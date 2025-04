Samengevat Het slot van Loqed is letterlijk en figuurlijk stevig. Letterlijk omdat het als een van de weinige slimme sloten een driesterren-SKG-keuring heeft en figuurlijk omdat het fikse dimensies heeft ten opzichte van het meeste hang-en-sluitwerk. De installatie is even een klusje, want je vervangt een groot deel van je slot. De instructies in de app zijn echter duidelijk beschreven en geïllustreerd. De motor van het slot is krachtig, ook als je deur een beetje knelt. De buitenbediening is fijn om te hebben als je met lege zakken voor de deur staat; je kunt dan met de pincode naar binnen. Normaal gesproken is dat niet nodig en werken de smartphoneapp en geofencingfuncties prima, zolang je goed oplet dat de batterijbesparing van je telefoon goed is ingesteld. Het slot communiceert lokaal met smarthomeplatforms zoals Home Assistant. De cloudfuncties kun je dus links laten liggen als je dat wenst en zijn niet vereist voor de basiswerking. Pluspunten Bouwkwaliteit

Bouwkwaliteit Fijne software

Fijne software Goede installatie-instructies Minpunten Pincodebediening

Pincodebediening Waarschuwingspiep kan luider

Waarschuwingspiep kan luider Notificatiedruk Getest LOQED Touch Smart Lock Vanaf € 285,- Vergelijk prijzen

In de afgelopen maanden hebben we twee smartlocks bekeken en daar doen we nu een schepje bovenop met nog een review van een slim slot. Dit keer is de keuze gevallen op de Loqed Touch Smart Lock. Het Nederlandse Loqed is opgericht in 2016, maar het Loqed-slot is pas sinds 2022 breed verkrijgbaar. Naast wat vertraging door een pandemie is er ook nogal wat ontwikkeltijd in het slot gaan zitten, wat uiteindelijk heeft geleid tot een SKG-gekeurd slot met driesterrenkwalificatie.

De gemiddelde prijs van dit slot is sinds de introductie ongeveer 349 euro. Dat is niet goedkoop, maar de Loqed is geen motortje dat je bestaande sleutel verdraait, zoals de Nuki, en ook geen vervangende cilinder met (motor)knop, zoals de Bold. Dit slot vervangt zowel de cilinder als de achterplaat en deurklink. Bovendien is toegang van buitenaf zonder sleutel altijd mogelijk doordat er standaard een bedieningsdisplay aan de buitenzijde meegeleverd wordt.

Hieronder vind je een vergelijking van de functies van de Loqed ten opzichte van enkele andere populaire slimme sloten:

* moet noodfunctionaliteit hebben

*2 Basic: vereist eenmalige betaling van 39 euro, gratis bij upgrade eerdere generatie Nuki. Pro: ingebouwd

*3 drie sleutels inbegrepen

*4 aangekondigd

*5 ondersteunt enkel intercoms

*6 bètafunctie, aangesloten via bridge

Voor die 299 euro krijg je bij het slot ook bediening vanaf de buitenzijde. Het slot wordt geleverd als een universeel bouwpakket dat op de meeste deuren moet passen.

Hoe fijn werkt de Loqed in de praktijk? Is er een hele toer vereist om je deur om te bouwen en is de meerprijs ten opzichte van andere slimmeslotsystemen te verantwoorden? Is het wel vertrouwd om helemaal geen sleutelmogelijkheid te hebben? Op deze vragen zoeken we het antwoord in dit artikel.

Hardware

Het slot wordt geleverd in een luxe showverpakking waarvan je het deksel kunt openen om de inhoud, achter de plastic inlay, te bekijken. Als je het slot uitpakt, wordt door het aantal onderdelen dat tevoorschijn komt wel duidelijk dat je even de tijd moet nemen voor de installatie. Je plakt de Loqed immers niet tegen je huidige hang-en-sluitwerk aan, maar vervangt het grotendeels.

