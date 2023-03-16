RTL is bezig met verkoop technologieplatform Bright

RTL is bezig met de verkoop van zijn technologieplatform Bright. Dat zegt RTL Nieuws tegen vakuitgave Villamedia. Het bedrijf denkt binnen een paar weken de verkoop bekend te kunnen maken. Het is onbekend met wie RTL in gesprek is.

BrightRTL zegt volgens Villamedia strategische gesprekken te voeren met meerdere uitgeverijen over de verkoop van Bright. Het platform bestaat onder meer uit een site en een YouTube-kanaal met 305.000 abonnees en tienduizenden views per video. Er is ook een TikTok-kanaal met 489.000 volgers en gemiddeld duizenden views per video.

Bright was oorspronkelijk een zelfstandige uitgave met onder meer een tijdschrift. RTL nam Bright acht jaar geleden over. Het plan was toen om een wekelijks tv-programma te maken. Dat heeft enige tijd bestaan. Vanuit Bright kwam daarnaast vorig jaar nog een tv-programma over vervoer onder de naam Bright op Banden.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 11:11 164

16-03-2023 • 11:11

164

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Reacties (162)

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FrankSpin 16 maart 2023 11:20
Ik weet niet echt wat ik nu van bright moet vinden, het is het allemaal net niet voor mij.

Video's over consumentenelektronica halen het niet bij het productniveau van tweakers. ANWB maakt interessantere video's over auto's. De fiets reviews van Bright voelen ook allemaal hetzelfde.

De insteek bij Bright is dat het allemaal vooral leuk en positief moet zijn. Voelt vaak meer als een verlengstuk van de marketingafdeling van verschillende fabrikanten.
GertJan2012 @FrankSpin16 maart 2023 11:50
Ik vind dat je dan Erwin en zijn team wel echt tekort doet. Ik ben Bright volger vanaf het eerste uur en kijk de video's nog steeds met plezier.. Leer ik echt nieuwe dingen? Nee dat niet...Dat er niet zo technisch in de details wordt gedoken zoals bijvoorbeeld Tweakers wel doet vind ik juist een positief iets.
Zelf snap ik de videos van Tweakers (en kijk deze ook graag) en vind ik die technische verdieping prettig, maar zou je je daar je gemiddelde buurman/oom/sportmaat zonder technische achtergrond naar laten kijken? Juist voor die doelgroep zijn die video's van Bright laagdrempelig en goed te volgen.Ik zou zo snel niet een ander vergelijkbare website kunnen bedenken die dat bied.
Dat men vaak een positieve insteek heeft vind ik juist een leuk iets. Er wordt al zoveel content geproduceerd met een té serieuze ondertoon.
no_way_today @GertJan201216 maart 2023 13:07
Kende bright niet eens, zal eens kijken.

Inmiddels bekeken.


Snap nu waarom ik het niet ken, vooral video’s en die kijk ik niet. Ben een lezer. Ook op tweakers kijk ik die nieuwe vorm van review video’s ook niet.

De berichten op rtl nieuws las ik niet omdat ik daar mijn nieuws niet check.

Zo zie je dat je soms een dienst helemaal niet kent.

[Reactie gewijzigd door no_way_today op 23 juli 2024 11:28]

Zoop @no_way_today16 maart 2023 13:24
Zegt mij ook helemaal niks, en ik kijk toch zeker wel veel video, echter, ik kijk geen TV en krijg dus geen reclames van RTL te zien. Ik zou hem dan moeten kennen door op YouTube er op te belandden en dat doe ik ook niet veel.

Ziet er naar uit dat ik dit eigenlijk best leuk vind, wellicht een idee voor Bright/RTL/nieuwe eigenaar om qua marketing wat meer te richten buiten TV kijkers? @brightnl

[Reactie gewijzigd door Zoop op 23 juli 2024 11:28]

Yinchie @GertJan201216 maart 2023 13:23
Hier een fan van Bright.
Kijk hun videos graag.

Betekend met de verkoop dat het stopt of gewoon doorgaat?
RobertPeterson @Yinchie16 maart 2023 14:11
Ik denk niet dat iemand bright koopt en dan direct de stekker eruit trekt?
gimbal @Yinchie16 maart 2023 14:02
Vrij lastig te zeggen zonder een koper die wensen uitspreekt.
bussie66 @Yinchie16 maart 2023 15:48
Hier ook een fan!

Zou jammer zijn als dit verdwijnt.
snaggyheadshot @GertJan201216 maart 2023 12:58
Ik ben het met je eens. Ik kijk ook regelmatig video's van Bright. Niet zozeer voor de technische verdieping, maar juist ter vermaak.
riotrick @GertJan201216 maart 2023 13:11
Heb hetzelfde hoor. Ik kijk graag de video's van bright. Het kijkt gewoon lekker weg, en ze hebben vaak interessante onderwerpen. De podcast luister ik ook al heel lang. En bright is zeker niet het enige kanaal wat ik volg, maar ze voegen echt wel iets toe.
chimera_j @GertJan201216 maart 2023 11:53
_/-\o_
brightnl @GertJan201216 maart 2023 12:58
Dank, Gertjan. Wat wil je van ons drinken? :)
GertJan2012 @brightnl16 maart 2023 14:10
Haha Geen dank. Jullie maken al jaren leuke content, dat spreek ik graag een keer uit richting mede Tweakers.
McBacon @GertJan201217 maart 2023 20:40
Op z'n minst Hertog GertJan dan toch. ;(
Ionicawa @GertJan201216 maart 2023 14:41
Eens. Mijn moeder (die totaal niet technisch onderlegd is) kijkt graag naar Bright en blijft daardoor ook een beetje op de hoogte van de ontwikkelingen. Ze vindt het in die zin ook wel leuk en interessant maar niet in zo'n hoedanigheid dat ze zelf op onderzoek zou gaan.

