TomTom en Microsoft kondigen AI-spraakassistent voor in de auto aan

TomTom kondigt in samenwerking met Microsoft een door AI aangestuurde spraakassistent voor in de auto aan. De spraakassistent maakt onder meer gebruik van taalmodellen van Microsofts Azure OpenAI Service. Het bedrijf belooft tijdens de CES begin 2024 meer details prijs te geven.

De bedrijven beloven een 'volledig geïntegreerde, door AI aangestuurde, spraakassistent in auto's' en zeggen dat uiteenlopende functies van auto's door de assistent geregeld moeten kunnen worden. Naast het bedienen van het navigatiesysteem moet de gebruiker de AI kunnen vragen om de ramen, temperatuur en radio te bedienen. TomTom maakt naast de llm's van Azure OpenAI Service gebruik van Azure Kubernetes Services, Azure Cosmos DB en Azure Cognitive Services om de spraakassistent aan te sturen en te trainen.

Volgens TomTom kan de spraakassistent in infotainmentsystemen van autofabrikanten geïntegreerd worden, maar tot dusver noemt het Nederlandse bedrijf geen automerken die het systeem gaan gebruiken. Wel zegt de navigatiesoftwaremaker dat hij de spraakassistent in het eigen Digital Cockpit-ecosysteem wil verwerken. Daar zijn nog geen concrete releaseplannen over gedeeld.

Het bedrijf werkt al langer met Microsoft samen en het laatstgenoemde bedrijf heeft weer nauwe banden met OpenAI. TomTom is overigens niet de eerste die een AI-spraakassistent in de auto wil verwerken. Eerder dit jaar kondigde Mercedes nog een vergelijkbaar systeem aan op basis van ChatGPT.

TomTom AI

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 10:07 97

19-12-2023 • 10:07

97

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Reacties (97)

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SkiFan 19 december 2023 10:25
Ik mag dan als een oude lul klinken, maar een knopje om het raam open te doen kost nauwelijks wat, is intuitief, werkt altijd, is niet van een hoop rekenkracht afhankelijk en weet ik blindelings te vinden.

Laten we dingen niet onnodig moeilijker maken dan dat nodig is.
do_sch @SkiFan19 december 2023 10:34
sterker nog, wat als je zo meteen je raam niet open kan doen omdat je door een gebied rijdt zonder dekking...?

Echt totale tech-overkill dit; stroompje + knopje + motertje = genoeg om je raam open en dicht te doen.

En nu voegen we daar taalmodellen, GPU's, internetverbinding, databases, updates, toegangs-authenticatie etc. etc. aan toe...

Ik zie de upgrade over vijf jaar al voor me: "Sluit nu het nieuwe Comfort-pakket af voor uw auto voor €20,- per maand om de raam-functionaliteit niet te verliezen!"
Nas T @do_sch19 december 2023 10:41
Ik zie de upgrade over vijf jaar al voor me: "Sluit nu het nieuwe Comfort-pakket af voor uw auto voor €20,- per maand om de raam-functionaliteit niet te verliezen!"
Sterker nog, dat is niet de toekomst, dat is het verleden ...
BMW stopt met abonnement op stoelverwarming.
gise @Nas T19 december 2023 11:01
BMW heeft nog steeds meerdere abonnement diensten die ze aanbieden, zoals bijvoorbeeld Groot-licht assistent voor ik meen €8 per maand.
micnocom @gise19 december 2023 11:20
VW ID BUZZ, adaptive cruisecotrol kan voor €100,- per jaar of afkopen voor €400,- Maar bij verkoop van je auto mag de nieuwe eigenaar zelf weer de boel opnieuw kopen want het staat op je naam en niet op de auto.

Zou je dan bij de aanschaf van een nieuwe VW alles erbij krijgen wat je gekocht had in de vorige?

Het gaat echt de verkeerde kant op..
Splorky @micnocom19 december 2023 14:30
Comfort as a service.
Auto fabrikanten vragen altijd al veel geld voor upgrades. Het verplaatst zich nu meer naar abonnementen. En blijkbaar levert het geld op. Een spoiler op een niet sportieve auto kun je maar één keer verkopen maar blijkbaar kunnen ze per eigenaar meerdere keren verdienen op één feature.

