accepteren, dus blokkeren deze benoeming.
PuzzleSolver @Robinvv7814 augustus 2024 11:20
Het continu volliegen van alle media ben ik ook geen voorstander van en maakt zeker niet dat mensen zich beter kunnen informeren. Sommige mensen zijn goedgelovig en daar maken velen op het internet dankbaar misbruik van door het verspreiden van allemaal onwaarheden omdat die nu eenmaal veel viewers opleveren.

Vroeger hadden we ook roddelpers, maar die branden hun vingers niet aan politieke onderwerpen, maar nu is het een en al propaganda op het internet vol met halve waarheden en soms compleet verzonnen leugens.

Ook valse propaganda is heel gevaarlijk, er moet balans zijn. Die balans is in Amerika aardig zoek en zaait een hoop verdeeldheid.
PuzzleSolver @Robinvv7814 augustus 2024 14:17
Waarom is iedereen tegenwoordig aan het gooien met termen als extreem links/rechts liberaal, DDR, communist etc. terwijl ze geen idee hebben wat die termen inhouden. Dit werkt alleen maar discussie tegen terwijl je net zegt dat je voor discussie bent. Verder begin je direct mensen in hokjes te plaatsen.

Ik heb vrienden die uit de DDR komen, er is een heel groot verschil tussen wat daar gebeurde en wat ik voorstel. Ik stel NIET voor dat je broer of zus je moet veraden als je een "fout" bericht op internet post. Ik heb het over grote platformen aanpakken die misbruikt worden voor leugenachtige propaganda en daar ook nog eens geld aan verdienen.

Er is een groot verschil tussen Censuur en factchecking en voorkomen dat platformen misbruikt worden voor manipulatie. Zoek maar eens op "Cambridge Analytica" en hoe die verchillende verkiezingen hebben beinvloed door leugens te versprijden op het facebook platform. Hierbij hadden ze de gebruikers ingedeeld in allemaal psychologische profielen zodat ze precies wisten wat naar wie te sturen.

Als we dit niet aanpakken dan leid dat er toe dat verkiezingen uiteindelijk gekocht gaan worden via Internet waardoor er meer totalitaire regimes aan de macht komen. Deze snoeren dan vervolgens de echte pers de mond door dat "Fake media" te noemen en vervolgens heb je idd censuur bereikt door al die leugens toe te staan op internet. Oftewel het gaat net andersom als je nu sugereerd.

[Reactie gewijzigd door PuzzleSolver op 14 augustus 2024 14:33]

PuzzleSolver @Robinvv7814 augustus 2024 15:09
Ok, je hebt er totaal niets van begrepen. Dit gaat niet over het censurenen van individuele posts, dit gaat over het masaal versprijden van nepnieuws voor eigen gewin. Wat ik beschrijf is al gebeurd en waarschijnlijk nog steeds gaande:

https://tweakers.net/tag/Cambridge+Analytica/

Open en vrije pers mag ook nog steeds, ik zeg nl niets daarover. Open en vrije pers zijn overigens al jaren in het geding omdat niemand er meer voor wil betalen. Waar berijven en politici wel voor willen betalen is het verspreiden van massa's nepnieuws op grote platformen.

En dit komt toaal NIET overeen met een censuur commisie. We hebben het over een waarheidscommissie die democratisch is gekozen en open is voor debat over de waarheid. Het enige wat we tegen willen houden is het misbruik van grote platformen met nep sensatie nieuws. De waarheid wordt anders begraven onder zoveel pulpnieuws dat niemand meer de waarheid kan achterhalen.
oltk @PuzzleSolver14 augustus 2024 16:48
Don't feed the troll! Er zijn mensen die gewoon in hun eigen waarheid zitten en uit pure frustratie dat ze niet gehoord hebben steeds extremere dingen roepen die ze -als ze zouden nadenken of als het hun wordt gevraagd- níet zouden roepen. Beetje een dwangmatige mening hebben.

Cambridge analytica is overigens een lastige kwestie. Men is er nog niet uit of dit echt invloed heeft gehad. Dat ze een poging hebben gewaagd om groepen mensen te identificeren en daarop boodschappen te targetten is zeker. Maar mensen zijn ook lastig te beinvloeden. Het blijkt dat extreme gebeurtenissen (9/11, de kindermoord recent in de UK etc) de grootste invloed heeft. En je kan je afvragen of dit niet ooit eens gebruikt gaat worden voor eigen gewin (organiseren van extreme gebeurtenissen). Tot dusverre is dat niet zo (al die complottheoriën zijn onwaarschijnlijk door de enorme organisatie die nodig is en het belachtelijke aantal mensen die ervan weten die ook stil moeten blijven)

In een ander forum had ik al eea uitgezocht:
Een algemeen verhaal over microtargeting: https://news.mit.edu/2023...olitics-tailored-ads-0621 en https://policyreview.info...owards-pragmatic-approach

Een beschrijving van de casus CA, en de werking van microtargetting: https://www.cmplaw.it/wp-...bridge-Analytica-Case.pdf

Een kritische paper, die stelt dat microtargetting goed werkt, maar de methode via CA niet bewezen is: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4843786

En de nieuwe dreiging (ook al gespot door de AIVD en voor gewaarschuwd) door AI in te zetten en zo wél effectieve technieken in te zetten: https://academic.oup.com/...ticle/3/2/pgae035/7591134
Robinvv78 @PuzzleSolver14 augustus 2024 18:07
Natuurlijk willen jongere generaties niet betalen voor dooiebomen pers. Dat ligt niet aan de consumenten, maar aan het vasthouden van het aanbieden van nieuws op een manier die de consumenten niet meer aanspreekt. Zonder creativiteit en innovatie zal het aanbod verschralen, dat is aan de aanbieder om het te veranderen. Maar om ff terug te komen op het onderwerp, hoe zie jij praktisch een oplossing? Die geef je namelijk niet en ik denk dat het niet zonder censuur opgelegd door een overheid kan. Dat vind ik onacceptabel.
Hatseflats @Robinvv7814 augustus 2024 19:05
Klopt, door de opkomst van het internet is nieuws via o.a. het dode bomen kanaaltijdperk geworden tot wat het nu is: Opinie.

Het internet doet hetzelfde voor de huidige media, bedrijven en politici wat de boekdrukkunst en lezen deed voor de kerk. Het maakte dat er kritiek kwam, omdat mensen zelf konden lezen en bijvoorbeeld het heilige boek erbij pakte en zeiden: "Wat jij nu verkondigt dat staat er niet! De hekken in!"

Daarom heeft men het nu over narratieven / verkondigde verhalen van overheden danwel bedrijven. Het meeste is gewoon te tjekken, gebaseerd op wetenschap.

Vindt men niet leuk in Den Haag of Washington DC. "Daar moet wat aan gebeuren, anders worden we net zo relevant als de kerk."
Snacky817 @HollowGamer14 augustus 2024 10:32
Musk houdt een PR gesprek op zijn eigen platform, terwijl hij dit doet voordoen als een interview.
Doen alle politieke partijen niet hetzelfde in verkiezingstijd?

Mervrouw Kaag was hier heel goed in. https://www.tweedekamer.n...2022Z10586&did=2022D21829
Ik heb trouwens alleen van dat interview onthouden dat ze geen gordel in de auto aanhad }> .

[Reactie gewijzigd door Snacky817 op 14 augustus 2024 10:35]

HollowGamer @Snacky81714 augustus 2024 11:07
Ik ben er niet zo geïnteresseerd in, om eerlijk te zijn.

De verkiezingen heb ik voor 10% gevolgd, omdat het moddergooien onderling echt beschamend was.
Dat was echt van alle kanten, zowel links alsook rechts. Het is mijn ogen heel erg Amerikaans geworden, wat je doet om het land beter te maken, dat boeit niet zo heel veel, het gaat vooral om je eigen image (zoals velen tegenwoordig in onze samenleving).

Dus 'zij doen het ook', vind ik altijd zo laag. Ik heb liever dat mensen het gewoon niet doen.
Ik wacht nog op een partij, die kijkt naar oplossingen zoals met tickets op een Service Desk, en die dan probeert op te lossen.
michielRB @Snacky81714 augustus 2024 10:58
Het enige wat opvalt uit de link die je post is de uitermate zure, suggestieve en onbeschofte manier van vragen stellen door dhr Bosma.
Snacky817 @michielRB14 augustus 2024 11:56
Dat was het eerste relevante resultaat die Google mij gaf op "D66 media invloed".

Hij had achteraf wel gelijk:
https://nos.nl/artikel/23...loed-op-kaag-documentaire
michielRB @Snacky81714 augustus 2024 14:02
Dat was het eerste relevante resultaat die Google mij gaf op "D66 media invloed".
Oftwel, een ordinaire linkdrop. Zegt denk ik het een en ander over jouw manier van 'nieuws consumeren'.
Verwijderd @HollowGamer14 augustus 2024 10:40
"Ik vind dat wasmiddel X beter is dan wasmiddel Y" mag dan weer wel. En dat is aan de overkant van de zee exact hetzelfde.

"[...] maar dat betekent niet dat je zomaar alles mag en kan doen"
Nee, maar wel bijna alles. Er moet altijd goed nagedacht worden over wanneer iets niet zou mogen. "Ik ga Dick Schoof wat aandoen" zou je prima mogen zeggen, maar dan moet je er niet raar van opkijken dat je vervolgens als terrorist gezien wordt. Dat is logisch.

Maar volgens mij was in dit praatje geen enkel verkeerd woord gezegd (ik heb maar 25% geluisterd, dus verbeter me maar als ik het mis heb).

Uiteindelijk een beetje een rare bedreiging van deze mr. Briton.
Luminair @Verwijderd14 augustus 2024 12:14
"Ik ga Dick Schoof wat aandoen" zou je prima mogen zeggen
Dat is wel een flinterdunne lijn en volgens mij is zo'n dreigement zelfs aan de verkeerde kant van die lijn. Oproepen tot geweld mag ook niet zomaar.

