Sony's eerste PlayStation-console kwam dertig jaar geleden uit

Sony viert het 30-jarige jubileum van de PlayStation met een reeks nostalgische toevoegingen. Spelers kunnen onder meer de iconische bootanimatie van de originele PlayStation inschakelen op hun PS5.

De dertigste verjaardag van de PlayStation valt vandaag, op 3 december. Sony bracht de PlayStation 1 op 3 december 1994 uit in Japan, hoewel de console pas op 29 september 1995 hier in Europa verscheen. De release markeerde een keerpunt in de game-industrie. De console werd aangedreven door een 32bit-MIPS-processor en bood 2MB ram, aangevuld met 1MB videogeheugen. Hiermee was de PS1 in staat om 3d-graphics te leveren die destijds indrukwekkend waren. De cpu had een kloksnelheid van 33,9MHz en de console had de mogelijkheid om 360.000 polygonen per seconde weer te geven.

De PlayStation 1 onderscheidde zich van de concurrerende Nintendo 64 door het gebruik van CD-roms in plaats van cartridges. Dat zorgde niet alleen voor lagere productiekosten, maar gaf ontwikkelaars ook toegang tot veel meer opslagruimte. Hierdoor konden spellen uitgebreider en ambitieuzer worden, met complexere graphics, geluid en volledige videosequenties. Daarnaast diende de console ook als een volwaardige cd-speler. De SEGA Saturn gebruikte ook CD-roms, maar was aanzienlijk minder populair dan de PlayStation.

Uiteindelijk werd de PlayStation 1 veruit de populairste console van zijn generatie. Volgens Sony is de console tijdens zijn levensduur ruim 102 miljoen keer verkocht. Zijn opvolger, de PlayStation 2, werd qua verkoopaantallen zelfs de populairste console aller tijden. Sony bevestigde onlangs dat die spelcomputer meer dan 160 miljoen keer over de toonbank is gegaan.

Om het jubileum te vieren, krijgen eigenaren van de PlayStation 5 toegang tot de bootanimatie van de PS1, die nu wordt getoond wanneer de console wordt ingeschakeld. Gebruikers kunnen hun console daarnaast nu aanpassen met thema’s gebaseerd op alle eerdere PlayStation-generaties, waaronder de PS1, PS2, PS3 en PS4, naast een speciaal jubileumthema.

De update maakt deel uit van een bredere viering. Sony kondigde in november bijvoorbeeld al gelimiteerde jubileumedities van de PS5 Pro, PS5 Digital Edition, PlayStation Portal en DualSense Edge-controller aan, met een grijze kleurstelling en het originele gekleurde PlayStation-logo. Slechts 12.300 exemplaren van de grijze PS5 Pro zijn beschikbaar, een kleine knipoog naar de Japanse releasedatum van de eerste PlayStation op 3 december 1994.