Bij doorverkoop lijkt het mij ook niet goed als features verdwijnen. Immoreel als je het mij vraagt, maar commercieel een succes (?)
magician2000 @micnocom20 december 2023 00:02
Dan koop je dus geen VW. Simpel. Dat is de enige manier dat fabrikanten weer naar ons consumenten gaan luisteren.
cantate @do_sch19 december 2023 10:51
Echt totale tech-overkill dit; stroompje + knopje + motertje = genoeg om je raam open en dicht te doen.
Die tijd is sowieso al deels achter ons, de ramen kunnen immers via de sleutel/telefoon al bediend worden, er is terugkoppeling van openstaande ramen etc. Dus ik verwacht dat het allemaal via canbus en relais loopt. Zelfs het "comfortverbruik" van een stoelverwarming wordt bijgehouden....
T-Forever @do_sch19 december 2023 11:16
Maar nu besparen ze zich miljoenen knopjes per jaar, tel uit die winst!
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@do_sch19 december 2023 12:58
sterker nog, wat als je zo meteen je raam niet open kan doen omdat je door een gebied rijdt zonder dekking...?
Nergens staat dat er geen fysieke knop aanwezig blijft. Dat lijkt mij om meerdere redenen, waaronder veiligheid, een noodzaak.
ToolkiT @do_sch19 december 2023 13:04
zo'n model gaat waarschijnlijk prima standalone werken zonder data connectie.. en buiten dat zullen de knoppen niet verdwijnen maar is dit een extra manier van bedienen..

Bij veel merken zie je ook een terugkeer van physieke knoppen ivm touch screens voor essentiele veel gebruikte functies..

Dus is het een overbodige gimmick? misschien.. maar is dat een probleem? niet echt (behalve dat het kosten omhoog doet gaan, maar dit zal alleen in een bepaald segment terecht komen)
Pieeeeeee @do_sch19 december 2023 17:12
Dat de audio assistent begrijpt dat de gebruiker de ramen wil openen betekent toch niet dat de fysieke knoppen niet meer bestaan? Ik kan tegen mijn auto ook zeggen dat ik het te warm heb, of ik kan zelf de temperatuur aanpassen. Dat eerste gebeurt natuurlijk nooit. Maar wat wel handig is bvb zeggen "speel het laatste album van [vul bandnaam in], en het mediasysteem begint dat album in Spotify af te spelen. Als dat kan, dan is een "open het raam van de passagier" amper nog iets extra.
Rare reacties voor mensen die een site als Tweakers bezoeken.
do_sch @Pieeeeeee20 december 2023 09:38
Hoezo rare reactie?

Systemen die verstopt zitten achter een scherm met AI die draait op een cloud in Ohio zijn voor plug&play consumenten, juist niet voor tweakers.

Ik verwacht op een site als deze juist waardering voor zelf sleutelen, autonomie en een zekere afkeer van systemen die je tot user maken, afhankelijk van een abo-betaal vorm en vervallende garantie zodra je ook maar één schroefje losmaakt.

Zo’n systeem is prima voor de doorsnee consument, niet voor een tweaker.
Terrestrial @do_sch19 december 2023 10:42
Ja echt heh, technologie wordt gebruikt om ons te gijzelen en in een betaalmodel te rommelen. Ik heb er geen behoefte aan.

Ik hoef geen smart home en allerlei andere onzin. Tuurlijk als jij een handicap of aandoening hebt dan snap ik het mogelijke nut er van. En "smart" is het al helemaal niet, net zoals de I in AI niet echt intelligent is. Het is misleiding van fabrikanten om er geld mee te verdienen.
killerbie @do_sch19 december 2023 12:00
elektrische autos kosten nog steeds teveel door dure onderdelen die ze niet delen met ice wagens.
Ieder knopje die ze kunnen weglaten is pure winst of een lagere prijs.

Die knopjes zullen echt beginnen verdwijnen, eerst in de dure wagens en dan in de goedkopere elektrische wagens.

