Bloomberg: Amerikaanse Justitie overweegt Google op te breken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou overwegen Google op te breken. Dat is volgens Bloomberg een van de opties die de autoriteiten overwegen om de macht van Google tegen te gaan, nadat een rechter concludeerde dat het bedrijf een monopoliepositie heeft.

Bloomberg stelt op basis van bronnen dat het opbreken van Google als optie op tafel ligt bij het ministerie van Justitie in de VS. Het ministerie kijkt naar mogelijke maatregelen tegen Google in een zaak waarbij een rechter onlangs concludeerde dat Google een illegaal monopolie op de zoekmachinemarkt heeft. Het ministerie wil nu de volgende stap zetten in deze zaak en daar maatregelen aan verbinden.

Een van die maatregelen kan dus zijn dat het bedrijf wordt opgebroken, stellen bronnen van Bloomberg. In dat geval moeten Android en Chrome mogelijk worden afgestoten, maar het ministerie zou ook kijken naar een verplichte verkoop van AdWords. Met name het afstoten van Android zou passen binnen de uitspraak in de zaak. De rechter zei daarin dat Google fabrikanten onterecht dwingt apps als Gmail en de Play Store op telefoons te leveren en om de zoekwidget en Chrome standaard te installeren.

Het opbreken van Google zou overigens niet de eerste of meest voor de hand liggende stap zijn. Het ministerie kijkt ook naar minder ingrijpende opties, zoals Google verplichten om zijn data af te staan aan concurrerende zoekmachines als Bing en DuckDuckGo. Het gaat dan om gebruikersdata waarmee de zoekmachine kan worden verbeterd. Dat is vergelijkbaar met hoe het ministerie in de jaren vijftig AT&T opbrak en dat bedrijf ertoe verplichtte om meer data te delen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 14-08-2024 09:07
215 • submitter: Munchie

14-08-2024 • 09:07

215

Submitter: Munchie

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Reacties (215)

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MicGlou 14 augustus 2024 09:16
De rechter zei daarin dat Google fabrikanten onterecht dwingt apps als Gmail en de Play Store op telefoons te leveren en om de zoekwidget en Chrome standaard te installeren.
Dan heeft die rechter dat niet helemaal goed begrepen, Android is totaal niet afhankelijk van de GApps... vrij vreemde conclusie. Dat er geen fatsoenlijke alternatieven bestaan is een andere zaak, maar dat kan je Google niet echt aanrekenen.

Als je op basis van dergelijke onwaarheden een bedrijf wil opbreken, auw. Stel hiermee overigens niet ter discussie dat Google een enorme machtspositie heeft, maar het opbreken van een dergelijk grote organisatie zal toch op feiten gebaseerd moeten zijn.
pomp0m @MicGlou14 augustus 2024 09:24
Dit is half waar, Android is vrij van Google, maar de (in niet tweakers wereld) belangrijke dingen van Android staan wel achter een Google muur, namelijk de play store. De playstore is voor niet tweakers de enige mogelijkheid om iets te kunnen toevoegen aan het OS, een apk downloaden en installeren zit niet in het kennispakket van een niet tweaker.
Daarmee is het android zoals de niet tweakers het kennen alleen de Google Android en bestaat de normale android eigenlijk niet.
e.dewaal @pomp0m14 augustus 2024 09:52
Er zit veel meer in en achter de play store/services wat gebruikers gaan missen op het moment dat het uit elkaar getrokken wordt.
https://support.google.com/android/answer/10546414

Alle dingen zijn vervangbaar en op een andere manier op te lossen, maar veel apps zijn diep geïntegreerd met api's van Google Play, waardoor het zichzelf voor de gemiddelde gebruiker onmisbaar heeft gemaakt.
Verwijderd @e.dewaal14 augustus 2024 10:56
Dat 'diep' valt in de praktijk mee. Ik heb al jaren geen GSF op mijn Huawei. De enige apps die mij echt problemen geven zijn bankapps: QR-codes lezen en contactloos betalen. Google maps gebruikte ik ook niet toen ik nog wel GSF had.
Van de 7 bankapps die ik gebruik geeft alleen die van knab serieuze problemen. Maanden werkt die goed totdat het lezen van QR weer eens niet werkt. Het is ook de enige bankapp die heel kort, nauwelijks leesbaar, een waarschuwing geeft dat het moedertje Google mist.
Contactloos betalen zonder Google is goed mogelijk met debit Mastercard en Visa (via Curve).

Wanneer Google zou worden gedwongen bepaalde routines met betrekking tot notificaties en beveiliging onderdeel te maken van opensource Android, zou je Google niet meer nodig hebben. Je zou dan ook meer alternatieve Google Play alternatieven krijgen.
Wolfos @Verwijderd15 augustus 2024 09:40
En Android alternatieven. Want Android apps zijn behoorlijk goed te emuleren. Het word ineens weer mogelijk voor fabrikanten om een eigen OS te ontwikkelen, want ze kunnen het applicatie ecosysteem meenemen.
sdsnatcher73 @e.dewaal14 augustus 2024 11:29
Al dit zal ook niet verdwijnen als Google opgesplitst wordt. Er komt een bedrijf [insert name] dat zich met Android en het ecosysteem en services daaromtrent gaat bezighouden. Een andere afsplitsing [insert name 2] zal zich bezighouden met Chrome. En Google zelf doet alleen de zoekmachine. In hoeveel bedrijven zo’n opsplitsing gaat resulteren is natuurlijk gissen. Wat gaat er met Gmail, Google Docs bijv. gebeuren, blijven die wel bij het bedrijf wat de zoekmachine mag beheren of moet dat ook apart….
evers97 @sdsnatcher7314 augustus 2024 15:01
Ik vraag me dan wel af of al die afsplitsingen dan niet onder één holding geplaatst kunnen worden, waardoor Google alles kan afsplitsen, maar alsnog de vinger in de pap heeft.
MicGlou @pomp0m14 augustus 2024 09:31
Dat is niet het probleem van Google, wat dat betreft heeft de hele markt die Android telefoons verkoopt altijd maar achterover geleund en graag gebruik gemaakt van de GApps totdat het nu dus zo gigantisch is dat niemand er meer mee kan concurreren. Zelfs een gigant als Samsung probeert het al jaren met hun Galaxy Store... bijna niemand gebruikt het buiten dat het op de achtergrond wordt gebruikt om wat Samsung eigen apps e.d. up-to-date te houden. Die dominante positie gaat echt niet veranderen met het opbreken van het bedrijf omdat er simpelweg geen (goede) alternatieven zijn.
eggsforpedro @MicGlou14 augustus 2024 09:45
Wat is het nou, de markt heeft achterovergeleund of Samsung probeert het met z’n eigen store? Want die twee spreken elkaar tegen
MarcMK2 @eggsforpedro14 augustus 2024 13:14
Beide, de markt heeft eerst achterover geleund en google gebruikt voor alles want goedkoop en nu probeert samsung te concureren met hun eigen store maar gebruikt bijna niemand dat.

ik heb zelf ook een samsung en kan uit ervaring vertellen dat ik de samsung store ook nooit gebruik behalve voor de updates van samsung apps.
eggsforpedro @MarcMK214 augustus 2024 13:58
Feit is dat Google nu dominant is en dat bedrijven (zoals Samsung) daar nu niet zomaar meer tussenkomen. Dat is wel degelijk een grond om zo'n bedrijf op te splitsen. Dat de rest van de markt in het verleden 'lui' is geweest (voor zover dat ook echt het geval is), is niet relevant.
B_FORCE @MicGlou14 augustus 2024 12:24
Niet alleen de markt heeft achterover geleund.

Zo goed als alle overheden van landen hebben er geen bal aan gedaan de afgelopen 30 jaar.

Ipv een infrastructuur te creëren die beheert wordt door overheden, is het nogsteeds vrijwel een wild westen waar inmiddels grote private organisaties teveel macht hebben gekregen.

Stel je eens voor om hetzelfde principe los te laten op offline infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de autowegen en veiligheid, die beheert zouden worden door grote coöperaties die enkel uit zijn op winst.

Het probleem is echter dat we in een digitale wereld niet meer zonder dingen als email, WhatsApp en andere sociale media kunnen.
Erger nog: overheden kunnen niet eens meer zonder.

Dus je hebt inmiddels deze super rare situatie waar mensen praktische gedwongen worden om iets te gebruiken en tegelijkertijd ook niet meer zonder kunnen.
Yalopa @B_FORCE14 augustus 2024 13:44
Overheden die it infra beheren? Neen bedankt. Wat betreft private autowegen, bewijst frankrijk dat het prima kan.
Raymond Deen @Yalopa15 augustus 2024 00:18
Ik weet niet of je daar als inwoner ook nog zoiets als wegenbelasting betaalt, maar al die extra Euro's die je betaalt aan tol om op een niet meer dan fatsoenlijk onderhouden weg te rijden, vind ik persoonlijk wel wat duur...
2TheMaks @B_FORCE14 augustus 2024 21:20
Ipv een infrastructuur te creëren die beheert wordt door overheden ...
Internet is, zoals het woord zegt, een netwerk van netwerken. Ofwel: private infrastructuur welke gekoppeld is middels open standaarden.

Als we het aan publieke overheden hadden over gelaten dan hadden we nu nog steeds een telefoon met een draaischijf en een papieren telefoonboek. Private pioniers bedachten toepassingen die gebruik maken van internet-technologie. Miljarden van die toepassingen zijn in de prullenbak beland. Een handjevol toepassingen werd populair bij het grote publiek. Dit handjevol pioniers zijn uitgegroeid tot wat nu 'de tech-reuzen' genoemd worden.

Dacht je dat het (federale) overheden een reet kan schelen uit hoeveel/weinig aanbieders de consumenten kunnen kiezen? Nee, sommige 'tech-reuzen' beginnen de macht te evenaren van (federale) overheden. Dat is de werkelijke reden voor (federale) overheden om in te grijpen, en private ondernemingen op te splitsen. En dat terwijl iedere stap in de groei van die private onderneming nota bene eerst getoetst is aan concurrentie-voorwaarden voordat deze werd toegestaan.
B_FORCE @2TheMaks14 augustus 2024 21:32
Nee, sommige 'tech-reuzen' beginnen de macht te evenaren van (federale) overheden.
Nee, sterker nog, sommige hebben een veelvoud qua resources, geld en macht van sommige overheden.

De weg van hier naar Rome is ook net zo goed een internet.
Echter in dat geval een netwerk van wegen.
Wegen die beheert moeten worden, gerepareerd en gecontroleerd zodat mensen elkaar niet tot moes rijden.

Daar rijden gebeurt overigens vrij anoniem.
Ik kan nu in de auto stappen en niemand weet of ik vervolgens in Spanje of in Noorwegen belandt.

Nu zijn die wegen ook niet 100% veilig, maar het is iig niet in handen van allerlei private organisaties die bizar hoge tol vragen.

