Google begint met uitbrengen verschillende AI-functies voor Maps

Google begint met het uitbrengen van verschillende AI-functies voor Maps voor bepaalde steden en landen. Zo kunnen gebruikers in Amsterdam de functie Immersive View voor routes gebruiken en moet kunstmatige intelligentie de kwaliteit van informatie over snelheidslimieten verbeteren.

Met de Immersive View voor routes-functie kunnen Google Maps-gebruikers in bepaalde steden, waaronder Amsterdam, alvast een 3d-versie van een route bekijken voor vertrek. Google zegt dat gebruikers zo gedetailleerdere routebeschrijvingen kunnen krijgen. Er komen ook sliders beschikbaar waarmee het weer en verkeer aangepast kunnen worden, waarna de gebruiker een aangepaste route zou kunnen plannen op basis van bijvoorbeeld drukte.

Verder past Google de bestaande Search with Live View-functie aan en noemt dit voortaan Lens in Maps. Gebruikers kunnen door middel van de smartphonecamera in augmented reality om zich heen kijken, waarna er dynamisch informatie over bedrijven in de buurt op het scherm verschijnt. Deze functie is voor zover bekend nog niet in de Benelux beschikbaar.

Tot slot zegt het bedrijf door middel van AI de kaart van Google Maps op bepaalde vlakken te hebben verbeterd. Zo is er in enkele landen, waaronder in Duitsland en Frankrijk, verbeterde informatie over rijbanen uitgebracht. Google toont in de gelinkte blogpost als voorbeeld een afslag naar Eindhoven en Utrecht, wat suggereert dat de verbeterde functie ook in Nederland uitkomt. In twintig Europese landen moet de snelheidslimiet voortaan accurater worden weergegeven.