Het lastige aan de desinformatie van Trump/Musk is dat ze vaak op eerste indruk niet verkeerd lijken, of zelfs als waar klínken; pas na een beetje inspectie of fact-checking kan men er achter komen dat het fout en zelfs misleidend is. Dat maakt het niet minder fout.
Joshuffle @HollowGamer14 augustus 2024 11:41
Voorbeeld A waarom je dus niet een kant moet moet censureren om mogelijke desinformatie tegen te gaan "naja mijn normen zijn anders dus ik vind dat het wel moet, einde discussie" ok joopie.
HollowGamer @Joshuffle14 augustus 2024 11:57
Ik vind dat je wel een set normen moeten hebben, en die ontbreekt tegenwoordig:
"Ik ga Dick Schoof wat aandoen" zou je prima mogen zeggen, maar dan moet je er niet raar van opkijken dat je vervolgens als terrorist gezien wordt. Dat is logisch.
Sorry voor het quoten, maar dit valt dus niet onder vrijheid van meningsuiting, maar zoals Trump oproepen tot geweld/haat. Je mag het roepen idd, maar als je dat vind als 'vrijheid hebben', dan heb ik het wel gezien. :)

Ga maar eens in discussie met mensen die tegen vaccineren zijn. Je kan er alles bijhalen (zoals gezondheid ook van andere om je heen), maar het is enkel IK, of ik heb gelezen dat er een kans is op X/Y. Dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling, en er wordt te weinig mee gedaan (zoals dan maar kinderopvang weigeren voor het niet in gevaar brengen van andere).

Een Musk geeft niets om iemand, niet om zijn eigen personeel, zelfde met een Trump. Ze hebben zoveel geld en macht, omdat ze over lijken gaan. Ook bij Obama heb ik documentaires gezien, zoek maar eens op wat hij niet deed voor een grote groep over veilig drinkwater bijvoorbeeld.

Snap dat mensen er tegen opkijken, maar ik zou juist willen dat mensen kritisch zijn op dit soort mensen, en niet deze verheerlijken of nog groter maken. Dan heb je voor mij pas respect voor vrijheden. :)
Finder @HollowGamer14 augustus 2024 12:17
Mensen hebben in een vrije samenleving altijd het recht om medicatie te weigeren. En achteraf zeer terecht lijkt me.
MSalters
@Finder14 augustus 2024 16:30
Nee, we hebben een wet Zorg en Dwang, precies omdat dat recht niet absoluut is. Sommige mensen hebben niet de geestelijke capaciteit om daar zelf over te oordelen.
Verwijderd @HollowGamer14 augustus 2024 13:20
Huh? De PVV denkt anders dan D66. Die praten toch ook met elkaar (debat)? Als je anders denkt, is het misschien juist handig om met elkaar in gesprek te gaan. Vooral als je samen met elkaar in 1 land moet leven.
yuckywucky @HollowGamer14 augustus 2024 11:14
als ik dit soort zaken lees word ik echt heel triestig... (hopelijk mag ik dat zeggen hier)
Marve79 @Naafkap14 augustus 2024 10:20
Niet Europa of de overheid moet dat interview geoblocken maar Musk zelf als hij zich hier niet aan de regels kan/wil houden.
_nethack @Marve7914 augustus 2024 10:43
Onzin.
Wat de ene Amerikaan tegen de andere Amerikaan zegt op zijn eigen Amerikaanse platform, moeten ze helemaal zelf weten, daar heeft de EU helemaal niks over te zeggen.

Als de EU dat wil censureren, zal de EU dat toch écht lekker zelf moeten doen.
(Daarbij verantwoording afleggend aan het EU volk waarom overheidscensuur ineens iets acceptabels zou moeten zijn)
Marve79 @_nethack14 augustus 2024 10:51
Dus als er een platform beschikbaar is op de kaaiman eilanden, waar mensen allemaal haat zaaiende teksten uitwisselen, of zelfs plotten voor aanslagen vind jij dat het maar beschikbaar moet blijven in de EU onder het mom van dat is niet onze aangelegenheid?
_nethack @Marve7914 augustus 2024 11:08
Het hoeft niet perse beschikbaar te blijven, maar die Kaaiman eilanden hoeven daar zélf niets aan te doen alleen maar omdat de EU dat roept in hun betuttelingsdrang, wanneer dat onder de lokale wetten wél zou zijn toegelaten.

Want ook de Kaaiman eilanden zijn geen EU, en die moeten dus doen wat er dáár volgens hun lokale wetten wel en niet kan.

Wanneer de EU daar dan iets van vindt, dan moet de EU daar dan maar iets aan doen, het bij de grens tegenhouden, en zich dan aan de bevolking verantwoorden waarom de specifieke vorm van censuur al dan niet toelaatbaar zou zijn.
(Misschien kunnen ze dan daarvoor eens ervaringen uitwisselen en kennis over op doen in China?)

Men vindt er altijd zo veel van wanneer de VS zelf weer eens hun eigen normen en regels aan de rest van de wereld proberen op te leggen, maar nu wij als EU dat doen dan moet dat ineens wél kunnen??
HollowGamer @_nethack14 augustus 2024 11:20
Ik denk niet dat mensen van de EU hun normen willen opleggen. Het probleem is juist dat we dit te weinig hebben gedaan in het (recente) verleden, en mensen nu maar van alles gaan roepen en doen.

Censuur is heel iets anders, dan desinformatie verspreiden. Misschien kan jij het eens gaan vragen aan Noord Korea over Zuid Korea of China dat doet alsof Taiwan bij hun hoort. Dat is censuur + desinformatie spreiden voor eigen gewin.

Dat je een mening mag hebben over de situatie daar, dat is vrijheid van meningsuiting. Maar als je gaat roepen op FB, dat Zuid Korea moet ophouden met bestaan, dan kan je daar eventueel te ver in gaan, en niet verbaast zijn als mensen daar op gaan reageren.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 14 augustus 2024 11:20]

grrfield @Marve7914 augustus 2024 12:31
Dus als er een platform beschikbaar is op de kaaiman eilanden, waar mensen allemaal haat zaaiende teksten uitwisselen, of zelfs plotten voor aanslagen vind jij dat het maar beschikbaar moet blijven in de EU onder het mom van dat is niet onze aangelegenheid?
Ik vind dus nu dat u zelf haat aan het zaaien ben. Ik denk dat u hier weggemodereerd moet worden, want ik heb de waarheid in pacht...

Wil je daar echt naartoe?
arbraxas @Marve7914 augustus 2024 11:16
Mja, want een aanslag beramen is ook echt van hetzelfde niveau fout als dit interview.
Totaal kansloze vergelijking.
Sites voor terrorisme, drugshandel etc offline halen omdat er criminele activiteiten gepleegd worden heb ik totaal geen problemen mee.
Een interview censureren omdat een politicus wel s wat halve waarheden ( waar ie later geen actieve herinneringen aan heeft ;) ) de wereld inslingerd dan weer wel.

Ben geen Musk fan en evenmin van Trump, maar dit gaat echt veel en veel te ver.
CAPSLOCK2000
@_nethack14 augustus 2024 12:11
Wat de ene Amerikaan tegen de andere Amerikaan zegt op zijn eigen Amerikaanse platform, moeten ze helemaal zelf weten, daar heeft de EU helemaal niks over te zeggen.
We hebben er niks over te zeggen, maar het mag wel.
In de EU mogen wij zeggen over Amerikanen wat willen.
De EU kan Musk & Trump niks verbieden (zolang die in de VS zijn), maar we mogen wel vragen om het netjes te houden.
Als de EU dat wil censureren, zal de EU dat toch écht lekker zelf moeten doen.
Er is niemand die overheidscensuur heeft voorgesteld, zelfs niet in de post waar je op reageert.
oltk @_nethack14 augustus 2024 16:38
Jammer genoeg zegt de ene Amerikaan op dat ene Amerikaanse platform wel dingen die zaken doen branden op het Europese continent. In de hoop dat er een uitslaande brand onstaat.

Natuurlijk moeten we dat geraaskal niet zomaar toestaan. Dat doe je ook niet met kinderen van 5 die met elkaar spelen. Daar houd je ook een oogje op.
litebyte @Marve7914 augustus 2024 10:42
De EU, niet Europa - een wezenlijk verschil zeker in deze kwestie. We weten inmiddels allemaal wat Trump is en de bepaalde politiieke liefde (zakelijk gerelateerd) voor Trump door Musk.

Laat uitspraken ontkrachten op basis van feiten, niet op basis van blokkades (laat dat over aan landen waar regimes de dienst uitmaken.) Uitzonderingen zijn natuurlijk (fysieke) bedreigingen aan personen/org./landen.
n4m3l355 @litebyte14 augustus 2024 12:51
Dat klinkt leuk maar de realiteit is dat met weinig financiële middelen en een hoog bullshit gehalte je heel snel een groot aantal mensen kunt bereiken. Partijen zoals voorheen Cambridge Analytica en zo zijn er nog wel meer verdienen hun brood met het verstoren van democratieën.

De EU is daar heel duidelijk in, dat is niet wenselijk. Men praat niet over een blokkade maar over boetes. Maar wat is het nut van een boete wanneer de eigenaar goed is voor enkele honderden miljarden? Al geef je hem een boete van een miljard of 5, so what?

En hoelang accepteren we dat crimineel bedrag bestraft wordt met een boete, waarom trekken we niet ergens een lijn en als je je als bedrijf binnen de EU daarover heen gaat, wanneer je mede verantwoordelijk bent voor het omver duwen van democratieën, is het dan onredelijk dat we er niet de plug uittrekken? Ergens houdt het toch op?
litebyte @n4m3l35514 augustus 2024 13:12
Je haalt er zaken bij die er niets mee te maken hebben. Cambridge Analytica - maakte via facebook illegaal gebruik van gebruikers data. Dat is iets heel anders dan een interview waarvan je weet dat het een bepaalde kant op gaat en dat goed te ontkrachten is op basis van feiten.

Als je echt als EU op je standpunten wil blijven staan, dan laat je bedrijven als facebook niet meer opereren ipv constant ze weg laten komen met een 'foei toch' boete.