En dat is oke, een behapbare bron van "goed genoeg" is voor veel mensen meer dan ze anders zouden krijgen. De mensen die meer diepgang willen hebben die gaan vanzelf wel op onderzoek uit.
Z100 @GertJan201216 maart 2023 20:55
Eens. Ik zie niet iemand anders hetzelfde doen als Bright. Ik kijk het niet vaak, maar de content is prima.

En hun fietsreviews zijn gewoon goed hoor. Ja het is soms allemaal iets te positief, zoals dat ze gerust wat meer kritiek mogen hebben, zoals op de discutabele betrouwbaarheid van VanMoof fietsen, maar ik steek er weldegelijk iets van op. Maar zij zijn ook niet mijn enige bron van voor reviews.
Osiummaster @FrankSpin16 maart 2023 11:37
Bright maakt visueel mooie videos maar het is van het niveau "Het beste home-automation platform" zonder Home Assistant uberhaupt te benoemen in de gehele video.

Alsnog is hun insteek wel interessant, ze kijken vanuit een minder technisch consumenten perspectief. Ik zie ze meer als "first impression" kanaal dan echte reviewers. Ook is hun flow is wat lekkerder dan videos van Tweakers, waar het wat meer aanvoelt als houterige mannetjes die voor een tafel gaan zitten en je wat text voorlezen.

Die laatste Tesla "review" van Bright was wel echter wel een grote afknapper.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 11:28]

Bliksem B @Osiummaster16 maart 2023 13:25
Bright maakt visueel mooie videos maar het is van het niveau "Het beste home-automation platform" zonder Home Assistant uberhaupt te benoemen in de gehele video.
Veel van deze mensen bij Bright lijken ook in een Apple bubbel te zitten. Hun homey platform review, liet dit heel goed blijken. Ook lijken ze zich meer te richten op mensen met wat meer geld. Het lijkt alsof ze allemaal in Amsterdam in een grachtenpandje wonen.

Naast dat ze niet heel inhoudelijk zijn, kunnen ze leuk vertellen en filmen. Anna Gimbrere voegt met haar wetenschapsvideo's ook wat toe.
captain007 @Osiummaster16 maart 2023 17:38
Het was duidelijker geweest dat de insteek was dat er een kant een klaar home automation platform bedoeld werd wat je zo kan kopen en uit de doos werkt zonder gedoe. Want dat is Home Assistant natuurlijk niet. Het is geen plug en play product, maar je moet hardware regelen en software configureren wat meer is dan enkel wat klikken. Merk je gelijk ook meteen wat de doelgroep is. Dat zijn niet dezelfde mensen als hier, maar vooral gewoon consumenten die wat willen weten over dit soort type producten.
Osiummaster @captain00716 maart 2023 19:24
Het gaat mij voornamelijk om het feit dat het niet eens benoemd wordt. Onderhand is HomeAssistant toch wel meer gebruiksvriendelijke geworden vooral met de HomeAssitant Yellow.

En de software support waar ze bij veel fabrikanten op afknappen is juist bij HA het sterke punt. Ze noemen dan weer Homey als de wat meer "technischere oplossing".

HomeAssistant hoeft echt niet de hele review in te nemen maar gewoon het feit dat de mogelijkheid "niet eens bestaat" voor ze is wel zonde, want het is geen kleine speler.
supersnathan94
@captain00716 maart 2023 22:21
Home assistant levert tegenwoordig ook kant en klare sets die precies dat dus wel zijn: plug en play. Zonder gedoe. Dus dat zou wat mij betreft prima in een dergelijk straatje vallen.
captain007 @supersnathan9417 maart 2023 09:48
Nu wel, zoals de Home Assistant Yellow, maar dat was een paar maanden geleden nog in de Kickstarter fase en nu pas ook daarbuiten beschikbaar via meerdere leveranciers. Maar ben het ook eens met @Osiummaster dat het gewoon in elk geval gemeld had moeten worden als optie.
supersnathan94
@captain00717 maart 2023 10:41
Volgens mij kon je een paar jaar geleden ook al een kant en klare setup kopen. Was dan gewoon een raspberry Pi in een witte behuizing met home assistant voorgeïnstalleerd. Heel basic, maar net basic genoeg om er wat mee te kunnen.
Tintel @FrankSpin16 maart 2023 11:32
Verlengstuk idd en een misschien poging om vanaf het begin professioneel, inkomsten met YT te genereren.
Betaalde reviews is niets meer dan sponsoring. Diepgang is dan ook altijd beperkt en 1 op 1 vergelijken wil de fabrikant dan vaak niet.
Net zoals gratis tijdschriften met alleen 'editorials' 'advertorials'.... niets meer dan een dure folder.
Polydeukes @Tintel16 maart 2023 13:22
Volgens Bright zelf zijn de reviews niet betaald, en als dat wel zo is, dan wordt dat duidelijk vermeld (is ook verplicht volgens de wet overigens).
sapphire @FrankSpin16 maart 2023 11:26
Hou op, tenenkrommend irritant vind ik de video's :X
CopyCatz @sapphire16 maart 2023 11:36
Even los van die gast die denkt dat ie een kinderprogramma presenteert met zijn gare petjes, is het wel typisch dat er gewoon geen tech/game programma's meer zijn op tv. Het enige wat scoort is re-hashen van scorende formats voor de massa die in het absurde worden doorgevoerd zodat ze gecanceld worden vanwege presentatoren die denken dat ze alles kunnen maken. Voor een beetje tech info moet je op YouTube zijn, dus wat mij betreft is dit gewoon the next step in de teloorgang van lineaire tv.
Frame164 @CopyCatz16 maart 2023 12:16
Er is nooit echt aandacht geweest voor techniek op TV. Zelfs wondere wereld ging vooral over gadgets en er werd door Chriet nooit echt ingegaan op de technologie achter gadgets.

