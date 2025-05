Consoleversie Cities: Skylines II is weer uitgesteld, geen nieuwe releasedatum

Ontwikkelaar Colossal Order kan nog steeds geen releasedatum geven voor de consoleversie van Cities: Skylines 2. De studio zegt tegen 'hardwarebeperkingen' op de PlayStation 5 en de Xbox Series X/S aan te lopen.

De studio schrijft in een bericht op Steam dat de consoleversie last heeft van 'simulatieproblemen en grafische problemen'. Die zijn het zichtbaarst wanneer de framerate afneemt of het geheugen overbelast raakt, volgens Colossal Order.

"Deze problemen zijn ingewikkeld vanwege de hardwarebeperkingen van consoles. Bij het plaatsen van grotere gebouwen waarbij meerdere elementen betrokken zijn, heeft het systeem bijvoorbeeld moeite om de data load te verwerken. Tijdens het berekeningsproces (bijvoorbeeld bij het controleren of er voldoende ruimte is) ontstaan er ​​knelpunten in de prestatie van de game, die voor de eerder genoemde problemen zorgen", zegt de ontwikkelaar.

De consoleversie is speelbaar en stabiel, maar alleen als de grafische kwaliteit 'aanzienlijk' is verlaagd, wat Colossal Order 'niet wenselijk' vindt. "Zodra de kwaliteit van de graphics weer goed is, zijn verdere optimalisaties nodig voor zowel de simulatie als het geheugengebruik. Dan kunnen we pas de consoleversie uitbrengen", aldus Colossal Order.

De consoleversie van Cities: Skylines 2 is al meerdere keren uitgesteld. Aanvankelijk zou deze naast de pc-versie uitkomen in oktober 2023. Eerder dit jaar boden uitgever Paradox Interactive en Colossal Order hun excuses aan voor de staat waarin de game verkeert. Ook zijn er meerdere uitbreidingen uitgesteld, doordat de ontwikkelaar zich eerst wil richten op het verbeteren van de basisgame.