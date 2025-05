Peugeot gaat ChatGPT integreren in spraakassistent voor auto's

Peugeot wil ChatGPT als eerste Stellantis-merk integreren in de ingebouwde spraakassistent van zijn auto's. Dat bevestigt het bedrijf op dinsdag. Peugeot begint in eerste instantie met een pilot in vijf landen en stelt het AI-model vanaf de tweede helft van dit jaar breder beschikbaar.

Moederbedrijf Stellantis zegt dat ChatGPT wordt toegevoegd aan de i-Cockpit van 'alle Peugeot-voertuigen', waaronder de nieuwe E-3008-EV. Dat geldt zowel voor de personenauto's als de bedrijfswagens van de fabrikant, meldt Stellantis in een persbericht. Het bedrijf begint daarmee in eerste instantie in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje, schrijft persbureau Reuters. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt de dienst 'breder' uitgerold.

OpenAI's ChatGPT-model wordt in Peugeot-voertuigen gebruikt voor de ingebouwde OK Peugeot-spraakassistent. Gebruikers kunnen die assistent verbaal vragen stellen, waarna ChatGPT een antwoord genereert. Volgens Stellantis kan de assistent antwoord geven op uiteenlopende vragen. Zo kunnen gebruikers de spraakassistent bijvoorbeeld vragen naar bezienswaardigheden in een stad en deze vervolgens automatisch instellen in het navigatiesysteem van de auto.

Ook automaker Volkswagen zei onlangs ChatGPT te integreren in de spraakassistent van zijn auto's. Dat moet medio dit jaar gebeuren. Mercedes-Benz begon vorig jaar al een ChatGPT-pilot in de Verenigde Staten. Peugeot wordt het eerste Stellantis-merk dat ChatGPT gaat gebruiken. Stellantis deelt nog geen plannen voor zijn overige merken, waaronder bijvoorbeeld Alfa Romeo, Citroën, Fiat en Opel vallen.