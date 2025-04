Kraken neemt Nederlandse maker van EV-laadapp Jedlix over

Kraken, een Brits bedrijf dat AI-gestuurde energieplatforms ontwikkelt, heeft het Nederlandse bedrijf Jedlix overgenomen. Het Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2016, staat bekend om zijn platform voor slim laden van elektrische auto's.

Kraken is van plan het team van Jedlix te integreren in een nieuw te ontwikkelen technologie- en marketingcentrum in Rotterdam. Dat laten beide bedrijven weten in een persbericht. Serge Subiron, ceo van Jedlix, zegt dat de overname de internationale uitrol van het platform zal versnellen. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Jedlix biedt een platform dat via een app slimme laadoplossingen aanbiedt voor EV's. Hiermee kunnen gebruikers hun elektrische voertuigen volledig geautomatiseerd laden op de goedkoopste momenten, zonder dat er netcongestie optreedt. Jedlix is momenteel actief in negen Europese landen en werkt samen met merken als Renault, Polestar en Kia. Ook heeft het bedrijf integraties met verschillende laadpaalleveranciers zoals Easee, Zaptec en Wallbox.