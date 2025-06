Nieuwe Nuki Smart Lock Pro is kleiner en is te monteren op bestaande sloten

Nuki heeft zijn vijfde generatie Smart Lock Pro uitgebracht. Dit nieuwe model bevat volgens het bedrijf dezelfde technologie als de eerdere Ultra-variant, maar kan gemonteerd worden zonder de bestaande cilinder van het deurslot te vervangen. Het apparaat is verkrijgbaar voor 269 euro.

De nieuwe Smart Lock Pro lijkt qua uiterlijk op de bestaande Nuki Smart Lock Ultra, maar vereist geen cilinderwissel. Gebruikers steken een gewone deursleutel in hun bestaande slot en plaatsen daar de nieuwe Smart Lock Pro bovenop. Het slimme slot van Nuki draait aan die sleutel, waardoor het deurslot zelf dus niet vervangen hoeft te worden. Bij de Ultra was dat wel het geval. Het slimme slot is wel 1,2 centimeter langer dan de Ultra om ruimte voor de fysieke sleutel te bieden.

Het apparaat gebruikt een borstelloze motor met drie snelheidsinstellingen. Op de snelste stand kan het slot in 1,5 seconden ontgrendeld worden; op de tweede stand duurt het ontgrendelen 2 seconden. De derde stand is trager maar maakt minder geluid. De ingebouwde lithiumaccu laadt binnen twee uur op en gaat volgens het bedrijf maanden mee. Gebruikers die een cilinderslot met 'nood- en gevarenfunctie' hebben, kunnen nog steeds hun fysieke huissleutels gebruiken om het slot te ontgrendelen. Dat komt bijvoorbeeld van pas als de Nuki Smart Lock Pro leeg is of om andere reden geen verbinding heeft.

Het slot heeft een ledring, verwisselbare basisringen in zwart en wit, en een roestvrijstalen behuizing. Opladen gebeurt via een magnetische aansluiting met kabel. Het apparaat ondersteunt bluetooth, wifi en Matter via Thread. Een nieuwe migratiefunctie maakt overzetting van instellingen vanaf oudere Nuki-modellen mogelijk.

Naast de Pro introduceert Nuki ook de goedkopere Smart Lock Go. Deze variant heeft het ontwerp van de vierde generatie zonder roestvrijstalen afwerking en werkt op vervangbare batterijen. De Smart Lock Go kost 149 euro. Een oplaadbaar Power Pack is verkrijgbaar voor 49 euro. Later dit jaar volgt een accessoire voor 'tap to unlock' via Aliro en NFC, compatibel met alle Matter Smart Locks van Nuki. Veel is daarover nog niet bekend.