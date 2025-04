Nuki Smart Lock (vierde generatie)

Samengevat De vierde generatie van het Nuki-slot is op het oog gelijk aan de voorgangers maar de integratie van Matter en Thread voegt (lokale) bedieningsmogelijkheden voor veel smarthomeplatforms toe. De Matter-integratie komt nog niet helemaal tot zijn recht; daarvoor is het wachten op versie 1.2 van de specificatie, zodat het slot beter te bedienen is voor Europese deuren. Het slot installeren is een fluitje van een cent. Het is wel verstandig om vooraf te kijken of je slot een noodfunctie heeft, zeker als je maar één toegangsdeur hebt. De optionele keypad is eigenlijk een onmisbaar accessoire. De basisuitvoering van dit slot kan prijstechnisch interessanter zijn als je van plan bent het slot via Thread te bedienen. De pro biedt dan enkel het batterypack en een chique uiterlijk. Pluspunten Installatiegemak

Installatiegemak Ondersteunt Thread Minpunten Externe bediening

Externe bediening Speling in montage Getest Nuki Smart Lock Pro (4e generatie) Wit Prijs bij publicatie: € 279,- Vanaf € 209,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3)

Onlangs besprak ik een smartlock waarbij de vraag was wat er nu zo slim is aan dat slot. Slimme sloten zijn er in veel verschijningsvormen. Er zijn sloten die de slotcilinder vervangen, zoals Bold en Netatmo. Andere vervangen niet alleen de cilinder, maar ook de rozet en de deurklink, zoals Loqed. De Nuki deuropener waar we in dit artikel naar kijken, vervangt geen enkel onderdeel van je bestaande slot; je bouwt het erbovenop. Je laat de sleutel in het slot en het apparaat draait hem op commando in de juiste richting. Dit maakt de installatie relatief eenvoudig en minder ingrijpend. Daarbij zijn de productiekosten aanzienlijk lager, vooral omdat er geen inbraakwerend deurbeslag ontworpen en geproduceerd hoeft te worden. De Nuki is dan ook al jaren een van de goedkopere oplossingen om je deurslot te automatiseren.

Onlangs werd de nieuwe, vierde versie van het slot uitgebracht en sindsdien zagen we de prijs van de vorige, derde generatie van het apparaat aanzienlijk dalen. Ten opzichte van de derde generatie is de slotopener niet compleet opnieuw ontworpen. De buitenzijde, maar ook het mechaniek, is exact gelijk aan die van de derde generatie. Op het pcb zijn wel veranderingen te bespeuren; de soc van de vorige generatie is vervangen door een krachtiger exemplaar om Matter te faciliteren en er is een Thread-radio toegevoegd.

Is het handig om nu snel een derdegeneratie-Nuki te kopen in de uitverkoop of is de nieuwe vierde generatie met Thread en Matter aan boord een no-brainer ondanks de hogere prijs? Is het verstandig om te investeren in de basisversie of is het beter om direct de Pro-versie aan te schaffen?

De Nuki Smart Lock is al een tijdje op de markt. Het Oostenrijkse bedrijf Nuki Home Solutions GmbH bestaat al bijna tien jaar. De eerste versie van het Nuki-slot werd in 2016 op de markt gebracht. In 2022 telde het bedrijf 400.000 actieve gebruikers van de productlijn. Inmiddels is de Nuki toe aan de vierde generatie, die ondersteuning voor Thread en Matter toevoegt.

Hieronder volgt een beknopte vergelijking van recente Nuki-modellen en enkele andere smartlocks.

* moet noodfunctionaliteit hebben

** vereist eenmalige betaling van 39 euro, gratis bij upgrade eerdere generatie Nuki

*** drie sleutels inbegrepen

**** aangekondigd

Hardware en installatie

De Nuki Pro wordt geleverd in een volledig gekleurde, bedrukte kartonnen doos met kartonnen inlays. Tijdens het uitpakken kom je eerst het papierwerk tegen, dat bestaat uit de installatiehandleiding en de snelstarthandleiding. Daaronder bevinden zich de Nuki-deuropener en twee kartonnen doosjes die de montageplaten, een USB Type-C-kabel en een inbussleutel bevatten. Er wordt vrij weinig overbodig plastic gebruikt in de verpakking en wat dat betreft is het jammer dat de inbussleutel om onduidelijke redenen in een kleine, plastic sealbag is verpakt.