En op zich snap ik het ook wel. De doelgroep voor diepgaandere programma's is echt heel klein. Dan is Youtube of zelfs zelf gehoste video's logischer. Dan maak je video's voor heel Europa of groter en dan heb je wel een fatsoenlijke doelgroep.
mphilipp @Frame16416 maart 2023 12:54
Ik weet het niet. Ik denk dat het een soort self fulfilling prophecy is. Zolang er geen aandacht is voor wetenschap en techniek wordt het nooit populair. Toen de BBC in 2010 de serie 'Wonders of the Universe' uitzond, gepresenteerd door Brian Cox, steeg het aantal aanmeldingen voor universitaire opleidingen natuurkunde enorm. Het programma was mooi gemaakt en de presentator was bevlogen en legde alles heel mooi uit. Er zijn nog meer series geweest.
Dus ja, als je nooit aandacht dat dergelijke onderwerpen besteedt, wordt het gewoon nooit populair. Juist door er aandacht aan te besteden, maak je het interessant. En dan niet begraven op een onchristelijk tijdstip zodat niemand kijkt natuurlijk. Of tegenwoordig op Youtube uiteraard.

Er is wel weer een poging gedaan met Anna Gimbrère die een aantal programma's maakte over ruimtevaart. Leuk gedaan, en zij is natuurkundige, dus weet ze er ook echt wat van. Niet alleen maar een mooi koppie, wat op zich wel helpt voor de kijkcijfers. Maar ook dat is weer gestrand. Helaas...ze zetten ook niet door. Ik ben ervan overtuigd dat programma's met een beetje nivo op den duur best aan zullen slaan. Maar men kijkt maar één seizoen ver en helaas probeert onze publieke omroep nog steeds te concurreren met de pulpomroepen als RTL en SBS, dus maken ze ook voornamelijk pulp.
Berlinetta @mphilipp16 maart 2023 16:07
Heeft het er niet mee te maken dat mensen niet zo van techniek houden?

Ik heb in meerdere technsiche sectoren gemerkt en ik merk dat men zo super enthousiast is erover.
supersnathan94
@Berlinetta16 maart 2023 22:24
Make tech sexy again. Een belangrijk onderdeel van mijn werk als consultant. Het is prima als je niet van techniek houdt, maar het is wel slim om er wat mee te doen en te beseffen dat de meeste zaken die je nu voor vanzelfsprekend houdt, er zonder tech niet waren.
Berlinetta @supersnathan9417 maart 2023 13:21
Ben ik het mee eens, maar jij bent ook bijna de enige veel verstand heeft van zaken.
mphilipp @Berlinetta16 maart 2023 18:32
Dat is toch precies wat ik zeg: als je het er nooit over hebt, wordt het nooit wat.
mphilipp @CopyCatz16 maart 2023 12:08
Even los van die gast die denkt dat ie een kinderprogramma presenteert met zijn gare petjes, is het wel typisch dat er gewoon geen tech/game programma's meer zijn op tv
Die zijn er ook nooit echt geweest. Het lijkt wel of ze in Hilversum geen oog hebben voor wetenschap en techniek. Niet hip. En als er in een ander programma over gesproken wordt, wordt er heel erg dom over gedaan. Ik herinner mij nog een Matthijs van Nieuwkerk die dom lacherig deed over een technisch verhaal (dat ook niet heel erg technisch was). Alsof ze neerkijken op techniek.

Nee, dan deden ze het in Duitsland en de UK een stuk beter. Ik weet dat ik vroegâh vaak keek naar 'Aus Forschung und Technik' en later 'Quarks & Co'. Ook 'Computer Zeit' was wel onderhoudend. In Nederland kwamen we er erg karig af. Ik geloof dat Horizon in een grijs verleden wel interessant was. En later kwam 'Jules Unlimited' wat af en toe best leuk was. Maar verder is het bar en boos gesteld.
barbarbar @mphilipp16 maart 2023 13:25
Het klokhuis heeft vaak nog de meeste diepgang. Verder is het qua traditionele TV programma's inderdaad slecht gesteld. Maar blijkbaar trekt het niet genoeg kijkers. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven, genoeg Youtubers die hele interessante video's maken over techniek, en veel diepgaander zijn dan wat een traditioneel programma ooit zal zijn. Ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn die een diepgaand programma over het aansluiten van zonnepanelen of een warmtepomp als regulier programma zullen waarderen. M'n vriendin keek laatst een half uur naar een klusvideo over het plaatsen van nieuwe kozijnen, heel nuttig maar totaal ongeschikt voor TV.
QErikNL @barbarbar16 maart 2023 15:13
Kijk eens naar Atlas en De Kennis van Nu. Fantastisch diepgaande (maar niet té) wetenschappelijke programma's.
BugBoy @mphilipp16 maart 2023 12:15
Wondere Wereld van Chriet Titulaer is denk ik de uitzondering. Dat was volgens mij ook best populair.
mphilipp @BugBoy16 maart 2023 12:17
Tsja...ik vond het toen wel aardig, maar eigenlijk alleen maar omdat het het enige programma was waar iets van techniek in behandeld werd. Het nivo was een beetje matig.
Frame164 @mphilipp16 maart 2023 12:17
[...]