Grofweg bestaat het slot uit drie delen. Bij de afdekplaat met daarin de motor en bedieningsknop horen de klink en de twee zwarte afdekplaatjes. Het tweede deel is de display die aan de buitenzijde van de deur wordt geplaatst. Daartussenin komt de slotcilinder. Daarnaast zijn montagemateriaal, basisgereedschap en een pakket van acht AA-batterijen meegeleverd.

Ten slotte bevat de verpakking een bridge die er via bluetooth voor zorgt dat het slot kan communiceren met je wifiverbinding, en de rest van je thuisnetwerk en internet. De bridge moet binnen enkele meters rondom het slot een plekje vinden in een stopcontact.

De displayunit die aan de voorzijde van het slot komt, is een tweeregelige leddisplay waarmee het slot zijn status aangeeft. Daarnaast heeft de unit twee capacitieve knoppen waarmee je een pincode kunt ingeven en zijn er twee contactpunten aangebracht. Die komen overeen met een 9V-batterij en kun je gebruiken om het slot in noodgevallen van energie te voorzien. Met de bijgeleverde batterijen moet het slot het overigens negen tot twaalf maanden uitzingen, uiteraard afhankelijk van de gebruiksintensiteit.

Niet elke voordeur is even dik, wat een uitdaging vormt bij het ontwerp van een slim slot. Bij Netatmo zagen we dat je de vervangende cilinder op maat maakt met tussenstukjes. Loqed heeft een andere benadering. De meegeleverde cilinder is erg klein en voorzien van een bedieningsbout met een vaste lengte die uit het cilindergat steekt. Bij een dunnere deur zal deze verder uit de binnenzijde van de deur steken dan bij een dikke deur. De cilinderbout valt bij het opbouwen van het slot in een koker die wordt aangedreven door de motor. Hetzelfde geldt voor de as van de deurklink; die is ook in de diepte af te stellen.

Het slot kan daarmee zonder al te veel aanpassingen op veel deuren worden geplaatst, maar dat maakt dat de binnenzijde fors uitvalt. Liefhebbers van slank en subtiel hang-en-sluitwerk moeten wellicht even slikken, maar dat forse formaat heeft een extra voordeel. In de meeste gevallen zal de afdekplaat groter zijn dan de bestaande afdekplaat, waardoor oude schroefgaten en lui schilderwerk ook netjes aan het zicht onttrokken worden. Hoewel het slot erg universeel is, raden we aan om vooraf even op deze pagina te kijken of je deur geschikt is.

De bouwkwaliteit voelt goed aan. De behuizing en deurklink zijn van stevig metaal en bij correcte montage met de drie bijgeleverde schroeven is het slot stevig en zonder speling op de deur verankerd. Er is gelet op details, zoals een vooraf aangebracht likje blauwe Loctite op de inbusschroef die de deurklink vergrendelt. Ook de SKG-driesterrenkeuring wijst erop dat de bouwkwaliteit van het slot in orde is op kritieke punten die de beveiliging moeten waarborgen. De korte cilinder is van gehard staal en maakt kerntrekken lastig door de diepe ligging ten opzichte van de buitenkant van de deur. De zogenoemde Bulgaarse methode is helemaal onmogelijk.

De AA-batterijen kun je vervangen door een oplaadbare variant. Loqed levert zelf de Power Kit, die bestaat uit oplaadbare batterijen en een oplader met drie meter snoer die je op de voorkant van het slot kunt aansluiten om de batterijen direct in het slot te laden.

Installatie

Het Loqed-slot komt deels gemonteerd uit de doos, maar er zijn best wat stappen nodig om je oude hang-en-sluitwerk deels te demonteren en te vervangen. Voor de installatie moet je dan ook echt even de tijd nemen; reken op een halfuurtje als alles soepel verloopt. In de doos zit een snelstarthandleiding met een QR-link naar de Loqed-smartphoneapplicatie. Die app loodst je stapsgewijs door het ombouwproces van je slot.

