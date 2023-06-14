Google voegt Immersive View toe voor Amsterdam in Google Maps

Google heeft de Immersive View-feature, waarmee gebruikers in Maps naar gedetailleerde 3d-beelden van onder meer gebouwen kunnen kijken, beschikbaar gemaakt voor een viertal steden, waaronder Amsterdam.

Door deze functie is het mogelijk om de buitenkant van verschillende gebouwen, parken en grachten van Amsterdam vanuit een vogelperspectief in 3d te bekijken. Het gaat bijvoorbeeld om het Rijksmuseum, de Oranjekerk, het Koninklijk Paleis, de Jordaan en natuurpark Spoorzicht. De functie is slechts voor een beperkt aantal locaties beschikbaar. Naast Amsterdam wordt Immersive View ook uitgerold voor de steden Venetië, Florence en Dublin. Eerder was de functie al beschikbaar voor de steden Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio.

Als gebruikers een ondersteunde bezienswaardigheid via Google Maps aanklikken, komt de 'Immersive View'-optie beschikbaar. Bij de 3d-weergave is het door op de Tijd en weer-knop te tikken tevens mogelijk om een dag en een tijdstip te kiezen. De belichting en weersomstandigheden veranderen dan mee. Ook wordt informatie gegevens over de temperatuur en over hoe druk het op dat moment naar verwachting is op de locatie.

Voor de feature gebruikt Google Street View- en luchtfoto's, maar ook de AI-techniek neural radiance fields. Daarmee kunnen reguliere afbeeldingen worden omgevormd tot 3d-representaties. Hiermee is het volgens Google mogelijk een accurate weergave van een plaats te verzorgen, inclusief de juiste belichting, de zichtbare structuur van materialen en de achtergrond.

Naast Immersive View brengt Google gelijktijdig twee andere Google Maps-functies uit in Nederland. Als gebruikers via Google Maps een route zijn gestart en vervolgens de telefoon vergrendelen, kunnen ze nu de routebeschrijving volgen zonder de telefoon te hoeven ontgrendelen. Daarnaast is er een tabblad 'Recent' toegevoegd waarmee gebruikers kunnen zien naar welke locaties ze als laatst hebben gezocht via de app.