Nuki presenteert prototype slim deurslot met ondersteuning voor Matter

De Oostenrijkse fabrikant Nuki heeft een prototype van een slim deurslot gepresenteerd met ondersteuning voor Matter. Het bedrijf wil ondersteuning voor de smarthomestandaard verder integreren in zijn ecosysteem en stelt dat het migratieproces enkele jaren kan duren.

Matter zou volgens Jürgen Pansy, de medeoprichter van het Oostenrijkse bedrijf, ook over complexe certificeringsprocedures beschikken waardoor fabrikanten op termijn ook afstand zullen moeten doen van bestaande standaarden zoals HomeKit van Apple, Google Home of Amazon Alexa als ze willen overstappen naar Matter. In het geval van Nuki betekent dat volgens de ceo dat er in sommige gevallen nieuwe hubs zullen moeten worden aangeschaft voor de producten. Het bedrijf verwacht in de tweede helft van 2023 met de eerste apparaten op de markt te komen die ondersteuning bieden voor Matter.

De Connectivity Standards Alliance heeft begin oktober de specificaties voor de Matter 1.0-standaard uitgebracht. Fabrikanten kunnen vanaf nu hun producten laten certificeren op basis van het Matter-protocol om connectiviteit tussen iot-apparaten te vergemakkelijken. Ruim 280 bedrijven, waaronder Amazon, Apple, Google, Samsung SmartThings, Huawei, IKEA, Athom en Signify, hebben zich aangesloten bij de alliantie. Het doel van de connectiestandaard is om interconnectiviteit tussen iot-apparaten van verschillende fabrikanten makkelijker te maken.