De instructies zijn duidelijk in tekst beschreven en geïllustreerd, met waar nodig een animatie. Cruciale onderdelen van het proces die je niet over het hoofd mag zien, moet je aanvinken als je dat deel van de instructie hebt begrepen. Dat is best slim, want er zitten een paar instinkertjes in het ombouwproces die pas veel later aan het licht komen als je ze niet goed uitvoert.

In mijn geval moesten de deurkruk, cilinder, binnen- en buitenzijde van het slot verwijderd worden. De buitenzijde met vaste deurhendel en het mechanisme van de deurkruk waren uiteindelijk de enige onderdelen die behouden bleven na de installatie. De voorzijde van het slot, waar oorspronkelijk het sleutelgat zat, wordt bedekt door een klein bedieningspaneel met display. Een vijfpolige kabel loopt onder de cilinder door naar de binnenzijde van de deur en maakt daar verbinding met de motorbehuizing waarin de stuurelektronica huist.

Het binnenste deel van het slot schroef je vast in de deur. Dit gebeurt op drie punten in het midden van de plaat. Twee punten belanden in het hout en het derde montagepunt wordt vastgezet op het buitenste deurbeslag. In mijn geval kon ik geen bestaande gaten gebruiken en moest ik die in de deur boren. Het is fijn dat de montagegaten zich in het midden van de afdekplaat bevinden, zodat ik dat in de toekomst weer makkelijk kan afdekken met opvolgend deurbeslag.

De installatie van het slot vereist weinig kracht, maar het demonteren van het bestaande hang-en-sluitwerk kan uitdagend zijn. Zeker als het al langer in de deur aanwezig is, kan het deurbeslag vastgeschilderd zijn en kunnen de schroeven en boutjes weerbarstig zijn. Voor de montage levert Loqed gereedschap mee, maar voor de demontage van het bestaande deurbeslag zul je in eigen gereedschap moeten voorzien. In mijn geval bleef dit beperkt tot stevige phillips- en platte schroevendraaiers. De montagegaten heb ik netjes voorgeboord, maar de schroeven zijn zelftappend, dus een boormachine is niet noodzakelijk.

De configuratie van het slot is verder een kwestie van de aanwijzingen in de app volgen. Nadat de batterijen zijn geplaatst, maakt de app via bluetooth verbinding met het slot. Hetzelfde geldt voor de bridge. Als slotbeheerder moet je een account aanmaken bij Loqed, al is het maar om de installatie te voltooien en toegang te hebben tot de configuratie van het slot. Het slot is verder bruikbaar zonder internettoegang en werkt dan enkel lokaal. Je moet het wel handmatig laten ontwaken bij thuiskomst en het is niet mogelijk om nieuwe huisgenoten of gastensleutels toe te voegen zolang het offline is.

Software

De smartphoneapp is mooi vormgegeven en de functies die je veel zult gebruiken, zijn snel te bereiken. De app opent in de pagina ‘sleutelbos’, waar je een overzicht vindt van alle Loqed-sloten waartoe je toegang hebt. Naast de sleutelbos kun je ook de tijdlijn bekijken, waarin alle activiteiten te vinden zijn die plaatsvinden rondom de sloten waarvan je beheerder bent. Bij het aantikken van een slot in de app kom je op de pagina terecht waar je dit kunt bedienen. Ben je beheerder, dan kun je hier de sleutel en systeempagina bereiken waarmee je anderen toegang kunt geven tot het slot en de opties van het slot kunt aanpassen.

Als je een sleutel hebt, is er een aantal mogelijkheden om het slot te openen. Je kunt het handmatig bedienen met de app op je smartphone of door een zescijferige pincode op te geven. De display beschikt over twee toetsen om deze in te vullen: een om het getal te selecteren, en een om te bevestigen en door te gaan naar de volgende positie. Als je een pincode aan jezelf of andere gebruiker toewijst, weet dan dat het slot niet meer aan de driesterren-SKG-keuringseisen voldoet. Sommige inboedelverzekeringen vereisen dit, dus controleer bij twijfel je polisvoorwaarden.

