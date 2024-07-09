Paradox Interactive stelt consoleversie Cities: Skylines II opnieuw uit

Paradox Interactive heeft de consoleversie van Cities: Skylines II opnieuw uitgesteld. De consoleversie kampt nog steeds met stabiliteitsproblemen, waardoor de deadline van oktober niet wordt gehaald. Het is niet bekend wanneer de definitieve release van het spel volgt.

Uit een forumpost van Paradox Interactive blijkt dat er in augustus een nieuwe release candidate beschikbaar is. De ontwikkelaar gaat dan na of er eerst nog aanpassingen moeten worden gedaan, of dat er al een nieuwe releasedatum kan worden bepaald.

Dit is niet de eerste keer dat Paradox Interactive de release van de consoleversie heeft uitgesteld. In april van dit jaar bood de ontwikkelaar zijn excuses aan voor de staat van de pc-versie van het spel en de bijhorende dlc, waarna de consoleversie van de game werd uitgesteld.

Cities: Skylines II is al sinds 2023 beschikbaar voor Windows-pc's. In de aanloop naar de pc-release van de game kondigden Paradox en Colossal Order al aan dat er op bepaalde systemen prestatieproblemen verwacht worden.