De installatie-instructies voor het slot zijn volledig visueel. De handleiding instrueert je om eerst te kijken hoever de slotcilinder uit de deur steekt. Afhankelijk van deze maat gebruik je montageplaat A of B. Als de cilinder meer dan 3 millimeter uit je deur steekt, heb je een beetje geluk, omdat je dan de montageplaat gebruikt die je kunt klemmen met drie inbusschroefjes in plaats van plakken. De andere montageplaat, die geplakt moet worden, is voorzien van 3M-VHB-tape. De kleefkracht van deze tapesoort is dusdanig dat je goed moet oppassen dat de onderliggende verflaag van je deur niet meekomt als je het slot ooit

Nuki-schroefmontageplaat op cilinder

verwijdert zonder de tape goed te verhitten. Afhankelijk van de rozet om je slot kan het zijn dat de achterzijde van de montageplaat niet helemaal op de deur steunt. Dat heeft tot gevolg dat de Nuki wat meer speling heeft na de montage en voor het gevoel niet helemaal vastzit. In de praktijk is dat geen probleem voor de werking, maar het geeft geen solide gevoel.

Met de montageplaat op zijn plaats steek je de sleutel in het slot en klik je de Nuki vast op de plaat. Deze kan vervolgens via de sleutel de cilinder ronddraaien en zo het slot van binnenuit bedienen. Om een cilinderslot waarin zich al een sleutel bevindt, te kunnen openen, moet de cilinder over een noodfunctie beschikken. Die functie is niet in elke cilinder aanwezig, wat voorkomt dat je het slot van buitenaf kunt openen met de sleutel. Om dit probleem te ondervangen, levert Nuki zelf een vervangende slotcilinder met noodfunctie. Deze heeft een driesterren-SKG-keurmerk en wordt geleverd met vijf sleutels. De binnenzijde van deze cilinder heeft geen sleutelgat, maar een specifiek gevormd uiteinde waar de Nuki op aangrijpt. Daardoor blijft het een accessoire dat specifiek bij het slot hoort en niet in de deur kan blijven zitten als je de Nuki ooit weer verwijdert. Met opzetstukjes kun je de cilinder voor vrijwel elke deur in de juiste maat uitvoeren. Voor een cilinder met vijf sleutels en driesterrencertificaat is de prijs van 79 euro erg netjes.

De Nuki wordt gevoed door vier AAA-batterijen, tenminste de basisversie. De Pro-versie wordt geleverd met een (nog niet volledig opgeladen) batterijenpakket. Deze versie is voorzien van vier oplaadbare AAA-cellen en een USB-C-aansluiting om ze op te laden. Het kan zijn dat je het vervelend vindt om je slot regelmatig op te laden. Misschien vind je het zelfs ongewenst dat het slot leeg kan raken, bijvoorbeeld in een vakantiehuis dat gedurende lange perioden niet bezet is. In zo’n geval kun je ervoor kiezen om de USB-C-kabel permanent op het slot aangesloten te laten. Daar is ook over nagedacht bij het ontwerp van het batterypack, dat aan beide kanten een aansluiting heeft, zodat je het op links- en rechtssluitende deuren kunt uitvoeren. De handleiding geeft dan de slimme tip om de kabel via de scharnierkant van de deur weg te leiden. De bijgeleverde kabel van 30cm is uiteraard te kort voor dit doel.

Ontgrendeling via batterijcompartiment

Om de Nuki te verwijderen, haal je de batterijen eruit en druk je de gele knop in het batterijcompartiment in. De deuropener laat zichzelf dan los van de montageplaat. Na de testperiode was het verwijderen van het slot en de basisplaat binnen een minuut gebeurd.

