Techplatform Bright brengt vanaf februari jaarlijks fysiek tijdschrift uit

De meeste tijdschriften over tech hebben niet bepaald een rooskleurige toekomst. Waar klassiekers als PCM, of, helaas, Hardware Info moesten stoppen, maakt Bright echter juist weer een doorstart. Dat geeft volgend jaar weer een fysiek tijdschrift uit, al is dat slechts eens per jaar.

Bright-hoofdredacteur Erwin van der Zande schrijft dat het tijdschrift in februari terugkomt. Dan is Bright twintig jaar oud. Ter ere van de verjaardag brengt het platform weer een fysiek tijdschrift uit. Dat gebeurt eens per jaar, in plaats van iedere twee maanden, zoals Bright ooit begon. Veel details over het tijdschrift noemt Bright nog niet, maar volgens Van der Zande gaat het om 'een tastbaar tijdsdocument waarin we trending topics in tech vastleggen die lang blijven tellen'.

Bright ging in februari 2005 van start en was aanvankelijk een tijdschrift dat iedere twee maanden uitkwam. In 2013 stopte het platform met het tijdschrift en begon het de online uitgave Bright Ideas, naast de website Bright.nl. Bright werd in 2015 overgenomen door RTL en ging toen onder die vlag verder. Sinds vorig jaar is Bright onderdeel van uitgever PXR en is bright.nl weer in de lucht.