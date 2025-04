Microsoft en TomTom gaan kaart- en AI-kennis aan elkaar leveren

Microsoft en TomTom hebben een langetermijnovereenkomst getekend om nauwer te gaan samenwerken. Het Nederlandse kaartenbedrijf gaat kaarten en verkeersinformatie leveren aan de Amerikaanse techgigant. Microsoft gaat op zijn beurt TomTom-producten helpen voorzien van AI.

Uit het gezamenlijke persbericht blijkt dat Microsoft de data van TomTom in enkele producten wil verwerken. Het gaat dan om tools als Azure Maps, Bing, Power BI en Microsoft 365. Azure Maps is een clouddienst van Microsoft waarmee bedrijven geografische en op locatie gebaseerde data kunnen verwerken. Power BI is een tool waarmee gegevens kunnen worden gevisualiseerd. De twee bedrijven gaan naar eigen zeggen ook samenwerken aan AI-producten voor de auto-industrie, logistieke industrie en voor mobiele toepassingen. Welke producten of diensten er precies op de planning zouden staan, is niet duidelijk.

Het Nederlandse TomTom werkt al jaren samen met Microsoft. Die samenwerking begon in 2016. In 2019 ging TomTom navigatiedata leveren aan Bing Maps en Azure en een jaar later begon Microsoft met de integratie van het TomTom-kaartmateriaal in Bing Maps. Eind 2023 kondigde TomTom een AI-spraakassistent voor in de auto aan. Deze assistent werd in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf ontwikkeld.