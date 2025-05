Valve kondigt witte Steam Deck aan in beperkte oplage

Valve heeft bekendgemaakt dat er een exclusieve witte editie van de Steam Deck verschijnt. Het model is technisch identiek aan de reguliere Steam Deck OLED met 1TB opslag, maar onderscheidt zich door een witte behuizing.

De zogenoemde Steam Deck OLED: Limited Edition White gaat 719 euro kosten en is vanaf 19 november om 0.00 uur Nederlandse tijd vooruit te bestellen. Bij de handheld worden een witte draagtas en microvezeldoek geleverd. Het is niet bekend wanneer de eerste exemplaren aan klanten worden geleverd. Ook zegt Valve niet hoeveel consoles het produceert. Om zoveel mogelijk klanten een kans te geven, hanteert Valve een limiet van één exemplaar per Steam-account. Alleen accounts die vóór november 2024 een aankoop hebben gedaan komen in aanmerking. De beschikbare voorraad wordt proportioneel verdeeld over verschillende regio's, waaronder Europa, Noord-Amerika en Azië. Valve benadrukt dat het om een eenmalige productie gaat. Als de voorraad op is, komt er geen nieuwe batch.