De meerwaarde van een smartlock zit voor veel mensen met name in de geofencingfuncties. Loqed biedt daarvoor twee niveaus: 'Touch to Open' en 'Touch to Connect'. Touch to Open is de ‘standaard’ geofencing, zoals je die bij veel slimme sloten ziet. Als je buiten de ingestelde radius van 500, 750 of 1000 meter bent geweest en je komt weer in de buurt van het slot, zal het twintig minuten ontwaken en zoeken naar je smartphone. Komt je smartphone binnen bluetoothbereik, dan draait het slot open. Met een druk op de display gaat de dagschoot open en kun je naar binnen. Het automatisch ontgrendelen kun je uitzetten, in dat geval ontgrendelt het slot de nacht- en dagschoot pas als je op de display drukt.

Als je Touch to Connect activeert, kun je het slot altijd openen met je telefoon op zak zonder dat je eerst uit de geofencingzone bent geweest, bijvoorbeeld als je een vuilniszak wegbrengt. Je kunt het slot dan ontwaken met een druk op de display. Het slot bepaalt of je telefoon zich voor de deur bevindt en opent de deur.

Het is belangrijk om te bepalen of je telefoon zich aan de buitenkant van de deur bevindt, anders kan iedereen met een druk op de knop naar binnen zolang je telefoon binnen bereik van het slot is. Om te bepalen of je voor de deur staat, gebruikt het slot verschillende richtantennes. Of de richtantennes hun werk goed kunnen doen, hangt af van de indeling en omgeving van je huis, en of je deur zich helemaal aan de voorzijde van het huis bevindt. Het radiopad tussen je telefoon en het slot wordt in sommige gevallen sterker ontvangen aan de buitenzijde van het slot, hoewel je telefoon zich binnenshuis bevindt. In de afbeelding hieronder probeer ik dit visueel uit te drukken.

Als je Touch to Connect gaat gebruiken, zul je dus een geschikte huisindeling moeten hebben, maar ook een beetje vertrouwen in de buurt en het systeem, want het kan een slagje misslaan. Loqed geeft bij het activeren van de functie een korte waarschuwing en een link naar een langer supportdocument waarmee je uitgebreid wordt geïnformeerd over het risico van de functie en hoe je kunt testen of je situatie geschikt is voor het gebruik. Je kunt de kans op een onbedoelde opening nog kleiner maken door in de app MotionSense in te schakelen. Dit stopt de communicatie met het slot tijdens het opladen van je telefoon of zodra deze zestig seconden niet beweegt. Dat scheelt op beide apparaten ook in de levensduur van de accu.

Voor een goede werking van beide geofencingfuncties moet de smartphoneapp op de achtergrond je locatie kunnen monitoren en bluetoothcommunicatie met het slot kunnen uitvoeren. Sommige telefoons zijn agressief in het gedwongen afsluiten van apps die op de achtergrond actief blijven. De app van Loqed verwijst voor powermanagementinstellingen naar dontkillmyapp.com voor verdere instructies. Op die website zie je per leverancier of je op dat gebied uitdagingen kunt verwachten. Bij mijn Google Pixel werkten de geofencingfuncties goed en was het extra accuverbruik niet noemenswaardig.

Als je vaak gasten ontvangt of een feestje hebt, is de ‘touwtje uit de brievenbus’-functie handig. Daarmee kan iedereen zich met een druk op de display binnenlaten. Wil je toch iets meer toegangscontrole, dan kun je een tijdelijke of permanente sleutel aanmaken voor je gasten. Het is daarbij mooi dat een gast niet de Loqed-app hoeft te installeren om de sleutel te gebruiken. Als je gast de sleutellink opent in de browser, krijgt hij de keuze om de Loqed-app te installeren voor geavanceerde functies of om direct vanuit de geopende pagina simpelweg het slot te bedienen zonder die app. Door de URL aan te passen voor het verzenden, kun je zelfs de applinks weglaten en er zo een ‘web-only’-sleutel van maken.