Overigens kan dat wel, zoek maar eens op wat er in Chicago is gebeurt met een private organisatie die het parkeerbeleid regelt.
Samenvatting: zeggen dat het een ENORM slecht idee was is zelfs een understatement.

Het huidige internet is in principe in precies dezelfde staat.
Gevolg; enige vorm van controle is totaal zoek geraakt.

Ik ben het overigens 100% eens dat veel ideeën om het anders te doen zijn geprobeerd en niet al te best waren.
Om echter in computertermen te blijven, is het geen binaire wereld.
In de werkelijke wereld bestaat er meer dan een 0 en 1, of zwart en wit.
We kunnen ook ergens tussenin gaan zitten.
pomp0m @MicGlou14 augustus 2024 09:44
Het is niet het probleem van Google maar wel het probleem voor Google, als 'alpha', monopolist, influencer, etc krijg je dat als verantwoordelijkheid bij.

Om ervoor te zorgen dat je niet opslokt en neemt maar ook toestaat en geeft. Google had met volwassen inzicht moeten zien dat zij te machtig werden in die markt en moeten helpen aan concurrentie of ontkoppelen aan voorwaarden (playstore van Google Android naar Android verhuizen) zodat de markt gezond blijft.

De markt zal niet veranderen want men zal nog steeds de playstore gebruiken maar als de playstore van een onafhankelijk bedrijf is zal Google het niet naar zijn hand kunnen zetten zonder dat Samsung en de rest er eerlijk (democratisch) over mee kunnen beslissen. Google zit dan aan dezelfde onderhandelingspositie.

Groot worden is geforceerd volwassen worden.
Zezura @pomp0m14 augustus 2024 10:20
volwassen worden, ik zou zeggen verantwoordelijkheid nemen in de samenleven.
cold_as_ijs @MicGlou14 augustus 2024 09:57
Jawel dit is wel het probleem van google aangezien ze hun monopoliepositie hebben misbruikt, dat is letterlijk de uitspraak vsn de rechtbank. Of heb jij tenzij jij andere informatie waaruit blijkt dat google dit niet heeft gedaan?
Robby517 @MicGlou14 augustus 2024 11:24
Tuurlijk is dat het probleem van Google, het is Google die de split tussen het open source Android en de Google apps & services bewust diep gemaakt heeft en mee gestuurd heeft dat Android an sich niet veel waard is.
ronaldvr @MicGlou14 augustus 2024 17:31
Het probleem is niet dat de markt 'achterover leunt', het probleem is dat je/de markt tegen 'gratis' niet op kan. Google heeft zich door 'predatory pricing' een machtspositie verworven. Zie ook het beroemde stuk van Lisa M Khan over Amazon (een analoog verhaal) van 7 jaar geleden (Voor ze hoofd van de FTC werd:

https://www.yalelawjourna...amazons-antitrust-paradox
This Note argues that the current framework in antitrust—specifically its pegging competition to “consumer welfare,” defined as short-term price effects—is unequipped to capture the architecture of market power in the modern economy. We cannot cognize the potential harms to competition posed by Amazon’s dominance if we measure competition primarily through price and output. Specifically, current doctrine underappreciates the risk of predatory pricing and how integration across distinct business lines may prove anticompetitive.
Holmindeboks @pomp0m14 augustus 2024 10:11
Het is denk ik meer dan alleen geen tweaker zijn. Het is gemak. Het staat erop dus waarom zou je wat anders kiezen. Ook vertrouwen. Iets buiten de officiele store om doen lijkt mij niet prettig. Helemaal niet in deze tijden. En ook nog wat je gewend bent (als je niet beter weet) mensen gebruiken het al zo lang. Ik ook. En met gemak denk ik ook dat je niet handmatig hoeft te updaten.

Op mijn oude nokia n95 deed ik dat wel. Apps van internet plukken. Weet ook niet of daar wel een store op zat. Maar is ook een ander OS. Geen android.

En misschien willen mensen niet meer dan alleen google. Vele zeuren over teveel launchers op hun pc voor games. En streamings diensten voor films allemaal verspreid. Veel mensen vinden dat niet fijn. En nu bij google zit alles onder 1 dak en is het nog niet goed omdat het teveel macht heeft. Ik vind alles onder 1 dak (eco systeem) wel prettig.

En ik snap eigenlijk wel dat je je eigen app pakketten wilt toevoegen op je eigen apparaat. Dat mensen bij je blijven.
pomp0m @Holmindeboks14 augustus 2024 11:59
Het vertrouwen kan je ook de andere kant op kweken. Toevallig sinds vorige week mijn eerste uitstapje naar een Apple pc, dus ik denk hun werken met de appstore en daar moet ik mijn spul vandaan halen, nops duurt echt 5min voordat je tegen de grenzen van de appstore aan komt en je gewoon weer lekker traditioneel op het internet een file download om dat te installeren.

Maar dan is de mindset toch appstore? Nops het was 1 zoektocht op het internet die me wegbegeleide van de appstore en me het vertrouwen gaf, je moet applicaties online zoeken omdat de dingen die je wilt niet op de appstore staan.

(edit) eerste zoektocht ging om mouse acceleration en scroll acceleration uit te zetten, 2de om windowsnapping aan te zetten.

[Reactie gewijzigd door pomp0m op 14 augustus 2024 12:01]

-TheNose- @pomp0m14 augustus 2024 17:30
De MacOS appstore is dan ook een lachertje en een slecht voorbeeld in deze. De IOS appstore is een veel beter voorbeeld, daar gaan mensen ook niet zomaar op internet een bestandje downloaden, sterker nog dat kan niet eens!
pomp0m @-TheNose-14 augustus 2024 17:52
Hahahah, goed punt maar dit is mijn eerste keer Apple (1x apple tv + 1x mac mini) dus een meetpunt van 2. Maar misschien komt er een keertje een iPhone, dan heb ik dat ook een keertje geprobeerd en zie ik of het daar anders (beter?) is.

Context ging hier meer op als de forums (community) comminucatie goed is dan stap je snel vertrouwd over naar iets anders. Dat kan ook bij de playstore, als de publieke mindset swingt en er zijn genoeg influencers en andere poppetjes waar mensen naar volgen dan is de playstore snel geschiedenis en is men overgestapt naar iets nieuws. Al doen we alsof het ecosysteem niet zonder kan en dat het zo moet zijn dat is meestal een mindset die snel verlegd kan worden, kijk naar Nokia,Yahoo,etc.
MarcMK2 @Holmindeboks14 augustus 2024 13:19
Ik ben het helemaal eens dat ik alles op 1 plek wil, ik wil niet dat er straks 5 cloud omgevingen zijn waar mijn data opgeslagen is.
De enige eis die ik heb is dat als ik iets buiten de store om wil installeren ik dit kan doen.
Timmmeeehhh @pomp0m14 augustus 2024 10:02
Dat is nog meer het geval voor apple. Inmiddels is het mogelijk om alternatieve app stores te installeren, maar dat is nog vele malen lastiger voor niet tweakers dan APKs buiten play store om installeren, en dat voldoet blijkbaar wel nu aan de europese wetgeving die was bedoeld om apple monopolie tegen te gaan.
mocean @Timmmeeehhh14 augustus 2024 12:13
Dat klopt, maar Apple heeft geen monopolistische advertentie & zoekmachine tak!
Wolfos @Timmmeeehhh15 augustus 2024 09:52
Ik denk dat heel big tech wel een kandidaat is om op te breken eigenlijk. Deze bedrijven zijn allemaal veel te groot geworden, en hebben verschillende onderdelen die best op zichzelf zouden kunnen staan.

Denk dat het heerlijk zou zijn als alle besturingssystemen verlost worden van die voorgeïnstalleerde cloud meuk. Dan moeten ze ineens echt gaan concurreren om de beste dienst te bieden, in plaats van leunen op OS integratie.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 15 augustus 2024 09:53]

YopY @pomp0m14 augustus 2024 10:56
De playstore is voor niet tweakers de enige mogelijkheid om iets te kunnen toevoegen aan het OS
Hadden veel smartphone bouwers niet hun eigen app store preinstalled? (ik weet het zelf niet, ik heb al tien jaar geen android telefoon meer gehad)
freaky @pomp0m14 augustus 2024 11:20
https://www.samsung.com/us/apps/galaxy-store/

Meen dat o.a. aankopen in PokemonGo er goedkoper zijn.
spokje @MicGlou14 augustus 2024 09:20
Als jij als fabrikant mee wil doen op de telefoonmarkt kun je kiezen voor Android of Google Android. En als je die eerste kiest ben je kansloos. In het geval van de tweede word je als fabrikant gedwongen door Google om Gapps te installeren.

Wat is daar geen feit aan?
Vinnie.1234 @spokje14 augustus 2024 09:27
Volgens mij doet Huawai het toch nog steeds heel goed zonder Google. En in hun eigen store staan ook alle apps die je wilt gebruiken en vaak met nog leuke aanbiedingen er bij ook (voornamelijk voor de Duitsers, maar dat is wel op te lossen)
ZwolschBalletje @Vinnie.123414 augustus 2024 10:00
Volgens mij doet Huawai het toch nog steeds heel goed zonder Google.
Huawei doet een dappere poging om alternatieven voor de Google Services te ontwikkelen, maar ‘nog steeds heel goed’ lijkt licht overdreven als ik naar de statistieken kijk. Daar (en in de nieuwsberichten hier in Nederland) is het merk helemaal verdwenen na de wettelijke ban op Amerikaanse onderdelen/technieken.
https://www.statista.com/...s-since-4th-quarter-2009/
Seal64 @Vinnie.123414 augustus 2024 11:54
Bij mijn weten is de enige reden dat Huawei nog bestaat, het feit dat de Chinese markt zélf groot genoeg is voor een dergelijke speler en omdat ze nog veel meer doen dan alleen telefoons. Buiten China zijn ze inmiddels geneuzel in de marge, daar hebben Apple en Samsung het grootste deel van de markt in handen, de derde plaats lijkt voor Xiaomi te zijn.
sympa @spokje14 augustus 2024 09:35
Google Android heeft de Play Services en daar zit heel erg veel (closed source) in wat niet op de Open Source Android zit.
Een telefoon uitbrengen zonder Play Store zou best kunnen.
Een telefoon uitbrengen waar apps zelfs via sideloading niet werken... minder.
Verwijderd @sympa14 augustus 2024 11:02
Ik heb al jaren zo'n telefoon, een Huawei. Op één na komen al mij Google Play apps rechtstreeks uit de store. Google staat dat toe, probeert wel mijn Huawei te bannen omdat Trump hen dat heeft opgelegd, maar doet geen enkele moeite om spoofen te voorkomen😁.
Martijn.C.V @sympa14 augustus 2024 11:08
Een telefoon uitbrengen zonder Play Store zou best kunnen.
In theorie heb je gelijk. In praktijk koopt niemand die telefoon dan, want het is niet bruikbaar. Je kunt je apps er niet opzetten enzo, en updaten werkt opeens gek en al je Google apps werken opeens gek samen, en je bent je contacten kwijt want dat was ook een Google feature.