Optionele accessoires

Om je Nuki op verschillende manieren uit te breiden, kun je een aantal accessoires toevoegen. De speciale slotcilinder is al genoemd. Een heel fijne, misschien zelfs essentiële toevoeging is de keypad. Deze maakt via bluetooth verbinding met het slot en zorgt er zo voor dat je zonder sleutel of telefoon toegang kunt krijgen tot je huis. De keypad is in drie varianten te verkrijgen. Er is een variant zonder en een mét vingerafdrukscanner. Daarnaast is er een Pro-uitvoering van de keypad met een behuizing van rvs, een vingerafdrukscanner en de mogelijkheid van een permanente stroomaansluiting.

Wil je niet permanent afscheid nemen van je sleutelbos, dan kun je er een sleutelhanger met afstandsbediening aan hangen. Dat is gemakkelijker dan een sleutel gebruiken en sneller dan je telefoon tevoorschijn halen. Als laatste zit er een deursensor in het assortiment, die kan bepalen of de deur geopend of gesloten is. Zo kan de Nuki de deur sneller vergrendelen zodra de deur weer gesloten is. Als de deur ongebruikelijk lang geopend is, word je gewaarschuwd.

Nuki's van de basisvariant beschikken niet over ingebouwde wifi. Dit kun je uitbreiden met de Bridge, die de bluetoothcommunicatie met het slot voor zijn rekening neemt en koppelt aan Nuki's cloudfuncties en andere smarthomeplatforms.

Connectiviteit

Om de Nuki op afstand, buiten bluetoothbereik, te kunnen bedienen, is een verbinding via wifi of Thread nodig. De Pro-versie van het slot heeft voor beide protocollen een radio aan boord. Bij de basisuitvoering zit dat anders; deze heeft geen wififunctionaliteit. Om het slot aan je wifinetwerk te koppelen, zul je een Bridge moeten aanschaffen. Thread is wel aanwezig, maar optioneel te activeren voor 39 euro. Koop je deze Nuki om een voorganger te upgraden, dan is de Thread-upgrade gratis.

Met een Thread- of wifiverbinding kan het slot verbinding maken met Nuki’s cloud: Nukiweb. Daarmee kun je via de app op afstand het slot beheren. Ook smarthomeplatforms kunnen via een api verbinding maken met de Nukiweb en via deze weg het slot beheren.

Nuki 3 Nuki 3 Pro Nuki 4 Nuki 4 Pro Bluetooth ✅ ✅ ✅ ✅ Wifi ❌* ✅ ❌* ✅ Thread ❌ ❌ ✅** ✅ Matter ❌ ❌ ✅ ✅ Google Home Nukiweb* Nukiweb Wifi* / Thread** / Matter* Wifi / Thread / Matter Apple Home Bluetooth Bluetooth Bluetooth / Thread** / Matter* Bluetooth / Thread / Matter Amazon Alexa Nukiweb* Nukiweb Nukiweb / Matter** (aangekondigd) Nukiweb / Matter (aangekondigd) Samsung SmartThings Lokaal via wifi* Lokaal via wifi*** Lokaal via wifi* / Thread** / Matter*** Lokaal via wifi* / Thread / Matter Home Assistant Lokaal via wifi* / Nukiweb Lokaal via wifi**** / Nukiweb Lokaal via wifi* / Matter* / Thread** / Nukiweb Lokaal via wifi / Matter / Thread / Nukiweb Homey Lokaal via wifi* / Nukiweb Lokaal via wifi**** / Nukiweb Lokaal via wifi* / Matter* / Thread** / Nukiweb Lokaal via wifi / Matter / Thread / Nukiweb

* Vereist Nuki Bridge

** Vereist eenmalige betaling van 39 euro, gratis bij upgrade eerdere generatie Nuki

*** Enkel Matter-ondersteuning via Thread

**** Vereist Nuki Bridge, ondanks lokale wififunctionaliteit

Wil je niet afhankelijk zijn van internet of je data niet graag delen met een derde partij, dan zal de communicatie tussen je platform en het slot lokaal moeten verlopen. Beschik je over Apple Home, dan kun je alle Nuki's bedienen via bluetooth. Home Assistant en Samsung SmartThings kunnen alle Nuki's lokaal bedienen via HTTP, maar dat vereist altijd de aanschaf van een Bridge, ook bij de Pro-uitvoeringen. Nieuw is de ondersteuning voor Matter. Smarthomeplatforms met Matter-ondersteuning kunnen via wifi of een Thread-borderrouter verbinding krijgen met het slot en dit (lokaal) bedienen. Daar hoort vooralsnog wel een kleine kanttekening bij.