Gastensleutels zijn uitgebreid in te stellen. Je kunt bepalen of de gast een pincode kan gebruiken, het slot op afstand kan bedienen of enkel ter plaatse, en of het slot automatisch ontgrendelt bij lokaal bereik. De sleutel kan onbeperkt geldig zijn of je kunt er een beperkte periode aan toewijzen. De sleutel begrenzen zodat hij enkel op bepaalde tijdstippen werkt, is ook mogelijk. De schoonmaker of aannemer kan zichzelf dus niet dag en nacht binnenlaten, zoals bij een normale sleutel. Uiteraard vind je de activiteit van gasten terug in de tijdlijn. Je kunt per sleutel instellen of hij Touch to Open en automatisch ontgrendelen ondersteunt. Dat is bijvoorbeeld handig als je een sleutel geeft aan de buren of iemand die je huis vaak passeert. De afwezigheid van geofencingfuncties voorkomt dat je slot telkens ontwaakt, ontgrendelt en de battterijen opeet als die persoon thuiskomt of langsloopt. Een voordeel van de buitendisplay is dat iedereen met een lange druk op een van de touchknoppen de deur kan vergrendelen. Zo kan de klusjesman zonder sleutel het huis netjes achter zich afsluiten.

Verdere opties zijn een tijdschema voor het vergrendelen en ontgrendelen van het slot en het ‘touwtje uit de brievenbus’. Daarnaast is Twist Assist te activeren. Dit activeert de motor om het slot te draaien als je de knop aan de binnenzijde een klein slagje bedient. Dat biedt gemak, maar heeft uiteraard invloed op de batterijlevensduur.

Het slot kan lokaal, eventueel zonder tussenkomst van de cloud, verbonden worden met veel verschillende smarthomeplatforms, waaronder Homey en Home Assistant. Ondersteuning voor Matter is onderweg, maar blijft bij de wifivariant, want het slot is niet uitgerust met een Thread-radio.

Een negatief puntje van de app is de notificatiedruk. De app geeft elke keer als het slot vergrendeld of ontgrendeld wordt, een notificatie. Je kunt dit compleet uitzetten, maar dan word je niet op de hoogte gehouden of de deur wordt geopend in je afwezigheid.

Praktijk

Ik heb het Loqed-slot drie weken getest en daarbij viel me de eerste dagen met name op hoe fors het is ten opzichte van het hang-en-sluitwerk dat voorheen op mijn deur zat. Dat went echter vrij snel en met die uitstraling geeft het product ook een bepaald vertrouwen.

De motor van het slot is duidelijk hoorbaar terwijl hij werkt. Dat kan een nadeel zijn in de avonduren met lichte slapers in huis. Doordat het slot niet beschikt over handbediening van buitenaf, gaat je aankomst gepaard met aardig wat geluid. Hetzelfde geldt voor de getimede vergrendelingsfunctie.

De werking van het slot heeft een beperking ten opzichte van de Nuki die ik eerder heb getest. De Nuki draait de deur van het slot en opent de dagschoot (deurklink) zodra je in de buurt van de deur komt. Je kunt dan direct de deur openduwen en naar binnen lopen. De Loqed doet dit niet. Afhankelijk van de instelling kan de deur automatisch van het slot gehaald worden zodra je de deur nadert, maar om de dagschoot te ontgrendelen moet je op de display drukken. Dat is minder handig als je met tassen vol boodschappen komt aanlopen en betekent ook dat je altijd een seconde extra moet wachten voordat je naar binnen kunt. Hoewel dit omslachtiger is, verslaat het nog steeds het ‘gedoe’ met sleutels en het voorkomt dat de deur ongemerkt achter je rug opengaat. Het is wellicht een idee om dit te combineren met de geofencingfunctie, zodat je enkel meldingen krijgt over het slot als je niet thuis bent.