Dat is natuurlijk niet letterlijk waar, maar 'de meeste mensen' wel de praktijk. Want 'de meeste mensen' kiezen voor gemak, dat is mens eigen.

En een verkoper mikt (over het algemeen) op 'de meeste mensen', niet die paar uitzonderingen. En 'de meeste mensen' en 'geen Play Store' sluiten elkaar in praktijk dus uit, dus eigenlijk helemaal geen keuze :)
YopY @spokje14 augustus 2024 10:57
En dat vind ik gek, want de Android giganten zoals Samsung en Huawei (met een omzet van miljarden) hebben de middelen om de ontbrekende delen zelf te bouwen, of zelfs hun eigen OS te bouwen (alhoewel ze dat in het verleden wel geprobeerd hebben).
CH4OS @YopY14 augustus 2024 11:27
Het is echter goedkoper om voort te borduren op werk van een ander en dat uit te breiden of aan te passen met het eigen smaakje of sausje. ;)
sympa @YopY14 augustus 2024 13:49
Ze moeten compatibel zijn. Maar het zou kunnen denk ik, compatibel zijn. En die twee grote hebben genoeg marktaandeel.
Maar in de VS kijken ze niet naar "wat theoretisch kan". Maar wat er echt gebeurt.
Helaas kijkt de ACM graag naar "wat er theoretisch kan". En dan neemt de ene reus de andere reus over. "Maar er kan gewoon een bij op de markt hoor dus we hebben geen bezwaar dat de consument geen concurrenten meer heeft om uit te kiezen"...
CH4OS @spokje14 augustus 2024 09:45
Waarom gelijk kansloos met Android (AOSP)? Ik geloof dat Huawei het anders zo slecht niet doet met Google-loze Android op hun telefoons? :) En ook daarop kan je, mits je een beetje handig bent, "gewoon" de Google diensten ook installeren.
MicGlou @spokje14 augustus 2024 09:27
Ik zeg toch niet dat het geen feit is? Dat er nooit andere fatsoenlijke stores e.d. voor Android zijn uitgekomen is niet het probleem van Google. Nou ja... er zijn alternatieve stores maar dan ga je de voornamelijk de Chinese markt op, of dat is wat je wil? Overigens Android = Android. Het wordt "Google Android" als je de GApps erop hebt.
RogerWilco2 @MicGlou14 augustus 2024 09:53
Als die alternatieve stores niet slagen door dingen die Google doet dan is het wel het probleem van Google. Dat lijkt hier het punt te zijn.
CH4OS @MicGlou14 augustus 2024 09:36
Dan heeft die rechter dat niet helemaal goed begrepen, Android is totaal niet afhankelijk van de GApps... vrij vreemde conclusie. Dat er geen fatsoenlijke alternatieven bestaan is een andere zaak, maar dat kan je Google niet echt aanrekenen.
Er zijn twee varianten van Android, de Google Android, die elke telefoonfabrikant zo'n beetje gebruikt, waarbij inderdaad Google Play store en diverse andere Google apps standaard inbegrepen zijn en standaard dus diverse Google diensten meelevert. En er is AOSP, Android Open Source Project, waarin dat allemaal niet inbegrepen zit. Ook dan heb je "gewoon" Android, alleen is dat kaal en zitten de Google services en apps er dus niet bij. Op zich geeft dat een heel andere (imo betere en vriendelijkere) ervaring.

De doorsnee gebruiker weet echter niet hoe zelf dan de Google apps en services te installeren (wat ook afhankelijk kan zijn van de gebruikte Android versie) of een alternatieve appstore zoals F-Droid bijvoorbeeld. Google dwingt dus alleen hun diensten af, wanneer je de Google Android versie op de telefoon wilt installeren af-fabriek.

Met dit verschil in het achterhoofd, is het dus wel degelijk dwang momenteel. Echter zou het netter van Google zijn om een minder grote footprint af te dwingen. Bijvoorbeeld wel Google Play en de benodigde services ervoor, maar geen apps zoals YouTube, Chrome, Meet, of Docs et cetera, die je er nu wel standaard bij krijgt. Die apps zijn immers ook los te installeren vanuit de Play Store als een gebruiker daadwerkelijk de apps wilt gebruiken.
Als je op basis van dergelijke onwaarheden een bedrijf wil opbreken, auw. Stel hiermee overigens niet ter discussie dat Google een enorme machtspositie heeft, maar het opbreken van een dergelijk grote organisatie zal toch op feiten gebaseerd moeten zijn.
Ik denk dan ook dat een stuk ook zit in de interpretatie van de alinea en de eventuele vertaling vanuit het bron artikel. In werkelijkheid is het een stuk genuanceerder (zie het begin van mijn reactie).

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 augustus 2024 09:47]

Alxndr @CH4OS14 augustus 2024 10:05
Goed verhaal, maar: "Echter zou het netter van Google zijn om een minder grote footprint af te dwingen."

Hoeveel bedrijven ken je die zich 'netjes' gedragen (dus verder gaan dan hun wettelijke verplichtingen) als het om geld verdienen aankomt ? Volgens mij kan en mag je niet verwachten dat (commerciële) bedrijven vrijwillig hun kip die gouden eieren legt gaan slachten.

Een bedrijf heeft een doel: zo veel mogelijk geld verdienen, dat doe je niet door jezelf (vrijwillig) in je voet te schieten.
CH4OS @Alxndr14 augustus 2024 10:18
Dat een bedrijf liever iets anders doet, betekend natuurlijk niet dat wat ik aangeef niet netter is. Natuurlijk wil een geld liever geld verdienen e.d, maar dat betekend niet dat de Wet een ander gedrag niet kan afdwingen. Zie de DSA en DMA bijvoorbeeld. Het speelveld wordt bepaald door gebruik en de wenselijkheid van bepaalde zaken en als dat te ruim is, moet dat dus worden aangepast. ;)
Alxndr @CH4OS14 augustus 2024 10:32
Het zou zeker 'netter' zijn, maar het is niet realistisch? Zoals je zelf zegt: als de regels te ruim zijn, moet je ze aanpassen.

Het zou ook 'netjes' zijn als iedereen uit eigen beweging 90 km/u gaat rijden, dat scheelt een hoop op een boel vlakken: milieu, veiligheid etc. Maar met een snelheidslimiet van 100 rijden de meeste mensen 104 - want dan krijg je net geen boete en ben je net drie minuten eerder op werk zodat je nog een kop koffie kan pakken. Als je wil dat mensen niet harder dan 90 rijden moet je de snelheidslimiet op 85 zetten (en er ook nog een flitspaal neerzetten).
CH4OS @Alxndr14 augustus 2024 10:45
In wat voor zin is het niet realistisch? Alles en iedereen zullen altijd de grenzen van de Wet opzoeken en wanneer dat teveel gebeurd wordt de Wet wederom aangepast. In jouw snelheidsovertreding voorbeeld is dat niet anders.

Als het onwenselijk is hoe eea gaat, moet er (helaas?) toe gedwongen worden om eea te realiseren. Dat is precies wat het Department of Justice wilt doen, door Google te verplichten om verder op te splitsen. Met de DSA en de DMA heeft de Europese Commissie toch ook paal en perk gesteld (of in elk geval een betere duiding gegeven) aan de macht van grote (tech)bedrijven? :)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 augustus 2024 10:48]

Alxndr @CH4OS14 augustus 2024 11:19
Ik snap niet wat je probeert te zeggen, want volgens mij zijn we het eens?

Wat ik niet realistisch noem is verwachten dat bedrijven zonder aanleiding (dwang/regels/wettelijke verplichtingen) kiezen 'het goede' te doen als ze dat direct geld kost.
CH4OS @Alxndr14 augustus 2024 11:22
Ik snap niet wat je probeert te zeggen, want volgens mij zijn we het eens?
Ah, dit deel had ik even niet door. Dank. :)
Wat ik niet realistisch noem is verwachten dat bedrijven zonder aanleiding (dwang/regels/wettelijke verplichtingen) kiezen 'het goede' te doen als ze dat direct geld kost.
Dat het vanuit bedrijfsperspectief niet realistisch is, betekend niet dat ik niet anders van mening kan zijn natuurlijk. :) We hoeven alhier immers ook niet altijd met een bedrijf mee- of voor hen te denken. :)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 augustus 2024 13:16]

Alxndr @CH4OS14 augustus 2024 12:00
Sorry, maar na zoveel keer kan ik me niet meer inhouden: betekenT :X

Maar laten we er maar over ophouden, want waar het hier mis gaat is dat je denkt dat meningen hier relevant zijn. Dat commerciële bedrijven altijd (moeten) kiezen voor meer winst is geen mening, maar een feit - anders is het geen commercieel bedrijf maar een goed doel of maatschappelijke instelling ofzo.
CH4OS @Alxndr14 augustus 2024 12:09
Dus ik moet in mijn reacties daar altijd rekening mee houden, dat bedrijven anders werken en nooit doen wat wenselijk is? :? Ik begrijp echt niet waar je heen wilt. Leuk dat een bedrijf logischerwijs altijd voor meer winst gaat e.d, maar dat betekend niet dat ik mijn mening daarop moet aanpassen. Ik vind het intussen echt een non-reden worden, ik krijg het gevoel alsof het te pas en te onpas gebruikt wordt intussen...

Mijn mening blijft dat een dergelijke constructie netter is (ook al is de mening van een bedrijf anders), het jammere is dat zoiets altijd per Wet moet worden afgedwongen. Maar dat betekend niet dat ik daar opeens rekening mee ga of moet houden. Heck, dat doet een bedrijf immers ook niet met mijn mening, zoals ze laten zien. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 augustus 2024 12:13]

Alxndr @CH4OS14 augustus 2024 12:20
Ik kan het bijna niet duidelijker maken: je mening is niet relevant, zelfs niet als je de CEO van Alphabet zou zijn.

Als CEO moet je namelijk gewoon doen wat de aandeelhouders willen: geld verdienen; zo veel mogelijk. Pas als je een meerderheidsbelang kan je beslissingen maken, dan doet je mening er pas toe.
CH4OS @Alxndr14 augustus 2024 12:37
Waarom is mijn mening hier neerpennen niet relevant? :? Sorry, ik haak af. Het gaat immers niet om een zakelijk besluit hier. Ik ga geen rekening houden met de mening van een bedrijf of diens aandeelhouders. Dat doen zij immers ook niet met mij, gezien het verschil in mening en het bedrijf in kwestie iets anders doet en zij daarvoor door de rechter op de vingers getikt zijn (wat de mening van een aandeelhouder ook irrelevant maakt trouwens). Dat doet vervolgens niet af aan het feit dat het vriendelijker zou zijn voor de consument om de Google applicaties en services niet af te dwingen op de manier zoals Google dat nu wel doet.