Wachten op Matter 1.2

De huidige variant van Matter ondersteunt twee mogelijke statussen waarin het slot kan verkeren: geopend en gesloten. Dat heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse markt, waar de werking van een voordeurslot verschilt van die van de sloten die we in Europa gewend zijn. Een Europese deur heeft drie mogelijke standen waarin de deur en het slot kunnen verkeren: op slot, niet op slot en geopend. Nuki heeft zijn best gedaan om dat te veranderen en met succes. Matter 1.2 biedt ondersteuning voor alle drie de openingsvarianten. Deze versie van Matter wordt in het 'begin' van dit jaar uitgerold, waardoor dit nu in de praktijk nog niet werkt. Of de deur compleet geopend wordt of enkel van het slot afgaat, bepaal je op dit moment door het standaardgedrag van het slot aan te passen in Nuki’s smartphoneapp. Kies je ervoor om de deur te openen, dan is het tot de nieuwe versie van Matter is uitgerold niet mogelijk om enkel het deurslot te ontgrendelen.

Als het slot via Thread verbonden is met een borderrouter, beschikt het over een IP-adres en internettoegang. Volgens Nuki kan het slot in de loop van dit jaar na een software-update via deze weg verbinding maken met Nukiweb, de cloudfunctie die het mogelijk maakt om het slot op afstand te beheren. In dat geval is de Bridge, die nu nog nodig is om het slot met wifi en internet te verbinden, voor de basis-Nuki's overbodig geworden.

De toevoeging van Thread maakt de instapversie van de Nuki een stuk interessanter, hoewel de radio standaard niet geactiveerd is. Tot op heden had enkel Apple Home de mogelijkheid om dit slot lokaal (via bluetooth) te bedienen. Thread maakt het mogelijk om het slot met andere platforms te verbinden zonder de 99 euro kostende Bridge te moeten aanschaffen. De Thread-upgrade is meer dan de helft goedkoper en maakt verbinding mogelijk met elk Matter-compatibel platform. Je moet dan wel over een Thread-borderrouter beschikken. De Nuki Pro heeft ingebouwde wifi en kan dus ook op die manier via Matter contact maken met je smarthomeplatform zonder Thread te gebruiken.

De ondersteuning voor Matter voegt een hoop platforms toe die nu met het slot kunnen samenwerken. Uit het oogpunt van Matter bekeken is er wel een verschil in toekomstvastheid voor dit soort 'ingewikkelde' apparatuur in vergelijking met bijvoorbeeld een lamp die Matter ondersteunt. Als de fabrikant van de lamp verdwijnt, en daarmee de originele app, kun je deze via Matter prima blijven bedienen. Gebeurt dat bij dit slot, dan verlies je allerlei instelmogelijkheden, waaronder de kalibratie van de Nuki met de slotcilinder. Ik heb geprobeerd om het slot in fabrieksinstellingen te plaatsen en direct toe te voegen aan Google Home zonder de Nuki-app te gebruiken. Dat bleek onmogelijk. Matter voegt voor dit slot dus met name compatibiliteit toe en geen (extra) toekomstvastheid.

De software

De smartphoneapplicatie van Nuki is overzichtelijk en fijn vormgegeven. Het installatieproces van het slot wordt met taal en beeld beschreven en zal voor weinig gebruikers een barrière vormen. Ook het dagelijks beheer van het slot is makkelijk. De hoofdpagina biedt de optie om slot en deur te sluiten en te openen, functies die je in de dagelijkse praktijk het meest zult gebruiken. De app vereist voor de werking wel toegang tot veel functies van je telefoon. Zo moet de app bluetoothtoegang krijgen voor communicatie met het slot, toegang tot je locatie hebben voor de zonefunctionaliteit en notificaties kunnen geven. Daarbij worden talloze batterijbesparende functies uitgeschakeld, waardoor de app altijd snel kan detecteren dat je in de buurt van het slot bent. Natuurlijk kun je de toegang van de app ook inperken. Daarmee lever je dan wel in op de luxere functionaliteit die het slot in combinatie met de app kan bieden.

