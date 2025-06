Gerucht: Valve werkt aan Steam-console met ingebouwde HDMI-poort

Valve werkt mogelijk aan een SteamOS-apparaat dat rechtstreeks op een televisie kan worden aangesloten. Dat zou blijken uit nieuwe code in de Steam Deck-kernel.

Een Reddit-gebruiker ontdekte dat Valve een wijziging heeft aangebracht aan de Steam Deck-kernel, waarmee HDMI CEC-ondersteuning wordt getest voor een apparaat dat 'Fremont' wordt genoemd. Analist Brad Lynch schrijft op X dat het waarschijnlijk om een SteamOS-console gaat, aangezien de code erop wijst dat er een actieve HDMI-poort rechtstreeks zit aangesloten op de gpu van het apparaat. Die gpu zou geïntegreerd zijn in een AMD-apu, al is het nog niet duidelijk om welke het precies gaat.

Fremont is dus vermoedelijk geen nieuwe versie van de gaminghandheld Steam Deck, die via een USB-C-naar-HDMI-dock op een tv kan worden aangesloten. Volgens Lynch helpt de fabrikant van de Steam Deck, Quanta Computer, wel mee met de ontwikkeling van de nieuwe console. Verdere informatie over het apparaat is niet duidelijk. Valve heeft niet gereageerd op de geruchten.