Ik herinner mij nog een Matthijs van Nieuwkerk die dom lacherig deed over een technisch verhaal (dat ook niet heel erg technisch was). Alsof ze neerkijken op techniek.
In de tijd van de videorecorders waren er ook van dat soort types die zichzelf heel geweldig vonden omdat ze de videorecorder niet konden instellen. Ik vind mensen die dat niet kunnen best wel dom. Te lui om even 5 minuten in de handleiding te kijken.
gepebril @Frame16416 maart 2023 14:07
Ik werk in ICT support B2B, en zelfs daar bij klanten merk je gewoon dat het bij weinigen leeft. Ze kennen meestal wat trucjes in een applicatie. Waarschijnlijk is meer niet nodig. Uiteindelijk worden oplossingen geboden waar de klanten om vragen
Berlinetta @gepebril16 maart 2023 16:07
Merk ik zelf ook.
Wasabi! @Frame16416 maart 2023 15:54
Haha, de computermuis met Wim Kok
https://www.youtube.com/watch?v=2GNmDtEkqbI
gimbal @mphilipp16 maart 2023 14:13
Computer Chronicles! https://www.youtube.com/@ComputerChroniclesYT

Maar nee de (Nederlandse) TV heeft me nooit tevreden gesteld als het gaat over techniek. Het is juist Youtube wat het eindelijk toegankelijk maakte.
Jerronimo @gimbal16 maart 2023 16:25
Geweldig! Bedankt voor de tip!
tERRiON @gimbal16 maart 2023 22:06
Een paar minuten geleden heeft Bill Hammack a.k.a. Engineerguy weer een nieuwe serie aangekondigd. Ook errrrug leuk!

https://youtube.com/@engineerguyvideo
QErikNL @mphilipp16 maart 2023 15:02
Programma's als Atlas en De kennis van Nu (vroeger Focus) zouten we meer moeten hebben.

[Reactie gewijzigd door QErikNL op 23 juli 2024 11:28]

Draicon @CopyCatz16 maart 2023 12:27
Wat maakt het uit dat die gast een petje op doet? En omdat hij een petje opdoet, denkt jij dat hij denkt dat hij een kinderprogramma presenteert? De presentatoren bij Bright mogen gewoon hunzelf zijn. Zouden velen van mogen leren. Tweakers ook wat mij betreft. Ze proberen nu allemaal fun, cool en happy te doen, maar komt soms te gemaakt over.

Bright snapt gewoon heel goed wat hun doelgroep is. Mensen die geïnteresseerd zijn in tech stuff, maar willen niet dat het te technisch is en hebben een kanaal gecreëerd dat gemakkelijk aan te raden valt aan de medemens. Iedereen kan het volgen. Het is nooit te technisch en nooit te simpel om te volgen. Dat jij niet aangetrokken wordt door hun formule is prima, maar laat die gast met zijn gare petjes gewoon met rust.
SunnieNL @Draicon16 maart 2023 14:31
Eens met je commentaar. Andere doelgroep dan de Tweakers die ze aanspreken. Het is meer de telegraaf/AD/Nu.nl van het technieuws alleen dan op tv.
Vond het wel lekker om soms even te kijken zonder dat ik er te veel over na moest denken.

Soms wil je gewoon weten hoe ver een auto gemiddeld komt en niet helemaal door-geanalyseerd waardoor dat dan komt.
Draicon @SunnieNL16 maart 2023 16:17
Inderdaad. Zo zie ik het ook en dat bevalt echt meer dan prima.
RICCTWK @sapphire16 maart 2023 11:33
Dit. Ik probeer het uit al mijn nieuwsoverzichten te krijgen. Misschien samen een crowdfunding opzetten voor het aankopen van Bright zodat we het daarna de nek kunnen omdraaien? ;)
verocom @sapphire16 maart 2023 11:40
Helemaal mee eens, dat gemaakte leuk doen. De een wil nog leuker zijn dan de ander. En als je eens een keer een negatieve opmerking bij een video plaatst reageren ze over het algemeen zeer gepikeerd.
Amdwarrior @sapphire16 maart 2023 11:48
Vooral als over Vanmoof gaan een verdelde reclame stukje
Jerronimo @Amdwarrior16 maart 2023 16:28
Dan moet je bij Radar zijn, hebben niet lang geleden een pittig item gemaakt over het drama dat Vanmoof heet.
memphis @sapphire16 maart 2023 12:30
Dus je kijkt het wel?
sapphire @memphis16 maart 2023 12:37
Om ergens een mening over te hebben is het wel handig om het eens gekeken/ervaren te hebben. Dus ja ik heb een aantal keer gekeken maar nee ik kijk het niet actief.
Jeroenneman @FrankSpin16 maart 2023 11:36
Dit dus.


