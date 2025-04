Volkswagen brengt ChatGPT-assistent uit in EV's en nieuwe Passat, Tiguan en Golf

Volkswagen kondigt tijdens CES 2024 de integratie van een aangepaste stemassistent op basis van ChatGPT aan voor de Europese markt. De aangepaste IDA-stemassistent wordt dit voorjaar uitgebracht voor de nieuwe ID.7-, ID.4-, ID.5- en ID.3-EV's, en de Passat, Tiguan en Golf.

De Duitse autofabrikant brengt in samenwerking met de Cerence Chat Pro-software en OpenAI's large language model ChatGPT een upgrade uit voor de bestaande IDA-stemassistent. Volkswagen belooft: "De slimme assistent kan gesprekken verrijken, vragen ophelderen, in natuurlijke taal interactie voeren, en voertuigspecifieke informatie delen." Gebruikers moeten het gebruikelijke 'Hello IDA' uitspreken of op een knop drukken om de stemassistent te activeren.

Volkswagen stelt dat de IDA-assistent opdrachten beoordeelt op basis van prioriteit en afhankelijk van het verzoek zelf opdrachten uitvoert of aanspraak maakt op ChatGPT. De vraag wordt dan 'geanonimiseerd' naar OpenAI doorgesuurd.

De stemassistent is volgens TechCrunch enigszins begrensd in zijn mogelijkheden. Dat doen aanbieders van chatbots vaker. In het geval van de IDA-assistent worden subjectieve vragen over gevoelige politieke onderwerpen en andere automerken bijvoorbeeld niet beantwoord. Algemene kennisvragen waarop concurrenten het antwoord zijn, worden wel beantwoord.

Volkswagen is niet de eerste die 'generatieve AI' toevoegt aan spraakassistenten voor auto's. Mercedes kondigde een half jaar geleden ChatGPT-functies via Azure OpenAI van Microsoft aan. TomTom heeft een vergelijkbaar systeem. Tijdens CES 2024 kondigde BMW een stemassistent op basis van Alexa aan.