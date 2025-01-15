Uitgever van iPhoned, Android Planet en c't neemt iCulture over

Uitgever BigSpark heeft iCulture overgenomen van de oorspronkelijke oprichters. De twee oprichters vertrekken ook bij het bedrijf en zeggen dat het na 18 jaar 'tijd is om los te laten'. BigSpark is onder meer uitgever van iPhoned, Android Planet en c't.

De 'grootste Apple-website van Nederland' wordt onderdeel van BigSparks Think Tech-portfolio, waar ook c't, Android Planet en Androidworld onder vallen. Sven Lamers, die nu hoofdredacteur is van iCreate en iPhoned, wordt ook hoofdredacteur van iCulture. Een overnamebedrag is niet genoemd.

BigSpark-directeur Arjan Kropman zegt met de overname van iCulture 'de drie grootste websites over Apple' in handen te hebben. ICulture is volgens Kropman 'een enorm sterke website waar onze andere merken van kunnen leren'. Andersom kan iCulture weer leren van 'het converteren van bezoekers naar betaalde producten'. Maar 'de eerste periode zal veel hetzelfde blijven', zegt Kropman. De directeur geeft aan dat een tijdschrift een van de mogelijkheden is.

Naast de aanstelling van Lamers als hoofdredacteur en het vertrek van oprichters Gonny van der Zwaag en Jean-Paul Horn, verandert er op personeelsvlak niets bij iCulture. De twee oprichters spreken in een persoonlijk bericht over 'een bitterzoete beslissing waar we lang over hebben moeten nadenken'. De oprichters zeggen dat iCulture inmiddels 18 jaar oud is en dat de iPhone nu een mainstream product is. Het zou daarom een juist moment zijn om afscheid te nemen van iCulture, zeggen Van der Zwaag en Horn.