Paradox Interactive stelt consoleversie Cities: Skylines II opnieuw uit

Paradox Interactive heeft de consoleversie van Cities: Skylines II opnieuw uitgesteld. De consoleversie kampt nog steeds met stabiliteitsproblemen, waardoor de deadline van oktober niet wordt gehaald. Het is niet bekend wanneer de definitieve release van het spel volgt.

Uit een forumpost van Paradox Interactive blijkt dat er in augustus een nieuwe release candidate beschikbaar is. De ontwikkelaar gaat dan na of er eerst nog aanpassingen moeten worden gedaan, of dat er al een nieuwe releasedatum kan worden bepaald.

Dit is niet de eerste keer dat Paradox Interactive de release van de consoleversie heeft uitgesteld. In april van dit jaar bood de ontwikkelaar zijn excuses aan voor de staat van de pc-versie van het spel en de bijhorende dlc, waarna de consoleversie van de game werd uitgesteld.

Cities: Skylines II is al sinds 2023 beschikbaar voor Windows-pc's. In de aanloop naar de pc-release van de game kondigden Paradox en Colossal Order al aan dat er op bepaalde systemen prestatieproblemen verwacht worden.

Cities Skylines II
Cities Skylines II

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 08:16
64 • submitter: myfmv

09-07-2024 • 08:16

64

Submitter: myfmv

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Cities Skylines II

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Pokemoneuro 9 juli 2024 12:59
Ik vind dat niet eens erg. Ik heb liever dat ze de tijd nemen om de game goed te fixen voordat ze de launch nog een keer verpesten XD
prop_dynamic 9 juli 2024 18:36
Op het moment speel ik veel Cities Skylines 2. De recente update heeft het spel veel verbeterd en de nodige assets toegevoegd. Wel moet ik nog veel mods draaien en zijn er nog een aantal gamebreaking bugs zoals het "homeless-issue". Gelukkig zijn er nu dus modmakers die dat kunnen fixen maar voor een console versie is het nog zeker een half jaar te vroeg.
jaenster 9 juli 2024 08:23
Tja ze krijgen het nauwlijks draaiend op een PC, laat staan op een console. Zo ver ik begrijp is het nog altijd een gigantisch zwaar spel terwijl dat het relatief weinig doet. Het voelt aan alsof ze dit in een verkeerde engine hebben gemaakt. Die vervang je niet zomaar ffe. Ik denk dat een console release een hoofdpijn veroorzaker is bij hun development team
Mol_1248163264 @jaenster9 juli 2024 08:26
De performance is de laatste maanden juist flink verbeterd en de simulatie doet achter de schermen juist gigantisch veel. Veel meer zelfs dan bij andere games.
Woohooo @Mol_12481632649 juli 2024 08:43
In hoe verre is dat verbeterd tov van de release versie?
Heb al een tijdje geen CS2 meer gespeeld. Bij ~ 150k+ population was het nauwelijks meer speelbaar
Mol_1248163264 @Woohooo9 juli 2024 08:45
Heb je de game nog gespeeld sinds de laatste 5 patches? Er zijn inmiddels heel veel bugs en performance problemen opgelost.
DLSS @Mol_12481632649 juli 2024 14:33
Op wat voor systeem speel jij het nu? En is het acceptabel?
Mol_1248163264 @DLSS9 juli 2024 16:25
Ik heb een AMD Ryzen 5950X met 64 GB ram en een 1060 gtx 6gb. De game loopt bij mij soepel maar de grafische settings staan op low. Mijn populatie is meestal rond de 50.000 a 100.000
DLSS @Mol_12481632649 juli 2024 16:36
Ik verbaas me erover hoe goed de game lijkt te lopen voor veel Tweakers.

Als het soepel draait op jouw 5950x icm een mid-range grafische kaart uit 2016, duidt het wellicht op een CPU-bottleneck ipv een GPU-bottleneck.