Dat Google of Alphabet dat anders ziet "want de aandeelhouders denken maar aan 1 ding" dat is dan allemaal prima, maar dat veranderd mijn mening niet. Jij noemt dat onrealistisch, dat is ook prima verder, dan kan je blijven roepen "maar daar doet een bedrijf niets mee want denkt maar aan 1 ding", maar dan hoef ik toch niet mijn mond te houden? Het heeft geen zin om in cirkels te blijven redeneren/reageren.

Google zal zich immers ook moeten aanpassen na de uitspraak van de rechter (dus de mening van de aandeelhouder doet er ook minder toe). Uiteraard zal men daarvoor ook alleen maar minimale stappen zetten zolang ze maar voldoen. Wellicht is dat ook een van de redenen dat DoJ nu dus overweegt om Google geforceert te laten opsplitsen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 augustus 2024 12:51]

Alxndr @CH4OS14 augustus 2024 13:03
Ik weet niet welke kant je het steeds op probeert te trekken want het gaat wel om een zakelijk besluit.

Daar mag je best een mening over hebben, maar die is net zo relevant je mening over het weer. Dat jij het vandaag te koud/warm/nat of droog vindt is jouw mening. Die mening mag je hebben en delen, maar die slaat nergens op in deze discussie.

Anyway, laten we het hier maar bij houden, ik moet eens wat voor werk typen ipv hier. ;) Fijne dag en alvast een fijn weekend.
CH4OS @Alxndr14 augustus 2024 13:09
Wat is het zakelijke besluit hier dan? Dat Google door de rechter op de vingers getikt is dat zij hun apps en services e.d. niet meer mogen afdwingen (en hun monopolipositie daarvoor niet meer mogen misbruiken) en dat Google door DoJ (daardoor?) mogelijk opgesplitst gaat worden? Dit zijn allemaal zaken die hen ook opgelegd worden, ongeacht wat hun eigen mening is.

In eerste instantie leg ik aan iemand uit wat de nuance is in waarom door de rechter wel wordt gezegd dat een en ander anders moet dan zoals diegene dacht en geef ik een mening hoe een en ander netter zou zijn geweest of wat men kan doen om het netter te maken (waar ze nu immers toe gedwongen worden).

Ik denk echt dat je even moet terug kijken naar waar de discussie gestart is, want je hebt er zelf zaken bijgehaald die er niet toe deden om mee te beginnen (zeker niet vanuit het bericht waar je als eerste op reageerde) en in elk geval niet voor het punt dat ik maakte met mijn bericht.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 14 augustus 2024 13:14]

nst6ldr @MicGlou14 augustus 2024 10:56
Dit is absoluut niet waar. Nog los van wat @pomp0m stelt (die richt zich meer op de wijze van adoptie), is de stelling dat Android onafhankelijk zou zijn van Google een misleidende voorstelling. Google heeft deze uitspraak absoluut over zichzelf uitgeroepen.

Om te beginnen is Google al bijna 10 jaar bezig om de Android API naar Google Service Framework en Google Play te verhuizen.

De gevolgen hiervan zijn dat bijvoorbeeld bank apps zonder Google Play niet eens meer onderscheid kunnen maken tussen een 'veilig' toestel of een met root. Hier was met SafetyNet Attestation een prima API voor die daadwerkelijk veilig was, maar uitgefaseerd ten faveure voor Play Integrity - waarvoor Google Play nodig is. Wederom: dit is slechts een voorbeeld, de afgelopen jaren is een aanzienlijk deel van de Android API uitgefaseerd voor een Google Play variant.

Voeg daaraan toe dat Google telefoonwinkels, fabrikanten en providers betaalde om Google Play te leveren - iets wat concurrentievervalsing heet - en hier ook zwaar voor beboet is, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat Google op illegale wijze hun gigantische kapitaal heeft misbruikt om de smartphonemarkt in een ijzeren greep te leggen. Het lostrekken van die bedrijfstak is in mijn ogen niet meer dan normaal.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 14 augustus 2024 11:04]

Loller1 @nst6ldr14 augustus 2024 13:51
Vergeet ook niet dat fabrikanten zoals Acer hadden geprobeerd Android te forken, maar dit hebben moeten laten vallen omdat Google dreigde de toegang tot Google Play Services te ontzeggen.

AOSP is praktisch een nutteloos besturingssysteem geworden door Google's praktijken om zoveel APIs naar zijn eigen closed systeem te brengen en systeem apps te vervangen met Google apps, met het gevolg dat die systeem apps niet verder ontwikkeld worden en jaren - dan niet al meer dan een decenia - achter staan.
Blokker_1999
@MicGlou14 augustus 2024 10:08
Als fabrikant heb je vandaag niet veel keuze.

Je wil een toestel uitbrengen en je gaat aankloppen bij Google. Zij hebben enorm veel kennis in huis en hebben de mogelijkheid om relatief eenvoudig Android werkende te krijgen op zowat alle hardware. Google gaat je direct een zeer grote korting aanbieden op die ondersteuningskost als jij de Google apps meelevert.

Je wil een toestel uitbrengen en je merkt in je marktonderzoek dat gebruikers het liefst de Google Play Store op hun toestel wensen te krijgen. Je gaat dus bij Google aankloppen, en wat zegt Google? Jij wil de Play Store? Dan moet je ook verplicht al deze andere apps meeleveren. En deze subset mogen gebruikers ook niet kunnen verwijderen.

Ja, je kan AOSP proberen als fabrikant, maar vraag eens aan Huawei hoe goed dat gaat. En hoewel AOSP vroeger nog een volwaardig OS was voor een smartphone, heeft Google het door de jaren heen zo hard uitgekleed dat AOSP echt een lege doos is geworden. Er zit zelfs geen dialer meer in het OS. Dus ja, eigenlijk is het wel verweven met de GApps.

Dus ja, de rechter heeft ergens wel een punt. Android is zo verweven met Google dezer dagen dat je zonder niet echt meer een optie hebt. Het alternatief dat bestond heeft Google de nek omgewrongen en ook andere alternatieven door andere bedrijven worden door Google de markt uit geduwd.
Reinier 182 @MicGlou14 augustus 2024 10:38
Zeker weten van wel. Heel veel belangrijke apps werken niet of half als er geen Playstore aanwezig is op de smartphone. Er is weldegelijk kartelvorming en dwang. Alternatieven werken alleen als Google toegang heeft. Betalen met de bank app moet je Google wallet/pay hebben anders werkt het niet? Je moet Google auto hebben om verbinding met de autoradio te hebben? Zo is het met meer producten. Andere keuzes werken lastiger of niet en dan kiezen met gauw voor Google producten. Verder mogen belangrijke apps niet in de Appgallerie van Huawei geplaatst door de overheden van het westen waardoor concurrentie niet mogelijk is zoals het hoort. Concurrentie wordt onmogelijk gemaakt door Google. De Windows phone is ook kapot gemaakt door Google? Er is weldegelijk teveel macht bij Google. Zijn niet groot omdat ze goed zijn.
Glashelder @MicGlou14 augustus 2024 10:53
Kom op, als je dat gelooft dan leef je wel héél ver van de realiteit. De realiteit is dat Google al jaren bezig is om de open source variant van Android kapot te maken.

https://www.wired.com/story/googles-iron-grip-on-android/
Mayonaise @MicGlou14 augustus 2024 13:00
Ze maken misbruik van hun marktpositie door hun eigen apps op te dringen op hun eigen OS. Zo promoten ze de Google zoekmachine, Gmail en Chrome doordat ze klanten geen keuze geven en de klanten eerder deze standaard tools gebruiken.

Heeft niks met afhankelijkheid te maken.
Frame164 @MicGlou14 augustus 2024 13:23
Er gaat wel vaker wat lost in translation bij nieuwsberichten op deze site. Wat staat er in de bron, wat heeft de rechter letterlijk gezegd? Pas dan kan je een oordeel geven ode de rechter het begrepen heeft of niet.
thomas1907 @MicGlou14 augustus 2024 17:06
Dan heeft die rechter dat niet helemaal goed begrepen, Android is totaal niet afhankelijk van de GApps... vrij vreemde conclusie.
Je hebt totaal verkeerd begrepen wat hier bedoelt wordt. De rechter zegt niet dat Android afhankelijk is van die apps!? Hij zegt dat Google fabrikanten die Android afnamen verplichtte om die apps te installeren, wat niet mag.
8)7
Herman 14 augustus 2024 09:36
Goed om als context te weten:
In het verleden heeft het Amerikaanse hooggerechtshof het immense oliebedrijf Standard Oil co. (van de familie Rockefeller) opgeknipt omdat het zo groot was dat het een monopolypositie zou hebben. Zie ter info:
- Wikipedia: Standard Oil
- Wikipedia: Standard Oil Co. of New Jersey v. United States

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen (American Tabacco). Het opknippen van monopolies is dus niet een hypothetisch verhaal maar dus een echte stok achter de deur om Google te dwingen om mee te werken.

[Reactie gewijzigd door Herman op 14 augustus 2024 09:44]

Pinkys Brain 14 augustus 2024 12:27
Google verdient met dataminen en reclame en houd daarmee een van de consumenten electronica ecosystemen in leven (net aan). Apple verdient met Apple tax en hardware voor het andere ecosysteem.

Dit duopolie is fragiel en een monopolie van Apple door hun verticale integratie is enorm gevaarlijk.

Naar mijn mening is de technologie die het Android/Chromebook ecosysteem onderligt zeer goed, maar voordat het kan concurreren met Apple zonder de inkomsten van reclame moet er gigantisch veel veranderen. Android moet net als Chromebooks volledig gecontroleerd/certificeerd worden, pas dan kunnen ze consistente kwaliteit leveren (daar zal Samsung niet snel in mee willen). Chromebooks zullen meer gepositioneerd moeten worden als laptops bruikbaar voor software van derde partijen, in plaats van alleen maar voor Google services.

Als het Android ecosysteem plotsklaps op eigen benen moet staan is het heel gauw over.

[Reactie gewijzigd door Pinkys Brain op 14 augustus 2024 12:29]

Nas T 14 augustus 2024 09:14
Wat moeten we ons voorstellen bij het opbreken? Als Google opgesplitst wordt in, zeg Google en Android, dan heeft Alphabet toch een monopolie? Of wordt het dan onteigend van Alphabet en moet het zelfstandig verder? Wat vreemd is, want dan zou Alphabet kapitaal verliezen.
wildhagen
@Nas T14 augustus 2024 09:17
Dat laatste, ze worden dan verzelfstandigd zodat ze niet meer onder Alphabet vallen, maar een zelfstandig bedrijf worden dat dus moet gaan concurreren met de rest. Net zoals dat in de jaren 80 ook met AT&T gebeurd is,

Dat ze dan kapitaal verliezen is niet het probleem van de overheid. Dat had Alphabet moeten bedenken voor ze een monopolie-positie innamen en die positie ook actief gingen gebruiken (zie de rechterlijke uitspraken) om concurrentie het moeilijker te maken om te concurreren,.
escalate @wildhagen14 augustus 2024 09:43
Als dit het verhaal is lijkt mij dat Microsoft of Apple ook een soort gelijk iets kan verwachten. Of zie ik dat dan verkeerd?
wildhagen
@escalate14 augustus 2024 09:49
Alleen als die 1) een monopolie-positie hebben én 2) die ook actief misbruiken, zoals Google dat dus wel doet volgens de rechter.