De praktijk

Ik heb de Nuki gemonteerd op mijn voordeur, die in de winter niet helemaal ideaal in de sponning zit. Het is zo’n exemplaar waaraan je moet trekken voordat de sleutel lekker wil ronddraaien in het slot. Breekt het apparaat hier zijn tandwieltjes op? Gelukkig niet, het mechaniek is krachtig genoeg om de enigszins klemmende deur toch van het slot af te trekken. Een deur die niet helemaal vrij in de sponning hangt door seizoensinvloeden, is dus geen groot probleem, zolang het binnen de perken blijft natuurlijk.

Het is luxe als het slot zich automatisch opendraait terwijl je op je deur afloopt, zeker als je je handen vol hebt. De automatische ontgrendelingsfunctie werkt goed, zolang je de aanwijzingen in de Nuki-app nauwkeurig opvolgt en allerlei functies uitschakelt die de app in de slaapstand brengen. Daardoor verbruikt de app wat meer energie op je telefoon, wat bij mij gemiddeld neerkwam op vijf procent van een volledig opgeladen telefoon.

Door de eerder beschreven beweeglijkheid van de montageplaat zie je het slot tijdens de werking een beetje wringen in zijn positie. Ook maakt het aardig wat geluid. Slapende kinderen in een stil huis zouden er wakker van kunnen worden, al kun je altijd nog stilletjes met de sleutel naar binnen. Ergens is het ook wel fijn dat je luid en duidelijk hoort dat de deur wordt ontgrendeld. Dat geeft je het vertrouwen dat de deur niet per ongeluk openspringt zonder dat je het opmerkt. Daarbij hoor je het slot zich ook sluiten als je buiten wegloopt van de voordeur.

Mijn eigen deur beschikt niet over een cilinder met noodfunctie en de slotcilinder van Nuki bereikte me niet op tijd voor de review. Het is niet aan te raden om het slot op zo’n configuratie te gebruiken, omdat de kans bestaat dat je buitengesloten wordt. Dat gebeurde mij toen ik te laat merkte dat ik mijn telefoon was vergeten. Gelukkig was het slot gekoppeld aan Home Assistant en kon ik met mijn laptop de deur ontgrendelen. Op zulke momenten is het fijn als je een vingerafdrukscanner of keypad hebt om op terug te vallen, ook als je wel over een cilinder met noodfunctionaliteit beschikt. Eigenlijk zijn deze accessoires dus ook verplichte kost bij de aankoop.

De bediening met Matter over Thread verliep nog niet vlekkeloos. Het slot verloor verbinding, of als het wel verbonden was, gaf Google Home soms aan dat de actie om te openen of sluiten niet wordt ondersteund. Andere keren werkte het wel, maar nog niet betrouwbaar genoeg om in de praktijk te worden gebruikt als enige mogelijkheid om je deur te openen. Hopelijk maken software-updates en de update naar Matter 1.2 hier snel korte metten mee.

Hoe veilig is het slot?

Omdat de Nuki in veel gevallen onzichtbaar achter de voordeur hangt, attendeer je de buitenwereld niet op de aanwezigheid van een slim slot. De voorzijde van het slot blijft onveranderd en daarmee even (on)veilig als voor de installatie van de Nuki. Wel een punt van aandacht is dat het een stuk makkelijker is om een met de cilinder afgesloten deur via de brievenbus te openen. Normaal gesproken moet je hiervoor de sleutel op afstand een of meer keren ronddraaien in het slot, maar de Nuki automatiseert dat met een druk op de knop. Dat geeft de gebruiker, maar ook een inbreker een hoop gemak. De knop aan de binnenzijde is uit te schakelen en misschien is dat geen slecht idee, zeker als de Nuki van buitenaf zichtbaar is door een ruit. In de draaiknop van het slot is een ledring verwerkt die de status van het slot weergeeft. Tijdens het verbinden knippert een deel van de ring en tijdens het handmatig bedienen geeft de ring aan of het slot geopend of gesloten is. Als de deur niet op slot is, zie je dat snel aan de Nuki doordat de led om de seconde kort knippert.