Dat is misschien meteen ook een van de onderliggende problemen bij het maken van de console port. De GPU's liggen meer in de buurt van een RTX 2070/3060 dan een GTX 1060 maar de CPU's in de ps5/xbsx zijn een stuk minder krachtig dan een Ryzen 5950x

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 13:52]

Mol_1248163264 @DLSS9 juli 2024 16:52
Ik zal binnenkort in het Cities Skylines 2 forum een filmpje posten met de CPU belasting. De game gebruikt tijdens het spelen namelijk best veel threads.
Mol_1248163264 @DLSS10 juli 2024 08:47
GPU bottleneck ontstaat zodra de settings te hoog staan (en dat gebeurt snel). Bij zwakkere/oudere videokaarten zal iedereen moeten accepteren dan de settings drastisch omlaag moeten maar veel gamers willen daar niet aan. Bij grote populatie aantallen is de CPU altijd de bottleneck.

Ik verbaas me erover dat bij CS1 iedereen accepteerde dat de maximale populatie rond de 150.000 lag. Daarna werd het aantal 'simulatie agents' overschreden en werkte de simulatie niet goed meer. Nu zijn er gamers die met CS2 een stad met 500.000 mensen bouwen en vervolgens moeilijk gaan doen dat het te traag wordt. 🤡
player-x @DLSS9 juli 2024 15:24
Ik speel op een 5800X3D + 3090, en het is nu echt prima te spelen, heb zelf ook CS2 maanden laten liggen, en weer teruggegaan naar SC1.

Maar CS2 is nu leuk, zeker met de laatste economie patch, is het een leuk spel geworden.
DLSS @player-x9 juli 2024 16:06
Ik zat er zelfs al aan te denken of misschien niet een 30fps lock acceptabel zou zijn voor 1 keer, maar wellicht is dat dus niet nodig 😅
Orky Rulez @DLSS9 juli 2024 15:42
Sja ik op een 5800x & 3090 en het zou me verbazen als ze het ooit echt goed speelbaar krijgen op de consoles.

'Available on PS&XBox on later date tba' zal mooi staan op de slides voor de aandeelhouders maar dit soort games, dat is waar ik een pc voor koop. Je kan wel optimaliseren maar er moet gewoon zoveel tegelijkertijd gesimuleerd worden... Daar heb je ook gewoon ruwe power voor nodig
DLSS @Orky Rulez9 juli 2024 16:04
Is het verschil met de persoon hierboven de 3D cache? Of is de game meer GPU limited 🤔
Orky Rulez @DLSS9 juli 2024 18:40
Het is niet dat het bij mij slecht draait (net zoals player-x is het prima te spelen), maar je merkt wel dat je de settings moet terugschroeven voor uiteindelijk 'meh' graphics en ik hoor ook dat zelfs top-cpu's beginnen te stotteren bij echt grote steden. Bij mij trekt hij nu 50% cpu (maar dus na een tijdje wel gethrottled owv 80°C ondanks een AIO) bij 10k inwoners. GPU gebruik 80-90% met medium settings DLSS max performance en dat geeft 50-70 fps.

Vandaar dat het me zou verbazen dat je op een PS/XB 30fps kan garanderen tenzij je bvb de maps verkleint maar ja over wat voor spel heb je het dan
player-x @Orky Rulez10 juli 2024 02:40
Bij mij trekt hij nu 50% cpu (maar dus na een tijdje wel gethrottled owv 80°C ondanks een AIO) bij 10k inwoners.
Tja, ik heb een zwaar overkill waterkoeling setup, 5x 120 + 3x 140, dus bij mij wordt er niks gethrottled, CS2 is wel een van de weinige games die mijn fans net even wat harder laten draaien.
Denk dat de 3D ook wel redelijk helpt, X3D chips zijn wat zuiniger.
GPU gebruik 80-90% met medium settings DLSS max performance en dat geeft 50-70 fps.
Yep, en moet zeggen dat medium er prima uit ziet.
macaidwin @Woohooo9 juli 2024 22:04
Ryzen 5700X3D, 32gb ram, 250k+ populatie, draait als een zonnetje.
Jeanpaul145 @Mol_124816326410 juli 2024 02:33
Voor de beeldvorming, wat doet het zo allemaal (meer)?
Mol_1248163264 @Jeanpaul14510 juli 2024 09:50
verschillende keuzes maken over vervoer
verschillende keuzes maken over werk en of opleiding
verschillende keuzes maken over tijdverdrijf en of bestedingsgedrag
lenwar @jaenster9 juli 2024 09:44
terwijl dat het relatief weinig doet.
Waar baseer je dat op?
Simulators doen vaak ongelofelijk veel onder water. Heel veel is niet zichtbaar voor de speler, juist een bepaalde dynamiek/verassingselementen aan te houden.