Op zich verwacht ik over een jaar of 10 dan weer echte knopjes in het luxe segment/
Verwijderd @do_sch24 december 2023 11:00
Toch even een laat antwoord hierop, in principe heeft tomtom alle data offline op je telefoon staan, behalve live traffic service heb je een data verbinding voor nodig, voor de rest werkt alles
JKremer88 @SkiFan19 december 2023 10:33
Helaas zijn er steeds meer fabrikanten die dat soort zaken in het infotainment systeem verwerken en zo'n onooglijk groot scherm hebben en verder helemaal niets. Voor dat soort problemen zou dit een oplossing kunnen zijn.
helldogbe @JKremer8819 december 2023 10:57
Op een dag wordt 4G uitgefaseerd en dan sta je daar met een auto die de helft van z'n comfort functies kwijt is.

In Car Entertainment veroudert nog slechter dan oude smartphones omdat de support voor systemen stopt zodra de volgende iteratie uit is. Doe mij maar alles over Apple Carplay of Android Auto, al moet nog blijken hoe goed dat backwards compatible blijft met oudere hardware na een decennium.
conhen @helldogbe19 december 2023 11:20
Wat dat betreft is niks zo prettig als een Full Android headend. Zonder het geneuzel van AA/CP.
Ik vind dat car-audio weer een vaste formfactor moet krijgen, zodat je hem makkelijk kunt vervangen en mee kunt nemen naar je volgende auto...
killerbie @helldogbe19 december 2023 12:01
tegen die dag is je auto waarschijnlijk al lang scrap metal...
Men zij exact hetzelfde toen android auto nieuw was...
helldogbe @killerbie19 december 2023 12:08
Ik schrijf het omdat ik een auto heb die z'n 3G-functionaliteit verloren is terwijl de auto nog niet half versleten is.

Nu lijkt 3G wel een beetje een verloren generatie omdat er voor 2G wel langdurige support is en 4G ook een veel langer service window lijkt te krijgen.
MazDaMan1970 @SkiFan19 december 2023 10:41
Volledig mee eens. De 1e gedachte die overigens bij mij op kwam, is het feit dat je op deze manier zeer gevoelig bent voor hacks. Ik zit totaal niet te wachten op een AI die alle basale bedieningsfuncties van een auto kan overnemen! Prima om een spraakassistent voor navigatie te gebruiken (doe ik nu al, via Android Auto & de Google spraak-assistent), maar dus niet voor de bediening van een auto.
peewee. @MazDaMan197019 december 2023 10:58
Wel handig voor een snelwegblokkade: door een megafoon roepen: ¨stop de wagen¨ :*)
MazDaMan1970 @peewee.19 december 2023 11:03
Dat is niet nodig, aangezien nieuwe auto's nu al zo'n remote stop-systeem ingebouwd hebben. Laatst is dat naar voren gekomen, bij de discussie over het negeren van rode kruizen. Ben blij dat mijn auto's geen ADAS hebben!
peewee. @MazDaMan197019 december 2023 11:29
De techniek bestaat, maar wordt, volgens mij, nog nergens toegepast.
MazDaMan1970 @peewee.19 december 2023 12:35
Nog niet, maar men is het wel van plan, bij weg-signalering, vooral bij wegwerkzaamheden.
peewee. @MazDaMan197019 december 2023 12:41
Er wordt vast over gedacht, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het op afstand stil kunnen zetten van een auto. Denk bijvoorbeeld aan bevallende vrouwen op weg naar het ziekenhuis.
MazDaMan1970 @peewee.19 december 2023 12:43
Klopt en zo zijn er vast nog wel meer dingen te bedenken, waarom je dit niet moet willen...
MSalters
@peewee.19 december 2023 16:44
Dat valt onder het vak risico-analyse. Hoeveel doden vallen er per jaar door gemiste rode kruizen, en hoeveel zwangere vrouwen overleven door een rood kruis te negeren?

Het lijkt me zelfs aannemelijk dat er meer zwangere vrouwen doodgaan door een rood kruis te negeren dan dat er daardoor overleven. Ambulance chauffeurs zijn beter gretraind dan de gemiddelde partner.
Nas T @SkiFan19 december 2023 10:46
Deels mee eens, zolang het een toevoeging is. Ik vind het prima dat ik de auto kan bedienen met gesproken instructie of gebaren. Maar bepaalde functionaliteit zal altijd laagdrempelig en trefzeker beschikbaar moeten zijn.

Je ziet ook dat een aantal fabrikanten terug komen op de schermen"fetisj" en basale zaken zoals instellen van temperatuur weer met een draaiknop laten doen, of altijd beschikbaar in de GUI.