Heb enkele video's gekeken, maar eigenlijk is alles goed en mooi. Qua e-bikes durven ze eigenlijk niets op te merken. Kijk je 5 video's, en vervolgens is dit 5 keer écht de beste tot nu toe.
segil @Jeroenneman16 maart 2023 11:54
que e-bikes wordt juist wel genoeg kritiekpunten genoemd. Slechte remmen, matig frame, slechte ondersteuning, etc, etc.
B64 @segil16 maart 2023 12:29
Je weet dat die reviews op Bright nou niet bepaald onafhankelijk zijn? Fabrikanten betalen een kapitaal om een fiets gereviewed te krijgen, inclusief positieve beoordeling. En het gebeurt zelden dat hij een accu leeg rijdt, dus naar de actieradius van een fiets slaat hij maar een slag (z'n gouden stelregel: 10km per 100Wh).

Natuurlijk noemt hij kritiekpunten, een reviewer die nooit kritiekpunten benoemt kun je al helemaal niet serieus nemen. Maar je zult altijd zien dat de uiteindelijke beoordeling positief is, en dat er met die tekortkomingen prima valt te leven.
brightnl @B6416 maart 2023 12:56
Pardon? Was het maar waar! De recensies op Bright zijn onafhankelijk, daar wordt niet voor betaald. Voor de zogeheten branded video's wordt wel betaald, maar die zijn ook als zodanig op allerlei manieren gekenmerkt zodat de kijker weet wanneer een video redactioneel of commercieel is. We zouden onze reputatie te grabbel gooien als we dat niet zouden doen.

Dank!
sfranken @brightnl16 maart 2023 14:18
Die indruk wekken ze anders niet. Sorry, maar het voelt écht als een grote marketing scam zowat aan, elke video. Écht negatieve punten of een fiets écht beoordelen lijkt niet te gebeuren. Rijd zo'n ding eens helemaal leeg halverwege de rit, rijd eens langer dan 40 minuten, rijd eens op een dag met rotweer en met harde wind (zonder kind) zo'n fiets leeg... Dan benader je het gemiddelde gebruik denk ik veel beter, het gros van de fietsers is geen "mooi weer fietser"
zaphod_b @sfranken16 maart 2023 14:27
Bright is geen Consumentenbond he. Bright maakt entertainment met een serieuze inslag. Ik vind hun reviews van fietsen nou juist zeer prettig en verhelderend. Ze snappen heel goed dat dit een nieuwe markt is, richten zich duidelijk op de design-fietsen (en dus niet op de e-rollators) en zijn wel degelijk kritisch op minpunten.
Uiteindelijk is alles een kwestie van woordkeuze en toon, en de 1 hoort iets anders dan de ander. Als Bright zegt: "puike fiets, maar die trapondersteuning vind ik niet zo prettig" dan denk jij wellicht: wat een marketing-blaat. Ik hoor juist: deze moet ik dus niet kopen, want ik vind trapondersteuning op basis van een rotatiesensor ook een brak plan. Verder kek fietsje, maar nee deze mot ik dus niet.
Sternis @brightnl16 maart 2023 18:06
Het is helaas in de branche heel gebruikelijk dat bedrijven regels opleggen hoe en wat er getest moet worden. Kijkende naar de video's van Bright kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dit bij Bright ook het geval is. Ik mis bij Bright echt de kritische noot.
needankje @B6416 maart 2023 12:33
Als fabrikanten een kapitaal betalen, waarom staat het dan te koop?
Luchtbakker @segil16 maart 2023 12:31
Bij Bright is het inderdaad net wie de review doet en of het zijn/haar interessegebied zit. Zeker de fiets en oortjes reviews zijn erg goed, maar op gebied van domotica en smartphones schieten ze echt te kort. Maar het is wel een stuk toegankelijker door het laagdrempelige dan Tweakers. Tweakers gaat weer erg diep in op sommige termen.
Frame164 @Jeroenneman16 maart 2023 12:14
Vind ik eigenlijk wel meevallen. Er wordt behoorlijk wat kritiek gegeven m.n. bij productvergelijkingen. Ook een tijdje terug toen Apple nieuwe spullen had geintroduceerd werd gewoon het keiharde advies gegeven om deze generatie over te slaan.

Daarnaast zie je ook nog dat zij geen producten uit de onderkant van de markt testen. Ze testen geen e-bikes van een discounter om de hoek maar vooral het midden en hoger segment. En daar vindt je maar heel weinig slechte(re) producten.
GrooV @FrankSpin16 maart 2023 11:27
Bright is vooral voor Tesla, Apple en van Moof fanboys
bemu @GrooV16 maart 2023 11:41
Ben het daar volkomen mee eens, afgelopen maandag nog even naar een Youtube filmje gekeken waarin de Tesla weer op men top de hemel werd in geprezen, op een paar uitzonderingen na vind ik de presentatoren ook niet om aan te horen en dan met name bij de filmpjes die gaan over de E-bikes de presentator vind ik persoonlijk veel te druk.
Ocima @GrooV16 maart 2023 11:42
De oprichter van Bright is een grote Apple fan, dat merk je ook zodra er een Apple product komt..