Beter: dan maak je het als EU niet meer mogelijk dan bedrijven als facebook (meta) zich niet meer offcieel via lobbying invloed in kunnen kopen (ruim 5.000.000 Euro jaarlijks)
Tc99m @Naafkap14 augustus 2024 10:33
Het moedwillig beïnvloeden van verkiezingen door het verspreiden van desinformatie (en het daarbij schenden van wetgeving, zoals de DSA) zou je ook als een schending van mensenrechten kunnen zien, want je verstoort bewust een democratisch proces, misleidt kiezers en beperkt ze in de mogelijkheid om een weloverwogen keuze te maken in het stemhokje.

Het is juist de taak van een 'goede' overheid om te zorgen dat er een gelijk en eerlijk speelveld is rondom verkiezingen, en zo de rechten van de kiezers te borgen. Mensenrechtenschendingen zijn ook niet voorbehouden aan 'foute' overheden, ook bedrijven maken zich hier schuldig aan.
yevgeny @Tc99m14 augustus 2024 10:48
Welk artikel van europees verdrag voor rechten van de mens wordt er volgens jou geschonden als er desinformatie wordt verspreid ?
Samoerai @Tc99m14 augustus 2024 10:52
Je bent vergeten dat in Nederland het kabinet gevallen is vanwege het verspreiden van desinformatie?

https://www.bnnvara.nl/jo...en-tot-na-de-verkiezingen

Dus als dat in Nederland geen ophef veroorzaakt en we wel boos zijn op anderen, zijn we behoorlijk met twee maten aan het meten.
Bumpy_NL @Samoerai14 augustus 2024 11:02
Dat het niet mag betekent niet dat het niet gebeurd. En als het gebeurd betekend niet dat het ok is. Het meten met twee maten is hier niet van toepassing. Er wordt met dezelfde maar gemeten.
Tc99m @Samoerai14 augustus 2024 11:35
Rutte IV is niet gevallen vanwege het verspreiden van desinformatie (dat zou wel een betere reden zijn overigens), desinformatie heeft een rol gespeeld in het debat.
Ik zeg ook nergens dat de 'crisis' die leidde tot de val van Rutte IV een voorbeeld is van een regering of overheid was die zijn rol goed uitoefende, dus ik snap het punt dat je probeert te maken niet.
arbraxas @Samoerai14 augustus 2024 11:20
Ik denk dat het kabinet in Nederland gevallen is omdat Rutte een hele leuke aanbieding kreeg.
"Ineens had ik t, ik ga weg". en de reden daarvoor en vooral de draai die hij daarvoor maakte sloeg werkelijk helemaal nergens op.
Die desinformatie is met beide handen aangegrepen door onze voormalige MP.
Cilph @Samoerai14 augustus 2024 11:30
Er was in Nederland anders behoorlijke ophef over, hoor.
Samoerai @Cilph15 augustus 2024 10:41
Mwah... volgens mij is ze gewoon lijsttrekker geworden bij één van de grotere partijen en heeft het verspreiden leugens verder helemaal geen consequenties gehad.
Cilph @Samoerai15 augustus 2024 13:47
De verkiezingen waren al geweest. Het is niet dat er consequenties hadden kunnen zijn...
geishin @Tc99m14 augustus 2024 11:32
Het moedwillig beinvloeden van verkiezingen in de VS door als EU-commissaris zo'n brief te sturen, terwijl nota bene EEN van de twee presidentskandidaten in een "uitzending" (bij gebrek aan beter woord) zit op X, moeten we anders ook helemaal niet willen.

[Reactie gewijzigd door geishin op 14 augustus 2024 11:33]

AppieNL @Naafkap14 augustus 2024 13:40
Zoals Marve79 al zegt, ik bedoel dat Musk die geoblocking moet doen, niet de EU. Als hij desinformatie op zijn platform niet wil tegen gaan, lijkt me dit een goede oplossing.
joker1977 @AppieNL14 augustus 2024 10:28
Dat is, denk ik, de wereld op zijn kop. De "verzender" hoeft helemaal niet te blokkeren, dat moet juist de ontvanger doen die dingen niet wil. De-facto kan je niet van een (ver)zender verwachten dat hij op de hoogte is van alle wensen en alle grollen van alle ontvangers, waar dan ook ter wereld. De EU wil dit niet, Turkije wil dat niet, Noord-Korea wil niks (behalve ...) en zo gaat het lijstje nogal snel door.

En ik snap best dat dat ook niet heel eenvoudig is, maar het nu maar allemaal op het bordje van de zendende partij te schuiven is ook merkwaardig. Bovendien is blokkeren van wat in beginsel gewoon onder vrijheid van meningsuiting valt, ook niet wenselijk.

Ik vind het trouwens wel heel grappig dat een eurocommissaris op eigen houtje aan de bak gaat met iets wat je verkiezings-beïnvloeding zou kunnen noemen. Grappig omdat juist een eurocommissaris helemaal niet (democratisch) gekozen wordt ;)
Alxndr @joker197714 augustus 2024 10:46
Bovendien is blokkeren van wat in beginsel gewoon onder vrijheid van meningsuiting valt, ook niet wenselijk.
Valt alles niet altijd 'in beginsel' onder de vrijheid van meningsuiting? Je mag alles zeggen tenzij (vul maar in, haatzaaien/oproepen tot geweld/...)

Dat een eurocommissaris 'helemaal niet democratisch gekozen wordt' is onzin, dat kun je dan net zo goed van al onze ministers en premier zeggen.
joker1977 @Alxndr14 augustus 2024 11:00
Dat laatste ben ik zeer zeker niet met je eens. De benoeming van een Eurocommissaris is helemaal niet het gevolg van een democratisch proces. Het is simpelweg "een lidstaat draagt iemand aan" en elk lidstaat mag 1 aandragen. Punt. Daar is (vrijwel) niets democratisch aan. Vaak een mooi erebaantje voor een politicus die wat anders wil cq. moet. Kijk alleen maar even hoe Wopke Hoekstra eurocommissaris is geworden, daar is echt niks democratisch aan.

Aangaande vrijheid van meningsuiting: Dit specifieke "PR-praatje" ("Zendtijd voor politieke partijen" zou ik het willen noemen) is helemaal niet haatdragend of wat dan ook. Het betreft prietpraat tussen 2 Amerikanen, hoe in godsnaam is dat een gevaar voor een EU-inwoner? Want dat zou de primaire reden van het optuigen van de DSA zijn, om ons burgers te beschermen.

En uiteraard kan een Trump of Musk allerlei uitspraken doen die van invloed zijn op de geopolitiek, maar dat kunnen ze te allen tijde doen. In dat kader kun je toch moeilijk beiden de mond volledig snoeren binnen de wetten van de EU ? Of vind je dat acceptabel ?

Stap even af van de "EU good, Musk/Trump bad"-gedachte en kijk even naar het grote plaatje van de DSA en wat deze euro-commissaris doet. Ik zie dit soort regelgeving liever niet, want het is een de-facto kapstok-wetgeving die alles maar kan blokkeren wat de EU toevallig niet OK vindt cq. niet passend. En dat is echt een gevaarlijke ontwikkeling. Laat mensen zelf beslissen, stel desnoods een groep mensen aan die gaan fact-checken cq. debunken en publiceer dat, maar blokkeren? Nee.
Alxndr @joker197714 augustus 2024 11:54
Dat het democratischer zou kunnen, prima, maar dat er 'niets democratisch' aan is? Het is gewoon een representatieve democratie - net zoals onze ministers en premier gekozen worden - zeker de huidige premier. Dat het een erebaantje is en hoe er met poppetjes wordt geschoven... tsja. Ik zou zeggen het is net als kapitalisme, de minst slechte optie die we hebben?

Ook binnen de zendtijd van politieke partijen geldt gewoon de wet waar iedereen zich aan moet houden. En hoe het een gevaar is/kan zijn/worden? Net als ander fake nieuws en populistische leugens. Ja er gelden voor politici, terecht, iets ruimere regels, maar uiteindelijk moeten ook zij zich aan de wet houden - kijk naar de 'minder minder' rechtszaak. Of jij en ik het daar wel of niet mee eens zijn is irrelevant, daar hebben we rechters voor.

Het gaat dus zeker niet om 'volledig de mond snoeren', maar juist deze twee 'heren' er even op wijzen dat ze niet boven de wet staan. Gezien hun uitspraken in het verleden is daar helemaal niets mis mee, bovendien hebben deze heren zoveel macht/geld dat het de hele wereld aangaat. Persoonlijk ik juich dit eigen initiatief dan ook toe. Er werd hier niets anders gezegd dan 'houd je aan de regels' en er zijn geen regels overtreden - zoals het artikel zegt, toestemming vragen is niet nodig en het is ook niet van het niveau van de recente Orban tour.

Het staat hier helemaal niet ter discussie dat "Musk/Trump bad" zijn - dat is toch gewoon feitelijk juist? Trump is een veroordeelde crimineel, en hoe Musk zijn bedrijven runt is ook gewoon op en regelmatig over het randje. Dat het jouw persoonlijke mening is dat je dit soort regels liever niet ziet, prima, zo ken ik ook een boel regels waar ik het niet mee eens ben. Dat doet niets af aan het feit dat we ons er gewoon aan moeten houden, of de consequenties moeten accepteren als we dat niet doen (en betrapt worden).

En blokkeren? Waar haal je dat ineens vandaan? Afgezien dat blokkeren in sommige zaken wel degelijk wenselijk en legaal is. Hoeveel mensen denken er nu nog steeds dat je van vaccinaties autisme krijgt etc? Dat soort fake nieuws kan je toch niet los zien van de dalende vaccinatiegraad - iets wat letterlijk levensgevaarlijk is.
joker1977 @Alxndr14 augustus 2024 13:19
Dat het democratischer zou kunnen, prima, maar dat er 'niets democratisch' aan is? Het is gewoon een representatieve democratie - net zoals onze ministers en premier gekozen worden - zeker de huidige premier. Dat het een erebaantje is en hoe er met poppetjes wordt geschoven... tsja. Ik zou zeggen het is net als kapitalisme, de minst slechte optie die we hebben?
Er is niets democratisch aan omdat een niet gekozen Franse euro-commissaris 'op eigen houtje' (maar wel op EU briefpapier, in naam van de EU) voor mij als Nederlander allerlei dingen gaat zeggen en bepalen.