Conclusie

In de introductie van dit artikel vroegen we ons af of je nu niet moet toeslaan om goedkoop een Nuki van de derde generatie te bemachtigen. De vierde generatie van het Nuki-slot ondersteunt Thread en Matter, maar is verder grotendeels ongewijzigd gebleven.

Nuki in zwarte uitvoering

Welk slot interessant is, hangt met name af van het beoogde gebruik en de apparatuur die je al bezit. Ben je van plan het slot voornamelijk lokaal te gebruiken en niet te koppelen aan een extern smarthomeplatform, dan is de basisversie van de derde generatie nu de beste deal, mits je deze goedkoop kunt aanschaffen. Op het moment van schrijven is de derde generatie al enkele keren in de uitverkoop geweest voor 125 euro bij Nuki (via Amazon). Wil je dit slot later alsnog koppelen aan een extern platform, dan zul je de Nuki Bridge moeten aanschaffen voor 99 euro, uiteindelijk zo'n beetje even duur als de (zwarte) Nuki 3 Pro op dit moment.



Vermoed je dat je de Nuki alsnog gaat koppelen met een smarthomeplatform of ga je hem nu al koppelen aan een platform dat Thread ondersteunt, dan is de vierde generatie interessanter. De vraag of je dan de basisversie of de Pro-uitvoering moet aanschaffen, komt vaak uit op de basisversie. De Pro biedt een iets chiquer uiterlijk door de geborstelde aluminium bovenkap en biedt wififunctionaliteit. Die wififunctionaliteit wordt in de loop van dit jaar vrijwel overbodig met de update waarmee de Nuki via Thread-borderrouters verbinding kan maken met Nukiweb. Je zult dan wel een borderrouter moeten bezitten of aanschaffen, maar de meerprijs die dat betekent voor zowel Apple en Google als Home Assistant, is minder dan wat een upgrade naar de Nuki Pro je kost. Die upgrade is dus met name interessant voor het uiterlijk of de batterypack als je het slot permanent van voeding gaat voorzien, maar ik vermoed dat die mogelijkheid maar in weinig gevallen aangesloten zal worden.

Voor al deze combinaties vind ik een keypad onmisbaar. Dat voegt 63,20 euro toe aan de totaalprijs, wat best pittig is voor een bluetoothknoppenpaneel. Het voorkomt wel dat warhoofden (als ondergetekende) buitengesloten worden zonder telefoon of sleutels op zak.

Voor de hackers onder ons kom ik nog even terug op het slot van de derde generatie. De basisversie van dit slot kun je verbinden met een ESP32 die is voorzien van dit project, dat een Nuki-hub emuleert. Het slot kan hiermee niet communiceren met Nukiweb, maar wel met Home Assistant. Verreweg de goedkoopste manier om een gemotoriseerd smartlock met lokale communicatie aan je huis toe te voegen. Natuurlijk een leuk project, maar wel met garantie tot de voordeur; het is altijd oppassen geblazen met updates bij zulke knutselopstellingen.

Kortom, Nuki levert een prima product, dat doet wat het moet doen voor een uitstekende prijs. Zeker nu er aanbiedingen zijn voor de vorige generatie, is de prijs in sommige gevallen erg interessant. Welke Nuki-uitvoering precies geschikt is voor je, hangt af van je wensen, maar zoals eerder geconcludeerd, komt het vaak neer op de basisversie van de nieuwe, vierde generatie. Wil je direct gebruik gaan maken van de Matter-integratie, dan zul je misschien nog even moeten wachten totdat versie 1.2 van de specificatie beschikbaar is en de rammelende verbinding wordt verholpen.