Tevens als ze over in ear oordopjes reviews maken worden altijd de Airpods erbij gehaald... En wat denk je: Die zijn toch altijd beter!

Die Rutger die lult over Elektrische wagens alsof het de van het is, het is lijkt wel alsof hij voor de ewagens marketing afdeling werkt van Tesla, Mercedes of MG...

Nee totaal geen onafhankelijke reviewers maar inderdaad zoals je zegt fanboys die hun favoriete kek merk reviewen.
Frame164 @Ocima16 maart 2023 12:18
NOg niet zo lang geleden werden de nieuwe Apple speeltjes toch behoorlijk afgebrand bij Brigth.
Ocima @Frame16416 maart 2023 12:24
En toch staan ze dan in de Bright Stuf :P
xoniq @FrankSpin16 maart 2023 13:06
Ik doe visueel niks met Bright verder, maar als ik bijvoorbeeld thuis aan het klussen ben, dan heb ik vaak wel een rits Podcasts die ik aan heb op de de achtergrond via mn koptelefoon:
  • Tweakers
  • WAN show
  • Bright
  • En nog een aantal podcasts gericht op Linux/IT enz.
Het is best OK om naar te luisteren.
Oon @xoniq16 maart 2023 13:15
Dat is toch echt een lijstje waar ik Bright net niet tussen zou zetten. Tweakers podcast vind ik persoonlijk niks maar is nog enig niveau, WAN Show is de ultieme recap van de week vwb alles dat met tech en de industrie te maken heeft, en er zijn nog een aantal tech-gerelateerde weekshows die ik leuk vind om te kijken/luisteren, maar Bright is net of je bij de wekelijkse vergadering van de lokale bridgeclub zit; er wordt veel gepraat, maar weinig gezegd.
xoniq @Oon16 maart 2023 13:16
Fair enough, maar het is ook puur opvulling tijdens het klussen, om de lawaai niet te horen, en soms komt in alle 3 de podcasts nog wel eens wat nuttigs voorbij. Bij de Tweakers podcast is het ook slechts een recap van de front-page.
Rinzwind @xoniq17 maart 2023 04:43
WAN Show
Linus Tech Tips.. oo laat maar..
CirclDigital @FrankSpin16 maart 2023 11:22
Precies, uitzonderingen daargelaten is het allemaal erg oppervlakkig en vaak ook net niet leuk.
Ocima @CirclDigital16 maart 2023 11:42
Wannabe Verge willen ze zijn
brightnl @Ocima16 maart 2023 13:00
Leuk weetje: Bright bestaat sinds 2005, The Verge sinds 2011
Gulli @brightnl16 maart 2023 13:51
Jullie krijgen hier onbedoeld een mooi kijkje in de doelgroep, de hardcore tweaker vindt het niets, de meer gematigde (of de tweaker met minder technische mensen om zich heen) vindt het allemaal wel prima. Hier kan geen onderzoeksbureau tegenop, en ook nog gratis! :o

Overigens val ik in de laatste categorie, ik heb bijvoorbeeld nog nooit plannen gehad om een ebike te kopen maar als ik die snufferd van David in mijn timeline zie staan klik ik er toch weer op :) Het blijft leuk om te kijken.
marcelvb @brightnl16 maart 2023 16:21
En in de jaren 90 al de voorloper e-Wave. Technische content creator pioniers.
segil @FrankSpin16 maart 2023 11:52
de e-bike reviews vind ik anders best goed.

Verder worden de video's op een leuke manier gebracht. Tweakers kan daar nog wel een voorbeeld aan nemen. Verder is het een introductie in het onderwerp voor de niet Tweaker.
xbeam @FrankSpin16 maart 2023 12:03
Het zou goed passen bij de consumentenbond. leuke platform voor de enthousiaste niet technische electronica gebruiker.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 23 juli 2024 11:28]

Geer72 @xbeam16 maart 2023 16:46
Het zou goed passen bij de consumentenbond. leuke platform de enthousiaste niet technische electronica gebruiker.
Bright reviews zijn wel zinvol. De Consumentenbond. Daar heb je toch een club te pakken die echt info voor kleuters geeft en waar je bij werkelijke koop net niets aan hebt, omdat je wel iets meer info wenst dan wat daaruit komt.
Oon @FrankSpin16 maart 2023 12:17
Het is gewoon een beetje de Omroep Max van de tech nieuwssites. Lage instap, weinig echt nuttige informatie, gericht op het wat oudere publiek.