Anders vergelijk je appels met peren.

Zover nu bekend is dat bij beiden niet het geval, en tot er een rechterlijke uitspraak ligt die zegt dat dat (mogelijk) wel het geval is, is er dus geen reden voor dit soort maatregelen zoals die nu zouden worden overwogen bij Google.
escalate @wildhagen14 augustus 2024 09:57
Maar beide doen anti concurrentie acties, microsoft met de edge browser default maken voor windows installatie en Apple met hun appstore tax.

Dit heeft het effect op bijvoorbeeld kleinere browsers om markt aandeel te krijgen.

Het is natuurlijk niet aangetoond en iets andere schaal dan de miljarden van google, maar leid toch tot een markt van de grootten en niet perce de besten.

Thanks voor je verduidelijking ;)
Razr @escalate14 augustus 2024 10:10
Ook Microsoft is op de vingers getikt (door de EU weliswaar) en heeft aanpassingen moeten maken om het andere browsers gemakkelijker te maken te integreren als standaard - en dit ook voor de eind gebruiker te verduidelijken. Apple is onlangs in het nieuws omtrent het toestaan van andere app store's etc.

Even los van de details en welke overheid wat zegt, dit soort zaken spelen echt niet alleen voor Google.
Blokker_1999
@escalate14 augustus 2024 10:09
In de jaren '90 heeft MS heel dicht bij een verplichte opsplitsing gestaan. Dus ja, maak je het te bont, dan kan het. Maar het is daarnaast ook altijd een laatste middel dat enorme, onverwachte gevolgen kan hebben.
Seal64 @escalate14 augustus 2024 11:40
Microsoft heeft er volgens mij al eens heel dicht tegenaan gezeten, een punt waar ze, als ik me goed herinner, Windows en/of Office hadden moeten afstoten.
Dingen als het browserkeuzescherm in Windows 7 en de Windows N edities zijn ook niet vrijwillig ter wereld gekomen, daar zit overheidsregulering achter.
En ze worden nog steeds met regelmaat teruggefloten, want ook aan de ActiBlizz deal zaten nogal wat haken en ogen waardoor ze nog steeds uit moeten kijken om niet over die grens te gaan waar ze regulering op hun dak krijgen.
dirk 1964 @Seal6414 augustus 2024 22:32
Wat geweldig was dat browserkeuzescherm not! Henk en Ingrid willen gewoon op internet en interesseert het geen bal met welke browser dat is. De echte freaks daar gelaten natuurlijk. Heb redelijk wat ouderen moeten helpen of uitleggen wat ze daar nou mee moesten.
LadyGiga @escalate20 augustus 2024 11:54
Sterker nog Microsoft hing al een splitsing boven het hoofd in het verleden wegens overduidelijk (misbruik van) monopolie, maar toen werd Bush Jr. ten onrechte (bleek later) verkozen boven Gore en die Bush draaide de MS split gewoonweg terug... Een sponsor doe je zo geen dingen aan natuurlijk ;-(
LadyGiga @SillieWous20 augustus 2024 23:11
Het ene monopolie (MS) is duidelijk het andere niet (Google)...
friketje1 @wildhagen14 augustus 2024 11:52
Ik snap niet waarom dit geplust wordt. Onteigenen is een no-go, zeker in de VS.
Als Alphabet wordt opgesplitst komen er meerdere bedrijven. Die gaan dan naar de beurs.

Gezien de relatief lage waardering van Alphabet kan dit zelfs gunstig uitpakken voor aandeelhouders. De soms der delen kan meer waard zijn dan het hele bedrijf.
RogerWilco2 @babbeloo14 augustus 2024 09:45
Het zijn van een monopolie is niet strafbaar. Het misbruiken ervan wel.

Het lijkt erop dat de rechter geconcludeerd heeft dat Google het gebruik van hun zoekmachine en Play Store verplicht aan gebruikers van Android. Dat mag niet als je een monopolie positie hebt.
babbeloo @RogerWilco214 augustus 2024 10:40
"Het zijn van een monopolie is niet strafbaar. Het misbruiken ervan wel."
.
Misbruik is altijd slecht nietwaar. Echter het misbruik is arbitrair en voor interpretatie vatbaar. Er is dus een ander (een rechter) die gaat bepalen of iets misbruik is. Die rechter oordeelt vaak op basis van wetten opgesteld door de ambtelijke elite, en in het voordeel van de staatskas want daaruit wordt de rechter van betaald.
sympa @babbeloo14 augustus 2024 14:24
Wetten worden gemaakt door de regering. Niet door ambtenaren. En antitrustwetten zijn er al heel lang in de VS. Zoek maar eens op "Standard Oil".
Iets anders, wat mensen wel eens vergeten, is dat kapitalisme als doel heeft om welvaart te creëren. En efficiëntie.
En dat de vorming van monopolisten dat beide niet bevordert. En dat "zo groot mogelijke bedrijven maken" ook niet een doel is van het kapitalisme.
babbeloo @sympa15 augustus 2024 00:08
Iedereen met IP is een monopolist van dat IP. Dat recht op monopolie is juist hetgeen wat mensen aanspoort met nieuwe ideeën te komen en welvaart creëert. Door de vage anti-trust wetten zorgen overheden er juist voor dat voortuitgang wordt belemmerd.
Het heeft er mijn inziens alle schijn van, dat anti-trust wetten, louter dienen als drogreden om succesvolle private partijen kleiner te houden dan de machthebbers in het land zelf.
InsanelyHack @babbeloo14 augustus 2024 15:09
De onafhankelijkheid van een rechter is een fundamenteel principe in de rechtsstaat, en het feit dat een rechter wordt betaald door de overheid, betekent niet automatisch dat hij niet onafhankelijk is. Er zijn verschillende mechanismen en waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat rechters onafhankelijk kunnen opereren, zelfs als hun salaris door de overheid wordt betaald.
  • Grondwettelijke en juridische waarborgen, Dit zorgt ervoor dat rechters beslissingen kunnen nemen zonder inmenging van de overheid of andere externe partijen.
  • Onaantastbaarheid van salaris en ambt: Het salaris van rechters is vaak wettelijk vastgelegd, hun positie is meestal stabiel en ze kunnen niet gemakkelijk ontslagen worden om hun beslissingen.
  • Scheiding der machten: In een democratische rechtsstaat is er een scheiding tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Deze scheiding is bedoeld om ervoor te zorgen dat geen enkele tak van de overheid te veel macht heeft over de andere.
  • ... en zo kan ik nog wel even doorgaan
Als je hier allemaal geen vertrouwen in hebt dan zou ik je licht eens elders opsteken, kijken of het in dat andere land beter is geregeld.
babbeloo @InsanelyHack14 augustus 2024 23:58
Geen van de genoemde "mechanismen" waarborgt echte onafhankelijkheid van een rechter jegens zijn ministerie. Het zijn broodjes aap voor de bühne. En nee, je kun niet zo wel even doorgaan.

Rechters zouden beoordeeld moeten kunnen worden door een openbaar systeem zoals trustpilot. Daarin zou gedupeerden van (partijdige) rechtspraak hun case kenbaar kunnen maken. Wanneer er meerdere partijen zijn die de rechter op afhankelijkheid of corruptie betrappen, dan moet de rechter uit zijn ambt gezet kunnen worden.
Blokker_1999
@babbeloo14 augustus 2024 10:12
Google verplicht niemand tot gebruik maar zorgt er wel voor dat alternatieven zich niet kunnen ontwikkelen.

Het hebben van een monopolie is niet illegaal, het misbruiken van die machtspositie om die positie te behouden of te versterken is dat wel. Kijk bijvoorbeeld naar hoe Google is omgegaan met Windows 10 Mobile. Ze zorgden er met opzet voor dat hun websites niet werkten op Edge en alternatieve apps op het platform om Google diensten te gebruiken werden geblokkeerd, iets wat je op Android niet ziet.
sympa @babbeloo14 augustus 2024 14:25
Medewerking is niet verplicht, maar door kruissubsidies kan het nieuwkomers onmogelijk gemaakt worden om tot de markt toe te treden.
Verder - concurrentie is goed voor de consument. Ik neem aan dat je een consument bent, dus wat is er tegen het bevorderen van meer concurrentie?
babbeloo @sympa15 augustus 2024 00:28
Je bevordert concurrentie niet door het IP van een ander, wat altijd een monopolie is, te hypothekeren met schijnheilige anti-trust wetgeving. Waarom zouden partijen dan nog genegen zijn te investeren in R&D als zij op elk moment door de overheid beschuldigt kunnen worden van "misbruik".
Ervan uitgaande dat jij geen advocaat bent, zou je toch niet willen dat al die juridische kosten terugbetaald moeten worden uit de kostprijs van producten.
.
Zoals ik hierboven als zei, heeft er mijn inziens alle schijn van, dat anti-trust wetten, louter dienen als drogreden om succesvolle private partijen kleiner te houden dan de machthebbers in het land zelf.
Caelorum @Nas T14 augustus 2024 09:20
Niet onteigend, gedwongen verkoop van Android door Alphabet. Dus Alphabet gaat er nog wel iets voor over hebben tenzij iedereen in de markt ineens besluit te gaan lowballen.
Robbierut4 @Caelorum14 augustus 2024 09:29
Niet onteigend, gedwongen verkoop van Android door Alphabet. Dus Alphabet gaat er nog wel iets voor over hebben tenzij iedereen in de markt ineens besluit te gaan lowballen.
Oprechte vraag, maar wat is het verdienmodel van Android precies?
Ik weet dat de playstore geld oplevert, al worden die tarieven ook steeds meer ter discussie gesteld.
Maar los van dat, maakt het besturingssysteem zelf winst of heeft het inkomsten?
wildhagen
@Robbierut414 augustus 2024 09:30
Ook door advertenties en licenties:
Unlike other business models, Android generates revenue through several channels, including the Google Play Store, advertising, in-app purchases, and licensing agreements.
Zie https://www.untaylored.co...model-and-revenue-streams
Robbierut4 @wildhagen14 augustus 2024 09:36
Playstore en in-app aankopen zie ik als hetzelfde eigenlijk, al snap ik dat ze technisch anders zijn.

Advertenties heb ik nog nooit in android zelf gezien, alleen binnen apps. En dat wordt natuurlijk gesplitst zodra android los verkocht wordt.