Een Franse euro-commissaris, die is aangewezen door Macron. Tja, als je dat democratisch wilt noemen - prima, maar het heeft helemaal niets meer te maken met hoe je democratie zou definieren. Het overstijgt zowel (directe) representatie als staats- en landsgrenzen.
En blokkeren? Waar haal je dat ineens vandaan? Afgezien dat blokkeren in sommige zaken wel degelijk wenselijk en legaal is. Hoeveel mensen denken er nu nog steeds dat je van vaccinaties autisme krijgt etc? Dat soort fake nieuws kan je toch niet los zien van de dalende vaccinatiegraad - iets wat letterlijk levensgevaarlijk is.
Ik denk dat we hier fundamenteel het nooit over eens zijn. Ik vind dat je helemaal niks hoeft te blokkeren aan "fake news".

Hoe kun je fake news blokkeren en tegelijk vrijheid van religie (het summum van fake news) prediken en in stand houden. Dat zijn gewoon 2 zaken uit hetzelfde vaatje - maar de één is een heilig huisje en het andere is wappie-gedrag.
Alxndr @joker197714 augustus 2024 13:48
Als jij de vrijheid van meningsuiting belangrijker vindt dan de (dodelijke) gevolgen van fake news, zullen we het idd nooit eens zijn.

Hou eens op er steeds zaken bij te halen en zo te spinnen alsof ik een tegenstelling verdedig. Religie hoort mijns inziens ook thuis achter een gesloten deur met dikke waarschuwingsstickers er op. En bovendien is het 18+, kinderen indoctrineren met zulke troep is in mijn ogen gewoon kindermishandeling en zou strafbaar moeten zijn.
joker1977 @Alxndr14 augustus 2024 17:31
Ho ho! Je hebt het nu over de dodelijke gevolgen van fake news. Maar die dodelijke gevolgen zijn wel het gevolg van het handelen naar fake news, niet zozeer het fake nieuws zelf.

Misschien vind jij dat hetzelfde, maar voor mij is dat onderscheid erg belangrijk. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen doen, laten en handelen in plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij de boodschapper van (on)zin.

Zodra je als EU een volslagen arbitrair onderscheid gaat maken tussen onwelgevallig "fake news" en religie ga je toch, als je daar zakelijk en objectief naar kijkt, volledig nat? Let wel: Ik zeg niet dat jij dat doet, maar dat is wel wat de EU nu wil.

Ik ben voor vrijheid van religie. En voor vrijheid van meningsuiting. En voor verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. En misschien is sommige (veel) mensen niet toevertrouwt, so be it. Das jarenlang goed (genoeg) gegaan, ik zie geen enkel voordeel om dat door iemand in Brussel te laten beslissen. Sterker nog, door het (discutabele) democratische gehalte zie ik daar vooral nadelen in.
Alxndr @joker197714 augustus 2024 18:16
Ho ho! Je hebt het nu over de dodelijke gevolgen van fake news. Maar die dodelijke gevolgen zijn wel het gevolg van het handelen naar fake news, niet zozeer het fake nieuws zelf.

Misschien vind jij dat hetzelfde, maar voor mij is dat onderscheid erg belangrijk. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen doen, laten en handelen in plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij de boodschapper van (on)zin.
Als je dit vergelijkt met haatzaaien of oproepen tot geweld dan? Dat zaaien of roepen is dan toch hetzelfde als het verspreiden (van nepnieuws)?

Nogmaals terug naar het voorbeeld van vaccinaties. Jij denkt niet dat de schadelijke gevolgen - van iemand die naar zulke bewezen onzin handelt - (ook) aan de verspreider van die informatie toegerekend kunnen worden? Ik probeer een manier te bedenken waarop dat verschilt van oproepen tot geweld, maar ik kom nergens op.

Dat de EU "volslagen arbitrair onderscheid gaat maken tussen onwelgevallig "fake news"" lijkt me sterk, bovendien hebben we een (relatief) goed functionerende rechtstaat hier in Europa. Als jij vind dat iets onterecht geblokkeerd wordt stap je naar de rechter. Je hebt dan sowieso het "Streisand" effect al direct aan je zijde.

Ik ben ook voor vrijheid van meningsuiting en religie, maar in het openbaar gelden andere regels, daar moet je rekening houden met anderen en je verantwoordelijkheid nemen. En daarmee is de cirkel rond: zeker de rijkste man ter wereld en een ex-president van de VS hebben met een miljoenen publiek hebben heel veel meer verantwoordelijkheid, die ze willens en wetens niet nemen. Als een Eurocommissaris zich geroepen voelt daar wat van te zeggen, zie ik daar geen enkel probleem in. Sterker nog, ik vind het een goede actie.

Dat ie het gebruikelijke overleg/melden heeft overgeslagen, tsja, dat had anders gekund, maar om het nou zo op te blazen dat we het er op een techsite over moeten hebben? Het enige tech aan dit nieuws is dat er een verwijzing naar de DSA gemaakt wordt...

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 14 augustus 2024 18:20]

koppie @joker197714 augustus 2024 11:44
Niets democratisch is natuurlijk wat overdreven. In principe zijn alle mensen die die keuze maken gekozen of afgevaardigden van die gekozenen in de desbetreffende landen. En door 450 miljoen inwoners zijn resultaten altijd een ontzettende compromis. Maar als onze nieuwe regering dhr Hoekstra niets vonden (wat had gevonden) was die niet afgezonden. Maar het is inderdaad wel heel veel handjeklap.

Verder helemaal eens om niet te blokkeren of te censureren. Ik vind wel dat dit soort grote platformen een duty of care hebben, die ze allemaal deels invullen, behalve X. En daar mag wel eens iets van gevonden worden.

[Reactie gewijzigd door koppie op 14 augustus 2024 11:45]

svane @joker197714 augustus 2024 12:42
..... is helemaal niet haatdragend of wat dan ook.
Niet haatdragend?
"We have some really bad people in the government. We have a modern-day Axis of Evil."
"If Kamala gets in, we will have 50-60 million illegals FROM ALL OVER THE WORLD ferried right into our country. We must secure our borders," he said, adding that the "illegals" bring "crime and violence to our backyards."
"We don't have a president right now -- and Kamala is even worse. She's a San Francisco liberal who destroyed that city, destroyed California, and will DESTROY OUR COUNTRY if she's elected."
Trump insulted Harris several times, referring to her as "third rate", "incompetent" and "a radical left lunatic."
"She hasn't done an interview since this whole scam started," Trump said, claiming falsely that Biden dropping off the ticket was a "coup."
De enige keer dat hij geen haat verspreidde was toen hij dictators aan het prijzen was.
He also praised Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un - all authoritarian strongmen - as at the "top of their game."
https://www.ndtv.com/worl...harris-and-israel-6326113
https://www.reuters.com/w...media-network-2024-08-12/
joker1977 @svane14 augustus 2024 13:00
Dat is niet haatdragend, hoor..

Overigens ontken ik niet dat Trump noch Musk geen volslagen randdebiel is, maar dat is niet verboden.

Kun je mij eens uitleggen hoe specifiek zo'n klapmongool vs randdebiel gesprek een gevaar is voor mij én dat als EU-burger dat het blokkeren van zo'n gesprek binnen de EU mijn veiligheid verbetert ?
MSalters
@joker197714 augustus 2024 16:36
Frankrijk draagt voor, het gekozen Europees Parlement keurt goed. Prima democratisch.
joker1977 @MSalters14 augustus 2024 17:34
Macron draagt voor, niet Frankrijk. Ik ben niet Frans, dus daar kun je wel over redetwisten.

En met dit soort vertroebelingen van "democratie" denk ik dat we wel iets te ver zijn gegaan. Theoretisch zou je kunnen stellen dat het democratisch is, maar het voordracht-proces is niet bepaald transparant. Ik noem dat helemaal niet meer een democratisch proces, maar YMMV
R4gnax
@joker197714 augustus 2024 23:05
Jij bepaalt hier in Nederland ook niet direct wie er in de regering komt te zitten.
Je stemt op een politieke partij, met evt een voorkeursstem ergens verder op de lijst naar beneden waardoor die persoon omhoog schuift in de prio om een zetel in de 2e kamer te krijgen. Maar de regering wordt samengesteld en opgeleverd door de winnende partijen onderling en daar heb jij nul over te zeggen.

Dus voordat je tegen de EU ageert; misschien eerst eens iets kleinschaliger tegen het Nederlandse bestel ageren? Of 'kweenie - erkennen dat het misschien toch niet zo gek werkt en we deze zaken gewoon moeten houden zoals ze zijn?
IStealYourGun @joker197714 augustus 2024 10:54
Dat is, denk ik, de wereld op zijn kop. De "verzender" hoeft helemaal niet te blokkeren, dat moet juist de ontvanger doen die dingen niet wil.
Het is redelijk gebruikelijk en overigens wettelijk verplicht dat het platform zelf content blokkeert voor regio's of landen. Het is dus niet zijn wereld op zijn kop, maar het is echter maar de vraag of het de taak is van de Europese commissie om dit soort waarschuwingen te sturen.
cold_as_ijs @joker197714 augustus 2024 10:57
Maar twitter is niet een radiotoren die toevallig Europa bereikt. Het is een platform dat specifiek wordt aangeboden in Europa en gewoon onder de Europese DSA valt. In realiteit is het gewoon advertentie platform met wat roeptoeters;). Maar onder de DSA dienen deze platforms het verspreiden van desinformatie tegen te gaan en niet extra gaan verspreiden.
Als twitter zich niet wenst te houden aan de DSA dan hebben ze keuze om hun platform juist niet aan te bieden in de EU. Dus in dit geval is het juist wel aan de zender.
DarkWoesel @AppieNL14 augustus 2024 10:21
Ik vind het altijd een beetje eng als dingen worden geblokkeerd als het gaat om gevoelige onderwerpen. Dan kan je beter het doen met een vermelding van "niet conform" aan of wat dan ook en dat je het zelf kan aanzetten of uitzetten of je dat wel of niet wilt zien.

