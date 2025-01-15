Uitgever van iPhoned, Android Planet en c't neemt iCulture over

Uitgever BigSpark heeft iCulture overgenomen van de oorspronkelijke oprichters. De twee oprichters vertrekken ook bij het bedrijf en zeggen dat het na 18 jaar 'tijd is om los te laten'. BigSpark is onder meer uitgever van iPhoned, Android Planet en c't.

De 'grootste Apple-website van Nederland' wordt onderdeel van BigSparks Think Tech-portfolio, waar ook c't, Android Planet en Androidworld onder vallen. Sven Lamers, die nu hoofdredacteur is van iCreate en iPhoned, wordt ook hoofdredacteur van iCulture. Een overnamebedrag is niet genoemd.

BigSpark-directeur Arjan Kropman zegt met de overname van iCulture 'de drie grootste websites over Apple' in handen te hebben. ICulture is volgens Kropman 'een enorm sterke website waar onze andere merken van kunnen leren'. Andersom kan iCulture weer leren van 'het converteren van bezoekers naar betaalde producten'. Maar 'de eerste periode zal veel hetzelfde blijven', zegt Kropman. De directeur geeft aan dat een tijdschrift een van de mogelijkheden is.

Naast de aanstelling van Lamers als hoofdredacteur en het vertrek van oprichters Gonny van der Zwaag en Jean-Paul Horn, verandert er op personeelsvlak niets bij iCulture. De twee oprichters spreken in een persoonlijk bericht over 'een bitterzoete beslissing waar we lang over hebben moeten nadenken'. De oprichters zeggen dat iCulture inmiddels 18 jaar oud is en dat de iPhone nu een mainstream product is. Het zou daarom een juist moment zijn om afscheid te nemen van iCulture, zeggen Van der Zwaag en Horn.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 13:53
49 • submitter: tabletmen

15-01-2025 • 13:53

49

Submitter: tabletmen

Lees meer

VMN media neemt zakelijk nieuwsmedium Telecompaper over
VMN media neemt zakelijk nieuwsmedium Telecompaper over Nieuws van 12 maart 2026
BigSpark start Portugese versie Androidworld met vertaalde artikelen
BigSpark start Portugese versie Androidworld met vertaalde artikelen Nieuws van 7 januari 2026
Nederlandse chipfabrikant NXP wil autosoftwarebedrijf TTTech Auto overnemen
Nederlandse chipfabrikant NXP wil autosoftwarebedrijf TTTech Auto overnemen Nieuws van 8 januari 2025
Techplatform Bright brengt vanaf februari jaarlijks fysiek tijdschrift uit
Techplatform Bright brengt vanaf februari jaarlijks fysiek tijdschrift uit .Geek van 29 november 2024
Bloomberg: eigenaren Odido bereiden beursgang van provider voor
Bloomberg: eigenaren Odido bereiden beursgang van provider voor Nieuws van 23 november 2024
Proximus verkoopt al zijn Luxemburgse zendmasten voor 108 miljoen euro
Proximus verkoopt al zijn Luxemburgse zendmasten voor 108 miljoen euro Nieuws van 22 november 2024
ACM wil overname deel netwerk Delta Fiber door Glaspoort nader onderzoeken
ACM wil overname deel netwerk Delta Fiber door Glaspoort nader onderzoeken Nieuws van 31 oktober 2024
Kraken neemt Nederlandse maker van EV-laadapp Jedlix over
Kraken neemt Nederlandse maker van EV-laadapp Jedlix over Nieuws van 22 oktober 2024
ACM: vervolgonderzoek naar overname RTL door DPG is nodig
ACM: vervolgonderzoek naar overname RTL door DPG is nodig Nieuws van 17 mei 2024
DPG Media en RTL Nederland sluiten overeenkomst overname voor 1,1 miljard euro
DPG Media en RTL Nederland sluiten overeenkomst overname voor 1,1 miljard euro Nieuws van 15 december 2023
RTL is bezig met verkoop technologieplatform Bright
RTL is bezig met verkoop technologieplatform Bright Nieuws van 16 maart 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Fusies en overnames Journalistiek Online media

Reacties (49)