Ik heb het zelf niet gespeeld en ik had begrepen dat het echt volstrekt ondermaats presteert, maar we moeten natuurlijk niet onderschatten hoeveel er verwerkt kan worden in een spel als dit.
rtxxx @jaenster9 juli 2024 09:00
CS2 is net als CS1 in unity gemaakt
Wolfos
@rtxxx9 juli 2024 14:16
Tja, Prince of Persia ook en die draait moeiteloos op 120FPS. Een city builder blijkt iets ingewikkelder dan een platformer.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 13:52]

Pogostokje 9 juli 2024 08:35
Terechte keuze om de console versie uit te stellen. Focus eerst op het product zelf, dat na een hopeloze start nu dan eindelijk de goede richting op begint te gaan. Ga het dan pas porten naar andere platformen. Ik begrijp dat ze maar met een relatief klein groepje developers zijn, als ze hun aandacht dan ook nog moeten verdelen om 2 of meer versies te fixen zal dat het voor iedereen gaan vertragen.
Jedah @Pogostokje9 juli 2024 09:10
Collosal order heeft aangegeven dat er twee verschillende teams werken aan de pc en console versie, mensen hoeven zich daarom geen zorgen te maken dat er tijd van de één af gaat wanneer er ontwikkelt wordt aan het andere.

Daarnaast hebben ze ook gezegd dat ze DLC uitstellen tot ten minste volgend jaar om de tijd te hebben voor het stabiliseren en verbeteren van de game zoals deze nu is. Ik ga het zelf dus weer een keer in 2025 installeren om te kijken hoe het er voor staat.

Enorme kritiek golf uit de community sinds release, bijna hele playerbase verloren. Veel mensen klagen dat de game als eartly acess is uitgebracht zonder daar eerlijk over te zijn.
HKS-Skyline @Jedah9 juli 2024 09:26
Dit is precies de reden waarom je niet moet preorderen. Ik had een hele goede hoop voor de game, stond te popelen om hem te kopen, maar ik wacht de kritische reviews af, lees: niet gesponsorde youtubers. En besluit dan pas of ik de game koop of niet. Dat bleek een verstandige keuze.
Robbaman @HKS-Skyline9 juli 2024 10:21
Aan de andere kant, door de financiële steun van de vroege instappers hebben ze nu de capaciteiten om er alsnog een goede game van te maken. Als iedereen had afgewacht en de eerste ervaringen slecht waren, waardoor niemand anders het spel meer had gekocht zouden we nooit weten wat het spel uiteindelijk had kunnen worden.
HKS-Skyline @Robbaman9 juli 2024 10:48
Dat is natuurlijk niet hoe de wereld in elkaar steekt. Je verkoopt iets, dan moet het gewoon in orde zijn. Als ik brood haal bij de bakker dan verwacht ik ook dat het gebakken en gesneden is.
Jeffrey1908 @HKS-Skyline9 juli 2024 13:07
Ja en anders moet er voor gebakken bij staan. (Early Access).
hamsteg @HKS-Skyline9 juli 2024 11:47
Foute redenering, het maken van brood is ondertussen gewoon productiewerk. Het doorontwikkelen van een spel is daarentegen toch iets anders.