De mogelijkheid om een pincode te gebruiken, is fijn maar werkt niet lekker voor dagelijks gebruik. Als je de functie niet vaak gebruikt, is het verwarrend welk van de twee knopjes dient voor getalselectie en welk voor bevestiging. Als je een fout getal invoert, is er geen weg terug en moet je de combinatie 'fout' afmaken. Ik twijfel of je dit bed-and-breakfastgasten wil aandoen, want met name de meer seniore gebruiker zal wat oefening nodig hebben met de onzichtbare touchknopjes en kleine cijfertjes. Aan de andere kant is het een kleine opoffering om te kunnen joggen zonder iets op zak te hebben en geeft het minder kopzorgen over het vergeten van je sleutel en telefoon.

Als de deur niet goed wordt afgesloten en de nachtschoot hierdoor op de sponning of slotplaat blokkeert, merkt het slot dat. Het afsluitproces stopt en het slot geeft een piep. Die piep is niet al te luid en verdwijnt makkelijk in het omgevingsgeluid, zeker in een drukke stad. Je krijgt in zo’n geval ook een notificatie van de Loqed-app en zelfs een e-mail, maar wat mij betreft mag het slot dit, eventueel afhankelijk van het tijdstip, best iets luider melden.

Standaard staan appnotificaties aan voor elke vergrendeling en ontgrendeling van het slot. Dat houdt je natuurlijk lekker op de hoogte, maar het risico is dat je die notificaties na een paar dagen begint te negeren of op stil zet. Dat is niet handig als het slot een foutmelding geeft.

Conclusie

De Loqed is niet het goedkoopste slimme slot en zeker niet zo makkelijk te installeren als sommige concurrenten. Ook is hij op sommige punten misschien minder vooruitstrevend dan de concurrentie. Maakt dat hem een afrader? Integendeel, het slot voelt stevig aan en je merkt dat er aandacht is besteed aan de bouw, de installatie-instructies en alle functies die de app biedt. In de korte tijd dat ik het slot heb gebruikt, kan ik geen goed oordeel vellen over de levensduur over langere tijd, maar mijn gebruikerservaring is tot dusver zeer goed. Het slot doet zijn werk zonder morren, gasten waarderen de optie om geen app te hoeven installeren en de geofencingfuncties, inclusief de ‘gevaarlijke’ Touch-to-Connect werken bij mij tot nu toe probleemloos.

De installatie van het slot is een klusje, maar met een halve rechterhand en de duidelijke instructies absoluut haalbaar voor nagenoeg iedereen. Belangrijk is natuurlijk wel om vooraf even te controleren of je huidige deurbeslag, en de dimensies van je deur en slot compatibel zijn. De weinige aanmerkingen in dit artikel, zoals over het bedieningsgemak van de pincodefunctie en de wat zachte waarschuwingspiep, zijn geen onoverkomelijke gebreken waar je in de praktijk continu tegenaan loopt. Ook de vele meldingen die de app standaard geeft, zijn uit te schakelen in de instellingen, al moet je dan de activiteitslog handmatig doornemen voor je informatie.

Behalve met de prima app integreert het slot ook goed met veel populaire smarthomeplatforms, wat in de toekomst wordt uitgebreid met Matter-ondersteuning. De afmetingen en het design van het binnenste gedeelte van het slot zijn een kwestie van smaak, maar wennen (bij mij) snel en om eerlijk te zijn verdient een los kastje boven op je slot ook geen schoonheidsprijs.



Al met al dus een kwalitatief hoogwaardig, goed doordacht slot dat op veel vlakken absoluut vertrouwen inboezemt. Ben je bereid wat meer neer te leggen voor een slim deursysteem, dan biedt Loqed daarvoor zeker een robuust product.