Zo heb je volgens mij ook bij VAG (Volkswagen/Skoda/Seat) ook aanraakgevoelige knoppen op het stuur, verschrikkelijk, want je krijgt geen feedback dus je bent niet trefzeker.

Het is ook niet zo dat tablet en smartphone de laptop of vaste computer hebben verdrongen (integendeel), dus ja er is markt voor, zolang het maar naast bestaande oplossingen is, en niet in plaats van.
Als fabrikant heb je écht jaren zitten slapen als dit soort inzichten er niet (voldoende) zijn.

EDIT: het wegstoppen van functionaliteit speelt al meer dan tien jaar. Hier een review van de Peugeot 308
Er bevindt zich maar één knop op het dashboard, het bedienen van alle andere functies verloopt via een touchscreen. We zijn echter wel wat minder onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid en de resolutie van het scherm en de snelheid van het navigatiesysteem.

[Reactie gewijzigd door Nas T op 22 juli 2024 17:17]

MazDaMan1970 @Nas T19 december 2023 12:42
Zoals men het implementeert vind ik het geen toevoeging meer. Alleen al het feit dat simpele bedieningsfuncties via AI aangestuurd worden, vind ik zeer kwalijk. Vooral vanwege het feit dat dit gehacked kan worden. Net zoals ADAS vind ik dit zeer zorgelijke ontwikkelingen, die in tegenstelling tot wat naïeve politici beweren juist niet veilig zijn. Bovendien nemen dit soort overbodige gadgets het plezier van autorijden, bij mij weg. Ben blij dat ik wat dat betreft nog een analoge youngtimer voor de hobby heb!
PhRiXoS @SkiFan19 december 2023 10:48
mijn kinderen willen alles met de stem doen. zelf gebruik ik ook liever een knopje.
generatie-dingetje
SkiFan @PhRiXoS19 december 2023 10:58
Dat gaat veranderen zodra ze daadwerkelijk gaan rijden en het belang gaan inzien van ogen op de weg houden.
PhRiXoS @SkiFan19 december 2023 11:00
als ze alles met de stem blijven doen dan houden ze hun ogen meer op de weg lijkt me
SkiFan @PhRiXoS19 december 2023 11:01
Da's dan ook weer zo.
Zyppora @SkiFan19 december 2023 11:15
Ik weet het niet hoor. Zonder aannames te doen over de kids van PhRiXoS zie ik op dit moment een complete generatie opgroeien met hun neus tegen hun telefoon gedrukt en eindeloos/hersenloos tiktok scrollen. Ook achter het stuur. Ogen op de weg helaas absoluut geen zekerheid, zeker tegenwoordig niet meer.

[Reactie gewijzigd door Zyppora op 22 juli 2024 17:17]

keverjeroen @SkiFan19 december 2023 11:19
Helaas verdwijnen steeds meer van die knopjes naar een centrale tablet midden in de auto. Blindelings je radio harder zetten, van kanaal wisselen, je raam openen, de kachel aanzetten, kan helaas vaak niet meer
Earth_Apple @SkiFan19 december 2023 11:33
Ik denk dat je onderschat hoe duur fysieke knoppen zijn om te ontwikkelen voor auto's, het is niet voor niets dat de eerste Tesla Model S richtingaanwijzers en dergelijke had van Mercedes. Een knopje op het scherm ontwikkelen kost veel minder en dat zal dan ook de grootste reden zijn dat fabrikanten van fysieke afstappen. Erg jammer vind ik zelf.
Peenutzz @Earth_Apple20 december 2023 12:38
Zoals je zelf al aangeeft, je hoeft die knoppen ook niet zelf te maken. Knopjes zijn al lang en breed uitontwikkeld en kosten geen knoop meer. Ik heb meer het idee dat al die touchbediening geïmplementeerd wordt omdat het kan, niet omdat het goedkoper is, of makkelijker.
Donstil @SkiFan19 december 2023 12:34
Haha ik heb een auto waar het hele systeem op Android Automotive draait (helaas). Daar kan je dus met Google Assistant zeggen “Zet mijn stoel verwarming aan”.

