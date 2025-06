Uitgever Voetbal International neemt techplatform Bright over van RTL

PXR, de uitgever van onder meer Voetbal International, neemt Bright over van RTL. Het is onbekend hoeveel de uitgever betaalt voor het merk. Bright heeft de eigen site inmiddels alweer online gezet.

PXR wil met de overname zijn portfolio uitbreiden, zegt de uitgever. RTL meldt dat Bright 'niet langer paste in de strategische koers' van het bedrijf en dat het daarom heeft gezocht naar een koper voor Bright. RTL zei al eerder dat het Bright in de etalage had gezet.

RTL doekte de site van Bright in 2020 op, maar die staat nu weer online, zegt het merk. Ook het archief is op de site terug te vinden. Bright bestaat sinds 2005, maar was de laatste jaren vooral bezig op zijn socialemediakanalen. Geschreven artikelen kwamen afgelopen jaren alleen op de site van RTL Nieuws. Volgens Bright komen er nieuwe apps voor iOS en Android.

Bright was oorspronkelijk een zelfstandige uitgave met onder meer een tijdschrift. RTL nam Bright acht jaar geleden over. Het plan was toen om een wekelijks tv-programma te maken. Dat heeft enige tijd bestaan. Vanuit Bright kwam daarnaast vorig jaar nog een tv-programma over vervoer onder de naam Bright op Banden.