Een mooie guldenweg hier tussen zijn de factcheckers van berichten. Dit is denk ik een mooiere oplossing dan gelijk verbannen en verzorgen dat mensen iets niet kunnen zien/weten
ShadLink @AppieNL14 augustus 2024 11:26
Het geoblocken van content buiten de USA (censuur) is juist iets wat je niet wil. Als Europeaan die in gerelateerde verkiezingen stemmen (lokaal, of op EU-niveau) wil je weten wat er in de wereld speelt. (vrijheid van informatievergaring). Zelfs als deze informatie 'onjuist' is. Dit is in feite niets anders dan het beïnvloeden van buitenlandse verkiezingen. Als de Russen zoiets doen is de wereld te klein, doet de EU het en dan vindt iedereen het prima.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 14 augustus 2024 11:27]

grrfield @AppieNL14 augustus 2024 10:56
Ik ben niet akkoord met de Europese wetten. Freedom of speech geldt voor iedereen.
R4gnax
@grrfield14 augustus 2024 23:09
Dan zou je juist blij moeten zijn met de Europese wetten en de Digital Services Act in het bijzonder.
Want juist de DSA bevatten artikelen die garanderen dat elke vorm van moderatie van geplaatste inhoud, waaronder het weghalen of blokkeren daarvan, altijd getoetst moet worden aan vormen van redelijkheid en billijkheid en altijd de rechten van de betrokkenen in acht genomen moeten worden waaronder hun recht op vrijheid van meningsuiting en in het bijzonder de persneutraliteit.

(Ja; dit staat allemaal letterlijk ook in de DSA. Alleen zullen tegenstanders van deze wetgeving daar niet zo snel aandacht aan willen geven; want het helpt hun narritief compleet 100% om zeep...)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 14 augustus 2024 23:10]

Naafkap 14 augustus 2024 10:14
Ik vind het een kwalijke zaak. Wat je ook van Musk of Trump vindt, dit kan gewoon niet. Dit is precies de houding van de EU die veel mensen tegen de borst stoot. Hoe goedbedoeld ook.

Wij moeten ons niet bemoeien met Amerikaanse interviews. We moeten (achteraf) onze mening kunnen geven, maar dit soort ‘dreigende’ taal vanuit de ivoren toren EU, ook nog eens op eigen houtje, kan gewoon niet.
Helium-3 @Naafkap14 augustus 2024 10:21
Een kwalijke zaak? Wat kan er precies niet aan? Twitter schend links en rechts EU-wetten, en elk platform dat in de EU beschikbaar is heeft zich aan onze wetten te houden. Het is ongebruikelijk, en misschien in minder overleg gegaan dan gewenst, maar in principe volkomen oké dat deze brief is gestuurd. Zeker gezien de kans op het overtreden van wetten nogal groot is.
ocn @Helium-314 augustus 2024 10:25
Dan moeten de handhavende instanties in de EU dit soort platformen gewoon blokkeren toch?

Alles wat op het internet staat is in de EU beschikbaar, tenzij het actief geblokkeerd wordt.
Helium-3 @ocn14 augustus 2024 10:28
In basisbeginsel is het aan platformen, bedrijven en burgers zelf om zich aan de wet te houden. Dus als jouw platform niet voldoet aan diverse waarborgen over veiligheid en privacy, mag jij dit niet toegankelijk maken voor EU-burgers. En dat gebeurt ook, met allerlei diensten waaronder diverse A.I. toepassingen die in de EU geregeld ietsje later uitkomen omdat hier meer veiligheidswaarborgen nodig zijn. Het is dus ook aan Twitter om zich óf aan de EU-wetgeving te houden, óf om EU-burgers te weren van hun platform. Een blokkade vanuit de EU is niet alleen een onwenselijke vorm van sanctie, maar ook nog eens eentje waar jaren of zelfs decennia aan onderzoek vooraf lopen voordat het zover komt, bijvoorbeeld bij Twitter, dat op dit moment *in* die jaren aan onderzoek zit.
ocn @Helium-314 augustus 2024 10:32
Ik weet niet precies hoe het juridisch en technisch in elkaar steekt als het om X gaat, maar stel dat X geen servers of kantoren heeft in de EU, waarom zouden zij eraan gehouden zijn om EU-burgers actief te weren van hun Amerikaanse website? Op straffe van wat, en hoe is dat afdwingbaar, en door wie?

EDIT: mijn punt is, dat als de EU zeggenschap zou hebben over X, dat zou betekenen dat Rusland, China of Trinidad en Tobago, ook zeggenschap hebben over Europese websites als zij daar wetten voor hebben.

[Reactie gewijzigd door ocn op 14 augustus 2024 10:34]

procyon @ocn14 augustus 2024 10:42
X heeft betalende klanten in de EU. Dus de EU heeft macht over X.
ocn @procyon14 augustus 2024 12:15
Kortom de betaalde optie voor EU burgers dichtzetten, niet vragen naar land van herkomst, en geen IP-adressen loggen :)
bkor @ocn14 augustus 2024 16:26
Kortom de betaalde optie voor EU burgers dichtzetten
Voor sociale media is de grootste klant vaak andere bedrijven (advertenties enzo), niet bedrijven. Je oplossing is een beetje kortzichtig. Moedwillig proberen ergens onderuit te komen (negeren land van herkomst, expres IP adres niet bijhouden) is niet de oplossing voor een juridische/wettelijke verplichting.
ocn @bkor14 augustus 2024 16:39
Het is een juridische/wettelijke verplichting van een land waar je niets mee van doen hebt.

Ik heb ook een website, wellicht plaats ik daar onwelgevallige proza over Rusland, Papoea Nieuw-Guinea of Gambia, denk je dat ik me druk ga maken over wat de wetgeving daar ter plaatse daarover zegt?
bkor @ocn14 augustus 2024 20:04
Het is een juridische/wettelijke verplichting van een land waar je niets mee van doen hebt.
En dat is dus onjuist. Je hebt het over mensen, terwijl grote bedrijven juist vaak adverteerders heeft over heel de wereld. Iets simpeler: ze nemen geld aan van bedrijven in de EU. Oftewel, ze doen er zaken.
ocn @bkor15 augustus 2024 09:08
Ik probeer het te veralgemeniseren. Laten we even aannemen dat X in een hypothetisch geval besluit om niet actief EU gebruikers en adverteerders te werven, en dat ze geen servers in de EU hebben. Moeten ze volgens jou dan nog steeds aan de EU regelgeving voldoen? En aan de regelgeving van Tonga?
geishin @ocn14 augustus 2024 11:41
Het gaat erom waar jij je dienst besschikbaar maakt

X is door X beschikbaar gemaakt in EU landen -> wij kunnen immers allemaal via de browser naar X.

Dus moet X aan de wet- en verdere regelgeving voldoen voor het aanbieden van diensten in de EU. Zo simpel is het.

Wat jij zegt over die andere klopt dus ook, daarom zien sommige websites er in die landen heel anders uit dan hier.
ocn @geishin14 augustus 2024 12:14
Poeh, dat maakt t natuurlijk wel heel lastig om nog online te ondernemen als je met de regelgeving van 196+ landen rekening moet houden.
MSalters
@ocn14 augustus 2024 16:42
Dat zijn simpelweg 196 zakelijke beslissingen. Doe ik zaken in/met land X? Wat kost het, wat levert het op?

Het standaard antwoord daar is nee. Je moet expliciet beslissen om wel zaken te doen. Dat snapt bijna elke ondernemer. De EU maakt het makkelijker.
ocn @MSalters14 augustus 2024 18:10
Die landen stellen de wegen toch open naar de servers in het buitenland? Je draait de wereld om :)
R4gnax
@ocn14 augustus 2024 23:17
Het criterion dat de EU handhaaft is of er actief en gericht een dienst aan de EU geleverd wordt.
Als X advertentiediensten biedt die specifiek kunnen segmenteren op bezoekers uit de EU, dan richten ze zich dus bewezen actief op de EU ipv dat het enkel bijvangst van incidentele buitenlandse bezoekers op een Amerikaanse site zou betreffen.

Als X hier onderuit wil komen mogen ze beginnen met het stoppen van Europese adverteerders te werven.
ocn @R4gnax15 augustus 2024 09:08
Ik probeer het te veralgemeniseren. Als we aannemen dat X in een hypothetisch geval besluit om niet actief EU gebruikers en adverteerders te werven, en dat ze geen servers in de EU hebben. Moeten ze volgens jou dan nog steeds aan de EU regelgeving voldoen? En aan de regelgeving van Tonga?
R4gnax
@ocn15 augustus 2024 20:16
Nee, aangenomen dat X alle banden van "directe benadering van [..]" zou hebben doorgesneden, zouden ze wettelijk gezien niet langer aan de wetgeving van de EU te voldoen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 15 augustus 2024 20:17]

ocn @R4gnax16 augustus 2024 10:06
Wat zijn volgens jou 'alle banden van "directe benadering van [..]"''?
Wat is daar voor nodig?
R4gnax
@ocn16 augustus 2024 19:24
Dat het bedrijf in kwestie zich met de dienst in kwestie op geen enkele wijze actief op de gezamelijke markt van de Europese Economische Ruimte (EER) richt.

