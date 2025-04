Qualcomm introduceert Snapdragon 8 Elite-smartphonechip met Oryon-cores

Qualcomm heeft zijn nieuwe high-end soc voor smartphones aangekondigd. De Snapdragon 8 Elite is de eerste mobiele chip met Qualcomms eigen Oryon-cpu-cores en wordt geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé. De eerste smartphones met de Snapdragon 8 Elite verschijnen later dit jaar.

De cpu-architectuur van de Snapdragon 8 Elite-soc bevat zes Oryon-kernen met een maximale kloksnelheid van 3,53GHz, plus twee zogenoemde ‘prime’-kernen met een maximale kloksnelheid van 4,32GHz. Die kernen zijn gebaseerd op de Oryon-cores uit Qualcomms Snapdragon X-laptopprocessors, hoewel de cores niet direct zijn overgeheveld. Het chipbedrijf zegt namelijk dat het een 'tweede generatie' Oryon-kernen betreft, zonder daar concreter op in te gaan. De chip beschikt verder over 24MB L2-cache, waarbij 12MB voor de twee Prime-kernen en 12MB voor de overige zes Performance-cores is gereserveerd.

In vergelijking met zijn voorganger, de Snapdragon 8 Gen 3, biedt de nieuwe Elite-soc volgens Qualcomm 45 procent betere singlecore- en multithreadedprestaties. De cpu-cores zouden daarnaast 44 procent efficiënter zijn dan de vorige generatie. Op gpu-gebied introduceert Qualcomm de nieuwe Adreno 830, die volgens het bedrijf een prestatietoename van 40 procent in games levert, terwijl het energiegebruik met eenzelfde percentage daalt.

Wat betreft AI-mogelijkheden beschikt de chip over een verbeterde Hexagon-npu, die volgens Qualcomm 45 procent betere AI-prestaties biedt dan de vorige versie. Daarnaast ondersteunt de Snapdragon 8 Elite multimodale AI-modellen voor tekst, beeld en spraak, waarbij de verwerking van AI-taken rechtstreeks op het toestel plaatsvindt.

De Snapdragon 8 Elite is de eerste smartphonechip die Qualcomm baseert op de Oryon-cores, die zijn gebaseerd op de Arm-instructiesetarchitectuur. Voorheen maakte het chipbedrijf altijd gebruik van coreontwerpen van Arm zelf, maar de Oryon-kernen zijn geheel zelfontworpen. Qualcomm nam daarvoor Nuvia over, een start-up van ex-Apple-medewerkers die werkte aan Arm-chips voor datacenters. De Snapdragon 8 Elite zal later dit jaar beschikbaar zijn in smartphones van verschillende merken, waaronder ASUS, OnePlus, OPPO en Xiaomi.