Ik heb dat wel eens geprobeerd en toen de stopwatch erbij gehouden. Het duurt ongeveer 25x langer als dat ik zelf op het knopje druk 8)7

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:17]

borbit @SkiFan19 december 2023 12:40
Ik gebruik gewoon mijn telefoon. Maar vind de spraak assistent toch wel een toevoeging. Om muziek op te zetten (speel depeche mode op spotify) en het instellen van een andere locatie op de navi echt wel een toevoeging. Zie ook niet snel hoe je dat met knopjes kan doen (behalve een compleet toetsenbord als je blink kan tiepen)

De rest gaat gelukkig gewoon met knopjes, lijkt mij veel handiger als het uitspreken van "de het linker voor raam 60% open"
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@SkiFan19 december 2023 12:59
Ik mag dan als een oude lul klinken, maar een knopje om het raam open te doen kost nauwelijks wat, is intuitief, werkt altijd, is niet van een hoop rekenkracht afhankelijk en weet ik blindelings te vinden.

Laten we dingen niet onnodig moeilijker maken dan dat nodig is.
Die knop kan toch gewoon naast het voorgestelde systeem bestaan? Niemand zegt dat de fysieke bediening (wat overigens vandaag de dag ook het aansturen van electronica betekent) moet verdwijnen?

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:17]

SkiFan @Bor19 december 2023 15:07
Maar dat gebeurt in de praktijk dus wel. Alles om 50€ per auto te besparen.
Peenutzz @SkiFan20 december 2023 12:40
Die ze vervolgens in eigen zak steken.
Bark_At_The_Cat @SkiFan19 december 2023 13:00
Ik heb een ID.3 met vreselijk slechte stemondersteuning, maar ook nog eens een vrij matig infotainmentsysteem.

Ik heb 100% lievere fysieke knoppen, maar als essentiële zaken via een touch screen moeten en ik kan dat touch screen niet zoals bij bijv. Mazda kan bedienen met een draaiknop dan wil ik wel een goede stemondersteuning.

Bovendien vind ik "Zet radio 1 aan" of "Navigeer naar Q-park Bijlmerplein via een supermarkt aan het einde van de rit met maximaal 5 minuten omrijden" wel goede toevoegingen die voor mij het rijden een stukje veiliger zou maken.
wimmo @SkiFan19 december 2023 23:44
Het een sluit het andere toch niet uit? Het fijnste is het beste van beide werelden. Dus een knopje en spraakgestuurd, wat denk je daarvan?
chrisboers 19 december 2023 10:15
Fijn, want die spraakassistent werkt al zo goed. /s

Geef mij maar gewoon fysieke knoppen ipv zo'n Siri die toch nooit begrijpt wat je zegt.
Smobbo @chrisboers19 december 2023 10:22
In een auto is een spraakassistent echt wel handig.
Gewoon kunnen zeggen: Navigeer naar xxx of bel xxx is echt handig.

De meerwaarde van AI ontgaat me, zoveel verschillende vragen stel je niet in een auto, maar zoals hierboven al gemeld is dat meer marketing bullshit dan iets anders ;)
iqcgubon @Smobbo19 december 2023 10:31
Als het werkt...

"Navigeer naar huis/het werk". De helft van de tijd slaagt die er in om wel een of ander restaurant te vinden dat toevallig 'huis' of 'het werk' heet.

Of de laatste tijd: "Hey Google, speel Discover Weekly op spotify." - "Ok, Discover Weekly op Spotify spel je: D-i-s-c..."
Jeroenneman @iqcgubon19 december 2023 10:50
Dat ligt dan aan je merk auto. Die van mij werkt 95% van de tijd perfect.

Alleen met bepaalde buitenlandse namen gaat ie soms de mist in ("Bel Michael" -> Maikel wordt gebeld...)
Maar voor navigatie/temperatuur of Spotify lijstjes gaat het echt perfect.
iqcgubon @Jeroenneman19 december 2023 13:28
Mijn wagen (Polestar 2) draait gewoon Native Android Automotive hoor. Dichter bij de bron kan je niet zitten.
Jeroenneman @iqcgubon19 december 2023 13:43
Tja, je constateert toch zelf dat het niet lekker werkt. Terwijl basale zaken als "navigeer naar huis/naar werk" bij mij absoluut 100% van de tijd werken.
Smobbo @iqcgubon19 december 2023 14:02
Het zal vast verschillen per automerk. Bij mij gaat het echt feilloos. Namen van bedrijven of winkels werken ook prima.