Dus, bijv:
  • Geen Europese consumenten direct aanspreken
  • Geen voorzieningen treffen zoals het af kunnen sluiten van abonnementsconstructies die in Euros afgerekend worden.
  • Geen adverteerders werven om advertenties specifiek voor EU ingezeten consumenten te willen plaatsen.
  • Geen referenties in algemene voorwaarden welke zich specifiek op EU ingezetenen richten, zoals aangeven dat de overeenkomst onder het recht van hun ingezeten EU lidstaat valt.
  • etc. etc.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 16 augustus 2024 19:27]

Samoerai @Helium-314 augustus 2024 10:55
Je moet pas reageren wanneer er feiten zijn. Zeker uitlatingen met grote (politieke) invloed zouden zeer terughoudend geuit moeten worden en niet gebaseerd op 'een kans op'.
Helium-3 @Samoerai14 augustus 2024 10:57
Om Godwin's Law er maar weer even bij te pakken; (zonder dat ik wil insinueren dat deze situatie van dezelfde ernst is) zou je dat ook stellen bij de opkomst van fascisme in Duitsland begin vorige eeuw? "Laten we pas reageren op nazi-haat over Joden nadat er feiten zijn van vergassing, en niet baseren op 'een kans op'".

Natuurlijk is dat een radicaal andere situatie (gelukkig) maar ik vind er best wat voor te zeggen dat je vooraf waarschuwt. Het "reageren" in dit geval is ook geen straf uitdelen, blokkeren of sancties opleggen, maar simpelweg een open brief waarin gevraagd wordt om te waken voor desinformatie. Vind ik een heel licht middel dat bijna niet misbruikt kan worden.
Rutje! @Helium-314 augustus 2024 10:52
Maar waarom doet Thierry Breton dit dan enkel als het gaat om Musk/X en niet in andere gevallen waar er sprake is van een veel groter en realistischer gevaar?

Door dit selectief te doen, in plaats van een principieel standpunt consequent toe te passen, wordt het juist ongeloofwaardig. Gaat het daadwerkelijk om onjuiste informatie? Of gaat het om (onjuiste) informatie die Thierry Breton schadelijk acht?
Helium-3 @Rutje!14 augustus 2024 10:54
Ik begrijp wat je zegt, het zou consequent zijn als Breton dit ook zou doen bij alle uitzendingen van Benjamin Netanyahu (desinformatie over slachtoffers in Palestina, etc) of Dilan Yeşilgöz (desinformatie over nareizen, etc) maar dat maakt het niet per sé fout dat hij het hier wel doet. Laten we de EU dan vooral aanmoedigen om vaker terechte opmerkingen te maken over desinformatie in politieke setting. Lijkt me geen ongezond idee.
Rutje! @Helium-314 augustus 2024 11:09
Het feit dat zoiets niet gebeurt zegt genoeg wat mij betreft, ik krijg niet de indruk dat iemand als Thierry Breton te goeder trouw handelt. En ik denk niet dat de EU bezorgd is over onjuiste informatie. Hun houding wekt vooral de indruk dat ze bezorgd zijn over informatie welke niet in hun voordeel is.

Een daadwerkelijke voorbeeld van "desinformatie" welke ontzettend gevaarlijk was is bijvoorbeeld de reactie van velen, inclusief hooggeplaatste politici, op de raket inslag in Polen. In het beste geval waren sommigen ontzettend incompetent en naïef, maar een motief om de NAVO via artikel vijf een oorlog in te rommelen is wat mij betreft ook niet onrealistisch.

Heeft Thierry Breton toen ook een boze publieke brief gestuurd? Als je dat op een dergelijk moment niet doet, wat is dan de waarde van dit soort waarschuwingen. Het gaat overduidelijk niet om het risico op onjuiste informatie, anders zouden mensen als hem zich wel consequent opstellen en zich met name focussen op daadwerkelijk gevaar voor escalatie.

Waarom plaatste Tweakers toen niet een bericht over desinformatie maar nu wel? Het door mij genoemde voorbeeld is toch vele malen gevaarlijker? De selectieve verontwaardiging spreekt boekdelen wat mij betreft. Het gaat dit soort organisaties, en ook Tweakers/NOS etc, niet om de juistheid van informatie. Anders zouden ze hun journalistieke taak wel serieuzer nemen.
Kevinp @Helium-314 augustus 2024 10:31
Wat hier niet aan kan is heel simpel. Het is duidelijk beinvloeding van de verkiezingen daar.

Er loopt al een zaak tegen X. Dat weet hij echt wel.

Maar om zo bewust te spelen op een interview met een mogelijk toekomstige president is een probleem.

Inhoudelijk staat er niks verkeerd. Het is de eerste alinea, waar hij direct verwijst naar een interview met Trump wat in mijn ogen niet kan.
Adriel @Naafkap14 augustus 2024 10:16
Ik heb tot nu nog niemand van de EC gehoord iets te hebben gezegd dat het ongepast is van die brief, of kijk ik niet goed?
geishin @Adriel14 augustus 2024 11:38
Dan lees je letterlijk de eerste paar zinnen van dit artikel niet goed.

Als de rest van de commissie "verrast" is dan kan je dat ongeveer vertalen van "politieke taal" naar "gewone mensentaal" in dat het volstrekt ongepast is en Breton binnenskamers terecht gewezen en op z'n plek gezet is.
Aldy @Naafkap14 augustus 2024 14:09
Ik wil dit geen dreigende taal noemen als Breton puur technisch vertelt hoe de EU over desinformatie denkt. Tegelijk was dit aan dovemansoren gericht: Uiteindelijk heeft Trump desinformatie verspreid dat onmiddellijk is tegengesproken door zijn toenmalige veiligheidsadviseur.
Robby517 @Naafkap14 augustus 2024 10:39
Waarom is dat een kwalijke zaak? Heeft die man geen uitvoerend mandaat?

Ik vind het kwalijk dat Politico hier voor eigen achterban doet alsof een Eurocommisaris elke brief moet voorleggen aan de Europese comissie. Volgens mij is het redelijke normaal dat er, bij een lopend onderzoek naar bepaalde feiten, gereageerd wordt als die feiten blijven voorkomen. Ook al kan je pas echt gaan sanctioneren nadat het volledige onderzoek is afgelopen, toch moet je ook nu handelen naar de feiten.
geishin @Robby51714 augustus 2024 11:46
In NL is het zo dat "het kabinet met een mond spreekt", dus als een minister A zegt, dan vindt heel het Kabinet dat.

Ik kan me voorstellen dat dit geldt voor de Europese Commissie (weet ik niet zeker), dan is het dus inderdaad niet zo dat een EU-commissaris volledig zelfstandig statements de wereld in kan schieten.

Daar komt natuurlijk ook nog bij kijken dat die brief van Breton betrekking heeft op een uitzending met een presidentskandidaat van de VS.
resma 14 augustus 2024 10:27
Volgens mij is een relevante vraag of Breton een dergelijke brief ook gestuurd zou hebben als Musk een interview zou hebben georganiseerd met Harris. Ik denk dat het antwoord daarop gewoon 'nee' is. De brief is in zekere mate een vorm van intimidatie. Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling als een hoog Europees bestuursorgaan zich puur op basis van haar politieke voorkeur bezig houdt met het beperken van berichtgeving naar de Europese burger.
Indy81 @resma14 augustus 2024 10:57
Trump staat er om bekend om aan de lopende band onwaarheden te verkondigen.
Ook in dit interview, 20 onwaarheden.
https://edition.cnn.com/2...0-false-claims/index.html

Ik zeg niet dat Kamala geen onwaarheden verkondigt, ze bedrijft tenslotte politiek, maar bij Trump loopt het gewoon de spuigaten uit.

Het is dus erg aannemelijk dat er desinformatie verspreid gaat worden, door een presidents kandidaat, welke bevestigd wordt door Elon Musk, de eigenaar van Twitter.

[Reactie gewijzigd door Indy81 op 14 augustus 2024 10:58]

resma @Indy8114 augustus 2024 11:37
De enige correcte manier om desinformatie te bestrijden is gewoon de juiste informatie verstrekken. En liefst openlijk te discussiëren over verschillen in opvattingen.

Zodoende brengt CNN een artikel uit met false claims uit dit interview; prima! Maar ook die informatieverstrekking is ongetwijfeld op een bepaalde gekleurde manier onderbouwd. Fact-checking is de afgelopen jaren meer dan eens geen exacte wetenschap gebleken.

Als een bestuursorgaan als de Europese Commissie zich gaat bezighouden met de 'juistheid' van informatie is er iets grandioos mis in mijn ogen. Bij wettelijke overtredingen (ook in informatieverstrekking) kan een rechterlijk orgaan ingrijpen. Daar is IMO geen verdere uitbreiding noodzakelijk.
Indy81 @resma14 augustus 2024 11:50
Ben ik helemaal met je eens.
Ik probeer me op de hoogte te houden van de ontwikkelingen daar, maar maakt niet uit welke omroep of Youtube kanaal bekijkt, alle Amerikaanse kanalen zijn politiek gekleurd, iedereen is met modder aan het gooien. Maakt niet uit van welke kant. Niemand die echt objectief blijft.

Over jouw laatste stukje, ja, ben ik ook met je eens. Ik denk echter wel dat wanneer er een rechter aan te pas moet komen, dat het al snel te laat is, en dat deze brief uit voorzorg is geschreven.
salipander @resma14 augustus 2024 11:06
Musk en Trump is als nitro en glycerine. De combinatie is potentieel nog gevaarlijker dan de twee losse componenten. Ik begrijp wel dat Breton zorgen had. Alleen de solo-actie is misschien geen goede keus geweest.
Uiteindelijk is het 'interview' meer een lachwekkend gebrabbel dan een gevaarlijke speech.

[Reactie gewijzigd door salipander op 14 augustus 2024 11:07]

DavidM 14 augustus 2024 10:10
Waarom verachte ze desinformatie door een interview tussen Musk en Trump?
Retrospect @DavidM14 augustus 2024 10:14
Het was meer wat borrelpraat. Musk is ook geen interviewer of journalist. Ik kan helaas niet zeggen dat het in Nederland veel beter gaat als een politicus ‘geïnterviewd’ wordt door een journalist/interviewer die zo’n beetje dezelfde politieke visie heeft.
lenwar
@Retrospect14 augustus 2024 10:22
Precies dit. Ik keek een tijdje terug 'per ongeluk' naar een één of ander 'Ongehoord Nederland'-programma. Los van een ieders politieke voorkeuren. Dit was wel echt met z'n alleen één kant op lullen :D
watercoolertje @lenwar14 augustus 2024 10:43
De eerste (en laatste) keer dat ik dat zag dacht ik dat het satire was :9

Nu zap ik in de middag standaard voorbij die zender omdat ik het risico niet wil dat ik meegeteld wordt in kijkcijfers omdat dat programma toevallig op de buis is (of komt als de TV op de achtergrond aan staat).
lenwar
@watercoolertje14 augustus 2024 10:52
Ik dacht in eerste instantie zoiets van "Dit is wel verfrissend voor de NPO". Als in niet alleen dat linkse gelul.

