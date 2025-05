Smartlockbedrijf Loqed overweegt abonnement voor cloudfuncties - update

Het slimmeslotenbedrijf Loqed overweegt een maandelijks abonnement voor cloudfuncties die nu nog gratis zijn. Zonder dat abonnement kunnen gebruikers het slot op afstand bijvoorbeeld niet openen of sluiten.

Loqed mailt 'een kleine groep klanten' over de test, waarin het bedrijf aangeeft dat abonnementen 'noodzakelijk' zijn om klanten 'dezelfde kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen, ook in de komende jaren'. Overigens is het in de mail zelf niet duidelijk dat het om een test gaat, pas bij het invullen van betaalgegevens geeft het bedrijf aan dat het om een test gaat. Dat melden meerdere gebruikers en het bedrijf zelf op Gathering of Tweakers. Loqed zegt die ingevulde betaalgegevens te verwijderen.

Volgens de mail gaat het om een abonnement van 7,95 euro per maand, al zegt Loqed ook dat bedragen en abonnementen die genoemd worden in de test, niet als zodanig worden geïmplementeerd. Mocht het cloudabonnement er inderdaad komen, dan kunnen gebruikers zonder dat abonnement huidige cloudfuncties niet langer gebruiken, zoals Touch to Open, gebruikersbeheer, het slot bedienen op afstand, activiteitenlogboek en smarthome-integraties. Het slot is dan nog wel te gebruiken via bluetooth. Loqed verkoopt op dit moment één smartlock, de Touch Smart Lock, die Tweakers eerder dit jaar testte.

Update, 13:15 uur: Loqed meldt dat het cloudabonnement in ieder geval niet gaat gelden voor huidige klanten en biedt zijn excuses aan voor de manier van testen.