'Samsung wil begin 2025 al productie van 2nm-node starten'

Samsung Foundry versnelt naar verluidt zijn investeringen in de massaproductie van 2nm en 1,4nm, die gepland zijn voor 2025 en 2027. Met deze zet zou de Zuid-Koreaanse fabrikant belangrijke klanten zoals Qualcomm en Ambarella willen behouden.

Business Korea schrijft dat Samsung uitrusting overbrengt naar de S3-productielijn in zijn Hwaseong-fabriek om 2nm-chips te vervaardigen. De fabrikant zou in het eerste kwartaal van 2025 in staat willen zijn om 7000 wafers per maand te produceren. Tegen het einde van dat jaar zou de volledige 3nm-capaciteit van de S3-lijn worden omgezet naar de productie van 2nm. Daarnaast moet de S5-lijn van Pyeongtaek 2 in staat zijn om vanaf het tweede kwartaal 2000 tot 3000 1,4nm-wafers te draaien.

De krant meldt ook dat de productieproblemen van Samsung Foundry voorlopig aanhouden. De start van de productie van de nieuwe chipfabriek in het Amerikaanse Taylor wordt naar verluidt uitgesteld 'tot na 2026'. Oorspronkelijk was de start gepland voor eind dit jaar. Dit zou komen door de slechte yields van het 3nm-procedé. Samsung heeft daarnaast beslist om de productielijn van Pyeongtaek 4 om te zetten naar het vervaardigen van dram. Ook de 4nm-productie van de Pyeongtaek 3-fab zou worden teruggeschroefd.

Daarom zou Samsung Foundry inzetten op zijn nieuwere productieprocessen. Business Korea heeft vernomen dat het succes van 2nm 'een zaak van leven of dood' is voor het bedrijf. Volgens de krant gaat Samsung zijn 2nm-node testen op de nieuwste Exynos-processor, die de codenaam Tethys heeft. Het is ook mogelijk dat Samsung chips van klanten zoals Qualcomm, Japan's Preferred Networks en Ambarella zal testen. Het is niet bekend wanneer deze tests worden uitgevoerd.

Samsung heeft zich eerder deze maand verontschuldigd voor de tegenvallende voorlopige kwartaalresultaten. Ondanks de productieproblemen wil het bedrijf zijn foundryafdeling niet verkopen, maar juist verder uitbreiden.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 14:03 17

11-10-2024 • 14:03

17

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Reacties (17)

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lalilaloe 11 oktober 2024 14:08
Ik dacht dat dat fysiek/natuurkundig qua stroomtoevoer niet mogelijk was kleiner dan 2nm?
tweakuwe @lalilaloe11 oktober 2024 14:13
Ze zijn ook niet echt maar 2nm. Node formaten zijn marketing termen tegenwoordig, net zoals led lamp fabrikanten nog wel eens adverteren met een fictief ‘gloeilamp vermogen’.
yustme_x @tweakuwe14 oktober 2024 12:07
Ik ben wel blij met dat fictieve vermogen hoor. Zo weet ik beter hoeveel licht hij uitstraalt, maar met die 2nm kan ik echt niks. Hierom vind ik de vergelijking onterecht. Het eerste is inderdaad simpelweg een marketing term, het tweede is meer voor de mensen die al tientallen jaren gewend zijn aan de vorige cijfers en daar een goede voorstelling van kunnen maken. Dit zie ik dus meer om mensen te laten wennen aan het nieuwe en niet zozeer puur voor marketing.
tweakuwe @yustme_x14 oktober 2024 12:18
Dat is met deze node namen ook. 2nm is weer een slag beter dan 3nm, wat weer beter was dan 5,7,10,14nm etc.
yustme_x @tweakuwe14 oktober 2024 15:00
'Dat is met deze node namen ook.'
Nee, dat is het niet. Bij led-lampen van 1 watt, waarbij staat dat het ongeveer gelijk is aan een gloeilamp van 40 watt, is een vergelijking. Als je 40 watt prima vond, dan is zo'n 1 watt led prima en dus niet gelijk 'beter dan'.
Buiten dat weet ik, en velen met mij, niet wat precies de kenmerken waren van 3nm en waar precies de fysieke grenzen daarvan lagen. Dus simpelweg niets meer dan een marketingstrategie in plaats van een vergelijkingshulp.
wildhagen
@lalilaloe11 oktober 2024 14:16
2 nm betekent niet dat hij 2 nm is, dat is puur marketing. Ze zijn veel groter dan dat:
The term "2 nanometer", or alternatively "20 angstrom" (a term used by Intel), has no relation to any actual physical feature (such as gate length, metal pitch or gate pitch) of the transistors. According to the projections contained in the 2021 update of the International Roadmap for Devices and Systems published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a "2.1 nm node range label" is expected to have a contacted gate pitch of 45 nanometers and a tightest metal pitch of 20 nanometers.
Zie Wikipedia: 2 nm process
panterarosso @wildhagen11 oktober 2024 15:26
er was een tijd dat intel de laatste was die nog eerlijk was, dwz dat ze heel lang 14 12 7 als naam van hun processen gebruikte en dat dat ook die processen waren terwijl iedereen riep maar zij hebben een 4nm

[Reactie gewijzigd door panterarosso op 11 oktober 2024 21:31]

obimk1 @lalilaloe18 oktober 2024 10:35
Voormalige ASML'er.

