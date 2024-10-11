Steam vermeldt voortaan nadrukkelijk dat klant een licentie aanschaft

Steam vermeldt voortaan nadrukkelijk voor het aanschaffen van een game dat de klant betaalt voor een licentie, niet voor een product. Dit stond al in de gebruikersvoorwaarden van het gameplatform, maar nu krijgen klanten dat expliciet te zien tijdens het kopen van een game.

Bron: Steam / Valve

Bij het aankopen van een game krijgt de klant op de pagina 'Jouw winkelwagen' onder de betaalknop voortaan een kader met de tekst: "Bij aankoop van een digitaal product krijg je een licentie voor dit product op Steam." Het gameplatform linkt daarnaast naar de Steam-gebruikersovereenkomst. Uitbater Valve heeft officieel niets bekendgemaakt over het nieuwe kader; de toevoeging hiervan werd door Engadget opgemerkt en Tweakers kan bevestigen dat het kader ook in de Nederlandse Steam-winkel te zien is. Het gameplatform is momenteel niet bereikbaar voor vragen.

Mogelijk heeft de nieuwe informatieverstrekking iets te maken met een recente wet die in de Amerikaanse staat Californië werd aangenomen. Wet AB 2426 verplicht verkopers consumenten duidelijk te informeren wanneer zij een licentie voor media zoals games en films aanschaffen.

Daarnaast paste uitbater Valve rond de tijd van de aanname van die wet de gebruikersvoorwaarden aan, waardoor alle vorderingen en geschillen voortaan aan een rechter voorgelegd moeten worden, in plaats van aan een bemiddelaar. Volgens PC Gamer voorkomt Valve hiermee dat een plotselinge overvloed aan geschillenbemiddelingsverzoeken het bedrijf zou kunnen overrompelen. Dit zou het bedrijf onlangs nog hebben meegemaakt, wat mogelijk ten grondslag ligt aan de veranderde voorwaarden.

Het is niet duidelijk in hoeverre het nieuwe kader van toepassing is op Steam-gebruikers in Europa. Naar aanleiding van de controverse over het verdwijnen van Ubisofts The Crew zocht Tweakers uit welke rechten gamers hebben. Volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet hebben de gebruikersvoorwaarden van het gameplatform daar weinig invloed: "In Europa noemen we een game 'digitale inhoud' en daar zijn aparte regels ter consumentenbescherming voor. Regels hierover worden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, specifiek in artikel 50aa, beschreven en kunnen niet in een gebruikersovereenkomst uitgesloten worden." Voor Europese klanten gelden dus andere rechten die niet uitgesloten kunnen worden door de vermelding van een licentieovereenkomst.