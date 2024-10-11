'Samsung wil begin 2025 al productie van 2nm-node starten'

Samsung Foundry versnelt naar verluidt zijn investeringen in de massaproductie van 2nm en 1,4nm, die gepland zijn voor 2025 en 2027. Met deze zet zou de Zuid-Koreaanse fabrikant belangrijke klanten zoals Qualcomm en Ambarella willen behouden.

Business Korea schrijft dat Samsung uitrusting overbrengt naar de S3-productielijn in zijn Hwaseong-fabriek om 2nm-chips te vervaardigen. De fabrikant zou in het eerste kwartaal van 2025 in staat willen zijn om 7000 wafers per maand te produceren. Tegen het einde van dat jaar zou de volledige 3nm-capaciteit van de S3-lijn worden omgezet naar de productie van 2nm. Daarnaast moet de S5-lijn van Pyeongtaek 2 in staat zijn om vanaf het tweede kwartaal 2000 tot 3000 1,4nm-wafers te draaien.

De krant meldt ook dat de productieproblemen van Samsung Foundry voorlopig aanhouden. De start van de productie van de nieuwe chipfabriek in het Amerikaanse Taylor wordt naar verluidt uitgesteld 'tot na 2026'. Oorspronkelijk was de start gepland voor eind dit jaar. Dit zou komen door de slechte yields van het 3nm-procedé. Samsung heeft daarnaast beslist om de productielijn van Pyeongtaek 4 om te zetten naar het vervaardigen van dram. Ook de 4nm-productie van de Pyeongtaek 3-fab zou worden teruggeschroefd.

Daarom zou Samsung Foundry inzetten op zijn nieuwere productieprocessen. Business Korea heeft vernomen dat het succes van 2nm 'een zaak van leven of dood' is voor het bedrijf. Volgens de krant gaat Samsung zijn 2nm-node testen op de nieuwste Exynos-processor, die de codenaam Tethys heeft. Het is ook mogelijk dat Samsung chips van klanten zoals Qualcomm, Japan's Preferred Networks en Ambarella zal testen. Het is niet bekend wanneer deze tests worden uitgevoerd.

Samsung heeft zich eerder deze maand verontschuldigd voor de tegenvallende voorlopige kwartaalresultaten. Ondanks de productieproblemen wil het bedrijf zijn foundryafdeling niet verkopen, maar juist verder uitbreiden.