Bellen gaat best goed, behalve bij heel Nederlandse namen. Maar dan geeft hij een paar opties die volgens hem het meest dicht bij zitten en kan ik met 1 klik alsnog bellen. Prima dus (y) .
SeenD @chrisboers19 december 2023 10:49
Volgens mij kun je de voice versie van chatgpt kan gebruiken zonder abo. Die moet je eens proberen. Als de siri of google assistent zo iets gaat worden, dan is het echt een wereld van verschil.
MiesvanderLippe @chrisboers19 december 2023 11:04
Het hele punt is dat ze het beter gaan maken. En jij klaagt dat het beter moet? Dat is een omgekeerde wereld toch?
chrisboers @MiesvanderLippe19 december 2023 11:59
Nee, ik klaag dat ze hem uit moeten faseren. Het werkt namelijk gewoon niet.

Idem Lane Assist en al die andere foefjes. Ingevoerd met de beste bedoelingen (in het geval van Lane Assist door de EU), maar het resultaat is tegengesteld: autorijden wordt er gevaarlijker door.
Galaxy_T 19 december 2023 10:14
Kan iemand mij vertellen wat nou de kracht is van een AI-spraakassistent ten opzichte van de bestaande spraakassistenten (Siri / "Hey google")?

Zeker voor een navigatie systeem werkt het toch allemaal al prima?
Of is het puur het verbinden van zo'n spraakassistent met andere auto functies zoals beschreven hierboven?
peewee. @Galaxy_T19 december 2023 10:55
Ik heb een oude Garmin als navigatiesysteem. Ga ik tegen dat ding praten, dan moet ik beginnen met "spraakopdracht¨. Jarenlang heb ik voor Volkswagen ook het navigatiesysteem vertaald, daar moest je beginnen met "spraakbericht¨ (of andersom). Nu vergeet ik vaak welke van de twee woorden ik nou ook alweer moet uitspreken tegen mijn navi. Met echte AI in je navigatiesysteem maakt het, na een tijdje, niet zoveel meer uit waarmee ik begin, die snapt dan dat ik iets wil van het systeem.
Wouterie @peewee.19 december 2023 11:30
Met een echt AI wordt het wellicht leuk, maar zonder startwoord lijkt het me wel een beetje ingewikkeld worden als je niet alleen in totale stilte in de auto zit. Mijn kinderen zijn constant aan het babbelen en anders staat de radio wel te tetteren. Ik vind het juist wel fijn dat niet elke zin die lijkt op een opdracht wordt opgepakt door de aanwezige smartzooi. Ik moet al alle knopjes en zo uitschakelen anders gaan constant de ramen op en neer... Mocht er een AI komen die blindelings gehoorzaamt dan vliegt die heel snel het raam uit.
peewee. @Wouterie19 december 2023 12:29
Die "I' staat natuurlijk ergens voor. Die moet wel herkennen wanneer er een commando of een vakantieverslag wordt uitgesproken.
12_0_13 19 december 2023 10:21
Ik praat steeds vaker tegen mn telefoon om hem dingen te laten doen met navigatie (google maps + voice) en dat werkt al best wel goed.
Het zou soms handig zijn om middels een dialoog extra informatie op te vragen in plaats van op het scherm te moeten klikken, dus ik zie dit wel werken!
CodeCaster 19 december 2023 10:34
All hail Azure en AI!

Typisch Microsoft-reclamepraatje weer. Azure Azure Azure Azure. Verpak bestaande technologie in een cloudjasje, verzin een generieke naam, verhuur het voor veel te veel.

Prachtig dat spraakherkenning wordt getraind op schaalbare systemen, anders heb je voor een paar ton aan servers in je kelder staan die 99% van de tijd (als ze niet aan het leren zijn) idle staan te draaien. Maar moet zo'n zin nou echt vier keer Azure staan?

En dat zeg ik als .NET-developer en Microsoft-fanboy van het eerste uur.
batjes
19 december 2023 10:59
Ik vind het al idioot dat Carplay en Android Auto beide weigeren te werken met de stemassistent uitgeschakeld.