Maar dit raakte echt kant nog wal. Alles in de wereld is de schuld van buitenlanders dan wel de Islam, dan wel de EU. Ieder item dat ze aanraken heeft uiteraard met één van bovenstaande te maken. De rest wordt omheen gepraat of zo verdraaid dat het weer bovenstaande raakt.

Ik vond het erg bijzonder. :)

Ik vind het oprecht fijn dat er op de NPO ruimte is voor deze opvattingen hoor. Het leeft blijkbaar wel bij bepaalde mensen, maar inhoudelijk is dit natuurlijk gewoon niets. De ultieme circle-jerk. Een beetje zoals in Coronatijd dat al die corona-kritische mensen elkaar interviewden en maar bleven beamen hoe alles fout was (Lange Frans bleek viroloog te zijn ;) ). Erg bijzonder.

Maar goed. We gaan off-topic :)
torp @watercoolertje14 augustus 2024 13:34
Nu zap ik in de middag standaard voorbij die zender omdat ik het risico niet wil dat ik meegeteld wordt in kijkcijfers omdat dat programma toevallig op de buis is (of komt als de TV op de achtergrond aan staat).
Geen idee hoe de kijkcijfers tot stand komen, maar tel je ook mee als je tijdens zappen een halve seconde op een zender staat afgestemd?
Retrospect @lenwar14 augustus 2024 10:24
Niet enkel ongehoord Nederland hoor, BNNVARA is er ook een ster in. Bij RTL in de actualiteitenprogramma’s gaat het ook zeker niet beter. Het niveau in Nederland is gewoon bijzonder laag. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk.
lenwar
@Retrospect14 augustus 2024 10:38
Het is uiteraard allemaal niet fantastisch, maar dat programma bij ON, was wel een nieuw dieptepunt voor mij. Volgens mij hebben ze bij dat programma daadwerkelijk de lat ingegraven om er nog overheen te kunnen ;).
HollowGamer @Retrospect14 augustus 2024 10:17
Ivo Niehe zou het wel goed kunnen. Dat is een man met idealen en een kritische mening. :)
michielRB @HollowGamer14 augustus 2024 10:42
Musk heeft zeker idealen: meer.... meer.... meer..... vooral voor hemzelf. En dat sluit prima aan bij de idealen van Trump.
Een kritische mening? Not so much....
Tom Paris @DavidM14 augustus 2024 10:15
Omdat Musk een discours ophangt van 'civil war' tussen politieke ideologieën dat verder gaat dan de politieke tegenstellingen in de VS. Hij gebruikt daarvoor aantoonbaar fake news, AI gegenereerde content, etc. Rondom de recente rellen in het VK bijvoorbeeld: https://www.theguardian.c...es-elon-musk-post-x-riots
arbraxas @Tom Paris14 augustus 2024 10:58
Hardstikke leuk, maar laten we wel zijn dit gaat over de EU die zich bemoeit met de verkiezingen in de VS.
Wat je ook vind van Musk en Trump, de EU moet nu op politieke eieren lopen.
Vandaar dat dit nu ook ineens een eenmans actie is vermoed ik. De EU kan nu niet met droge ogen gaan beweren dat ze dit bewust gedaan hebben, want dan zijn de rapen echt gaar en zijn de republikeinen en de democraten ineens een heel hecht blok.

Dit is echt een politieke blunder eerste klas, en er word aan damagecontrol gedaan.
Aardwolf @arbraxas14 augustus 2024 14:03
Toch is het al vaker voorgekomen. Nota bene Von der Leyen kwam vrij vaak in opspraak.

Ik vind het een beetje complot-achtig om te stellen dat het als intern overleg begon maar toen het niet goed uit kwam opeens gedraaid werd als eenmansactie. Het kan hoor, maar hoe verklaar je dat tegelijkertijd ook al werd besproken dat binnen de EU commissie mensen zich gepasseerd voelden omdat het dus onbesproken was? Het kan dan toch echt een eenmansactie zijn? Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat als jij diep in bepaalde materie zit, een prominente positie bekleed en er is geen regel tot verplicht overleg, dat je dan vanuit je positie wel eens wat uitdraagt waar de rest niet van op de hoogte is. Of het handig en verstandig is kan je vervolgens over discussiëren. En dat lijkt dit geval niet zo slim te zijn geweest misschien. Misschien geeft het ook vooral aan dat er wel verplicht overleg moet plaatsvinden, Von der Leyens opspraak met haar eenmansacties daarin meegenomen.
arbraxas @Aardwolf14 augustus 2024 15:14
Bij een random persoon kan ik me dat nog voorstellen, maar een gesprek op X tussen Musk en Trump in verkiezingstijd? Onwaarschijnlijk dat je politieke radar zo in de war is op die positie.

Maar altijd een goede strategie om het direct maar in de complot hoek te duwen.
dengregg @arbraxas14 augustus 2024 12:43
ze bemoeien zich er niet mee, van de EU mogen beiden alles doen wat ze willen buiten de EU. Maar als twitter dit ook publiceert in de EU moeten ze natuurlijk wel aan de regels van de EU voldoen...
Moraelyn @Tom Paris14 augustus 2024 10:34
De Guardian is helaas niet een betrouwbare bron, en de Britse overheid al helemaal niet.

Betekent niet dat alles wat Musk zegt dan ook gelijk waar is natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Moraelyn op 14 augustus 2024 10:34]

daanb14 @Moraelyn14 augustus 2024 11:02
Waarom is The Guardian geen betrouwbare bron?
Moraelyn @daanb1414 augustus 2024 11:38
Het artikel dat je linkt, is een tekst van een woordvoerder is van Keir Starmer. De Britse overheid gaat nogal dubieus om met wat er aan de hand is in het land. Lekker makkelijk om te reageren op wat er op sociale media gezegd wordt, dan de daadwerkelijke oorzaken onderkennen. Net alsof de protesten allemaal veroorzaakt worden door extreem-rechtse figuren die alleen uitzijn op rellen. Dat is hetzelfde als hier alle PVV-stemmers in NL wegzetten als extreem-rechtse criminelen.

Dat terzijde, kranten doen ook graag aan desinformatie omdat het past in hun visie/doel. Omdat ik het vandaag toevallig tegenkwam (politiek niet heel relevant, maar wel voor de werkwijze):
https://www.theguardian.c...-controversial-video-game

Is gebaseerd op een artikel van IGN, wat zich weer baseerd op een slechte/letterlijke vertaling van Chinees. Hier wat meer achtergrond: https://thatparkplace.com...r-of-sexism-and-misogyny/

Het lijkt wel of journalisten tegenwoordig wat "lui" zijn of niet verder kijken wanneer het nieuws hun aanspreekt.
wildhagen
@DavidM14 augustus 2024 10:19
Ik vermoed dat dat is omdat beide heren een historie hebben met het verspreiden van nepnieuws, in het verleden hebben beiden dat immers aantoonbaar gedaan.

Dan is de kans ook niet zo heel onrealistisch dat men dat in zo'n interview ook zou doen, dus vanuit de geschiedenis snap ik dat punt eigenlijk wel. Of je het er mee eens bent of niet.
arbraxas @wildhagen14 augustus 2024 11:10
Je snapt dat de EU zich rechtsreeks aan het bemoeien is met de VS verkiezingen en nu met een politiek kruidvat zit opgescheept?

Dit gaat niet meer over Trump en Musk, maar over politieke verhoudingen die echt een behoorlijke knauw hebben gekregen.
R4gnax
@arbraxas14 augustus 2024 22:29
Je snapt dat de EU zich rechtsreeks aan het bemoeien is met de VS verkiezingen
Nee hoor. X is alleen de wacht aangezegd om te zorgen dat als ze dit gesprek ook publiceren binnen de EU, ze zich daarbij aan de DSA dienen te houden - met klem de artikelen inzake het voorkomen van het verspreiden van desinformatie.

Fijn dat Trump dat onder verkiezingstijd in de VS kan en mag, omdat het gewoon campagne-retoriek is - maar dat is het buiten de VS en in de EU dus niet. En daar moet X dan maar even rekening mee houden.

Betekent niet dat ze het gesprek moeten censureren of zo.
Betekent alleen dat ze er een lijstje van correcties naast mogen gaan leggen waar er weer eens zaken uit de mond van Trump rollen die als feit bestempelde meningen zijn; of waar er gewoon evident verifieerbaar over zaken gelogen wordt.


De enige reden dat dit opgeblazen wordt, is omdat dat is hoe Elon Musk het opgepakt heeft. Hij is de persoon die van een mug een olifant maakt - en dan is de EU ineens jegens het overheidsapparaat van de VS gehouden om in te binden en met excuses te komen, want: tjonge-jonge -- Elon heb z'n teentjes gestoten en nu is 't ie boos.

En dat is feitelijk alles.

Waarom reageert Elon op die manier?
Nou -- vrij eenvoudig. Hij had al mot met de EU over de DSA.
Dus is dit de uitgelezen kans om de overheid van de VS voor zijn karretje te spannen en hen het vuile werk op te laten knappen om 'die grote gemene EU' te knechten.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 14 augustus 2024 22:32]

Loller1 @DavidM14 augustus 2024 10:16
Omdat Musk een geschiedenis heeft in het verspreiden van desinformatie met behulp van het manipuleren van Twitter.
Cilph @DavidM14 augustus 2024 10:51
Waarom desinformatie werd verwacht in dit interview? Je hebt het over Trump, de man van de tienduizenden leugens, waarvan sommigen gevaarlijk zijn ook voor de EU met hoe die desinformatie mensen beinvloedt.
Lord Anubis @DavidM14 augustus 2024 15:40
Als je Musk vraagt "hoe gaat het?" geeft hij al desinformatie.
Zelfde geld voor Trump.

