Colossal Order brengt eerste prestatiepatch uit voor Cities: Skylines 2 op Steam

Ontwikkelaar Colossal Order heeft de eerste prestatiepatch uitgebracht voor de Steam-versie van Cities: Skylines 2. Het bedrijf zegt dat de update zo snel mogelijk voor de Microsoft Store-variant uitgebracht moet worden.

De update heeft voornamelijk betrekking op visuele effecten waarvan de ontwikkelaar eerder zei dat spelers ze het beste uit konden schakelen. Zo zijn de effecten depth of field en global illumination aangepast. Ook schaalt de level of detail-instelling voortaan niet meer mee met de renderresolutie, wat vooral op hogere resoluties voor een consistentere framerate moet zorgen. Overigens melden verschillende gebruikers onder de updatepost dat de patch een bug introduceert waardoor de betreffende grafische instellingen juist helemaal niet meer werken. Anderen melden dat hun framerate beter is geworden.

Cities: Skylines 2 is sinds 24 oktober beschikbaar en al voor de release waarschuwde de ontwikkelaar voor slechte pc-prestaties op bepaalde systemen. Tweakers onderstreept dit in de review van het spel; de stadbouwgame kampt momenteel met ernstige prestatieproblemen.