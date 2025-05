Nuki introduceert kleinere en snellere Smart Lock Ultra met Thread-ondersteuning

Nuki introduceert de Smart Lock Ultra. Dat is een kleiner, sneller en krachtiger slot dan de voorgangers en heeft een eigen cilinder die werkt op Europese deuren. Het slot met cilinder kost 349 euro. Daarnaast gaat het bedrijf vanaf de zomer van 2025 Tap To Unlock ondersteunen.

Met de Smart Lock Ultra lost Nuki enkele problemen op die in de vorige modellen zaten; het slot is drie keer zo klein, drie keer zo snel en een stuk krachtiger dan eerdere modellen van het bedrijf. Het kastje met een motor op die oudere modellen is bij het nieuwe model vervangen door een ronde roestvrijstalen draaiknop die de motor bevat. Deze sluit aan op de al langer verkrijgbare Nuki Universal Cylinder die op maat gemaakt kan worden voor de meeste deuren. Aan de binnenzijde van de deur faciliteert de cilinder enkel de Smart Lock Ultra of oudere Nuki-sloten; aan de buitenzijde van de deur zit een sleutelgat om het slot handmatig te bedienen met een van de drie bijgeleverde sleutels. De cilinder heeft een SKG-driesterrenclassificatie en is gemaakt door het Nederlandse M&C.

De Nuki Smart Lock Ultra ondersteunt drie snelheden: Gentle, Standard en Insane. In die laatste stand opent het slot 3,4 keer sneller dan de voorlopers. In de Gentle-stand is het slot nog steeds sneller, maar ook stiller dan de voorgangers.

Het slot ondersteunt wifi-, bluetooth- en Thread-verbindingen. Bezitters van een ouder Nuki-slot kunnen makkelijk upgraden door alle instellingen over te dragen naar het nieuwe slot. Het slot ondersteunt daarnaast alle bestaande Nuki-accessoires. Tweakers heeft de Nuki Smart Lock Ultra ook gereviewd.

Nuki meldt verder dat het vanaf 2025 ondersteuning voor Tap To Unlock biedt. Tap To Unlock is een techniek op de iPhone en Apple Watch waarmee het slot via NFC ontgrendeld wordt door de telefoon of horloge tegen het keypad te plaatsen. De huidige keypads die Nuki aanbiedt zijn daarvoor niet geschikt, omdat deze niet over een eigen NFC-radio beschikken. De ondersteuning zal daarom een nieuwe keypad vereisen, die Nuki op een later moment wil introduceren.