Oftewel gewoon goed voor adverteerders maar niet echt nuttig als je zelf enthousiast bent over dit soort onderwerpen :)
Operativus @FrankSpin16 maart 2023 11:46
De insteek bij Bright is dat het allemaal vooral leuk en positief moet zijn.
Eigenlijk dus precies het tegenovergestelde van Tweakers?
quintenV @FrankSpin16 maart 2023 13:42
Ik snap wel wat je wilt zeggen.
Er is niet inherent mis met de videos, maar voelt gewoon minder natuurlijk dan sommige andere video's.
Shanquish @FrankSpin16 maart 2023 17:24
Ik kijk Bright voornamelijk voor hun filmpjes over e-bikes, ik vind dat David dat prima doet en mede dankzij zijn review van de Gazelle C380 Ultimate heb ik die fiets toen gekocht.
wpeterw @FrankSpin17 maart 2023 08:26
Bright, dat is toch die advertorial site ?
Gormandize 16 maart 2023 13:32
DPG zou geïnteresseerd kunnen zijn. Door Bright te kopen is er een partij minder om mee te concurreren en je haalt toch bepaalde kennis in huis waar je de redactie van Tweakers verder mee versterkt. Ook kan het interessant zijn voor de andere media van DPG.
Jonasken @Gormandize17 maart 2023 08:46
Hopelijk niet DPG. HardwareInfo is ook zo goed als dood gemaakt door DPG.
Linksquest Moderator Spielerij @Jonasken17 maart 2023 09:09
DE bedoeling daarvan was toch om die 2 tot 1 ding samen te voegen en het met en met over te laten gaan in Tweakers?

.plan: Tweakers en Hardware Info bundelen krachten, voor de echte techliefhebber
SinergyX 16 maart 2023 13:36
Zit er een op ons werk altijd die filmpjes te kijken op youtube, wat een ... droevig niveau is dat soms. Clickbait titels, clickbait plaatjes, was er week of wat eentje over smartphones, loopt die gast daar met een pet rond alsof die uit de Film van Ome wilm was gelopen.

Ze kwamen volgens mij ooit van filmpjes tegen de miljoen hits, volgens mij tikt het gros amper de 50k views meer aan, die slogan is dan best humor:
Bright is focused on innovation. We are always searching for the ingenuity in technology, design and style.

Als 99% advertenties, random gezwam en merkreclame is.. tja.
Froos @SinergyX16 maart 2023 14:35
Komt dat door hun eigen keuzes of is dat een eis van hun eigenaar?

Veel van hun filmpjes vinden een plekje op RTL-Z, onderdeel van RTL, een commerciele TV zender. RTL houdt zichzelf in leven door reclame en sponsoring. Hoe meer mensen kijken, hoe meer bedrijven reclame willen maken op hun kanalen, hoe meer inkomsten ze hebben, hoe grotere / betere / mooiere shows ze kunnen opzetten, hoe meer mensen kijken, hoe meer bedrijven reclame willen maken, etc.

Als je dat team met een andere opdracht wegstuurt ("Maak waardevolle filmpjes over innovatieve technologie"), komt er misschien wel hele andere content uit. Ik zou ze niet zo snel beoordelen op hun huidige content. Het zijn wel kundige presentatoren die een technologie product op toegankelijke wijze kunnen presenteren. Dat kunnen er ook niet veel, zeker niet in het mainstream media segment.
Verwijderd 16 maart 2023 11:23
Het platform bestaat onder meer uit een site en een YouTube-kanaal met 305.000 abonnees en tienduizenden views per video. Er is ook een TikTok-kanaal met 489.000 volgers en gemiddeld duizenden views per video.
Dat zijn maar erg lage aantallen zeg. De gemiddelde familievlogger zit daar al een veelvoud boven. Wat men er dan ook voor betaald, het is veel te veel.
Tc99m @Verwijderd16 maart 2023 11:40
Voor een Nederlandstalig niche-kanaal dat zich voornamelijk op volwassenen richt, is 305k volgers echt niet zo slecht (Tweakers heeft 'maar' 57k volgers). Je kunt dit niet met een Enzo Knol of StukTV vergelijken, of een Martin Garrix etc. die ook een internationaal publiek aanspreken.

(overigens zeggen abonnees ook niet alles - je kunt wel 2 miljoen abonnees hebben, maar als ze nooit naar je videos kijken, tja)

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 11:28]

Polydeukes @Tc99m16 maart 2023 13:28
Als ik even snel door de lijst met video's van Bright kijk worden de video's meestal minstens zo'n 35K keer bekeken, gemiddeld zo'n 50K keer en er zitten uitschieters bij richting de 100K keer. Da's best netjes.

Kijk ik naar Tweakers (met veel minder volgers) dan is het minimaal 2K, gemiddeld zo'n 10K met uitschieters naar 50K.
Verwijderd @Tc99m16 maart 2023 13:45
Tweakers z’n kanaal is dan ook maar een heel erg klein kanaal. Zo’n niche kanaal vind ik het overigens ook niet.
Kees BOFH @Verwijderd16 maart 2023 11:27
De gemiddelde bekende familievlogger wellicht. Ik gok dat er voor elke bekende familievlogger er tienduizend onbekende familievloggers zijn die het proberen.
himlims_ 16 maart 2023 11:14
enige motivatie? is dat om aandeelhouders tevreden te stellen (verkoop van 'goed lopend' format?) of is juist het tegenovergestelde waar; niet interresant ... ?

ik mag hun video's graag kijken, vaak wel informatief met een knipoog. verder zou ik weinig 'concurrentie' kunnen bedenken die vergelijkbare inhoud bied
Orphu @himlims_16 maart 2023 11:17
Ik heb de video reviews ook wel eens gezien, maar vind ze inhoudelijk bij Tweakers een stuk beter. Maar misschien zijn die ook voor een ander breder publiek bedoeld.
EAngeli @Orphu16 maart 2023 12:18
Klopt wel, denk ik, wat je zegt.
Ik kijk zelf ook wel graag, gewoon vanuit ander standpunt. Ik volg redelijk veel hardcore techsites, maar het is ook eens fijn om vanuit een bredere, algemenere blik naar technologie te kijken. En dan vooral tech die ik anders niet zou volgen.
Razwer @Orphu16 maart 2023 12:25
Tweakers is misschien inhoudelijk beter, maar Bright voelt een stuk toegankelijker en iets minder gericht op "nerds tech fanaten". Ze maken tech informatie behapbaar voor "simpele zielen iedereen".
Iblies @himlims_16 maart 2023 11:18
Op zich is het wel interessant maar het verkoopt niet en RTL heeft niet het juiste publiek daarvoor en trekt er ook niet meer publiek mee.

