Smartlockfabrikant Loqed heeft faillisement aangevraagd

Loqed, een Nederlandse fabrikant van slimme sloten, heeft faillisement aangevraagd. Dat maakt het bedrijf bekend aan gebruikers. Bestaande sloten blijven volgens Loqed online en het bedrijf bespreekt of de software opensource gemaakt kan worden.

Loqed bevestigt de faillisementaanvraag per e-mail aan gebruikers en op het Gathering of Tweakers-forum. Het bedrijf zegt daarin dat bestaande sloten online blijven en dat nieuwe sloten nog steeds geïnstalleerd kunnen worden. Volgens de fabrikant is dit mogelijk omdat Stichting Loqed Online het beheer van het platform heeft overgenomen.

Het bedrijf overlegt met de curator hoe het platform op de lange termijn kan blijven voortbestaan, zodat gebruikers hun sloten ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. De smartlockfabrikant noemt dat momenteel zijn 'eerste prioriteit'. "Tevens wordt besproken of de software opensource kan worden aangeboden", schrijft Loqed.

Het bedrijf blijft naar eigen zeggen 'de komende weken' beschikbaar voor vragen, hoewel het niet 'de gebruikelijke ondersteuning en garantie' kan blijven verlenen. Het bedrijf onderzoekt met de curator alternatieve manieren om ondersteuning en garantie te bieden. Gebruikers met een defect product worden geadviseerd om 'zo snel mogelijk' contact met de klantenservice op te nemen. Het bedrijf gaat onderzoeken of garanties nadien ondergebracht kunnen worden bij een andere partij.

Loqed raadt gebruikers verder af om recent gekochte sloten terug te sturen naar het bedrijf, ook als die nog binnen de wettelijke retourtermijn van dertig dagen valt. Loqed noemt het 'onwaarschijnlijk' dat het aankoopbedrag kan worden terugbetaald. Het bedrijf zegt klanten per e-mail op de hoogte te houden van de afwikkeling van het faillisement.

Loqed werd in 2016 opgericht in Nederland. Sinds 2022 is zijn Loqed Touch Smart Lock breed verkrijgbaar. Vorige week nog vroeg het bedrijf in een e-mail of gebruikers bereid zouden zijn om een abonnement te nemen op bepaalde cloudfuncties die tot op heden gratis waren. Het bedrijf meldde later dat een eventueel abonnement niet zou gelden voor bestaande klanten. De fabrikant zegt nu dat de e-mail van vorige week 'een poging tot een laatste redmiddel' was.