TomTom en Microsoft kondigen AI-spraakassistent voor in de auto aan

TomTom kondigt in samenwerking met Microsoft een door AI aangestuurde spraakassistent voor in de auto aan. De spraakassistent maakt onder meer gebruik van taalmodellen van Microsofts Azure OpenAI Service. Het bedrijf belooft tijdens de CES begin 2024 meer details prijs te geven.

De bedrijven beloven een 'volledig geïntegreerde, door AI aangestuurde, spraakassistent in auto's' en zeggen dat uiteenlopende functies van auto's door de assistent geregeld moeten kunnen worden. Naast het bedienen van het navigatiesysteem moet de gebruiker de AI kunnen vragen om de ramen, temperatuur en radio te bedienen. TomTom maakt naast de llm's van Azure OpenAI Service gebruik van Azure Kubernetes Services, Azure Cosmos DB en Azure Cognitive Services om de spraakassistent aan te sturen en te trainen.

Volgens TomTom kan de spraakassistent in infotainmentsystemen van autofabrikanten geïntegreerd worden, maar tot dusver noemt het Nederlandse bedrijf geen automerken die het systeem gaan gebruiken. Wel zegt de navigatiesoftwaremaker dat hij de spraakassistent in het eigen Digital Cockpit-ecosysteem wil verwerken. Daar zijn nog geen concrete releaseplannen over gedeeld.

Het bedrijf werkt al langer met Microsoft samen en het laatstgenoemde bedrijf heeft weer nauwe banden met OpenAI. TomTom is overigens niet de eerste die een AI-spraakassistent in de auto wil verwerken. Eerder dit jaar kondigde Mercedes nog een vergelijkbaar systeem aan op basis van ChatGPT.