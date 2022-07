Google geeft Maps nieuwe functies voor fietsers en locatiedelers

Google gaat nieuwe Maps-functies introduceren voor fietsers en om locatiedelen nuttiger te maken. Fietsers krijgen te zien welk percentage van hun route bijvoorbeeld gemarkeerde fietspaden heeft. Locatiedelen kan gepaard gaan met notificaties bij specifieke locaties.

Maps kan ook informatie geven over een fietsroute, bijvoorbeeld als gebruikers op een hoofdweg fietsen, of dat ze op een gegeven moment een trap op moeten met de fiets. Ook zal er een waarschuwing komen als de route erg druk is wat betreft autoverkeer, of wanneer er een steile klim bij komt kijken. Maps toonde eerder al in ondersteunde gebieden een grafiek die het hoogteverloop van de fietsroute weergeeft.

Locatiedelen ondersteunt Maps ook al langer. Gebruikers kunnen als ze willen een andere gebruiker aanwijzen en diegene kan dan altijd of voor een beperkte tijd de locatie van het toestel van de ander zien. Wat daar nu aan toegevoegd wordt, zijn notificaties op basis van locaties. Die verschijnen wanneer een gebruiker arriveert en vertrekt. Gebruikers die locatiedelen inschakelen, kunnen notificaties daarover alsnog verbieden.

Google schetst het voorbeeld van een concert. Een groep die daarheen gaat en onderling de locaties deelt, kan een notificatie instellen voor het concertgebouw, waarna het voor die groep makkelijker coördineren is bij het betreden en verlaten van het gebouw. Een ander voorbeeld is van een gebruiker die in de wildernis gaat wandelen: een andere gebruiker kan dan een notificatie instellen voor de parkeerplaats vanwaar de wandeltocht begint en eindigt. Zo ziet diegene dat de wandelaar veilig terug is gekomen van zijn reis.

Een laatste functie die Google introduceert, is een uitgebreid vogelperspectief van 'bijna honderd van de populairste bezienswaardigheden ter wereld'. Gebruikers kunnen 360 graden om deze locaties heen draaien. Als een dergelijk perspectief voor een locatie beschikbaar is, dan vinden gebruikers die bij de fotogalerij. Google noemt dit de opmaat naar zijn immersive view, waarbij gebruikers virtueel als een vogel over een driedimensionale stad kunnen vliegen, kunnen inzoomen op locaties en deze ook op verschillende tijdstippen en onder uiteenlopende weersomstandigheden kunnen bekijken. De techgigant stelt dat de feature later dit jaar beschikbaar zal zijn voor Los Angeles, Londen, New York, San Francisco en Tokyo. Andere steden volgen 'binnenkort'.

De vogelperspectiefbeelden en de locatienotificaties worden momenteel wereldwijd geïntroduceerd en de nieuwigheden voor fietsers volgen 'in de komende weken in de honderden steden waar fietsnavigatie beschikbaar is', aldus Google.