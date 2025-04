OpenAI opent GPT Store met customchatbots volgende week

OpenAI wil zijn GPT Store volgende week alsnog openen. Het bedrijf had de release van de chatbotwinkel in december nog uitgesteld om bepaalde verbeteringen door te voeren, maar zei niet tot wanneer.

ChatGPT-chatbotmakers, waaronder diverse tweakers, hebben een e-mail gekregen van OpenAI waarin staat dat de GPT Store 'volgende week' opengaat. Een definitieve datum is nog niet bekend. OpenAI raadt chatbotmakers, die het 'GPT Builders' noemt, aan om de nieuwe gebruikersvoorwaarden en merkrichtlijnen nogmaals door te lezen. Ook moeten Builders hun profiel verifiëren en hun chatbots publiek beschikbaar stellen als ze willen dat die in de Store worden opgenomen.

OpenAI maakte tijdens een ontwikkelaarsconferentie in november al bekend dat programmeurs zelf AI-chatbots konden bouwen op basis van taalmodel GPT-4. Die chatbots kunnen ze in de toekomst in een aparte appwinkel aanbieden, waar ze ook tegen betaling of met een abonnement kunnen worden aangeboden. Die chatbot moet al in november uitkomen, maar OpenAI stelde de release uit tot 'begin 2024'. Het bedrijf zei eerst verbeteringen te willen doorvoeren, zonder daarover in detail te treden.