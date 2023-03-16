RTL is bezig met verkoop technologieplatform Bright

RTL is bezig met de verkoop van zijn technologieplatform Bright. Dat zegt RTL Nieuws tegen vakuitgave Villamedia. Het bedrijf denkt binnen een paar weken de verkoop bekend te kunnen maken. Het is onbekend met wie RTL in gesprek is.

RTL zegt volgens Villamedia strategische gesprekken te voeren met meerdere uitgeverijen over de verkoop van Bright. Het platform bestaat onder meer uit een site en een YouTube-kanaal met 305.000 abonnees en tienduizenden views per video. Er is ook een TikTok-kanaal met 489.000 volgers en gemiddeld duizenden views per video.

Bright was oorspronkelijk een zelfstandige uitgave met onder meer een tijdschrift. RTL nam Bright acht jaar geleden over. Het plan was toen om een wekelijks tv-programma te maken. Dat heeft enige tijd bestaan. Vanuit Bright kwam daarnaast vorig jaar nog een tv-programma over vervoer onder de naam Bright op Banden.