-Moderatie-faq
49
49
23
3
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
blazez 15 januari 2025 16:01
Wel een einde van een tijdperk. Jarenlang (en jaren terug) heel veel uren doorgebracht op het forum van iculture met het beantwoorden van vragen. In het begin was dat nog wel leuk, maar helaas meer en meer kwamen er alleen vragen in de trend van "hij doet het niet" zonder aan te geven wat er nou wat niet deed.
En na de zoveelste keer was ik daar ook wel klaar mee.
Eerlijk is eerlijk, op een gegeven moment uit het oog verloren. Zeker ook omdat iCulture het forum zelf niet meer ondersteunde en al opgegeven had.
Leuk in zijn tijd, maar al lang opgegeven helaas.
provista30 15 januari 2025 13:58
Ik mag hopen dat ze dit toch samen gaan voegen, want waarom zou je 3 vrijwel diezelfde producten naast elkaar laten bestaan.
Llopigat
@provista3015 januari 2025 14:15
iCreate en iCulture, ja. Dit zijn heel erg mainstream sites/magazines met 'handige tips en trucs voor je mac' enzo. Mikken duidelijk op dezelfde groep lezers.

C'T is veel professioneler. Helaas niet zo pro als het vroeger was maar het is nog lang niet op het Computer Idee niveau :)

Of bedoelde je iPhoned? Dat ken ik eigenlijk niet, ik kan er niet eens een website van vinden.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 14:18]

Froos @Llopigat15 januari 2025 14:50
C't is een van oorsprong Duits blad. Veel artikelen zijn (soms niet heel best) vertaald uit de Duitse versie. In Duitsland is (was?) C't het toonaangevende computertijdschrift. In Nederland heeft het volgens mij nooit echt een groot publiek gehad.
Llopigat
@Froos15 januari 2025 15:01
Ja het waren altijd maar vertalingen van de meest populaire artikelen, niet alles. De Duitse versie vond ik ook veel beter maar ik lees niet zo makkelijk Duits dus ik nam de moeite niet na er een paar gekocht te hebben.
bzzzt @Froos15 januari 2025 16:17
Ik was vroeger lid en kon het wel waarderen dat ze de moeite namen bepaalde technieken helemaal uit te diepen in tegenstelling tot de andere computer tijdschriften rond die tijd die eigenlijk alles wat ter review binnenkwam fantastisch vonden. Dat was ook ruim voordat wikipedia en youtubers een ding waren. De Duitstalige screenshots vond ik niet zo hinderlijk, een groot deel van de content was ook wel origineel Nederlandstalig.
Webgnome @Llopigat15 januari 2025 14:20
www.iphoned.nl ? :+

[Reactie gewijzigd door Webgnome op 15 januari 2025 14:20]

Llopigat
@Webgnome15 januari 2025 14:25
Oh ja inderdaad lol. Ik had het in google ingetikt. Maar die staat ook niet op Nederland.

Dan zijn die drie inderdaad bijna hetzelfde. Lijkt me ook dat ze die gaan samenvoegen dan (of misschien de merknamen behouden maar dezelfde content serveren)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 14:26]

Uhuruburu @Llopigat15 januari 2025 16:34
C'T is veel professioneler. Helaas niet zo pro als het vroeger was
Een diepgaande artikel over een PCB-storingsanalyser, inclusief layout van de printplaat om zelf te maken, was voor de meeste lezers ook wel wat te hoog gegrepen :)
Llopigat
@Uhuruburu15 januari 2025 18:50
Ja maar het is de elektuur dan ook niet. Het is een diepgaand IT blad.
joostiphone @Llopigat16 januari 2025 08:41
Is makkelijk te vinden, https://www.iphoned.nl , en een bekende website als je regelmatig (nu of in het verleden) iPhone/Apple nieuws in de gaten houd/hield.
iRob 15 januari 2025 15:41
De oprichters waren voorheen (als ik het goed heb) ook de oprichters van de Nederlandse Palmclub. Leuk om nog eens oude reviews en nieuwsberichten te bekijken op https://www.palmclub.nl/

Ergens moet ik er nog een hebben liggen in een la...
J_van_Ekris @iRob15 januari 2025 19:12
De oprichters waren voorheen (als ik het goed heb) ook de oprichters van de Nederlandse Palmclub.
Klopt, en ze waren op de achtergrond ook enorm behulpzaam in de oprichting van de PocketPC-club. Heb als toenmalige admin een hoop geleerd van Gonny en JP over community management. Echt mega-behulpzaam.
Llopigat
15 januari 2025 13:58
Ik vind C'T veel te mainstream geworden tegenwoordig. Vroeger had ik er een abonnement op en bewaarde ze nog allemaal ook. Toen kwam iX magazine van dezelfde uitgever ook nog naar Nederland (voorheen alleen Duits) en dat vond ik helemaal geweldig. Gelijk een abo genomen maar een paar maanden later stopten ze alweer en kreeg ik het (meeste) geld terug. :'(