Blijft alleen "licensing agreements" over. Ben benieuwd of dat genoeg inkomsten zijn om android voor een flink bedrag te verkopen.
- peter - @Robbierut414 augustus 2024 10:00
Denk dat ze normaliter vooral verdienen door de ads in alle Android apps, maar dat is dus indirect.
Robbierut4 @- peter -14 augustus 2024 10:04
Ja, dat was ook wat ik bedoelde. Als het opgebroken wordt zal android los zijn van de advertentie afdeling. Dus android zelf is dan een stuk minder interessant.

Tenzij een ander bedrijf die ads verkoopt het overneemt.
RogerWilco2 @Robbierut414 augustus 2024 09:46
Advertenties kunnen ook zijn welke apps je bovenaan ziet in de Play Store.
Honytawk @wildhagen14 augustus 2024 10:59
En wat weerhoud het "Android bedrijf" er dan van om al die data door te verkopen aan Google en advertenties in te kopen, wanneer het opgesplitst is?

Waardoor het in essentie op dezelfde manier werkt als nu?

Wat verandert door de opsplitsing?
runeazn @Caelorum14 augustus 2024 09:30
Interessant situatie. Wat nou als China het hoogste bod heeft. Dan mag het zeker weer niet vanwege staatsveiligheid.
watercoolertje
@runeazn14 augustus 2024 09:40
Dan mag het waarschijnlijk idd niet. Wat is daar zo interessant aan? Lang niet alle verkopen zijn voor iedereen vrij om te kopen.
sympa @watercoolertje14 augustus 2024 14:26
Bovendien komen de aandelen gewoon op de beurs. Staan ze nu ook al. Zou China kunnen opkopen, allemaal.
Maar ze kijken wel mooi uit.
Seal64 @sympa15 augustus 2024 08:28
Waarom zou China Android willen kopen? Het is open source, dat kun je zo downloaden en desgewenst forken. Probleem daarmee is alleen dat anderen dat ook kunnen, dus als China Android zou opkopen en er daarna allerlei voor ons niet zo fijne dingen in gaat bouwen, dan wordt gegarandeerd de laatste versie die nog open source was geforkt en gaan ze daarop door.

En China heeft Android niet nodig om alles over de Westerse wereld te weten. Daar hebben ze TikTok al voor, en dat installeren mensen vrijwillig.
sympa @Caelorum15 augustus 2024 10:55
Lijkt me dat er wordt gesplitst. Iedereen met 1 aandeel Alphabet heeft na de splitsing een aandeel Alpha - en een aandeel Bet.
En die zijn net zo verhandelbaar als aandelen in het geheel.
Niemand komt dan wat tekort.
oef! @Nas T14 augustus 2024 09:56
Ik zie dat opbreken nog niet gebeuren en als het al gebeurt dan zal het waarschijnlijk de advertentietak zijn?

Een monopolie is lastig hard te maken, Google zit in de besturingssystemen, hardware, software en in diensten. Voor elk van die producten zijn er grote en bekende alternatieven waarbij het Google weinig uit lijkt te maken in welk ecosysteem je zit, het wordt toch wel cross platform geregeld.

Tenslotte zet dit de deur open voor het opsplitsen van Microsoft, Apple en Amazon. De gevolgen van dit alles zijn slecht te overzien.
Verwijderd @oef!14 augustus 2024 11:12
Het monopolie hebben ze. Het misbruik is waarom het draait. De gebruiker wil Google Android, Google verplicht bepaalde apps. Dat laatste heet misbruik.
De alternatieven zijn niet aantrekkelijk voor de gemakzuchtige consument.
sympa @Nas T14 augustus 2024 09:33
In denk dat Alphabet dan gesplitst wordt. Dat je in plaats van 1000 aandelen Alphabet, na de splitsing 400 aandelen Adwords hebt, en 600 aandelen Google.
En alle aandelen dezelfde waarde op de dag van splitsing.
wildhagen
14 augustus 2024 09:12
Goed om te zien dat men serieus kijkt om de macht van Google in te perken en te breken, Want gezien hun monopoliepositie hebben ze een voor de consument erg ongunstige hoeveelheid macht. En blijkens de rechterlijke uitspraak zijn ze er ook niet vies van om die macht zo af en toe eens flink te ge/misbruiken om concurrenten zoveel mogelijk tegen te werken. Wat voor de consument dus weer nadelig is, en waardoor we minder keuzevrijheid hebben.

Voor de markt lijkt het me dus inderdaad een goed plan om maatregelen op te leggen. Daar is de consument op de lange termijn mee gebaat.

Wellicht eerst idd door middel van het afstaan van data. En als men dat niet (voldoende) wil doen, dan idd maar afsplitsen van bepaalde bedrijfsonderdelen zodat die onafhankelijk van elkaar worden en met elkaar moeten concurreren. Wat wederom goed is voor de consument op lange termijn.
n4m3l355 @wildhagen14 augustus 2024 09:21
Misbruik van hun marktpositie heeft meer gevolgen buiten het tegenwerken van de concurrentie. Zo worden concurrenten opgekocht, ontwikkelingen gebeuren niet (kijk naar Intel dat jaren lang maar sleept omdat het weinig concurrentie heeft), ze onderbetalen hun personeel door gezamelijke afspraken, wij betalen mogelijkerwijs teveel want er is geen concurrentie (Apple heeft bijna 170 miljard winst in 2023, niet omzet, dat zijn centjes van onze beurs naar Apple aandeelhouders), betalen stuk voor stuk te weinig belasting omdat ze gigantisch veel invloed op de politiek uitoefenen zowel in de EU als US.

Uiteindelijk zijn dit soort giganten niet wenselijk, niet vanwege hoe ze zich gedragen maar ook wat voor risico ze lopen. Waar 17 jaar geleden een tal van banken "to big to fail" waren hebben we nu 6 bedrijven die meer dan een biljoen waard zijn. Wat als het misgaat bij Google of Nvidia, de impact op onze maatschappij is ongekend.

MS werd bijna opgebroken rond het jaar 2000 toen ze veel kleiner waren en ook zich misdroegen, het is hoogtijd om iedere gigant heel nauwkeurig te bekijken en ze in stukjes te knippen. Stel je voor dat de Appstore van Apple op zichzelf stond, en dat Apple op hun hardware verplicht was om meerdere stores toe te laten, denk je dan nog dat we 30% / 20 miljard op jaarbasis aan Apple afdragen?

Dit soort bedrijven stuk voor stuk zijn zogenaamde rent-seekers, ze willen hun winst alsmaar vergroten zonder dat ze eigenlijk bijdragen aan de maatschappij.
RogerWilco2 @n4m3l35514 augustus 2024 09:51
In software en IT heeft schaal heel veel voordelen, dus is er een natuurlijke neiging naar mono- en duopolies.

Dit is op vele manieren slecht. Ik ben het helemaal met je eens dat Alphabet/Google, Meta/Facebook, Apple, Amazon en Microsoft te groot zijn. Nvidia is ook erg groot, maar toch wel met een heel beperkt portfolio. Samsung en Tencent zou je ook mee kunnen rekenen.
Space Monkey @RogerWilco214 augustus 2024 10:18
Samsung zou opgebroken moeten worden, maar dat gaat nooit gebeuren. Zij zijn praktisch Zuid-Korea. Hun omzet vertegenwoordigt bijna 25% van het BNP. Hun invloed op de autoriteiten en bevolking en zelfs de cultuur is zo diepgeworteld dat het opbreken van Samsung de hele staat zou kunnen doen omvallen.

Los van Samsung zijn conglomeraten daar de norm. Er is geen enkel precedent om hen op te breken, en als ze daaraan zouden beginnen dan volgen er nog 10 zulke bedrijven in Zuid-Korea die op dezelfde manier opereren.
sympa @RogerWilco214 augustus 2024 14:00
Schaal heeft voordelen (want je ontwikkelt maar 1 OS in plaats van meerdere) maar dat de advertentieverkoper en de OS-maker dezelfde zijn heeft alleen maar voordelen door de koppelverkoop/marktmacht.
De besparingen omdat er maar 1 afdeling Personeelszaken nodig is, die zijn echt minimaal.
Marve79 @n4m3l35514 augustus 2024 09:49
Hoezo waren, banken zijn nog steeds too big to fail. En ook andere bedrijven, kijk eens naar Boeing wat allang failliet had moeten zijn.

En bedrijven willen hun winst verhogen onder druk van de aandeelhouders. En dat zijn deels ook gewoon particulieren zoals jij en ik.

Dat is ook het probleem van zo'n groot bedrijf. Het is zo groot dat eigenlijk niemand nog de controle erover heeft en het een beetje eigen bestaan gaat leiden. Ipv dat mensen het bedrijf controleert gaat het bedrijf de mensen controleren en worden we eigenlijk allemaal een beetje 'slaven' ervan.
[Yellow] @ShadLink14 augustus 2024 12:38
Je vraagt nogal wat 'bewijs' dat je zou missen dat te grote bedrijven slecht zijn voor de consument maar misschien moet je je inlezen in een aantal ecconomische basisprincipes waaronder de volkomen markt https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkomen_mededinging waarin wordt beschreven dat concurrentie feitelijk een van de weinige manieren is waarop bedrijven worden gedwongen om beter hun best te doen.

In het geval van Google is uitleg over monopolie https://nl.wikipedia.org/wiki/Monopolie, duopolie https://en.wikipedia.org/wiki/Duopoly en oligopolie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligopolie ook zeker aan te raden
Verwijderd @ShadLink14 augustus 2024 11:14
Wat zijn de alternatieven? Apple is geen alternatief voor de gemiddelde consument.
ShadLink @Verwijderd14 augustus 2024 11:17
Ik zie best veel mensen met een iPhone. Dus waarom is Apple geen alternatief voor de gemiddelde consument?
Verwijderd @ShadLink14 augustus 2024 11:27
Te duur. Hoeveel Apple toestellen met het laatste of voorlaatste os onder de €600 zijn er? 0
ShadLink @Verwijderd14 augustus 2024 11:31
Ik kan met een simpele google search tweedehands iPhones 14 (voorlopig nog ondersteuning) vinden voor 600 euro. En dat is waar ik 'goedkope' Androids mee vergelijk. Die worden vaak met al een oude versie van Android (zonder update) of met misschien 1 jaar aan upgrades geleverd. Waar (tweedehands) iPhones voor dezelfde prijs absoluut gewoon nog 2-3 jaar aan ondersteuning hebben.

High-end Android devices (met max 4 jaar aan updates) kosten vaak meer dan nieuwe iPhones (met max 6 jaar aan updates).