Android Auto is er omheen te werken, aanzetten, koppelen, de stemassistent weer uitzetten en hij triggered alleen maar als ik per ongeluk die knop op het stuur aanklik. Maar dit riedeltje werkt dus niet met Carplay, die luisterd ten alle tijden wil je deze gekoppeld hebben aan je auto.

Privacy is echt een ondergeschoven kindje, zelfs vandaag de dag nog.
Luchtbakker 19 december 2023 10:12
Naast het bedienen van het navigatiesysteem moet de gebruiker de AI kunnen vragen om de ramen, temperatuur en radio te bedienen.
Wat is AI toch een mooie term hé. Deze functies bestonden al jaren geleden in de duurdere modellen van bijvoorbeeld Mercedes, maar toen noemde niemand het AI, maar gewoon een spraakassistent.

Dus wat is hier nou AI aan als ik vragen mag?
SaraNostra @Luchtbakker19 december 2023 10:13
Nou, dit stukje:
om de spraakassistent aan te sturen en te trainen.
Als het kan leren van je, dan is het wel degelijk AI.
nasdude @SaraNostra19 december 2023 10:19
25 jaar geleden had je Philips FreeSpeech, daar moest je eerst een uur voorgeschreven zinnetjes inspreken voordat de stemherkenning naar tekst zijn werk kon doen. Was dat dan ook AI?
Cyw00d @nasdude19 december 2023 10:26
Het verschil zit hem in:
- Zinnen voorlezen zodat de spraakassistent zeker weet dat jij aan het praten bent en hij niet activeert op random geluidjes.
- De spraakassistent/AI kan leren van eerdere "gesprekken" en zo blijft groeien en alsmaar beter kan reageren.
Caelorum @Cyw00d19 december 2023 10:41
Alleen al die "AI" van nu leert niet van jouw gesprekken zoals mensen verwachten. Heel, heel misschien dat ze wat recordings opsturen en het op de grote hoop van trainingsdata komt, maar er is zeker geen realtime verbetering of zelfs maar near-realtime.
Verwijderd @nasdude19 december 2023 10:30
op youtube staat een video van yann lecun - nu lead ai @ facebook - die in 1989 al met postcode herkenning bezig was op briefpost.
Vind zelf die oude meuk wel genieten, en gaaf om te zien hoe ver het inmiddels is.
Maar de AI-term wordt de laatste tijd nogal gehyped idd
Caelorum @Verwijderd19 december 2023 10:43
En hij was niet eens de eerste.
MSalters
@nasdude19 december 2023 16:48
Ja, natuurlijk. AI bestaat al zo'n 60 jaar, Machine Learning al ruim 50 jaar.
cornedor @SaraNostra19 december 2023 11:11
De modellen die er nu zijn, zijn niet zo even bij te trainen zonder een hele bak hardware, flink wat tijd, en goede trainingsdata. Ik vermoed dan ook niet dat dit gaat gebeuren in de auto's, en dat iedereen het met hetzelfde model moet doen.
xFeverr @Luchtbakker19 december 2023 11:42
[...]

Wat is AI toch een mooie term hé. Deze functies bestonden al jaren geleden in de duurdere modellen van bijvoorbeeld Mercedes, maar toen noemde niemand het AI, maar gewoon een spraakassistent.
Nee, LINGUATRONIC heet dat bij Mercedes-Benz. In hoofdletters, want dat moet. Toen gaven ze er nog leuke namen aan. Toegegeven, vaak met het -tronic achtervoegsel, maar toch. Ze deden het.

Nu is het inderdaad allemaal buzzword Ai dat de klok slaat.
Simon Weel @Luchtbakker19 december 2023 10:19
Dus wat is hier nou AI aan als ik vragen mag?