Maar als ik het tegenwoordig een keer in de winkel koop dan vind ik het echt meh. Het is nog wel een stapje of twee boven Computer Totaal ofzo maar het is me teveel hobby bob "hoe zet ik een leuke linux server op" enzo.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 13:58]

latka @Llopigat15 januari 2025 14:07
Ja. Ik kan die Duitse ook niet meer vinden en een abbo afsluiten lukte niet. Heeft iemand er zicht op of de Duitse C't nog wel een beetje op niveau is?
ernstoud @latka15 januari 2025 14:57
Ben al jaren abonnee van de Duitse c’t. Ik vind het nog steeds het beste computer magazine omdat er ook veel meer technische onderwerpen besproken worden.

Wel gaat het blad de laatste jaren - net als het ICT vakgebied - erg de breedte in met autonieuws, smartphone gadgets, klimaat technologie e.d., voor mij minder interessant.

Handig is dat het hele blad ook digitaal te lezen is. Werkt erg fijn op de iPad.

Elke twee weken waardoor een abonnement wel erg veel geld kost, rond de 200 euro per jaar. Ik overweeg daarom wel na dit jaar op te zeggen.
robert.v.w. @ernstoud16 januari 2025 12:03
Eens. Ik ben er ook al 25 jaar of zo lid van en het blijft met afstand het beste IT tijdschrift. De prijs vind ik wel meevallen: 200 euro p/j voor plusminus 50 papieren exemplaren en toegang tot het volledige digitale c'T archief. Dat is 4 euro per magazine van 200 pagina's. De NL-versie kost 95 euro voor 10 exemplaren en is een stuk minder dik. Dat is mijn optiek meer dan 2x zo duur.

[Reactie gewijzigd door robert.v.w. op 16 januari 2025 12:04]

ernstoud @robert.v.w.16 januari 2025 12:10
50?

Elke 2 weken, dus 26. Dus EUR 8 per stuk.
robert.v.w. @ernstoud17 januari 2025 07:22
Oeps, ik zat helemaal verkeerd te denken... Je hebt gelijk. Maar de DE versie is wel echt een stuk dikker en actueler.

[Reactie gewijzigd door robert.v.w. op 17 januari 2025 07:23]

