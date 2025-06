Google stuurt overheid VS onverwachte cheque om juryzaak over ads te voorkomen

Google heeft 'preventief' een schadevergoeding betaald aan de Amerikaanse overheid. De techgigant wil daarmee voorkomen dat een rechtszaak van het ministerie van Justitie wordt beoordeeld door een jury. Het is niet bekend of het ministerie de betaling accepteert.

Google bevestigt dat het een cheque heeft aangeboden aan de Amerikaanse overheid, hoewel de techgigant het bedrag daarvan niet bekendmaakt. Dat blijkt uit een gerechtelijk dossier, dat werd opgemerkt door persbureau Reuters. Het bedrag dekt volgens de techgigant 'elke dollar die de Verenigde Staten denkbaar kunnen hopen te ontvangen' tijdens de antitrustzaak rondom Googles positie op de advertentiemarkt. Google ontkent dat het zich schuldig maakt aan de zaken waar het van beticht wordt.

Door preventief een schadevergoeding te betalen, wil Google voorkomen dat de rechtszaak wordt beoordeeld door een jury. Er moet namelijk een schadeclaim verbonden zijn aan een juryzaak, zo stelt de techgigant in het gerechtelijke document. Door die vooraf te betalen, is dat niet langer het geval. Het versturen van een cheque, die volgens de techgigant geleden schade door te hoge kosten voor online advertenties dekt, laat Google naar eigen zeggen een juryzaak omzeilen, ongeacht of de overheid deze aanneemt of niet. De zaak zou in plaats daarvan voor een vakrechter worden uitgevochten. Een Stanford Law School-professor zegt tegen Reuters dat hij 'sceptisch is' of Googles poging zal slagen. Een andere rechtsgeleerde noemt de zet van Google juist 'slim', meldt het persbureau.

Het Amerikaanse Justitie heeft nog niet gereageerd op de betaling van Google. Het is dan ook niet bekend of het ministerie van plan is deze te accepteren. Het ministerie ging niet in op vragen van Reuters. Hoewel niet bekend is welk bedrag Google heeft overgemaakt, zegt het bedrijf tegen Reuters dat het Amerikaanse ministerie 'na maanden van onderzoek' slechts een geschatte schadevergoeding 'van minder dan 1 miljoen dollar' kon noemen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie diende zijn aanklacht tegen Google begin vorig jaar in, samen met acht Amerikaanse staten. Het zegt dat Google een monopoliepositie heeft op het gebied van online adverteren en die positie misbruikt. De overheid wil onder andere afdwingen dat Google Ad Manager en AdX verplicht moet afstoten. De zaak begint in september. Vooralsnog wordt de zaak beoordeeld door een jury, hoewel Google dat dus probeert te voorkomen.