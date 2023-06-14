Google voegt Immersive View toe voor Amsterdam in Google Maps

Google heeft de Immersive View-feature, waarmee gebruikers in Maps naar gedetailleerde 3d-beelden van onder meer gebouwen kunnen kijken, beschikbaar gemaakt voor een viertal steden, waaronder Amsterdam.

Door deze functie is het mogelijk om de buitenkant van verschillende gebouwen, parken en grachten van Amsterdam vanuit een vogelperspectief in 3d te bekijken. Het gaat bijvoorbeeld om het Rijksmuseum, de Oranjekerk, het Koninklijk Paleis, de Jordaan en natuurpark Spoorzicht. De functie is slechts voor een beperkt aantal locaties beschikbaar. Naast Amsterdam wordt Immersive View ook uitgerold voor de steden Venetië, Florence en Dublin. Eerder was de functie al beschikbaar voor de steden Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio.

Als gebruikers een ondersteunde bezienswaardigheid via Google Maps aanklikken, komt de 'Immersive View'-optie beschikbaar. Bij de 3d-weergave is het door op de Tijd en weer-knop te tikken tevens mogelijk om een dag en een tijdstip te kiezen. De belichting en weersomstandigheden veranderen dan mee. Ook wordt informatie gegevens over de temperatuur en over hoe druk het op dat moment naar verwachting is op de locatie.

Voor de feature gebruikt Google Street View- en luchtfoto's, maar ook de AI-techniek neural radiance fields. Daarmee kunnen reguliere afbeeldingen worden omgevormd tot 3d-representaties. Hiermee is het volgens Google mogelijk een accurate weergave van een plaats te verzorgen, inclusief de juiste belichting, de zichtbare structuur van materialen en de achtergrond.

Naast Immersive View brengt Google gelijktijdig twee andere Google Maps-functies uit in Nederland. Als gebruikers via Google Maps een route zijn gestart en vervolgens de telefoon vergrendelen, kunnen ze nu de routebeschrijving volgen zonder de telefoon te hoeven ontgrendelen. Daarnaast is er een tabblad 'Recent' toegevoegd waarmee gebruikers kunnen zien naar welke locaties ze als laatst hebben gezocht via de app.

Immersive View-functie in Google MapsImmersive View-functie in Google Maps

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 21:10 37

14-06-2023 • 21:10

37

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Reacties (37)

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W00fer 15 juni 2023 00:54
Apple heeft dergelijke 3D toch allang?

Een tijdje terug Apple Maps gebruikt op een stokoude iPhone 6 en ik verbaasde me erover hoeveel soepeler het draaide tov Google Maps. Zoveel meer GPU based, zoveel mooiere weergave.
iAR @W00fer15 juni 2023 02:33
Ik moest daar ook aan denken.
Sowieso vind ik Apple Maps veel duidelijker, maar dat is een ander verhaal.
Ik vraag me overigens bij dit soort dingen wel af: hoe. Tuig is het, hoe snel verouderd het en wanneer wordt het geüpdatet? Net als street view is het van belang dat het klopt met de werkelijkheid, niet?
Extraxyz @W00fer15 juni 2023 07:19
Apple Maps is een stuk mooier en soepeler inderdaad, helaas verder hier ook compleet nutteloos zolang het geen Fietsnavigatie heeft
Lexis @Extraxyz16 juni 2023 11:07
Ik begrijp niet dat dat zo lang duurt. Hun partner TomTom heeft toch ook al lang fiets routes?
Vexxon @W00fer15 juni 2023 08:06
Dat is mijn ervaring ook inderdaad, Apple Maps loopt heel erg soepel.
Dragony 14 juni 2023 21:19
De vogels die vliegen en de wolken die ook bewegen, echt leuk gemaakt. Ben benieuwd hoe ze hiermee verder zullen gaan.
Exirion @Dragony14 juni 2023 21:46
Ben ook benieuwd of AI ingezet kan worden om uit opgeslagen data met beperkt detail, een levendiger fotorealistisch beeld te genereren door details creatief in te vullen. Dat zou een aardige revolutie kunnen betekenen met een balans tussen efficiente opslagmethoden en processing om uit die data meer detail te genereren dan er feitelijk in vastgelegd is.
Fireshade @Exirion15 juni 2023 09:30
Het aanvullen van ontbrekende gegevens is natuurlijk een van de belangrijkste dingen waarop AI wordt ingezet bij beeldbewerking en -verwerking, of complete beeldgeneratie (met de bekende steekwoorden). Zo ook hier in Googles Immersive View. En ook Adobe doet dat.
Maar je zag het zelfs al eerder bij nVidia met hun NGX voor hun RTX videokaarten.