Bij start-ups is het juist de bedoeling om zo snel als mogelijk een (deels werkend) product op de markt te brengen. Deze bedrijven hebben geld nodig om door te kunnen gaan. Hierover moet je eerlijk zijn (en korting bieden om de early adopters te belonen) maar zoals @Robbaman aangeeft moet er wel geld zijn om te verbeteren. Bij gevestigde bedrijven mag je een structureel hogere basis verwachten maar ook hier groeien de geldbomen niet tot in de hemel. Basisfunctionaliteit moet robuust zijn. Voor de rest mogen er best bugs in zitten, wat wel essentieel is, in mijn ogen, is dat je eerlijk communiceert. We weten dat er nog verbeteringen moeten worden toegevoegd en dit is de planning (en houd je daaraan).
HKS-Skyline @hamsteg9 juli 2024 13:05
Game development is ook productiewerk dus die vlieger gaat niet op. Dat het product gecompliceerder is maakt niets uit.
Daarnaast is Paradox absoluut geen startup, dus dat is ook een onzinargument. De enige reden dat men tegenwoordig deze belachelijke handelswijze accepteerd is omdat het mogelijk is de game achteraf te updaten. Dit had je met een Nintentdo 64 niet hoeven proberen.
Zolang wij het accepteren verandert het niet en de geschiedenis wijst uit dat het prima anders kan. Ook voor de ps2 waren de games gewoon af en getest voor ze uitkwamen. Die hadden vaak nog veel langere developmenttijden dan tegenwoordig aangezien met de nieuwe game engines de devs hele eenvoudige tools krijgen om de games te maken en niet ieder stukje code met de hand hoeft te worden geschreven. Als je een game niet kan ontwikkelen binnen het gestelde budget en tijdsframe dan moet je het gewoon niet doen. Er zijn de afgelopen jaren genoeg games uitgekomen van kleinere studios die laten zien dat het gewoon mogelijk is om een goede relatief bugvrije game uit te brengen, maar zodra je aandeelhouders de ballen moet kietelen gaat het mis en is er enkel nog oog voor korte termijn winst en doet de kwaliteit van het product er niet meer toe zolang de aandeelprijzen blijven stijgen.
Linke-soep @HKS-Skyline9 juli 2024 20:30
Als de wereld volgens jouw regels zou moeten draaien dan bleven alleen de EA's , ubisoften, Albert Heijn, Jumbo, Volkswagen en hisenses van de wereld over. Bij dat ik een keuze heb om te preorderen en eventuele early access te kopen. Deed mensheid heeft al genoeg consumptie voedsel en eenheidsworst door de strot geduwd gekregen.
The Zep Man @Robbaman9 juli 2024 10:36
Aan de andere kant, door de financiële steun van de vroege instappers hebben ze nu de capaciteiten om er alsnog een goede game van te maken.
Het is niet alsof Paradox Interactive een kleine indiestudio is die geldproblemen heeft.

Breng een goed spel uit, of breng geen spel uit. Ik zie hier niets staan over early access, dus er is gewoon een brak spel uitgebracht.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:52]

Aimed @Robbaman9 juli 2024 10:36
Sorry maar zo hoort dit natuurlijk niet te werken met een product dat in een winkel ligt.
Zou jij een TV kopen die maar half werkt? Om het bedrijf te steunen want dan kunnen ze later X onderdeel vervangen zodat het wel goed werkt?

Dan hadden ze het eerlijk in een Early Access verkoop moeten zetten. Dan was er ook veel minder gezeik over geweest trouwens.Of gewoon een Kickstarter starten.

