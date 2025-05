Paradox: Cities: Skylines II krijgt geen ondersteuning voor Steam Workshop

Cities: Skylines II krijgt geen ondersteuning voor Steam Workshop. Dat meldt uitgever Paradox. In plaats daarvan kunnen spelers aan de slag met Paradox Mods, zegt de uitgever. Ook andere modplatforms worden niet ondersteund.

Paradox maakt bekend dat Paradox Mods gebruikt wordt als nieuw modplatform in Cities: Skylines II. In een FAQ legt Paradox bovendien uit dat andere platforms, zoals Steam Workshop, niet ondersteund worden. Als reden daarvoor noemt de gameuitgever inclusiviteit: zowel pc-spelers als consolespelers kunnen via het eigen modplatform van de uitgever met mods aan de slag, al kan de laatste groep enkel asset mods gebruiken. Code mods zijn echter niet beschikbaar op consoles. Asset mods hebben doorgaans betrekking op esthetische aanpassingen, terwijl code mods bijvoorbeeld nieuwe mechanics en missies kunnen toevoegen.

De modtool bevindt zich momenteel in een bètafase. Een kleine groep modders heeft voor de release toegang tot de tool. 'Kort na de release' van Cities: Skylines II volgt de publieke uitrol voor pc-spelers. Voor consolespelers volgt op een later moment een tijdlijn. Verder meldt Paradox dat mods uit de originele Cities: Skylines niet compatibel zijn met deel twee. Cities: Skylines II komt op 24 oktober 2023 uit voor de pc en op 30 juni 2024 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.