Vraag me af hoe de desinformatie formule eruit zal zien als je dat aan "Trump && Musk" plakt?
Krijg je dan zoiets als "Aai Aai" ( Alternate Artificial Intelligence ) in het kwadraat?


Edit.
Dacht weer eens wat verzonnen te hebben maar het bestaat al - Alternate Artificial Intelligence (AltAI)

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 14 augustus 2024 15:43]

DropjesLover @DavidM14 augustus 2024 10:18
Omdat Trump en Musk beiden nogal losjes omspringen met (controleren van uitspraken op) het waarheidsgehalte van uitspraken.

Daarnaast is Musk geen interviewer, dus welke richting het gesprek op zou gaan was van te voren niet te zeggen. Wel zitten ze beiden in dezelfde denkbeelden bubble.
Beiden zijn anti-regels en anti-EU. Het kan zo maar ontaarden in sterke anti-EU uitspraken ("met al die regels van hun, ik wil er geen zaken mee doen en ze bekijken het maar wanneer Rusland binnenvalt") waardoor hier weer iedereen in de paniek schiet, of iig de beurzen.
azortje @DropjesLover14 augustus 2024 10:32
Beiden zijn anti-regels en anti-EU. Het kan zo maar ontaarden in sterke anti-EU uitspraken ("met al die regels van hun, ik wil er geen zaken mee doen en ze bekijken het maar wanneer Rusland binnenvalt") waardoor hier weer iedereen in de paniek schiet, of iig de beurzen.

Suggereer je nu dat we dit soort uitspraken maar als onwenselijk moeten beschouwen en als het even kan blokkeren?
Ludewig 14 augustus 2024 10:46
maar draait wel om ongeveer dezelfde feiten: Breton wil dat X geen desinformatie verspreidt.
Het is wel opvallend dat men alleen lijkt te vallen over (vermeende) desinformatie van rechts, maar de desinformatie van links wel goed lijkt te vinden. Zowel de voorbeelden die de EU noemt, de doelwitten van hun desinformatiecampagne en de timing, lijkt heel erg gericht op gebeurtenissen op links (en ook nogal een obsessie met de Amerikaanse politiek, wat ook nogal een bijzondere inmenging is in buitenlandse politiek).

Deze reactie van Breton lijkt bijvoorbeeld een reactie op het interview van Trump op X. Blijkbaar vindt Breton dat hij daarop moet reageren, maar waarom doet hij dat? Hij zou er toch moeten zijn voor de Europese burger, dus waarom reageert hij hierop?

En waarom is X het doelwit en bijvoorbeeld niet CNN, want bij het debat tussen Trump en Biden was er afgesproken om geen kritische vragen te stellen (en beide aanwezigen logen ook veelvuldig). Als het een probleem is dat er geen of te weinig kritische vragen werden gesteld tijdens het interview op X, dan moet het CNN-debat toch net zo goed een probleem zijn? Of gelden er opeens totaal andere regels voor traditionele media en voor social media?

Ik heb zelf het idee dat het bij politieke beïnvloeding van traditionele media lastiger te verhullen is dat dit een navolging is van allerlei foute regimes en dat de EU denkt weg te komen met dingen bij social media, waar ze niet mee weg denken te komen bij de traditionele media.
Cilph @Ludewig14 augustus 2024 10:58
CNN doet geen zaken in Europa (niet noemenswaardig iig?) en valt niet onder de DSA. Ik zie ook niet hoe dat valt onder desinformatie. De brief ging toch ook niet over Fox News, en die is duizendmaal erger.
Ludewig @Cilph14 augustus 2024 11:43
CNN biedt hun website en hun streaming gewoon wereldwijd aan. Hier hebben ze het debat bijvoorbeeld gestreamed en er zit geen geoblock op: YouTube: CNN Presidential Debate: President Joe Biden and former President Do...

Ik zie niet het verschil tussen een interview op X met een Amerikaanse politicus, wat vooral gericht is op een Amerikaans publiek, maar wat iedereen kan zien, of een debat op YouTube met Amerikaanse politici, wat vooral gericht is op een Amerikaans publiek, maar wat iedereen kan zien.

Ik mis nog steeds een steekhoudend argument waarom Breton en de EU als geheel zijn vizier zo richt op bijvoorbeeld X, maar traditionele media zoals CNN overal mee laten komen. En sowieso gebruiken de traditionele media ook de social media om hun producten te verspreiden of aan te prijzen, dus het loopt nogal in elkaar over.
Cilph @Ludewig14 augustus 2024 11:56
Er zijn bepaalde criteria die bepalen wanneer een buitenlandse dienst wel of niet onder de wetgeving van de DSA valt. CNN/FOX plaatsen geen content/meningen van derden (gebruikers) en zijn persoonlijk aansprakelijk; hebben vrij weinig tot geen aanwezigheid in de EU en richten zich ook niet bewust op onze markt.

Lijkt mij dus duidelijk waarom Breton zich niet bemoeit met "traditionele media".
Ludewig @Cilph14 augustus 2024 12:57
CNN/FOX plaatsen geen content/meningen van derden (gebruikers) en zijn persoonlijk aansprakelijk
Dat is misschien de theorie, maar in de praktijk wil de EU zich blijkbaar bemoeien met nogal traditionele journalistiek (een interview) op social media.

En het hele verhaal over aansprakelijkheid is volgens mij een drogreden, want het verspreiden van desinformatie is geen misdrijf. Dus er is sowieso niemand aansprakelijk.

Het hele gevaar is juist dat er meningen/beweringen worden gecensureerd die geen wet overtreden en waarbij er door de rechter ook geen onafhankelijke toetsing is, maar waarbij er door politieke druk en invloed bepaalde meningen worden gecensureerd. En dat is trouwens niet iets nieuws, want we weten al dat de geheime diensten bij de social media druk uitoefenen om dingen we te censureren, zonder rechterlijke toetsing.
Moraelyn @Ludewig14 augustus 2024 11:11
De politiek heeft minder invloed op sociale media.

Hier in NL is bijna alle traditionele media vrij links, dat past in het straatje van de huidige politiek dus wordt er niet over geklaagd. Daarbij komt dat de "rechste" politiek daar eigenlijk neutraal in zou moeten staan en dus niet zo snel zou moeten klagen over wat de media roept.

Het zou mooi zijn als de traditionele media ook wat kriitscher zou zijn.
marcod @Moraelyn14 augustus 2024 12:32
Onafhankelijke site zoals groundnews geeft weer dat de traditionele media in Nederland rechts leunend is.

Nu wil ik wel graag weten waarom jij denkt dat het Nederlandse media landschap link is ? Heb je hier ook bronnen voor anders ben je hier ook desinformatie aan het verspreiden.
procyon @marcod14 augustus 2024 12:51
Onafhankelijke site zoals groundnews geeft weer dat de traditionele media in Nederland rechts leunend is.
Interessant, want ook ik dacht dat het media landschap voornamelijk links is.
Ben nu lid geworden van groundnews, weet jij waar kan ik die statistiek kan zien?
marcod @procyon14 augustus 2024 13:20
Je kunt bij elk nieuwsbericht zien welke media hierover hebben bericht. Je kunt daar bijvoorbeeld op nos klikken en zien dat zij recht leunend zijn.

Ze gebruiken deze methode om te bepalen waar de media op het politieke spectrum ligt:https://ground.news/rating-system
procyon @marcod14 augustus 2024 13:33
Gevonden! dank :
https://mediabiasfactchec...levision-association-nos/
jacob.korf 14 augustus 2024 10:24
Vrijheid van meningsuiting. Sinds wanneer mogen mensen geen lulverhaal meer ophangen om stemmen te krijgen? Is toch zo oud als de weg naar Rome? Mensen moeten leren om de zin van de onzin de scheiden. Sterke eigen mening hebben is belangrijker dan dat je beschermd wordt van de meningen die een regering/opinie/groep niet welgevallig is.

[Reactie gewijzigd door jacob.korf op 14 augustus 2024 10:27]

svane @jacob.korf14 augustus 2024 12:34
Vrijheid van meningsuiting. Sinds waneer mag Thierry Breton geen brief sturen met zijn mening? Werkt beide kanten op :)
jacob.korf @svane14 augustus 2024 15:00
Vrijheid van meningsuiting. Sinds waneer mag Thierry Breton geen brief sturen met zijn mening? Werkt beide kanten op :)
Eens, maar op voorhand iemand proberen de mond te snoeren is geen vrijheid van meningsuiting. Net als dreigen
zonglew00 14 augustus 2024 14:05
De brief van Breton viel bij veel mensen in slechte aarde. X-ceo Linda Yaccarino zei onder andere dat de brief 'een poging was een Europese wet toe te passen op Amerikaanse politieke activiteiten'.

Kan iemand yaccarino een les geven over er zijn meer landen dan usa? Wat zij daar doen kan ons een geen ene ruk schelen. Maar als dat doorsijpelt naar ons dan heeft X een probleem. Hier gelden eu regels, netals Amerikaanse regels gelden op asml
TWeaKLeGeND 14 augustus 2024 14:20
Hoe is dit bemoeien in de presidentsverkiezingen van een ander land? Om te beginnen hebbben we het hier niet over een presidentskandidaatinterview maar gewoon over een gesprek tussen zotten die elkaar paaien met wie weet wat, op zijn minst iig met 45 miljoen per maand.

X opereert in de EU en heeft zich gewoon aan de DSA wetten te houden.

Het enige dat enigszins 'anders' is, is dat de euro commissaris van te voren waarschuwt in plaats van het platform zijn gang laten gaan om vervolgens actie te ondernemen als het platform de regels overtreedt.

Als X lekker zijn eigen gang wil gaan moeten ze maar desinformatie enkel toegankelijk maken vanuit de VS

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 14 augustus 2024 14:21]


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