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 14 augustus 2024 11:32]

Verwijderd @ShadLink14 augustus 2024 11:41
Dat is geen goede vergelijking. Er zijn nieuwe Android toestellen in alle prijsklasses. Dat geldt niet voor Apple. De meeste mensen kopen nieuwe toestellen, vaak in combinatie met een abonnement. Kijk eens op marktplaats. De aantallen gebruikte toestellen zijn maar een fractie van wat er nieuw wordt gekocht. De gespecialiseerde bedrijven die 'refurbished' verkopen hebben ook maar een beperkt aantal toestellen.
ShadLink @Verwijderd14 augustus 2024 11:49
Apple verkoopt ze zelfs gewoon zelf; oké wel iets duurder:
https://www.apple.com/nl/...ernacht-zonder-abonnement

iPhone 13, zeker volgend jaar nog iOS 19 misschien zelfs nog iOS 20. 649 euro. Vergelijk dat met een Android.. misschien 1 jaar updates.
Ortep @ShadLink14 augustus 2024 12:52
Probeer eens met 5 tot 7 jaar opdates. De wereld is de laatste jaren aardig veranderd

[Reactie gewijzigd door Ortep op 14 augustus 2024 12:52]

Verwijderd @ShadLink14 augustus 2024 13:13
Misschien correcte info?
Android 1 jaar updates?
Behalve de goedkoopste Chineze telefoon krijgt een groot deel al meerdan 3 jaar beveiligingsupdates.

Ik zit dit bijvoorbeeld te typen op een 200 euro Samsung die nog 5 jaar updates krijgt...
Verwijderd @ShadLink14 augustus 2024 13:12
<dubbel>
Tweakers deed moeilijk met het plaatsen vam de reactie.
Excuses.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 augustus 2024 13:18]

sympa @ShadLink14 augustus 2024 14:05
Samsung A55, upper midrange, 330 euro, updates tot 2029.
Samsung A35, lower midrange, 260 euro, nog 4,5 jaar updates.
Dat is van de laatste tijd bij Samsung, maar je argument gaat niet meer op.
Ortep @ShadLink14 augustus 2024 14:10
Onzin... 4 jaar is normaal
sympa @ShadLink14 augustus 2024 14:19
Bij de A35 wordt opgegeven: 4 Android-upgrades. En 5 jaar beveiligingsupdates.
En als we dan toch gaan katten: bij Android krijg je onafhankelijk van het basis-OS Play-upgrades (die o.a. de embedded browser updaten) en worden ook de applicaties geupdate buiten het OS om. Dus ook op een toestel dat geen support meer heeft kan je een moderne browser draaien. In tegenstelling tot Apple, waar alles aan het OS vast zit qua updates. Al hadden ze wel wat losgeweekt geloof ik.
Freyaldo @Verwijderd14 augustus 2024 14:12
Iphone se zowel 2020/2022, vallen onder het hebben van (voorlaatste) OS en onder 600,-, enige ander nadeel die je zou kunnen zeggen is dat zelfs de 2022 "oud" is.
Stroper @Verwijderd14 augustus 2024 15:51
de iPhone XS uit 2018 draait het laatste os(iOS 17) en kan je via Swappie al krijgen voor € 250.
108rogar @ShadLink14 augustus 2024 11:32
Heb je het artikel gelezen? Een rechter heeft al bepaald dat Google een monopoliepositie misbruikt heeft. Ik zou zeggen, als je zo graag wilt weten op basis van welk bewijs dat besluit is genomen, duik eens in die rechtzaak.
Loller1 @ShadLink14 augustus 2024 12:52
Het bewijs is te vinden in het besluit van de rechter die heeft geconcludeerd dat Google zijn positie misbruikte.
daredevil__2000 14 augustus 2024 09:33
In tegenstelling tot IOS kan je bij Android gewoon ontdoen van alle Google apps. Je kan er zo veel of zo weinig apps op plaatsen als je maar wil en zelfs ook zonder de playstore. Maar ook de meest uiteenlopende roms. Dat sommige fabrikanten zoals Samsung proberen om dat tegen te houden is wat anders maar dat is niet de fout van Android/Google.

Overigens is dit iets wat bij Apple niet mogelijk is. Waarom altijd wel de focus op een Android/Google maar niet op Apple die soortgelijke or ergere praktijken uithaalt?
RogerWilco2 @daredevil__200014 augustus 2024 09:55
Apple heeft te weinig marktaandeel om een monopolie te zijn.
Pinkys Brain @RogerWilco214 augustus 2024 12:17
Als je bijna alle investering in Android weghaalt, dan heb je dat in een paar jaar gefixed.

Apple is een veel gevaarlijker monopolie, Android heeft een heel diverse markt aan leveranciers. Als je de markt aan Apple geeft dan worden gigantische hoeveelheden fabrikanten omzeep geholpen ... in een tijdsbestek waar de regering niet op zal kunnen reageren. Ze spelen met vuur.
LadyGiga @Pinkys Brain20 augustus 2024 11:56
Apple is helemaal geen monopolie, daarvoor is hun marktaandeel te klein.
Pinkys Brain @LadyGiga20 augustus 2024 17:00
Als je bijna alle investering in Android weghaalt, dan heb je dat in een paar jaar gefixed.
GertMenkel
@RogerWilco214 augustus 2024 12:59
In Europa niet nee. In Amerika is het marktaandeel groot genoeg dat politici hebben opgeroepen onderzoek te doen naar marktvervalsing in iMessage. Over het algemeen is het niet eens zo heel veel (iets van 55%) maar onder bepaalde bevolkingsgroepen (vooral jongeren) ligt dat percentage eng dicht bij de 100%. Jongeren worden op school daadwerkelijk uitgesloten omdat ze geen iPhone hebben. Te triest voor woorden natuurlijk, maar het werkt wel voor Apple's verkoopcijfers.

Ook in dit nieuwsitem gaat het om de Amerikaanse markt. Wat de rest van de wereld doet, is niet zo belangrijk.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 14 augustus 2024 13:02]

ShadLink @daredevil__200014 augustus 2024 09:59
Alleen verplicht Apple third party hardware bouwers niet op Apple's versie van iOS te gebruiken. Apple staat namelijk helemaal geen third party hardware bouwers toe. Zonder een iPhone heb je geen iOS. Dat is heel simpel.
RebelwaClue @daredevil__200014 augustus 2024 09:52
Je kan anders behoorlijk veel standaard Apple apps van je iPhone verwijderen.

Op een Android toestel met de Playstore kan je zeker niet alle Google apps verwijderen (zonder custom rom), hooguit uitschakelen. En een custom rom is voor de doorsnee gebruiker niet te doen of zelfs onmogelijk (niet elk toestel kan je de bootloader unlocken).
daredevil__2000 @RebelwaClue14 augustus 2024 09:59
Dat hangt volledig af van hoever de fabrikant van de hardware van de telefoon het OS dicht heeft gezet. Dat diverse telefoon merken het niet toelaten moet je niet Google aanrekenen. In de basis kan je bij android gewoon een installatie hebben zonder google apps of met een custom selectie aan google apps. Inclusief zonder playstore.

Apple kan zeker niet zonder zijn eigen playstore en ook zeker niet een open versie van het OS.
Loller1 @daredevil__200014 augustus 2024 13:54
Google is wel degelijk degene die bepaald dat zijn apps niet verwijderbaar zijn en enkel en alleen "uitgeschakeld" mogen worden.
daredevil__2000 @Loller115 augustus 2024 09:36
Nee dat is wat fabrikanten van de smartphones zelf instellen bij het opbouwen van hun rom. Google bouwt de rom niet voor hun dat doen zij zelf.

Je kan ook prima zelf een kale rom erop zetten zonder Google apps. Of zelf kiezen welke apps je mee wil installeren. Alleen gaat dat wel via sideloaden en niet in het OS
Ricko1 14 augustus 2024 09:13
Zelfs al maken ze die beslissing, google heeft een leger aan advocaten die bezwaar maken. Dat duurt minimaal 10 jaar.
elmuerte @Ricko114 augustus 2024 09:15
Als het minimaal 10 jaar zal duren zal Google minimaal 10 jaar lang beperkt gaan worden in hun mogelijkheden. Geen enkele overname zal goedgekeurd gaan worden, etc.
Botmeister @Ricko114 augustus 2024 09:24
Hoe langer de zaak duurt, hoe meer pijn het zal doen voor Google. Ze zijn rijk en kunnen dure juristen inhuren, maar de overheid heeft een langere adem.
Robbierut4 @Botmeister14 augustus 2024 09:27
Hoe langer de zaak duurt, hoe meer pijn het zal doen voor Google. Ze zijn rijk en kunnen dure juristen inhuren, maar de overheid heeft een langere adem.
Mwa, elke 4 jaar zijn er presidents verkiezingen en je hoeft er maar 1 om te kopen die zegt, oh google is geweldig, we stoppen de procedure en laten ze bestaan zoals ze zijn.
Havelock @Robbierut414 augustus 2024 09:50
Corruptie noemen ze dat!
SPee @Havelock14 augustus 2024 10:55
Nee, dat is gewoon een donatie aan een kandidaat. Dat die daarna vriendelijk is tegen zijn donateur is een leuke bijkomstigheid.
Zo valt een donateur van gouveneur Newsom (Californië) "toevallig" niet onder de fast-food branch waar de minimum lonen flink zijn verhoogt.
mbbs1024 @Havelock14 augustus 2024 19:42
Dat is in de VS gewoon legaal, donaties noemen ze dat, en ook wel eens vrijheid van meningsuiting.
Het woordgebruik is iets anders, maar het effect is hetzelfde.
Havelock @mbbs102414 augustus 2024 20:37
Op z’n Hollands is het gewoon omkoping in ruil voor iets anders!
k995 14 augustus 2024 09:13
EEn goede win die mogelijk ook in de rechtzaken tegen apple en meta zal helpen.
Net zoals in de EU ziet men in de VS ook duidelijk in dat dergelijke grote machtige bedrijven toch een issue zijn.
ShadLink @k99514 augustus 2024 09:50
(voor overheden)

Het punt is dat overheden nu een heel duidelijk signaal af geven: word niet te groot dan pakken we je aan! Dit is niks anders dan communisme. Gezien de overheid, niet de bedrijven, bepalen wat er er op de "vrije" markt gebeurt.
Ortep @ShadLink14 augustus 2024 12:42
Dat heeft werkelijk helemaal niets met communisme te maken.
Verdiep je er eens in.
Wikipedia: Communisme

[Reactie gewijzigd door Ortep op 14 augustus 2024 12:43]

Loller1 @ShadLink14 augustus 2024 12:54
Een vrije markt vereist regularisering. Daar is niks "communisme" aan.
TerminalNL @ShadLink14 augustus 2024 10:08
Weinig vrijemarkt als er een select clubje bedrijven elke concurent opkoopt of kapot concureert omdat er een oneindige stroom van inkomsten is.

Kapitalisme is goed, maar soms moeten we het een stukje beperken wil het leefbaar blijven voor de maatschapij.
Havelock @TerminalNL14 augustus 2024 10:19
Arjen Lubach heeft hier nog mooie aflevering hier over :
https://youtu.be/VIc5crNUBBU?si=4xFb0rbpOrUjbuA9
Space Monkey @ShadLink14 augustus 2024 10:28
Terug naar de schoolbanken als je denkt dat dit communisme is. Monopolies worden al meer dan 100 jaar aangepakt in hét kapitalistische land bij uitstek. Zoek het verhaal van Standard Oil op. Zij werden aangepakt vanwege de vrees dat Amerika een oligarchie zou worden.