yevgeny @latka15 januari 2025 14:40
In het laatste nummer

Titelthemen
c’t-Notfall-Windows 2025
12 Bausatz Windows-Bootstick schnell erstellt
18 Problemlöser Die Tools im Notfall-Windows
24 Virensuche Fünf Scanner gegen Ransomware & Co.
28 Treiber nachrüsten für exotische Hardware
Die Nachrichtenflut bändigen
48 RSS-Reader Acht Dienste im Vergleich
56 RSS-Tools Feeds generieren und verarbeiten
Überbreite Curved-Displays
66 Monitore mit USB-C-Dock von 34 bis 49 Zoll
Bluetooth Auracast kommt
94 Funkstandard Audio-Streams für viele Empfänger
98 Bluetooth LE Audio 6 kompatible In-Ears im Test
Aktuell
10 Digitalpakt Bund und Länder einigen sich
32 Handel und Geld NFC-Alternative zu Apple Pay
33 Internet Jugendschutzpflicht für Betriebssysteme
34 Windows Zweite Vorabversion von Recall
35 Bluetooth Neue Frequenzen für den Nahfunk
36 Forschung Mini-Laser für Photonik-Chips
37 Wissenschaft Politik ignoriert Expertise
38 Bit-Rauschen TSMC ohne echte Konkurrenz
39 Raspberry Pi 500 Varianten könnten folgen
40 Hardware BIOS-Update beschleunigt Intel-CPUs
41 Apple Macs unter Malware-Beschuss
42 Holodeck VR-Kabine ohne Brille
43 Generative KI Google Gemini 2.0, Turbo für Sora
44 Web-Tipps Informatik, Rechner, Verfassungshüter
Test & Beratung
60 CPU-Kühler mit zwei Lüftern
61 Gamecontroller Umbaukit zum Drahtlos-Daddeln
62 Huawei-Tablet mit mattem Display
64 Elektroplanung Steckdosen platzieren im Browser
65 E-Book-Schreibtablet Amazon Kindle Scribe 2024
65 KI-Audiotranskription ohne Cloud
72 Apple Mac mini mit M4 und M4 Pro
78 Intels Grafikkarte Arc B580 Battlemage
82 Microsoft Flight Simulator 2024
90 Tageslichtlampen gegen den Winterblues?
104 Indie-Spiele Best-of 2024
154 Linux einfach: elementary OS 8.0
166 Bücher Spiele-Enthusiasten, Privatsphärenschutz
Wissen
75 Smart Materials übermitteln Streicheleinheiten
112 Playstation-Hacker Interview mit SpecterDev
114 Igel-Dummies: Tests für sichere Mähroboter
120 Quantisierung verkleinert KI-Sprachmodelle
124 MS Teams automatisieren mit Flows
128 Tragbare Quantencomputer
134 Google Deepmind KI-Forscherin im Interview
158 Recht Kennzeichnung von KI-erzeugten Bildern
Praxis
138 Heizungssteuerung mit Homematic IP und Raspi
144 Reaktive Android-Entwicklung mit Jetpack
148 Festnetztelefonie per Smartphone
150 Now Playing für jedes Android-Smartphone
Immer in 
3 Standpunkt Scheinselbstständigkeit: Zweierlei Maß
6 Leserforum
9 Schlagseite
46 Vorsicht, Kunde Lebara irrt bei Handy-Kündigung
162 Tipps & Tricks
164 FAQ Bezahlen an der Ladenkasse
168 Story Das letzte Mal
175 Stellenmarkt
176 Inserentenverzeichnis
177 Impressum
178 Vorschau  3/2025
oef! @latka15 januari 2025 14:40
Ik zag laatst nog een verloren Duitse editie in een winkel liggen. De koppen op het voorblad waren nog redelijk diepgaand.

Het was vroeger in ieder geval een mooi blad. Ik heb ooit nog een stapel van grond tot het plafond gehad.
DaveFlash @latka15 januari 2025 15:08
gewoon ct.de die direct redirect naar https://www.heise.de/ct
latka @DaveFlash15 januari 2025 15:53
Mijn creditcard betaling voor een abbo werd gestorneerd en een moeilijk excuus mailtje. Toen opgegeven.
Frame164 @Llopigat15 januari 2025 14:33
Zo’n tijdschrift volgt natuurlijk gewoon de markt. 20-30 jaar geleden was de PC markt ook heel anders. Tegenwoordig haal je bij wijze van spreken een nieuwe PC bij de supermarkt als je oude kapot is. Het was ooit een halve wetenschap om een goede PC te selecteren.
Toshirou 15 januari 2025 14:53
Helaas is iCulture wat mij betreft helaas in niveau flink gedaald en de artikelen werden teveel geschreven om zoveel mogelijk keywords te bevatten en goed te ranken. Wat voor mij nooit lekker weg las.
Laat staan de onderwerpen waar ze de laatste jaren over schreven, die waren ook nu niet fantastisch. Met een artikel als "hoe verander ik mijn wallpaper" of "hoe verander ik mijn beltoon"... tja dan kan je jezelf toch niet meer profileren als een echte serieuze Apple website met het laatste Apple nieuws. Als er geen nieuws is, accepteer dat of ga een artikel schrijven die met wat verdieping ergens op in gaat

Jammer, want in het begin was het echt een leuke website om even dagelijks op te kijken. Hopelijk pakken ze met deze overname de lijn in kwaliteit weer op.

[Reactie gewijzigd door Toshirou op 15 januari 2025 15:14]

NotSoSteady @Toshirou15 januari 2025 15:03
Vroeger waren dit soort sites nog leuk om te lezen. Als ik nu iPhoned.nl open dan vind ik onder de eerste 8 berichten:
  • Kindle of Kobo te duur? Action stunt met e-reader voor minder dan 80 euro
  • Goedkope oordopjes (met noise cancelling) van de Lidl: is het wat?
  • Win de slimme Slide voor jouw gordijnen! (t.w.v. €149)
  • Releasedatum iOS 19: wanneer komt de update naar je iPhone?[/i]
Wanneer zou iOS 19 toch uitkomen. Nou volgens het hoogstaande artikel rond dezelfde periode als iOS 18, iOS 17, iOS 16, iOS 15, iOS 14, iOS 13, iOS 12 en iOS 11. Moet het dit soort sites wel nageven dat ze met heel veel woorden, heel weinig kunnen schrijven.
ikweethetbeter @NotSoSteady15 januari 2025 16:03
  • ...
  • Releasedatum iOS 19: wanneer komt de update naar je iPhone?[/i]
Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag van een bepaald (niet al te hoog) niveau!