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 22 juli 2024 20:13]

YopY @Exirion15 juni 2023 13:03
Dat zal zeker kunnen / kan al, maar op het moment zijn de beste resultaten nog op statische afbeeldingen; bewegende AI-gegenereerde beelden hebben nog iets surrealistisch over zicht. Maar dat is een kwestie van tijd, en niet eens zo heel veel.
adjep07 14 juni 2023 22:11
Ik zie het niet in mijn maps, wel het videofilmpje. Iets met de instellingen?
Meliscool @adjep0714 juni 2023 22:15
Via de computer krijg ik het ook niet. Wel via de app!
FdG @adjep0715 juni 2023 13:01
Ik krijg het wel; inzoomen met scrolwieltje en dan het zoomniveau net voordat hij overspringt op streetview.
Dragony @FdG15 juni 2023 18:06
Wanneer ik dit probeer, zie ik een zwevend rechthoek met daarin de 3D-weergave draaiend, zonder dat ik er iets mee kan doen.
telenut 15 juni 2023 09:46
Wel jammer dat men dit altijd enkel doet voor grote steden.
Nu zijn er in de 3D weergave al veel gebieden in 3D te bekijken, maar ga je er buiten, dan is alles plots plat.
Ergens te begrijpen dat grote steden meer interesse hebben, maar met AI kan je al die andere steden toch ook relatief makkelijk genereren denk ik dan...
robg1984 @telenut15 juni 2023 09:52
Dat gebeurt ook nog wel in de toekomst. Maar grotere steden komen eerst. Was met Streetview ook
The Executer 14 juni 2023 21:49
Als gebruikers via Google Maps een route zijn gestart en vervolgens de telefoon vergrendelen, kunnen ze nu de routebeschrijving volgen zonder de telefoon te hoeven ontgrendelen. D
Ik kan het mis hebben maar volgens mij is dit al langere tijd mogelijk. Ik vergrendelde nog wel eens per ongeluk de telefoon als ik hem in de houder in de auto doe. Dan drukte ik hem aan en kreeg ik gelijk weer de navigatie in beeld. Klik ik dan op de home button, moet ik eerst ontgrendelen.

[Reactie gewijzigd door The Executer op 22 juli 2024 20:13]

forclanz @The Executer15 juni 2023 07:30
Op welk platform….? iOS of Android?
The Executer @forclanz15 juni 2023 09:34
Dat is op Android!
moonlander 14 juni 2023 22:29
Dat ziet er leuk uit! Alleen bij sommige bruggen gaat het water over de weg
Autisme_tech 14 juni 2023 22:34
Niet meer vliegen om dingen te zien komt op deze manier wel heel dicht bij
tweakuwe @Autisme_tech15 juni 2023 10:21
Google Earth heeft al heel lang (minimaal sinds 2007, misschien eerder?) een ingebouwde flight simulator. Was altijd wel leuk op de school PC's :)
Egscholten 14 juni 2023 22:40
In Google earth kun je toch al lang een aantal Nederlandse steden in 3d bekijken?
DeX-nl @Egscholten14 juni 2023 23:27
Ja, daar dacht ik ook gelijk aan.
Quickdeal 15 juni 2023 01:49
Mooie handige functie, fijn als je snel ergens moet zijn en alleen een adres hebt is het soms lastig om de juiste gebouw of locatie te vinden. Met een 3D item in de live kaart helpt zeker om op de juiste locatie te zijn.
Jdewit 14 juni 2023 21:44
Heb liever dat ze panoramio terug brengen
e.dewaal @Jdewit15 juni 2023 03:30
Zit dit niet gewoon in Google Maps? Je kunt daar immers ook gewoon foto's aan toevoegen? Ik heb Panoramio nooit gebruikt trouwens.
Jdewit @e.dewaal15 juni 2023 07:00
Dan ken je panoramio niet, de kaart met al die kleine fotos. Perfect om speciale plekjes te vinden die anders verborgen zouden blijven
PoJa84 @Jdewit14 juni 2023 23:29
Ja, die mis ik ook nog :)
TheVivaldi
@PoJa8414 juni 2023 23:45
Ik ook.

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