BNR heeft wat dat betreft een betere mix mbt technologie en ook het betere publiek.
QErikNL @Iblies17 maart 2023 12:26
BNR is een logische koper. Ze doen voor zover ik weet weinig met video en dat zou een goede match zijn om vanuit Bright en hun kennis van video en YouTube, BNR video kanalen te gaan oprichten.
PolarBear @himlims_16 maart 2023 19:11
is dat om aandeelhouders tevreden te stellen (verkoop van 'goed lopend' format?)
Als je een bedrijf voert moet je gewoon keuzes maken. En Bright met een YouTube-kanaal met 305.000 abonnees en tienduizenden views per video, tja er zijn denk ik alleen in Nederland al tientallen content creators die het beter doen.
gepebril @himlims_16 maart 2023 14:03
Vond ze op TV altijd leuk, maar wel erg Apple minded
AW_Bos 16 maart 2023 11:17
Stel je voor dat DPG media interesse heeft, en Tweakers er (deels) bij betrekt :).
Retrospect @AW_Bos16 maart 2023 11:34
Alsjeblieft niet, DPG heeft haar tentakels al veel te diep in het Nederlandse medialandschap.
Je Moeder 16 maart 2023 11:18
Ik hoop dat ze weer zelfstandig doorgaan. Bright was in het begin een fantastisch platform met een erg leuke community.
crazyboy01 @Je Moeder16 maart 2023 11:45
Bright was ook gewoon veel leuker voor het op TV kwam, de onderwerpen die ze behandelde zeg maar. In het begin werden onderwerpen besproken die ik oprecht interessant vond. Wellicht zal het ook te maken hebben met dat ik nu veel meer ervaring heb met technologie, maar vanaf het tv-programma en daarna kwam het allemaal best wel op het niveau van die computer magazines: leuk voor 65-jarige Harry die ook eens wil weten wat Philips Hue is, op de hoogte wil zijn van nieuwe smartphones of op welke e-bike je helemaal de blits maakt bij de andere senioren, maar echte DIY dingen en leuke random tech dingen met een Pi of knutselwerkjes werd toen veel minder voor m'n gevoel.
jvbragt 16 maart 2023 11:24
Volwassen (oudere) kerels met petjes achterste voren die gadgets testen die ze zelf in de praktijk niet nodig hebben. Was 8 jaar geleden leuk, op tijd hun team met jongere aanvullen. Begint steeds meer op RTL snow of campeervakanties te lijken. Wij promoten jullie product, jullie betalen dik hiervoor.
batjes @jvbragt16 maart 2023 11:27
Wat verwacht je anders? Al die programma's op RTL is 1 grote marketing.
Fraaank @jvbragt16 maart 2023 13:25
Dus ben jij niet de doelgroep blijkbaar.

Kleine sidenote: RTL Campinglife was vroeger echt tof, alles wat daarna aan "kampeertv" kwam haalt het bij lange niet.
Pasteis
16 maart 2023 12:11
Voor de echte Tweaker vind ik Bright te wat oppervlakkig, maar dat is denk ik hun doelgroep niet.
Volgens mij richten zij zich op mensen die geinteresserd zijn in tech, maar tot een bepaalde diepte van inhoud.

Ze leggen veel dingen in begrijpelijke taal uit, dus dat vind ik mooi om te zien. Qua presentatie vind ik soms ze wat overdreven
NotWise @Pasteis16 maart 2023 13:16
Het is precies wat je zegt, een andere doelgroep. Dus je ziet hier allemaal commentaren over een gebrek aan diepgang etc.bij Bright Maar het tweakers publiek is (voor een groot deel) ook niet de doelgroep.
Maar ik ben het wel een beetje eens dat ze bij Bright soms wat te popiejopie doen. :) Het zijn gewoon oudere jongeren. 8-)
Shamalamadindon 16 maart 2023 11:15
Ik heb moeite te geloven dat Bright winstgevend of zelfs break-even draait.
Meerdere presentators, af en toe camera ploeg, editor(s). Dat tikt aan.
SocialBlade schat dat ze momenteel ongeveer 1.25 miljoen views/maand doen op Youtube en dat trend al 2 jaar elke maand lager.

[Reactie gewijzigd door Shamalamadindon op 23 juli 2024 11:28]

Tielenaar @Shamalamadindon16 maart 2023 14:46
Ze zijn ook niet winstgevend. Er werken daar een mannetje of 7 geloof ik, en een paar stagiairs. Tikt aan kwa kosten. Huur van het pand is niet zo'n issue, daar heeft RTL genoeg ruimte voor. Die website views en youtube views zijn ook nooit echt een vetpot geweest. De Bright Day was wel leuk maar dat was ook maar 1x per jaar. Vind het nog knap dat ze het zo lang vol hebben gehouden.

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