Early Access mag buggy zijn. Een normale release gewoon niet, in ieder geval niet zoals dit.
Mol_1248163264 @Jedah9 juli 2024 09:32
Ik vraag me wel af of het oplossen van de performance issues wederzijds voor beide teams van toepassing is. Dus als het team voor de console versie een performance bug oplost, dit ook overgezet wordt naar de pc versie.
PureTryOut @Mol_12481632649 juli 2024 09:41
Ik neem aan dat het gewoon één codebase is met meerdere target platforms en dat veruit de meeste code dus gewoon gedeeld wordt tussen de platformen. Het zou super inefficiënt zijn als ze dezelfde game letterlijk meerdere keren bouwen voor de verschillende platformen, dan zou je dus ook niet profiteren van gedeelde bugfixes en features.
IHVD @Mol_12481632649 juli 2024 11:13
Ligt er heel erg aan wat de achterliggende reden is voor de performance issues. Denk inderdaad dat het makkelijker is om Console -> PC over te brengen dan van PC -> Console, maar t ligt vooral aan de aard van de performance. Is het on-geoptimaliseerde code voor een platform, is het hardware specifiek, etc.
Diigii 9 juli 2024 09:20
Toevallig afgelopen zondag de game weer gespeeld, had het sinds release ook niet meer gespeeld. Had teon erg veel problemen met de game, ondanks m'n PC specs. Gelukkig kan ik de game spelen op Game Pass, dus was er niet bedroeft over. Maar moet zeggen dat de game stukken beter werkt, ook merk ik dat kleine systemen links en rechts anders (positief) werken. Kon de vinger er niet zo opleggen, maar merkte wel dat het e.e.a. veranderd is.

1 ding wat mij opviel is dat de radio in herhaalmodus staat, elke 15 minuten o.i.d. hoor ik hetzelfde, eens kijken of ik daar nog iets voor kan vinden :p
fransboumans @Diigii9 juli 2024 10:44
De ExtendedRadio mod is een aanrader. Functies zoals shuffle over alle stations, aan/uit zetten van reclames, nieuws, etc.
Diigii @fransboumans9 juli 2024 10:58
Dan ga ik die vandaag gelijk installeren! Dank voor de tip :)
Elbandor @Diigii9 juli 2024 11:16
Heb veel positieve geluiden gehoord over de huidige staat. Dat het een hele goede vooruitgang is sinds de laatste 2 (extreem) grote patches. Misschien toch maar eens overwegen om aan te schaffen met een mooie aanbieding of Game Pass weer een tijdje te nemen.

Uiteindelijk had de release bijna Early Access moeten zijn als je ziet hoe immens veel er verandert is met patches. Game was gewoon niet klaar voor release.
Diigii @Elbandor9 juli 2024 13:05
Gaaf, ben benieuwd wat je er van vindt! Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze nog zoveel bezig waren met het ontwikkelen van de game, ik was zelf positief verrast! Op Steam is er op dit moment een kleine korting, maar voor mijzelf niet genoeg om de game daadwerkelijk daarop aan te schaffen (vanwege m'n Game Pass).

En zeker mee eens met dat laatste. Had niet gedacht dat deze game nog zoveel ontwikkelingen nodig had. Gelukkig zijn er nu ook mods beschikbaar, maakt dingen net wat beter :)
rkeet @Elbandor9 juli 2024 13:31
Recent even geprobeert, sinds dat ik het na release een uur of 60 gespeeld had en tot afgelopen week had opgegeven.

Eerlijk is eerlijk, er zijn wel verbeteringen in gebruik en performance. Maar ik loop er nog steeds niet warm van. Dus heb het inmiddels ook weer gedeinstalleerd.