Bovendien, een monopolie is niet simpelweg "te groot zijn", het betekent dat je zo groot bent dat jij effectief de markt/sector bent, of op z'n minst volledig kunt bepalen hoe deze draait zonder tegenwicht. Een monopolie zorgt ervoor dat de markt juist niet meer vrij is.
2TheMaks @Space Monkey14 augustus 2024 23:47
... het betekent dat je zo groot bent dat jij effectief de markt/sector bent ...
Maar wat wanneer je die markt/sector zelf gecreëerd hebt? Wat als Google nooit zou hebben bestaan? Pas toen Google ten tonele verscheen werden zaken op het world-wide-web (WWW) vindbaar voor de gemiddelde leek. Zonder Google zou er met het Internet gebeurt zijn wat 95% van de analisten midden jaren-90 voorspelden: "Een hype waar je over drie jaar niks meer over hoort".

De werkelijke klacht is dan ook:
Google heeft Internet dermate gebruikersvriendelijk gemaakt dat mensen het daadwerkelijk gingen gebruiken. Dit zonder dat die mensen de kracht van de achterliggende technologie snapten, en daardoor in een gouden kooi verzeild raakten.

[Reactie gewijzigd door 2TheMaks op 14 augustus 2024 23:50]

k995 @ShadLink14 augustus 2024 10:15
Dit is niks anders dan communisme.
LOL
Ach komaan doe toch niet zo facebook/twitter achterlijk.

Neen dit hefet niks te maken met communisme, wel met de burgers te beschermen. Aka de taak van de overheid.
k995 @ShadLink14 augustus 2024 10:26
Neen je snapt het nieuws niet : dit zou van google verschillende prive bedrijven maken.
Je snapt ook niet wat communsime is

EN dit beschermd de burger omdat monopolies altijd slecht zijn voor de burger.
drakiesoft @k99514 augustus 2024 10:48
Een voordeel van monopolie is minder keuze stress. Kan ik wel weer waarderen
Ortep @drakiesoft14 augustus 2024 12:50
Wat zou jij gelukkig zijn geweest in Mongolië tussen 1162 en 1227 ten tijde van Dzjengis Khan.

Gewoon doen wat er gezegd wordt
drakiesoft @Ortep14 augustus 2024 15:02
Long time ago in a galaxy far far away...
2TheMaks @k99514 augustus 2024 23:53
EN dit beschermd de burger omdat monopolies altijd slecht zijn voor de burger.
Hoe zit het dan met de monopolies van publieke overheden? Zijn openbaar bestuurders en ambtenaren heiligen zonder eigen agenda?
k995 @2TheMaks15 augustus 2024 00:32
Nee, goed dat vele monopolies van vroeger zoals telecom afgestoten zijn en prive nu zijn, of denk je niet dat dit beter is?
Ortep @ShadLink14 augustus 2024 12:47
[...]

Ik weet prima wat communisme is. Plus een kleiner bedrijf kan je veel makkelijker regels opleggen dan een groot bedrijf.
Dat heeft niets met communisme te maken. Communisme is een klassenloze maatschappij. Of op zijn minst het streven er naar.

Dat kan met een sterke overheid, maar in principe zelfs geheel zonder overheid.
Maar dan moet wel iedereen lief voor elkaar zijn.
k995 @ShadLink14 augustus 2024 10:33
Neen gezien je commentaren snap je echt niet wat communisme is, niet elk oberheid ingrijpen = communisme.

Het gaat ook niet over regels opleggen, nogmaals het gaat over misbruik van mark dominantie.
Bewijs..? Nogmaals hoe beschermt dit de burger? Voor consumenten blijft het gelijk of komt er versnippering. Wat enkel de prijs (van telefoons, hoeveelheid advertenties, etc) omhoog zal draven.
Integendeel toen de VS die nog gedaan heeft met standard oil zag je prijs verlaging en verbeterde dienstverlening. Nogmaals niks te maken met communisme.
k995 @ShadLink14 augustus 2024 10:49
Ja, genoeg studies die dit aantonen.
En nogmaals dit gaat niet over de overheid die de macht grijpt of geld afneemt.
k995 @ShadLink14 augustus 2024 10:58
LOL je hebt geen idee wanneer die break up gebeurde he? Snel opzoeken zal wat je hierboven zei niet verbeteren.
Daarbij is een break up maar 1 mogelijk aanpak, wat belangrijk is dat de overheid ingrijpt als ene bedrijf teveel macht en invloed krijgt.
k995 @ShadLink14 augustus 2024 11:08
Ja dat dit niks met communisme te maken heeft zelfs al zouden ze zo ver gaan als ene break up.
Firecrash 14 augustus 2024 10:10
Even een leken vraag, ben niet super ingelezen in dit onderwerp (ik vind wle dat het goed is om monopolie posities te beteugelen):

1) Als google word opgesplitst, hoe gaat android dan werken als besturingssysteem met integratie als AA, play store, google maps etc.
2) Een bedrijf wat mij zo te binnen schiet is Microsoft. Vooral nu even kijkend naar Office, heeft dat geen monopolie positie? En zo ja, komt er straks een word bedrijf, een excel bedrijf etc? Dat is toch niet handig?
3) Wat doet google anders dan apple? Moet apple ook niet hun besturingssysteem tak gaan afstoten dan?

Misschien een beetje "domme" vragen, maar ik zie voor me dat die hele opsplitsing juist een apple met IOS enorm in de kaarten speelt. Pak google dan eerder aan op hun advertentie business....
Loller1 @Firecrash14 augustus 2024 14:05
1) Als google word opgesplitst, hoe gaat android dan werken als besturingssysteem met integratie als AA, play store, google maps etc.
Dan zal Android als een bedrijf deals moeten sluiten met Google om die integraties te hebben en/of dat op vrij wil implementeren. Maar ze kunnen dan geen oneerlijke deals meer maken, want dan vormen ze gewoon een kartel.
2) Een bedrijf wat mij zo te binnen schiet is Microsoft. Vooral nu even kijkend naar Office, heeft dat geen monopolie positie? En zo ja, komt er straks een word bedrijf, een excel bedrijf etc? Dat is toch niet handig?
Office is noch een monopolie, noch iets waar Microsoft van beschuldigd wordt zijn positie in de markt te misbruiken (en daar waar ze daar wel van beschuldigd worden hebben ze gewoon aanpassingen gemaakt, in plaats van vrolijk door te doen).
3) Wat doet google anders dan apple? Moet apple ook niet hun besturingssysteem tak gaan afstoten dan?
Google maakt misbruik van zijn positie door concurrentie de grond in te drukken of simpelweg te verbieden (zie Acer, etc.) met zijn controle over Android, of door zijn diensten te gebruiken om alternatieven onpraktisch te maken (zie Microsoft, etc.). Apple doet dat niet omdat zij als enige gebruiker van hun eigen OS simpelweg die dynamieken niet hebben, maar Apple wordt uiteraard ook voor andere praktijken onderzocht in de VS, EU, Japan, etc. Dat ze nu achter Google aan gaan wilt niet zeggen dat ze niet achter Apple aan zullen gaan.
2TheMaks @Loller115 augustus 2024 00:09
Apple doet dat niet omdat zij als enige gebruiker van hun eigen OS simpelweg die dynamieken niet hebben ...
Maar wat als iedere hardwarefabrikant er net als Apple z'n eigen OS op na zou houden, inclusief eigen eco-systeem/verdienmodel? Zouden devices van elke willekeurige hardwarefabrikant dan niet (bijna) net zo duur zijn als Apple devices?

Is het dan niet beter dat er een bedrijf is dat een OS + eco-systeem onderhoudt dat (tegen betaling) gebruikt kan worden door meerdere hardwarefabrikanten? Of is het enorm slecht voor de consument dat er mobile devices op de markt zijn van onder de €100?
ShadLink @Firecrash14 augustus 2024 10:51
Even een leken vraag, ben niet super ingelezen in dit onderwerp (ik vind wle dat het goed is om monopolie posities te beteugelen):

1) Als google word opgesplitst, hoe gaat android dan werken als besturingssysteem met integratie als AA, play store, google maps etc.
Die intergraties zullen verdwijnen of worden bv losse apps.
2) Een bedrijf wat mij zo te binnen schiet is Microsoft. Vooral nu even kijkend naar Office, heeft dat geen monopolie positie? En zo ja, komt er straks een word bedrijf, een excel bedrijf etc? Dat is toch niet handig?
Niet van beschuldigd dat ze hun marktpositie misbruiken.
3) Wat doet google anders dan apple? Moet apple ook niet hun besturingssysteem tak gaan afstoten dan?
Google biedt software aan en ook eigen telefoons. Die software hebben ze standaard naar hun eigen diensten gezet.
Apple biedt telefoons waar hun software op draait. De software bieden ze niet aan andere bedrijven aan.
Firecrash @ShadLink14 augustus 2024 12:09
Ooh zo, dus door android los te trekken kunnen andere mensen komen om hun apps te laten draaien op android. browser, camera app, mail etc etc.

Maar wat ik dan niet snap, dit is toch al wat er gebeurd? Samsung heeft zijn eigen mail app, notes app etc etc die draait op android?
4Reload 14 augustus 2024 09:35
Android verkopen zou meteen ook het einde van Android op lange termijn zijn. Android bestaat namelijk omdat Google winsten van de ene dienst kan gebruiken voor een andere dienst die minder winst maakt of geen winst. Android zorgt er namelijk primair voor dat mensen makkelijk andere Google diensten moeten/kunnen gebruiken dus kan Google verlies nemen op deze dienst omdat het traffic naar andere diensten brengt die wel geld maken. Wanneer Android los komt te staan moet het dus dan ook zelf geld gaan verdienen en bijvoorbeeld je primaire zoekmachine verkopen aan 1 partij is niet mee toegestaan (Apple die Google als default heeft voor 20 miljard per jaar).

Kortom leuk voor bühne maar op lange termijn meer verliezers dan winnaars ...
Verwijderd @4Reload14 augustus 2024 10:05
Naar mijn mening is dat onzin - microsoft is namelijk indertijd ook groot geworden met conventionele betalingen van computerfabrikanten en eindgebruikers. Het verschil zit hem er enkel in dat het lastiger wordt om de huidige extreme winstmarges te behouden, maar reken maar dat er genoeg investeerders te vinden zijn die een bescheiden winstmarge rond het niveau van windows licenties prima vinden.

Bovendien is er dan nog het alternatief van het opzetten van een stichting voor de ontwikkeling van android (of een fork), waarmee telefoonfabrikanten belastingtechnisch voordelig kunnen investeren in het besturingssysteem. Android zelf zou in dat geval inderdaad de nek omgedraaid worden, maar de opvolger zou gewoon een voortzetting zijn van de broncode en de zelfde rol vervullen voor eerder genoemde fabrikanten.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 augustus 2024 10:11]


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