Misschien kunnen we alvast voorspellingen doen over wanneer iOS 20 en 21 uitkomen. Ja, ik weet het, extrapolatie is gevaarlijk, maar dit gaat al meer dan 15 jaar zo, het is dus ook zonder glazen bol een veilige gok.
Red Beard @Toshirou15 januari 2025 21:07
Mee eens, clickbait titels en copy paste van MacRumors etc zonder zelf echt verder te kijken of iets unieks te maken.

Zelfde kant gaat Bright op. Clickbait en oppervlakkige berichten over gadgets of gesponsorde content.
nils7 15 januari 2025 13:59
Meest opmerkelijke voor mij is toch wel dat ze al 18 jaar bestaan.
Begonnen als iPhoneclub natuurlijk doet mij nu ook pas realiseren dat het al 18 jaar geleden is dat deze werd aangekondigd.

Ik voel me nu echt oud!
WRT54G @nils715 januari 2025 14:28
Ik dacht precies hetzelfde! O-)
Superbra @nils715 januari 2025 14:34
Het kan nog slechter: ik heb de draagbare telefoon zien opkomen en heb nog de toestellen met draaischijf gebruikt...
Goldwing1973 @Superbra15 januari 2025 19:04
Idem dito hier, heb nog rondgelopen met een halve koelkast (draagbare accu in soort koffer) met een telefoonhoorn aan een draadje eraan.
Of kan je je nog de “Kermit” herinneren, was wel wat later, soort van mobiele telefoon, maar moest je wel in de buurt van een telefooncel staan die ook een “greenpoint” was.
gise @nils715 januari 2025 15:48
ikzelf ben gestopt met volgen en lezen na de wijziging van iPhoneclub naar iCulture en het verdwijnen van de app daarna. Het was wel leuk om te volgen van kleine website met artikelen alleen van (ik meen Gonnie en JP?) naar een kantoor in hartje Amsterdam en meer redacteuren/schrijvers.

Ik ben benieuwd wat de oprichters nu gaan doen!
Highlands @nils715 januari 2025 23:55
Joh, hoe moet ik me dan voelen? Ik heb tot mijn 7e geen telefoon meegemaakt …
SgtElPotato 15 januari 2025 14:01
Hopelijk een mooie toekomst tegemoet! Ik vond de tijden met jailbrakes en dergelijk super interessant en de artikelen waren er dan ook naar! Tegenwoordig nog maar een sporadische bezoeker gezien het, voor mij, meer op een algemene blog is gaan lijken met de nodige reclame en affiliate linkjes helaas.
Blizz @SgtElPotato15 januari 2025 15:45
Yep, op een gegeven moment werd Apple strenger naar media toe, iCulture kreeg de kans om vooraan te mogen staan bij Apple, maar ze moesten dan wel ophouden met artikelen over jailbreak tweaks e.d. Vanaf toen verloor ik ook gestaag contact met andere Nederlandse jailbreakers buiten het iPhoneclub forum, op een gegeven moment werd de site echt mainstream en bleef er weinig over voor mij om te lezen of bespreken.
SgtElPotato @Blizz15 januari 2025 16:32
Ik kijk er nog soms bij een release van nieuwe iOS versies / beta's of nieuwe telefoons maar helaas zijn dat dan tegenwoordig gelijk 3-4 artikelen die hetzelfde zeggen in andere woorden.
MarnickS 15 januari 2025 14:15
Ik heb de website al een jaar of 6 niet meer geopend, maar voorheen vond ik iCulture toch wel beter dan die andere twee websites.
Flipm0de 15 januari 2025 14:38
iculture had vroeger echt nog wel leuke originele artikelen. Nu zie je het vaak eerst op macrumors ofzo verschijnen en een paar dagen later vertaald op iculture. Jammer. Is misschien ook de markt waar weinig nieuws meer is behalve geruchten over de iphone 17 en de nieuwe M5 chips.
Logic 15 januari 2025 14:59
Jammer, op de website kwam ik niet echt, maar ik luisterde met veel plezier naar hun podcast tijdens het hardlopen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.