Bij jouw dillemma van Game Pass of spel direct kopen is mijn advies: Game Pass, dan kun je dezelfde euro's ook gebruiken voor andere games, wat mijns inziens een likely outcome is ;-)
DLSS @Diigii9 juli 2024 14:35
Hoe is je performance nu? En wat voor specs heb je?
F5544 9 juli 2024 08:23
Laat ze eerst de boel nog even maken. Het spel loopt nog steeds niet zo soepel.
BoerBart 9 juli 2024 08:26
Prima dat ervoor wordt gekozen om de release datum uit te stellen, zodat de game (hopelijk) in een betere staat wordt opgeleverd dan de PC versie. Cities Skylines 2 heeft een periode een review rating gehad van "mostly negative" in de Steam store, maar is inmiddels met een lichte inhaalslag bezig. Er zijn inmiddels meerdere patches uitgebracht die hebben bijgedragen aan de verbetering van de PC versie.
Codeandreams 9 juli 2024 08:31
Poeh over aantal maanden een jaar uit, dit loopt een flinke deuk op natuurlijk, ik denk dat deel 1 nog prima volstaat de komende jaren.

[Reactie gewijzigd door Codeandreams op 22 juli 2024 13:52]

vrow @Codeandreams9 juli 2024 17:05
Ja, echt jammer.
Ik was vorig jaar heel enthousiast natuurlijk bij de aankondiging maar...
mijn brandweerauto's staan nog steeds netjes achteraan in de file vast, alle winkels gingen continu failliet, een heel grote stad had maar heel weinig industrie nodig, hele wijken zagen er hetzelfde uit en qua schaal klopte er ook niets niet. Scholen (ook basisscholen) zijn enorm groot, huizen staan wat vreemd...
En dan de performance...

Maar er moet nu een boel verbeterd zijn, dus ik ga binnenkort wel weer eens even kijken.
Heb expres het niet meer aangeraakt sinds een week of 3-4 na de release.
Aardworm 9 juli 2024 08:51
Ik zit inmiddels op 500k bewoners en merk dat het voor mijn systeem wel een redelijke struggle is geworden om de achterliggende economie te berekenen. Na de laatste update was het bij de rework van de economie al helemaal feest :)

Hebben er hier nog mensen last van random stops van de game?
pk128934 9 juli 2024 08:45
Ik heb de PC versie al van het eerste uur. Heb het in de eerste week een paar keer opgestart, maar het kon me helemaal niet boeien. Het spel voelde kaal en traffic was een nightmare.
Inmiddels zijn er wel wat plugins die het beter maken, maar zoiets simpels als stoplichten verwijderen kan ook nog steeds niet. Traffic is 1 van de meest belangrijke zaken in dit spel. Daarnaast voelt het nog steeds kaal.
Ik draai het binnen Proton op Linux en het spel performed prima. Op mijn 7800XT krijg ik alleen de schaduwen niet perfect. De knipperen nog steeds een beetje. Voor mijn gevoel zijn ze daar totaal niet mee bezig.
Tot die tijd blijf ik deel 1 lekker spelen.
Aardworm @pk1289349 juli 2024 08:53
Je kan de stoplichten toch verwijderen? als je onder additional road items de stoplichten selecteerd en dan met rechtermuisknop op je kruispunt klikt?
Verwijderd @Aardworm9 juli 2024 08:56
dat dus. Is gewoon mogelijk, zelfs toen het spel NET gereleased was, was dat al mogelijk, hoe buggy ook.
Jeffrey1908 @pk1289349 juli 2024 09:22
De stoplichten kan je vanaf dag 1 al verwijderen. Je moet road upgrades even met een token unlocken wat heel snel al kan en dan heb je alle vrijheid om je wegen modulair te maken hoe jij dat wil, enkel links afslaan enkel rechts afslaan, noem maar op sinds de laatste patches is het gewoon een solide game, die enkel met hoge inwoners aantallen wat moeite krijgt.

[Reactie gewijzigd door Jeffrey1908 op 22 juli 2024 13:52]

Mol_1248163264 @pk1289349 juli 2024 08:57
Met de mod 'Extended Road Upgrades' kan je de stoplichten verwijderen.
Tit4nNL @Mol_12481632649 juli 2024 09:03
Je kon stoplichten ook verwijderen als je simpelweg de road upgrades unlockte in de progressie dinges, dezelfde die je bomen langs de weg enzo laat plaatsen, advanced road services oid

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