Goedkoopste EUV => €160 miljoen (Chips tot 3nm)

High N.A. EUV => €340 miljoen (in ieder geval 2nm Chips)


En IBM had in 2021 al de "primeur" van 2nm chiptechnology.

https://newsroom.ibm.com/...ontier-for-Semiconductors

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 18 oktober 2024 10:42]

FatGoebbelsIM 11 oktober 2024 17:43
De krant meldt ook dat de productieproblemen van Samsung Foundry voorlopig aanhouden ...
Daarom zou Samsung Foundry inzetten op zijn nieuwere productieprocessen.
De productieproblemen oftewel de lager dan geanticipeerde yields heeft vooral te maken dat Samsung is overgestapt van finFET naar GAA (gates all around). FinFET (heeft enkel gates aan 3 zijden en worden vertikaal opgebouwd) transistors zijn het probleem dus niet. Met GAA transistors is het mogelijk om meer vermogen te leveren, minder lekstroom en lagere energieverbruik. maw Een krachtigere chip (SoC) die niet evenredig warmer wordt vanwege de extra performance. GAA (heeft dus gates aan alle zijden en ze worden gekanteld, horizontaal opgebouwd) tov finFET brengt een aantal uitdagingen mee, een nieuwe set van zeer precieze processen zijn nodig om GAA transistors te produceren, er zijn dus enkele nieuwe kritieke stappen nodig om de GAA transistors te produceren. En dat is dus de reden waarom Samsung op dit moment nog niet 90%+ kan draaien.

Maar goed, als ze het nieuwe productieproces onder de knie hebben dan gaat het aantal yields weer stijgen en ze op lange termijn waarschijnlijk voor gaan lopen op TSMC (die waarschijnlijk ook op kleinere schaal experimenteren met GAA).
sympa @FatGoebbelsIM13 oktober 2024 08:25
Ik vind dat Asianometry het altijd mooi omschrijft met: "this stuff barely works". En dat klopt, de fabricage zit op de rand van wat de mensheid kan. 1 kleine afwijking en het werkt niet.
Huismus @sympa13 oktober 2024 20:44
En dat klopt, de fabricage zit op de rand van wat de mensheid kan
Dat klopt niet, dit zit op de rand wat de mensheid kan massaproduceren. IBM had het al over een 2nm chip in 2021.
Rudie_V 11 oktober 2024 15:59
Net als bij Intel problemen met de nieuwste en kleinste productienodes en volgens Business Korea 'een zaak van leven of dood' voor het voortbestaan van het bedrijf, net als bij Intel Foundry denk ik. Maar Samsung zou Samsung Foundry niet willen verkopen, net als Intel haar foundry niet zou willen verkopen, wat opzich logisch is, omdat deze foundries potentieel goud zijn als het goed draait.
Misschien moeten Samsung en Intel eens om de tafel gaan zitten om te kijken of ze misschien samen hun productieproblemen kunnen oplossen, ze kunnen er beide baat bij hebben zowel in hun voortbestaan als concurrentiepositie tegenover TSMC.
mutley69 11 oktober 2024 21:25
Draait die 3nm eindelijk deftig bij Samsung? Want dat was een tijdje geleden allesbehalve optimaal.
_Pussycat_ @mutley6912 oktober 2024 04:56
Voor zover ik weet niet. Maar ze willen bij de tijd blijven.... Hoop eerlijk gezegd wel dat het ze lukt. Alleen TSMC hebben kan niet goed zijn voor ons als consumenten.
Tomatoman @mutley6912 oktober 2024 17:22
Een reden om versneld over te stappen naar 2 nm zou kunnen zijn dat de 3 nm yields nog steeds te wensen overlaten. Als Samsung dan toch rigoureus moet ingrijpen in de productieprocessen en -techniek om de yields te verbeteren, is het niet zo gek om dan maar meteen 2 nm techniek te integreren .
Van der Berg
11 oktober 2024 14:31
Dat is betekent een nog betere accuduur en zuiniger. Naast dat de 2nm nog koeler kan en betere prestaties kan neerzetten
watercoolertje
@Van der Berg11 oktober 2024 16:14
Naast dat de 2nm nog koeler kan en betere prestaties kan neerzetten
Dat hoeft helaas niet, omdat het oppervlakte kleiner is is het ook lastiger koelen. Het kan dus zuiniger worden en toch heter.

Zo hebben we wel vaker meegemaakt dat CPU's en GPU's juist heter werden ondanks dat ze zuiniger waren.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 11 oktober 2024 16:15]


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