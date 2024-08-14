Bloomberg: Amerikaanse Justitie overweegt Google op te breken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou overwegen Google op te breken. Dat is volgens Bloomberg een van de opties die de autoriteiten overwegen om de macht van Google tegen te gaan, nadat een rechter concludeerde dat het bedrijf een monopoliepositie heeft.

Bloomberg stelt op basis van bronnen dat het opbreken van Google als optie op tafel ligt bij het ministerie van Justitie in de VS. Het ministerie kijkt naar mogelijke maatregelen tegen Google in een zaak waarbij een rechter onlangs concludeerde dat Google een illegaal monopolie op de zoekmachinemarkt heeft. Het ministerie wil nu de volgende stap zetten in deze zaak en daar maatregelen aan verbinden.

Een van die maatregelen kan dus zijn dat het bedrijf wordt opgebroken, stellen bronnen van Bloomberg. In dat geval moeten Android en Chrome mogelijk worden afgestoten, maar het ministerie zou ook kijken naar een verplichte verkoop van AdWords. Met name het afstoten van Android zou passen binnen de uitspraak in de zaak. De rechter zei daarin dat Google fabrikanten onterecht dwingt apps als Gmail en de Play Store op telefoons te leveren en om de zoekwidget en Chrome standaard te installeren.

Het opbreken van Google zou overigens niet de eerste of meest voor de hand liggende stap zijn. Het ministerie kijkt ook naar minder ingrijpende opties, zoals Google verplichten om zijn data af te staan aan concurrerende zoekmachines als Bing en DuckDuckGo. Het gaat dan om gebruikersdata waarmee de zoekmachine kan worden verbeterd. Dat is vergelijkbaar met hoe het ministerie in de jaren vijftig AT&T opbrak en dat bedrijf ertoe verplichtte om meer data te delen.