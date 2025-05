Bedrijf van TomTom, Microsoft en Meta brengt eerste openkaartendataset uit

Overture Maps Foundation heeft zijn eerste openkaartendataset uitgebracht, bestaande uit informatie over gebouwen, wegen en places of interest. Overture is opgericht door onder meer TomTom, Microsoft en Meta en de kaarten zijn niet direct bedoeld voor consumentengebruik.

De opendataset bestaat uit een wereldwijde kaart die is gebaseerd op verschillende openbare bronnen, zoals OpenStreetMap en overheidsbronnen. Daarnaast voegen de deelnemende bedrijven zoals Microsoft en Meta hun eigen informatie toe, bijvoorbeeld over places of interest. Overture zegt de kaarten en de data zelf te hebben getest.

De kaarten zijn niet bedoeld voor direct consumentengebruik, maar voor gebruik door bedrijven en ontwikkelaars om hun apps te baseren op de Overture-kaarten. De kaart bevat bijvoorbeeld informatie over 59 miljoen places of interest, waardoor de kaart gebruikt zou kunnen worden voor navigatie- en searchapps, of 'vele andere location-based apps'. Vermoedelijk gaan de deelnemende bedrijven de kaarten in de toekomst ook gebruiken voor hun apps. Naast de genoemde bedrijven doet ook Amazon Web Services mee aan Overture, evenals andere, minder bekende bedrijven.

Tweakers interviewde eerder dit jaar Willem Strijbosch, VP of Product for Maps bij TomTom. Hij legde uit dat meerdere bedrijven gebruikmaakten van open data, zoals OpenStreetMap, maar om dat te kunnen, moet dergelijke data eerst worden aangepast. OSM heeft bijvoorbeeld niet een uniform datamodel, waardoor het ene adres anders gemodelleerd kan zijn dan het andere, wat het voor ontwikkelaars lastig maakt om ermee te werken, legde Strijbosch uit. "In plaats van dat bedrijven als TomTom, Meta en Microsoft los van elkaar de data aanpassen, besloten we dat we het beter samen konden doen", zei Strijbosch. Daarom werd Overture eind vorig jaar opgericht.

Overture benadrukt dat deze eerste dataset 'slechts het begin is' en dat de data continu aangepast en geüpdatet wordt om veranderingen in de fysieke wereld ook terug te laten keren in de kaart. De kaart bevat verder informatie over snelheidslimieten en realtimeverkeer, bevat de voetafdrukken van 780 miljoen unieke gebouwen en heeft informatie over bijvoorbeeld landsgrenzen in ruim veertig talen. De data wordt beschikbaar gesteld onder een opendatalicentie.