De naam :) Zo rond het jaar 2000 werden alle productnamen voorzien van een 'i' om aan te geven "we doen internet!" - ook voor producten die niets met internet deden. Maarja, het klinkt wel lekker. Gouden tijden voor de marketingafdelingen
SmokingSig @Luchtbakker19 december 2023 13:11
Tuurlijk ik heb het ook al jaren, en al jaren trekt het nergens op. laat die AI maar komen.
Byte 19 december 2023 10:27
Het zal vast aan mij liggen, maar de meeste acties kun je volgens mij veel sneller doen via een fysieke knop, denk aan bijvoorbeeld de ramen, airconditioning, etc. Het navigeren kan sneller zijn, maar ik ben benieuwd hoe goed dit werkt. Zelfs Google/Siri herkennen (plaats)namen vaak niet, ik ben dan erg benieuwd hoe goed dit gaat werken.
Wouterie @Byte19 december 2023 11:33
Van ramen zie ik het nut niet zo inderdaad maar de klimaatbeheersing lijkt me wel nuttig. Ik heb nu een draaiknopje om de temperatuur te regelen, maar thuis roep ik ook naar mijn thermostaat dat het een graatje warmer of kouder mag. Lijkt me in de auto ook wel leuk. Of die paar keer in het jaar dat de blower op het voorraam moet tijdens het rijden. Ik moet altijd zoeken naar dat knopje. Of de luchtcirculatie aan als je een tunnel inrijdt... dat soort moment zijn fijn wanneer je kunt zeggen wat je anders wilt.

Of de AI het ook snapt, dat is een ander verhaal.
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@Wouterie19 december 2023 13:48
De klimaatbeheersing is juist iets wat de meeste mensen 1x instellen en op "auto" laten staan. Daar kom ik echt niet met regelmaat aan. Het hele idee van het systeem is juist om de temperatuur / airco en airflow automatisch te laten regelen. De AI toevoeging zou hier kunnen zijn dat het systeem leert wanneer jij toch een aanpassing wilt maar again.. hoe vaak doe je dat nu?
Wouterie @Bor19 december 2023 14:17
De AI zou pas echt tof zijn als hij de luchtkwaliteit actief controleert en daar actie op onderneemt. Als ik door smerige lucht rij (of stilsta in de file) dan heb ik die lucht liever niet in mijn auto dus zet ik het op circuleren. 's Zomers moet de auto worden gekoeld en 's winters worden verwarmd. Mijn climate control houdt echter geen rekening met de locatie van de warme en koude lucht. Met als gevolg dat ik nu met koude voeten in de auto zit en dus de airflow moet aanpassen naar mijn voeten.
Dat soort dingen zou een slimme auto (AI vind ik toch wat overkill) moeten kunnen meten, regelen en automatiseren. De AI zou moeten kunnen leren wanneer ik de aanpassingen doe en dat in het vervolg overnemen.
Maar is het wel echt de investering waard. Dat vraag ik me af. Auto's worden steeds zwaarder, steeds kwetsbaarder en dit soort systemen zorgen ervoor dat de auto eerder verouderd. Maar dat is een zijweggetje.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Wouterie19 december 2023 14:25
Voor de zaken die je nu noemt is geen Ai nodig. Dit kan je oplossen met een aantal sensoren en een stukje regeling.
proatjeboksem 19 december 2023 10:40
Dit lijkt me wel een groot kip-ei probleem.

Als het niet werkt, gebruiken mensen het niet, waardoor het systeem niets leert, waardoor het niet werkt
Maar als mensen er een beetje moeite in steken, en je de AI ook wat kunt leren, "dit bedoelde ik dus"
dan kan het best wat worden.

Maar tomtom kennende is dit gewoon een marketing dingetje, kijk ons eens AI op een doos zetten.

Dan zou ik meer zien in een integratie in de auto, je tank/accu is bijna leeg, hier heb je de dichtstbijzijnde mogelijkheid om er wat aan te doen. Je bent bijna bij je bestemming, dit zijn de beste parkeermogelijkheden, integratie, geofencing en automatiseringen, zeg maar.
DNN!S @proatjeboksem19 december 2023 10:49
In de systemen van VW werd ik 15 jaar geleden al automatisch door het entertainmentsysteem naar de dichtsbijzijnde tankstations verwezen als de tank bijna leeg was of naar vrije parkeerplaatsen als de navi bijna bij het eindpunt was. Dus ook daar is geen AI voor nodig. Het lijkt mij een markeringdingetje inderdaad en veranderen om het veranderen. Een oplossing voor een probleem dat nog bedacht moet worden.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 17:17]

Cyb 19 december 2023 10:50
moet de gebruiker de AI kunnen vragen om de ramen te bedienen.
Straks komen ze nog met een AI-spraakassistent om de auto naar links/rechts te sturen en te laten remmen. Fysiek zelf doen gaat gemakkelijker en veel sneller.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 22 juli 2024 17:17]


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